Хинштейн: в Курской области 48 объектов и 548 памятников археологии пострадали от действий ВСУ - 17.03.2025 Украина.ру
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Хинштейн: в Курской области 48 объектов и 548 памятников археологии пострадали от действий ВСУ
Хинштейн: в Курской области 48 объектов и 548 памятников археологии пострадали от действий ВСУ - 17.03.2025 Украина.ру
Хинштейн: в Курской области 48 объектов и 548 памятников археологии пострадали от действий ВСУ
В "Белой книге" Курской области учтены объекты и памятники археологии, пострадавшие от действий украинской армии. Об этом 17 марта заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
2025-03-17T15:25
2025-03-17T15:25
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военные преступления
кто
вандализм
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О нанесённом украинскими интервентами ущербе Хинштейн рассказал по итогам заседания правительства региона.Он также обратил внимание на работу по сохранению памяти о нынешней трагедии жителей региона.Также врио губернатора заявил, что Дом Свиридова должен стать первым федеральным музеем региона. Будут также реализованы меры по поддержке детской школы искусств."Административное здание, куда планировалось переместить ДШИ из дома-музея, безопасно и в 3 раза больше по площади, чем нынешние два этажа — вместо 400 кв. м будет 1,2 тыс. Скоро приступим к его реконструкции", - отметил Хинштейн.Он также обратил внимание на то, что сотрудники из Национального музея музыки уже приступили к разработке концепции. Всё это позволяет надеяться на открытие ДШИ в новом благоустроенном здании к 1 сентября 2026 года.Как сообщалось ранее, СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа. Государства-члены НАТОодобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Актуальное интервью на эту тему: Виктор Кутырь: Для создания санитарной зоны России надо истощить ВСУ в боях за Глухов и Великую Писаревку
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новости, курская область, россия, курск, хинштейн, всу, мирные жители, военные преступления, кто, вандализм, разрушения
Новости, Курская область, Россия, Курск, Хинштейн, ВСУ, мирные жители, Военные преступления, КТО, вандализм, разрушения

Хинштейн: в Курской области 48 объектов и 548 памятников археологии пострадали от действий ВСУ

15:25 17.03.2025
 
Осквернение православного храма в селе Казачья Локня Суджанского района Курской области
Осквернение православного храма в селе Казачья Локня Суджанского района Курской области
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В "Белой книге" Курской области учтены объекты и памятники археологии, пострадавшие от действий украинской армии. Об этом 17 марта заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
О нанесённом украинскими интервентами ущербе Хинштейн рассказал по итогам заседания правительства региона.
"Раненые сотрудники краеведческого музея в Суджанском районе находятся у родственников в Курске, проходят амбулаторное лечение. Дополнительно поступила информация о поврежденной церкви в Черкасском Поречном — таким образом, в "Белой книге" на сегодня 48 объектов и 548 памятников археологии, пострадавших от действий ВСУ", - сообщил Хинштейн.
Он также обратил внимание на работу по сохранению памяти о нынешней трагедии жителей региона.
"В ближайшее время проработаем экспозицию будущего Музея обороны Курской области. Обратимся с просьбой к военным, чтобы собрать как можно больше свидетельств тех злодеяний и проявлений нацизма со стороны украинских террористов! Среди них — дневник жительницы Мартыновки, который по степени своего трагизма напоминает записи жителей блокадного Ленинграда. На стратегической сессии также говорили о том, чтобы сохранить какое-либо разрушенное здание в память об этих событиях", - рассказал он.
Также врио губернатора заявил, что Дом Свиридова должен стать первым федеральным музеем региона. Будут также реализованы меры по поддержке детской школы искусств.
"Административное здание, куда планировалось переместить ДШИ из дома-музея, безопасно и в 3 раза больше по площади, чем нынешние два этажа — вместо 400 кв. м будет 1,2 тыс. Скоро приступим к его реконструкции", - отметил Хинштейн.
Он также обратил внимание на то, что сотрудники из Национального музея музыки уже приступили к разработке концепции. Всё это позволяет надеяться на открытие ДШИ в новом благоустроенном здании к 1 сентября 2026 года.
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Актуальное интервью на эту тему: Виктор Кутырь: Для создания санитарной зоны России надо истощить ВСУ в боях за Глухов и Великую Писаревку
 
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