К 16 годам приговорили покушавшегося на военнослужащих жителя ДНР - 30.01.2025 Украина.ру
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К 16 годам приговорили покушавшегося на военнослужащих жителя ДНР
К 16 годам приговорили покушавшегося на военнослужащих жителя ДНР - 30.01.2025 Украина.ру
К 16 годам приговорили покушавшегося на военнослужащих жителя ДНР
Агент главного разведуправления Минобороны Украины в ДНР приговорён к 16 годам лишения свободы. Такой приговор вынес 30 января в Ростовое Южный окружной военный суд .
2025-01-30T13:10
2025-01-30T13:10
новости
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гур моу
главное управление разведки украины (гур)
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Следователи доказали в суде, что житель ДНР Николай Ефремов с весны 2022 года установил контакты с ГУР Минобороны Украины. Он следил за военнослужащими ДНР и передавал информацию украинское спецслужбе.Ефремов также готовил теракт в отношении военнослужащих республики – подрыв их автомобиля, выяснили следователи. Для этого планировалось использовать самодельное взрывное устройство, которое фигуранту передавал другой агент украинской спецслужбы.По приговору Ефремов проведёт 16 лет в исправительной колонии строгого режима, с отбыванием первых четырёх лет в тюрьме. Суд также назначил ему штраф в размере 600 тысяч рублей.Также в новостях: Суд Петербурга вынес приговор агенту СБУ
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санкт-петербург
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, донецкая народная республика, санкт-петербург, гур моу, главное управление разведки украины (гур), спецслужба, шпионы, шпионаж, сво, днр, приговор
Новости, Донецкая Народная Республика, Санкт-Петербург, ГУР МОУ, Главное управление разведки Украины (ГУР), спецслужба, шпионы, шпионаж, СВО, ДНР, приговор

К 16 годам приговорили покушавшегося на военнослужащих жителя ДНР

13:10 30.01.2025
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВерховный суд оставил в силе приговор капитану Захаркину
Верховный суд оставил в силе приговор капитану Захаркину - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости . Алексей Куденко
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Агент главного разведуправления Минобороны Украины в ДНР приговорён к 16 годам лишения свободы. Такой приговор вынес 30 января в Ростовое Южный окружной военный суд .
Следователи доказали в суде, что житель ДНР Николай Ефремов с весны 2022 года установил контакты с ГУР Минобороны Украины. Он следил за военнослужащими ДНР и передавал информацию украинское спецслужбе.
Ефремов также готовил теракт в отношении военнослужащих республики – подрыв их автомобиля, выяснили следователи. Для этого планировалось использовать самодельное взрывное устройство, которое фигуранту передавал другой агент украинской спецслужбы.
По приговору Ефремов проведёт 16 лет в исправительной колонии строгого режима, с отбыванием первых четырёх лет в тюрьме. Суд также назначил ему штраф в размере 600 тысяч рублей.
Также в новостях: Суд Петербурга вынес приговор агенту СБУ
 
НовостиДонецкая Народная РеспубликаСанкт-ПетербургГУР МОУГлавное управление разведки Украины (ГУР)спецслужбашпионышпионажСВОДНРприговор
 
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Заголовок открываемого материала
13:10К 16 годам приговорили покушавшегося на военнослужащих жителя ДНР
13:00Мобилизация отстаёт от потерь, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 30 января
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