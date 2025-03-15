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Трамп напомнил прокурорам о $350 млрд для Украины, а Киеву посоветовал "не задираться"

Трамп напомнил прокурорам о $350 млрд для Украины, а Киеву посоветовал "не задираться" - 15.03.2025 Украина.ру

Трамп напомнил прокурорам о $350 млрд для Украины, а Киеву посоветовал "не задираться"

Дональд Трамп - первый за десять лет президент США, который встретился с сотрудниками американского Минюста. Он рассказал прокурорам об огромных деньгах, которые администрация Байдена отправляла на Украину

2025-03-15T00:00

2025-03-15T00:00

2025-03-15T00:00

эксклюзив

украина

сша

россия

дональд трамп

джо байден

владимир путин

вооруженные силы украины

фбр

нато

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Все это легко может привести к третьей мировой войне, сказал президент США Дональд Трамп на встрече с работниками американского министерства юстиции. Трамп - первый за десять лет президент США, который провел такую встречу в Минюсте, подчеркнули журналисты. Большую часть времени Трамп говорил о преступлениях, коррупции, рассказывал о своей новой команде, указывал на ошибки своего предшественника Джо Байдена.Часть выступления была посвящена тому, сколько Штаты денег отправили Украине. Началось с того, что это бывший президент США Джо Байден втянул Америку в "настоящую передрягу с Россией", сказал Трамп. А Байден, по его словам, буквально штамповал указы, не читая, да и вообще вряд ли понимал, что делает. Команда Трампа буквально пытается все исправить."Я думаю, что у нас все хорошо, как вы уже слышали про Украину… Я думаю, что сейчас у нас все хорошо получается с Россией. Мы разговариваем с президентом Путиным. Мы хотим, чтобы война закончилась", - сказал Трамп и напомнил, что "режим Байдена" отправил в Киев 350 млрд долларов.Прокуроры и сотрудники ФБР это внимательно слушали. Не просто так же президент пришел в Минюст поболтать об огромных суммах и коррупции. Трамп тем временем говорил, что провел несколько телефонных разговоров с представителями России и Украины, и все, по его словам, согласны пойти на прекращение огня. "Если сможем договориться с Россией", добавил Трамп, и пояснил: "это нелегко, но я думаю, что мы это сделаем"."Как сказал вчера генеральный секретарь НАТО, потрясающий парень, "без Трампа мы бы не говорили об этом". Это просто продолжалось бы годами и погубило бы еще миллионы людей — миллионы людей были бы убиты, погибли бы еще миллионы людей. И он сказал, что это большая честь для меня. Без меня все это продолжалось бы и дальше", - сказал Трамп.Трамп снова напомнил, что просил президента России Владимира Путина "не делать этого", подразумевая специальную военную операцию на Украине."Я не скажу вам, каковы были последствия. Я не скажу вам, что он сказал. Но если бы он поверил хотя бы на 5 процентов в то, что я сказал, то сказал бы, что не собирается этого делать", - сказал Трамп.Изначально Трамп не планировал говорить про Украину на собрании в Минюсте. У него есть хорошие новости, но впереди, по его словам, огромный путь. Пока он это произносит вслух, в части Курской области "большая группа украинских солдат окружены и находятся в опасности", чем он обеспокоен."Я просил их не убивать, этих солдат. Пожалуйста, не убивайте этих солдат. Мы не хотим, чтобы их убивали. Мне так жаль видеть, что произошло. Ничего подобного никогда бы не случилось", - сказал Трамп, добавив свое фирменное: "если бы не Байден".Президент США при этом отдельно подчеркнул, что считает американское оружие лучшим в мире (в России с этим поспорят). И, несмотря на это - а он подразумевал, видимо, наличие американского оружия на Украине - не стоило бы Киеву "задираться с тем, кто намного крупнее тебя".Ранее Трамп дал интервью американской журналистке Шарил Атткинсон, в котором назвал дату для новостей о ходе переговоров."Как вы знаете, у нас есть соглашение о прекращении огня с украинской стороной, и мы пытаемся достичь такого же соглашения с Россией. И я думаю, что пока все шло хорошо. В понедельник мы узнаем немного больше, и, надеюсь, все будет хорошо", - сказал он.Ранее президент России Владимир Путин ответил на просьбу президента США Дональда Трампа о пощаде для ВСУ в Курской области. Владимиру Зеленскому стоит всего лишь приказать ВСУ сдаваться в плен, но он звонит в Ватикан. Подробнее - в материале Алексея Туманова Путин предложил ВСУ сдаться в плен. Зеленский звонит в Ватикан

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Алексей Туманов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0e/1055062694_0:0:801:800_100x100_80_0_0_71bd225133c6dc2fdcbf84cb1e09d0c9.jpg

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эксклюзив, украина, сша, россия, дональд трамп, джо байден, владимир путин, вооруженные силы украины, фбр, нато