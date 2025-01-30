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К 16 годам приговорили покушавшегося на военнослужащих жителя ДНР

К 16 годам приговорили покушавшегося на военнослужащих жителя ДНР - 30.01.2025 Украина.ру

К 16 годам приговорили покушавшегося на военнослужащих жителя ДНР

Агент главного разведуправления Минобороны Украины в ДНР приговорён к 16 годам лишения свободы. Такой приговор вынес 30 января в Ростовое Южный окружной военный суд .

2025-01-30T13:10

2025-01-30T13:10

2025-01-30T13:10

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Следователи доказали в суде, что житель ДНР Николай Ефремов с весны 2022 года установил контакты с ГУР Минобороны Украины. Он следил за военнослужащими ДНР и передавал информацию украинское спецслужбе.Ефремов также готовил теракт в отношении военнослужащих республики – подрыв их автомобиля, выяснили следователи. Для этого планировалось использовать самодельное взрывное устройство, которое фигуранту передавал другой агент украинской спецслужбы.По приговору Ефремов проведёт 16 лет в исправительной колонии строгого режима, с отбыванием первых четырёх лет в тюрьме. Суд также назначил ему штраф в размере 600 тысяч рублей.Также в новостях: Суд Петербурга вынес приговор агенту СБУ

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новости, донецкая народная республика, санкт-петербург, гур моу, главное управление разведки украины (гур), спецслужба, шпионы, шпионаж, сво, днр, приговор