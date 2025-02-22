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Пере(за)грузка 2.0 и шансы России

Пере(за)грузка 2.0 и шансы России - 22.02.2025 Украина.ру

Пере(за)грузка 2.0 и шансы России

Приверженцы неолиберализма отличаются крайним лицемерием, позволяющим им под лозунгами классического либерализма на деле продвигать повестку авторитарного контроля над экономическими и политическими ресурсами общества.

2025-02-22T17:40

2025-02-22T17:40

2025-02-22T17:40

китай

россия

европа

джей ди вэнс

дональд трамп

джо байден

демократическая партия

нато

эксклюзив

аналитика

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В самом деле, зачем добиваться рыночного преимущества, если законы на рынке определяет власть, к которой и следует стремиться в первую очередь?Об этом американский юрист и директор Американской Федерации Труда (AFL-CIO) Деймон Силверс (Damon Silvers) два года назад прочитал в Лондонской Школе Экономики (LSE) серию лекций, в которых раскрыл природу неолиберализма как системы власти.Силверс приводит примеры авторитарных, на его взгляд, режимов, добившихся существенных успехов на экономическом фронте: Китай, Россия, Саудовская Аравия и другие монархии Персидского залива, Вьетнам, Сингапур… Тут везде рынки находятся во власти политической элиты, подчас – несменяемой. США Силверс рассматривает как все еще демократическую систему, но в которой чрезвычайно активируются авторитарные тенденции, главной из которых он считает трампизм. И вот сегодня мы видим, как ведущие мировые, по Силверсу, автократы уже пытаются перелицевать под себя глобальную политическую и экономическую повестку.Тут следует пояснить, что Силверс является сторонником Демократической партии и активно топил за Байдена, поэтому его антиавторитарный нарратив нуждается в критическом анализе. Такие ли уж сторонники Демпартии, в самом деле, "демократы"? И насколько "демократы" их сторонники в Европе? Вот что сказал на этот счет новый американский вице-президент Джей Ди Вэнс на Мюнхенской конференции, обращаясь к своим европейским партнерам:"Если вы бежите от своих собственных избирателей, то Америка вам ничем не может быть полезна. И раз уж на то пошло – и вы ничем не сможете быть полезны американскому народу".Что касается неолиберальной повестки в целом, то здесь следует учитывать то обстоятельство, что главным бенефициаром неолиберальной глобализации является сегодня Китай, перехвативший лидерство у Америки. Об этом прямо заявил Председатель КНР Си Цзиньпин на Давосском форуме еще четыре года назад (2021). Поэтому все, кто сегодня выступает против текущего мирового порядка, объективно выступает против интересов Китая. А больше всех против этого порядка, последовательно перешагивая через все его правила, выступают сейчас США и Россия. При этом, парадоксальным образом, стратегическим союзником Москвы официально считается Пекин, а Вашингтона – Брюссель.В подобных обстоятельствах мир обречен на перестройку, а Москва и Вашингтон уже объявили об очередной "перезагрузке". Какими путями она пойдет? Тут, конечно, много сложных моментов. До сих пор казалось очевидным, что стратегическим партнером Вашингтона является Брюссель, а Москвы – Пекин. Но тот же Вэнс публично объявил в Мюнхене, что главную опасность для Европы представляет не Россия, а Брюссель, точнее – брюссельская бюрократия. Означает ли это призыв к европейцам добиваться обрушения Евросоюза и восстановления национального суверенитета отдельных государств?Некоторые аналитики считают, что сегодня Москва и Вашингтон являются ситуативными союзниками, в общих интересах которых выгоден распад Евросоюза на отдельные государства, которых по отдельности будет легче "нагнуть". Владимир Соловьев, в "Вечере" на Первом канале накануне саммита в Эр-Рияде, прямо высказался за формирование российско-американского военного альянса, с последующим разделом Европы на зоны ответственности. А вот Китаю распад ЕС не выгоден. Так считает, в частности, украинский политолог Вадим Карасев. По его информации, годовой дефицит Евросоюза от торговли с Китаем составляет более 300 миллиардов долларов. При этом дефицит США в торговле с ЕС дает примерно такую же сумму, а в торговле с Китаем составляет свыше 250 миллиардов долларов. Вот такая арифметика.Сценарий российско-американской перезагрузки становятся особенно актуальным в свете обостряющейся борьбы за Арктику – последнюю нераспечатанную кладовую человечества (если не считать пока что технически недоступную Антарктиду). Не случайно даже Китай официально объявил себя "приарктическим государством". Соответственно, современная геополитика постепенно превращается из политики канонерок в политику ледоколов, по числу которых, кстати говоря, Россия является абсолютным мировым лидером (до 80% от всего мирового ледокольного флота).Но дело, конечно, не только в ледоколах. Главным приоритетом в глобальной гонке за мировое лидерство являются энергетические ресурсы, а также сырье для тяжелой (руды) и информационной (редкоземельные элементы) индустрии. Примечательно, что даже в современной политической риторике прослеживается переход от моральных критериев к ресурсным. Яркий пример – откровенный торг за украинские недра, разведанные запасы которых оцениваются в 500 млрд долларов, а потенциальные доходят до 15 и более триллионов. Стоимость разведанных минеральных ресурсов Гренландии составляет около 4,5 триллионов долларов, а оценка еще неразведанных доходит до 70 триллионов.Общие ресурсы Евросоюза оцениваются в сумму до 30 триллионов долларов. Если сюда приплюсовать Норвегию и Великобританию, то получим еще до 3 трлн. Они же – единственные крупные нефтегазодобывающие страны Европы. При этом совокупная ресурсная база России превышает 75 триллионов долларов, а по некоторым предположениям может доходить до 200 трлн. США – это 45 трлн., Канада и Саудовская Аравия – каждый до 35 трлн., Иран можно сопоставить с ЕС (30 триллионов долларов). Ресурсные запасы Китая, Бразилии и Австралии составляют, в каждом случае, свыше 20 трлн., Ирака и Венесуэлы – 14 и 16 трлн., Индии – до 5, трлн. долларов.В случае, если Трамп распустит НАТО, то часть европейских государств, включая Британию, могли бы создать собственное оборонное объединение, интегрировав в него Канаду и Гренландию как страны, номинально подконтрольные европейским коронам – британской и датской. И в таком случае эта новая Европа увеличит свою ресурсную базу до объемов американской, и даже российской... Пойдут ли Лондон с Копенгагеном на такую интригу – хороший вопрос.Насколько можно просчитать бонусы и риски от тектонических сдвигов в мировом порядке? Какие альянсы здесь могут иметь будущее, а какие – заведомо провальны? Для решения этих задач нужна не просто передовая политэкономическая теория, но также адекватная база данных, которые наполнят эту теорию смыслом. Это уже поняли американцы с китайцами, усиленно развивая свои вычислительные системы, с перспективой выхода на технологии квантового компьютера (AGI, "сильный искусственный интеллект"). А пока что команда Трампа приступила к всестороннему аудиту финансовых и иных транзакций американского государства, с перспективой его системного оптимирования.Для того, чтобы понять логику американских младореформаторов, опишем кратко, что это за люди и чего они хотят. Их возглавляет Илон Маск, и его команду, по замечанию журналистов, составляют молодые и еще не скоррумпированные гении из числа аутистов-воркоголиков, так называемые "нерды". Их идеология – либертарианство. О природе либертарианства идут большие споры, но в случае с трампистами тут речь идет, прежде всего, о принципах, сформулированных философом и техно-олигархом Питером Тилем.В основе концепции Тиля лежит либертарианский подход (анархо-капитализм), согласно которому вмешательство государства в дела общества должно быть минимальным, ограничиваясь лишь организацией условий, при которых лучшие граждане могли бы процветать в наилучшим образом организованных странах. Перечислим основные моменты этого подхода:1. Демократия исчерпала себя, как форма правления, она не соответствует задачам современного мира.2. Государства должны развиваться как стартапы и управляться как корпорации: они должны конкурировать за наиболее предпочтительное и перспективное население. Жители должны понимать, какой объем благ они покупают своими налогами, и, если их не устраивает качество жизни, так же свободно менять страну, как сейчас люди меняют дома для проживания.3. Подобно тому, как стартапы конкурируют за клиентов, так государства будущего должны конкурировать за граждан, предлагая более разумные законы, оптимальные налоги, условия развития, продвинутую медицину, чистую окружающую среду, более эстетический образ жизни и т. д. Более качественные граждане должны иметь выбор из более качественных стран.4. Вместо бюрократии в стране должно быть частное управление. Первые лица государства должны быть подобны исполнительным директорам (СЕО), а неэффективных популистов следует отсекать от политического управления.5. Жители должны обладать свободой выбора, а если их не устраивает управление государством – могли бы свободно переехать в другое. Это должно развивать конкуренцию между государствами за лучших граждан.6. Управление государством должно быть автоматизировано. Это предполагает технологии блокчейна, наличие криптовалют, автономных городов, а также продвижение любой минимизации человеческого фактора (транзакционных издержек) в управлении рутинными процессами. Тогда из центра можно будет управлять отдаленными городами и провинциями с тем же качеством, с которым управляется сам центр.Такой путь развития предлагает современная американская технократия. Насколько он адекватен для России и других стран? Для ответа на этот вопрос требуется осуществление национальной экспертизы, основанной на местных ценностях, культурных традициях и материальных обстоятельствах, включая демографические, экологические и ресурсные.Привлекать талантливую молодежь к национальным проектам в России сам Бог велел. Буквально на днях российские школьники завоевали золотые и серебряные медали на престижной 14-й Международной олимпиаде по математике в Бухаресте. Людей с российскими корнями очень много среди лидеров ведущих международных технологических компаний. Среди них – Сергей Брин, Виталик Бутерин, Павел Дуров, Илья Суцкевер, Лекс Фридман. Помимо глобальной битвы за ресурсы, разворачивается не менее глобальная борьба за мозги. И выиграть ее без идеологии не получится. Будет ли это русская форма либертарианства или что-то другое – вопрос открытый.О том, какую новую реальность открывают переговоры Путина и Трампа - в статье Владимира Видеманна ""Это новая реальность"! Переговоры Путина и Трампа - не про Украину, а новую геополитику"

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китай, россия, европа, джей ди вэнс, дональд трамп, джо байден, демократическая партия, нато, эксклюзив