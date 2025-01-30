Суд Петербурга вынес приговор агенту СБУ - 30.01.2025 Украина.ру
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Суд Петербурга вынес приговор агенту СБУ
Суд Петербурга вынес приговор агенту СБУ - 30.01.2025 Украина.ру
Суд Петербурга вынес приговор агенту СБУ
К 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима городским судом Санкт-Петербурга приговорён Иван Забавский, признанный виновным в шпионаже. Об этом 30 января сообщила объединенная пресс-служба судов города.
2025-01-30T12:53
2025-01-30T12:53
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уголовное дело
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Украинский гражданин Иван Забавский был задержан летом 2023 года. Он обвинялся по ст. 276 УК РФ (Шпионаж). По этой же статье ему и был вынесен обвинительный приговор.Забавского признали виновным в сборе и передаче информации по заданию иностранной разведки – украинской СБУ.Судебное следствие проходило в закрытом режиме в связи с наличием в уголовном деле материалов с грифом "Совершенно секретно".Тем временем Передвигался на "Ниве", покрашенной в цвет камуфляжа: ФСБ задержала украинского агента в Подмосковье
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новости, санкт-петербург, россия, сбу, суд, приговор, шпионаж, шпионы, уголовное дело, сво
Новости, Санкт-Петербург, Россия, СБУ, Суд, приговор, шпионаж, шпионы, уголовное дело, СВО

Суд Петербурга вынес приговор агенту СБУ

12:53 30.01.2025
 
© РИА Новости . Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости . Андрей Старостин
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К 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима городским судом Санкт-Петербурга приговорён Иван Забавский, признанный виновным в шпионаже. Об этом 30 января сообщила объединенная пресс-служба судов города.
Украинский гражданин Иван Забавский был задержан летом 2023 года. Он обвинялся по ст. 276 УК РФ (Шпионаж). По этой же статье ему и был вынесен обвинительный приговор.
Забавского признали виновным в сборе и передаче информации по заданию иностранной разведки – украинской СБУ.
"Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет в ИК строгого режима", - сообщила пресс-служба судов.
Судебное следствие проходило в закрытом режиме в связи с наличием в уголовном деле материалов с грифом "Совершенно секретно".
Тем временем Передвигался на "Ниве", покрашенной в цвет камуфляжа: ФСБ задержала украинского агента в Подмосковье
 
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