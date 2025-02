https://ukraina.ru/20250224/1061296191.html

Украина за неделю. Приготовления к разделу страны

Чего хотят американцы взамен на выгодный России мир, как Трамп будет грабить Украину, почему надежды Зеленского на европейскую поддержку не оправдаются, как поведет себя Китай и чего ждать на будущих украинских выборах — об этом в традиционном обзоре издания Украина.ру.

Что такое "ничего" от России?Переговорный процесс продолжается. По результатам встречи делегаций России и США в Эр-Рияде, помощник президента Путина Ушаков сообщил, что стороны "договорились продвигать двусторонние отношения" и "уважать интересы друг друга", а конкретный разговор об Украине состоится чуть позже. Госдеп же заявил, что Россия и США договорились восстановить прежнюю численность сотрудников посольств и назначить команды для начала работы по Украине. "Западу придется отменять санкции против России в случае урегулирования украинского конфликта", — добавил госсекретарь Рубио. Кроме того, глава МИД РФ Лавров заявил, что в случае окончания боевых действий (то есть еще до подписания мирного договора) по всему миру заработают российские банковские карты.Помимо официальных заявлений, в которых уже сказано немало, появились и инсайды о контурах американо-российского сближения.Бывший посол США в РФ Майкл Макфол утверждает, что "команда Трампа предложила Путину украинскую территорию, отказ от членства Украины в НАТО, отсутствие американских солдат в Украине, вывод американских солдат из Европы, в том числе из прифронтовых государств, и снятие санкций". А Россия взамен не предложила "ничего". Этому можно верить или не верить, но некоторые действия Штатов говорят о том, что Макфол может что-то знать.Например, демарш США в G7 и ООН по поводу резолюций об "агрессии РФ". Вашингтон не хочет никого ни в чем обвинять, требует называть происходящее "украинским конфликтом" (а не как это сейчас принято на Западе "российской агрессией") и призывает к скорейшему прекращению боевых действий.The Washington Post сообщает, что Пентагон получил указание подготовить планы сокращения оборонного бюджета на 40% в течение ближайших 5 лет, а по данным Politico сообщает министр обороны США Пит Хегсет поручил агентствам Пентагона сократить свои бюджеты на 8% или 50 млрд долларов, для чего может потребоваться сокращение военного присутствия США в Европе и на Ближнем Востоке. AFP утверждает, что в НАТО ожидают вывод 20 тыс. военных 82-й воздушно-десантной дивизии, которых Байден отправил в Европу из-за СВО. По словам депутата Европарламента Мики Аалтолы, Трамп дал Европе три недели на подписание "капитуляции" Украины — в противном случае, "США уйдут из Европы". Это было бы вполне логичным шагом, поскольку, как мы уже писали, Трамп не считает Россию угрозой США в Европе и намерен перенаправить не бесконечные ресурсы на сдерживание Китая в ЮВА. По мнению Трампа, если Европа хочет быть защищенной военным зонтиком НАТО, за это должна платить она, а не США. Правда в Польше американские войска наверняка останутся, но об этом позже.Спикер Палаты представителей Джонсон заявил, что новые пакеты помощи Украине Конгрессом даже не обсуждаются. Сейчас на кону только то, что уже выделил Байден.Важнейшим доказательством американо-российских договоренностей будет поведение ближайшего союзника Трампа в ЕС — Венгрии. Евросоюз планирует выделить 20 млрд евро на помощь Украине, но глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что будет блокировать это решение. Также он сообщил, что Венгрия заблокирует новый 16-й пакет европейских санкций. Продление предыдущего пакета еще на полгода Будапешт согласовал, чтобы сохранить переговорные козыри в руках у Трампа и, как мы уже слышали, если военные действия прекратятся, следующего продления санкций может не случиться. Также интересно свежее заявление Виктора Орбана о том, что Украина останется "буферной зоной между Россией и НАТО" после окончания войны, а членства в Альянсе она не получит.Так что прогнозы Макфола не выглядят необоснованно. Но вот что насчет "ничего взамен" от России? Reuters со ссылкой на источники утверждает, что РФ может согласиться на использование 300 млрд долларов ее замороженных активов для восстановления Украины, но так, чтобы часть этих средств пропорционально пошла в новые регионы. Естественно, официальный подтверждений этому нет и в ближайшее время не будет, но идея витает в воздухе. Возможно, не все помнят, что в 2023 году почти то же самое предлагала Маргарита Симоньян. Ну и, конечно, вопрос Китая как самый ключевой. О нем — отдельно.Зеленский публично отказывается признавать результаты любых переговоров по Украине, в которых не участвует Украина, но Трамп дал понять, что у Киева было 3 года, чтобы сесть за стол переговоров и завершить войну даже без территориальных потерь, а теперь поезд ушел. Несмотря на то, что 25 февраля новый раунд американ-российских переговоров не состоится, в ближайшие две недели готовится встреча на уровне глав профильных департаментов, которые должны разрешить имеющиеся противоречия перед встречей Путина и Трампа.Колониальный статус — гарантия безопасностиГлавным нервом прошедшей недели стал вопрос — подпишет Зеленский договор по полезным ископаемым с Трампом или нет, и что будет, если не подпишет. По словам госсекретаря США Рубио, отказ от сделки по месторождениям является сегодня основной претензией команды Трампа к Зеленскому — это именно то, что тормозит переговорный процесс. Претензия Киева заключается в том, что договор не предполагает гарантий безопасности Украине: ни обещаний разместить западных миротворцев, ни продолжить военные поставки. То есть к экономической части у Киева серьезных вопросов нет. Что там наверняка, мы не знаем, но, если верить инсайдерам, то сделка означает полную колонизацию Украины Штатами.По данным NBC News в предложенном Украине договоре шла речь в контроле США над половиной украинских редкоземельных ископаемых. Но мы уже писали о том, что дело не может быть только в редкоземельных металлах — их добыча на Украине требует огромных инвестиций, рынок ограничен, а под боком у США, в дружественной им Аргентине, эти ископаемые уже добывают в больших количествах и гораздо дешевле. The Telegraph со ссылкой на проект предварительного соглашения подтверждает наши сомнения. Издание пишет, что договор охватывает все: от портов и инфраструктуры до нефти и газа, а также более крупную ресурсную базу страны. Предположительно, будет создан совместный американо-украинский инвестиционный фонд, США будут забирать 50% от доходов с добычи и 50% от выдаваемых лицензий в счет выделенных ранее средств на помощь Украине. Подтверждает вышесказанное и нардеп Гончаренко. Он говорит, что у Украины нет больших запасов редкоземельных металлов и полезных ископаемых, что в Штатах "подобных разговоров вообще не было, это наши гениальные умы придумали идею, что они продадут Дональду Трампу, а он приедет и скажет "окей". В итоге американцы поняли, что их обманывают, и "потребовали то, что на самом деле есть": инфраструктуру, газотранспортную систему, атомные электростанции.Зеленский уже несколько раз "довольно грубо" (это цитата Трампа) срывал подписание сделки, но президент США считает, что договор будет заключен и этот договор откроет переговорный трек по завершению войны. Несмотря на то, что Зеленский не видит в нем гарантий безопасности, Майк Уолтц утверждает, что эта сделка и является единственной возможной гарантией безопасности. Некие чиновники заявили телеканалу NBC News, что "обязательные экономические связи с Соединенными Штатами станут лучшей гарантией против будущей агрессии и неотъемлемой частью прочного мира". Они говорят, что "США признают это, россияне признают это, и украинцы должны это признать". То есть у США с РФ по данному вопросу — консенсус. Вводить войска на Украину Вашингтон точно не будет, но какие-то ЧВК для охраны принадлежащим американцам месторождений и предприятий могут в стране и появиться.После визита в Киев самого "проукраинского" трамписта — Келлога, Зеленский доложил, что готов к соглашению по инвестициям и безопасности, а Келлог назвал разговор "положительным". Портал Axios со ссылкой на источники утверждает, что в Киеве было передано некое "улучшенное" соглашение, которое, впрочем, является "сэндвичем с дерьмом", но "Украине придется его проглотить, потому что Трамп ясно дал понять, что это больше не наша проблема".По словам журналистки Fox News Наны Саджая, Украина отправила свои правки Вашингтону и, если все будет в порядке, сделку подпишут госсекретарь Рубио и глава МИД Украины Сибига. Фамилии подписантов подтверждает нардеп Гончаренко. Однако после украинских правок (об усилении военной поддержки и гарантиях безопасности) появились правки американские. Издания NV и New York Times сообщают, что в них идет речь уже не о 50%, а о 100% прибылей с добычи ископаемых, под которыми подразумеваются не только минералы, но газ и нефть. Также туда входят порты и другая инфраструктура. В фонд, о котором речь шла выше, американцы собираются вносить только одну треть, но ее засчитают в счет поставленных Украине вооружений, т.е. реально вкладывать в фонд не будут. Размер фонда — 500 млрд долларов (Украина должна будет вносить в него деньги, пока не достигнет такой суммы), гарантий безопасности — никаких, обязательств по инвестициям — никаких. Если Украина освободит подконтрольные России территории, доля поступлений в фонд оттуда составит 66%. Решения юридических споров — в суде Нью-Йорка. По словам министра финансов США Скотта Бессента, контроль фонда со стороны Америки нужен для того, чтобы избежать коррупции.Глава Офиса президента Подоляк считает, что подписание договора о полезных ископаемых с Вашингтоном - "вопрос ближайшего времени". NV утверждает, что Украина сейчас просит только одного — уменьшить размер форда до 100 млрд долларов. Зеленский же очень хочет встретиться с Трампом до встречи того с Путиным. Тем временем, ГБР и Минюст готовят национализацию "Полтавского горно-обогатительного комбината" олигарха Жеваго, в отношении которого СНБО уже ввел санкции. Киев вне всяких сомнений готовится к подписанию сделки по полезным ископаемым.Стратегическая бессмысленность МакронаЗеленский тянет с подписанием сделки, в последней надежде на Европу — на пакет финансовой помощи, который грозится заблокировать Венгрия, и на европейских миротворцев. Тогда можно было бы рискнуть от соглашения с Трампом отказаться.Макрон даже провел встречу в Париже по поводу введения миротворческих контингентов. Но результат получился такой, что лучше было бы не собираться.Британский премьер Стармер заявил о готовности разместить войска на Украине, но "только США могут удержать Путина от повторного нападения", поэтому без гарантий из Вашингтона затея не имеет смысла. Канцлер ФРГ Шольц сказал, что пока идет война, о европейских войсках на Украине не будет и речи, но даже после заключения мира, "в центре внимания должна быть сильная украинская армия". Испания и Италия также отвергли идею с миротворцами. Премьер Польши Туск тоже против, а глава польского Бюро национальной безопасности Дариуш Луковский заявил, что в Европе нет достаточного количества войск для отправки. Парламент Нидерландов саму возможность развертывания миротворцев одобрил, но решение будет принимать правительство, где входящая в коалицию ультраправая партия Вильдерса ее обязательно заблокирует. Чехию, Румынию и Словению просто не позвали на саммит.И даже организатор Макрон пошел на попятную, заявив по итогу саммита, что вопрос об отправке миротворцев пока не стоит, но может когда-то встать. Франция же отправлять войска не собирается, а обсуждения такой возможности нужны, чтобы "восстановить стратегическую двусмысленность" и "помочь оказать давление на Путина".Правда, зачем-то сразу после этого Макрон собрал еще один онлайн-саммит, куда дополнительно позвали Норвегию, Канаду (при чем здесь Европа?), страны Балтии, Чехию, Грецию, Финляндию, Румынию, Швецию и Бельгию, и снова никакого решения они не приняли. "Сообщения о планируемом создании франко-британской миротворческой миссии "являются чистой воды домыслами", — заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Вероятный будущий канцлер ФРГ Мерц вообще стал говорить о необходимости наладить хорошие отношения с Россией, а пока Германии нужно защищать себя, а не отправлять куда-то свои войска. Восстанавливающий "стратегическую двусмысленность" Макрон снова повторил, что Франция никого никуда не отправит, Украине не сможет военным путем вернуть территории, а Россия не может военным путем двигаться дальше, поэтому надо срочно подписывать мир.Стармер же собирается ехать к Трампу, чтобы представить ему скоординированную европейскую позицию. То есть какая-то единая позиция все-таки есть. The Telegraph утверждает, что Лондон и Париж предложат Трампу разместить свои войска на Украине не на линии фронта, а в городах и на "ключевых объектах" и увеличить контингенты в сопредельных Украине странах НАТО. Первое, скорее всего, невозможно, но второе — вполне. И здесь пора вспомнить о Польше. Похоже, Трамп "купил" польскую позицию обещанием усиления контингента стран НАТО в этой стране. Вывод войск из других мест, где они вообще не нужны, и усиление в Польше, что может быть принято Украиной как та самая гарантия безопасности. Англия и Франция якобы готовы выделить для этих целей 30 тысяч военнослужащих (плюс патрульные корабли в Черное море), но без надежды на то, что на них будет распространяться пятая статья НАТО. От США потребуют держать истребители и ракеты в состоянии боевой готовности, например, в той же Польше.Бельгия тем временем откладывает поставки Украине 30 самолетов F-16 как минимум до конца года из-за задержки поставок американских самолетов. Уолтц подвердил, что поставки оружия Украине (пакеты Байдена) замедлились из-за истощения запасов Пентагона. Так же американцы заморозили контракты частных военных компаний с Украиной. Украинский журналист Юрий Бутусов считает, что американскую военную помощь — "Хаймарс, Пэтриот, Старлинк, Сильвиус, Брэдли, снаряды и более 30 млрд прямого финансирования" — заменить не сможет никто.Китай остается в сторонеЕще менее реалистичной попыткой спасения кажется своеобразное обращение Киева к Пекину. Нардеп Бужанский написал, что в качестве альтернативы стоило бы предложить Китаю заключить соглашение по месторождениям с гарантиями безопасности, поскольку Китай может оказать влияние на Россию. Примерно о том же заговорил и глава МИД Литвы Ландсбергис. Все это было бы совсем пустышкой, но Зеленский на пресс-конференции в ОАЭ допустил участие КНР в переговорах, сказал, что в Мюнхене "мы, кажется, впервые увидели заинтересованность Китая в вопросе завершения войны" и "мы не можем быть против, когда страны, особенно Глобального Юга, заинтересованы в помощи Украине закончить войну". Совсем недавно он называл китайско-бразильский мирный план чуть ли не планом Кремля, а его дипломаты оскорбляли матом китайских посланников, но обстоятельства меняются. А Бразилия, кстати, отказалась продавать Германии оружие для Украины зимой 2023 года и, по словам президенты Лулы да Силва, собирается и дальше придерживаться такой позиции.Интересно, что по данным The Economist вице-президент США Вэнс сказал, что возможно рассмотреть отправку на Украину миротворцев из Китая и Бразилии. Reuters также сообщает, что США разговаривали с европейцами по поводу участия третьих стран. Представитель китайского МИД Го Цзякунь все это комментировать отказался.Зато глава МИД КНР Ван И на саммите G20 в Южной Африке заявил, что Китай поддерживает новый "консенсус" США и РФ по мирным инициативам — "Китай поддерживает все усилия, направленные на достижение мира, включая недавний консенсус, достигнутый Соединенными Штатами и Россией", и готов играть "конструктивную роль" в мирных переговорах. То есть больших проблем в российско-китайскими отношениями из-за потепления с США не будет. Безусловно, Трампу нужна нейтральная позиция России на случай вооруженного конфликта за Тайвань, а Китай, в свою очередь, понимает, что позиция России и может быть только нейтральной. КНР в украинском конфликте тоже сохраняет позицию невмешательства, хотя всем понятна роль Пекина в устойчивости российской экономики во время санкций. Экономическое сотрудничество РФ и Китая объективно и необратимо, а вот с консолидацией БРИКС, возможно, будет определенная заморозка.Лукашенко справедливо заявил, что, по его мнению, американцы попробуют столкнуть Россию и Китай и этого нельзя допустить. Возможно, президент Белоруссии таким образом передает опасения Пекина. В России же, конечно, все слышат. Песков сообщил, что Путин в ближайшее время поговорит по телефону с Си Цзиньпином по поводу переговоров с США в Саудовской Аравии. Китай, как мы уже сказали, переговоры поддерживает.Выборам — бытьОстается вопрос с выборами. Для Трампа он решен — выборы должны состояться. Президент США и его окружение за последнее время наговорили о Зеленском такое, что продолжение политической карьеры последнего вряд ли реально. У Зеленского 4% поддержки, Зеленский — диктатор, монстр и актер, который начал думать, что является тем персонажем, которого играет на экране, он не знает, где половина выделенных Штатами денег, он пожалеет, что "облил грязью" Трампа, ему пора уйти со сцены, немедленно уехать из Украины во Францию — сказано было очень много.Особенно отличился Илон Маск после разоблачительного интервью адвоката Роберта Амстердама, который заявил, что Украина стала полицейским государством, СБУ похищает и пытает инакомыслящих, оппозиционеры сидят в тюрьмах, а нацисты — во власти, у верующих отбирают храмы. Маск обвинил Зеленского в убийстве американского журналиста Гонсало Лиры, которого схватила СБУ за критику украинских властей, и он погиб в тюрьме от последствий тяжелейших побоев. Тема нарушений прав человека киевским режимом всплывает все сильнее и сильнее, и, похоже, это именно то, что не позволит Зеленскому переизбраться. Хотя он, конечно, попробует.Он вывалил опрос, согласно которому у него огромный рейтинг, однако Socis показывает, что это не так. Пусть и не 4%, о которых говорит Трамп, но 15,9% — это немного. На первом месте — экс-главком Залужный с 27,2%. У остальных кандидатов — меньше 6%, т.е. во втором туре предположительно будут эти два человека. Правда, Залужный постоянно уходит от вопроса о своем участии в выборах. Ранее говорили, что Зеленский требует от него присоединения к своей предвыборной кампании, в противном случае будут открыты уголовные дела за сдачу территорий в начале СВО. У друга Залужного Кивалова даже отобрали академию в Одессе. Порошенко, не смотря на то, что идет с большим отрывом на третьем месте и вряд ли на что-то претендует, тоже получает свое. Кроме санкций от СНБО, в его отношении заведено уголовное дело по неуплате налогов в Чехии — НДС на таможне при поставках сахара и продуктов из зерновых культур из Украины.По словам журналистки Fox News Джеки Хайнрич, которая ссылается на источники в дипломатических кругах, Путин и Трамп "считают шансы на переизбрание действующего президента Украины низкими", Трамп "готов принять любой результат выборов", включая возможность избрания пророссийского кандидата, а Путина устроит "любой другой кандидат, кроме действующего президента Украины, будет более гибким и готовым к переговорам и уступкам". Это очень похоже на правду. Учитывая, что с "пророссийскими" кандидатами будет явная напряженка (они либо в тюрьмах, либо в эмиграции и под уголовным преследованиям, либо за три года наговорили российским СМИ всякого про "ядерные удары", поэтому автоматом исключены из выборного процесса), то торговаться за "пророссийского" кандидата, который, найдись он, скорее всего проиграет, Путину нет смысла. Залужный так Залужный — лишь бы он выполнил обязательства. Побороться можно будет позже за Верховную раду.Всех интересует, что за обязательства? Немецкий депутат Европарламента Сергей Лагодинский и продюссер Fox News Нана Саджая утверждают, что план состоит их трех этапов: объявление прекращения огня, выборы, мирное соглашение. О том же ранее инсайдили в Reuters. Нардеп Анна Скороход говорила, что депутаты Рады ожидают мирного договора (скорее всего, имеется в виду перемирие, остановка огня) в ближайшее время, а после этого – президентских, парламентских и местных выборов. Группа "Рейтинг" выдает, что 64% граждан поддерживают прямые переговоры с Россией. В начале прошлого года таких было всего 38%. А ЦИК Украины обратилась к обладминистрациям, чтобы получить информацию о состоянии помещений для голосования. Дедлайн для ответа — 5 марта 2025 года.О глобальных изменениях и роли России в новом мире — в материале "Пере(за)грузка 2.0 и шансы России"

