Суд Петербурга вынес приговор агенту СБУ
К 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима городским судом Санкт-Петербурга приговорён Иван Забавский, признанный виновным в шпионаже. Об этом 30 января сообщила объединенная пресс-служба судов города.
Украинский гражданин Иван Забавский был задержан летом 2023 года. Он обвинялся по ст. 276 УК РФ (Шпионаж). По этой же статье ему и был вынесен обвинительный приговор.
Забавского признали виновным в сборе и передаче информации по заданию иностранной разведки – украинской СБУ.
"Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет в ИК строгого режима", - сообщила пресс-служба судов.
Судебное следствие проходило в закрытом режиме в связи с наличием в уголовном деле материалов с грифом "Совершенно секретно".