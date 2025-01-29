Украинским неонацистам осталось недолго. Признать эту правду – спасти многие жизни, но кто решится? - 29.01.2025 Украина.ру
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Украинским неонацистам осталось недолго. Признать эту правду – спасти многие жизни, но кто решится?
Украинским неонацистам осталось недолго. Признать эту правду – спасти многие жизни, но кто решится? - 29.01.2025 Украина.ру
Украинским неонацистам осталось недолго. Признать эту правду – спасти многие жизни, но кто решится?
Правду говорить легко и приятно. А также полезно ее признавать. И не только президенту России Владимиру Путину, который, по правде говоря, практически камня на камне не оставил от неонацистского режима в Киеве и от его просроченного недофюрера Владимир Зеленского.
2025-01-29T17:22
2025-01-29T17:33
украина
сша
россия
дональд трамп
владимир зеленский
владимир путин
азовсталь
new york times
"азов"
мнения
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Для тех же, кто правду признает и начинает жить по ней, она может стать спасительной, ибо, с одной стороны, ставит точный диагноз ситуации, в которой люди оказались. Это как врачебный диагноз: чем он точнее, тем успешнее может быть лечение, ведущее к оздоровлению.С другой, правда открывает глаза, снимая с них шоры, указывая, где при желании можно спастись. Или хотя бы попытаться отпетлять от неизбежной гибели.Последнее – это шанс для укро-неонацистов, которые еще могут прекратить бессмысленное сопротивление и каким-то образом выцыганить себе жизнь. Как спаслись, например, каратели и убийцы из полка "Азов"*, которые в мае 2022 года поверили, что им в развалинах комбината "Азовсталь" в Мариуполе придет конец, и они прекратили сопротивление, выгадав себе, как минимум, жизнь.Потом, правда, военнопленные "азовцы" эту жизнь и потеряли, когда часть из них убили сами же украинцы, по прямому приказу Зеленского разбомбив СИЗО в Еленовке на территории ДНР, где они содержались. Так недофюрер казнил предателей, которые сдались, а не выполнили его приказ стоять в "Азовстали" до конца.Другую часть "азовцев" смогли обменять на российских военнопленных и Виктора Медведчука, а дома их заставили вновь надеть военную форму и кинули на убой в специальной военной операции (СВО).Но не суть. Главное – то, что признание правды о бессмысленности сопротивления спасло жизнь даже карателям и погромщикам, у которых потом просто не хватило мозгов, чтобы самим уже спастись от повторной бойни, когда их снова погнали на фронт.Вот такая спасительная правда прозвучала и интервью журналисту Павлу Зарубину, когда Путин сказал, что если прекратится западная помощь неонацистам, то их гособразование под названием "Украина" продержится месяц-два, не больше. Тут, конечно, российский президент несколько смилостивился над украинцами, продлив жизнь их государству без западных подачек. Если они, подачки, закончатся, то Украина, лишенная любого суверенитета и собственных средств к существованию, продержится недели две-три, а потом загнется и развалится.И это – самая страшная правда, которую нужно знать о современной Украине. И в первую очередь самим украинцам. Они ее теперь и знают. И не только из уст Путина. Неизбежную гнилуху в конце и неизбежный распад собственной страны без подачек признали в руководстве неонацистского режима. Не сам Зеленский, а его клевреты. Хотели они это или нет, но они признали.И дело вот в чем. Как известно, новый президент США Дональд Трамп распорядился на 90 дней прекратить любою помощь иностранным нахлебникам. А 24 января новый госсекретарь США Марко Рубио выпустил распоряжение о приостановке финансирования большинства программ помощи другим странам, в том числе и Украине. В результате этого Агентство* США по международному развитию (USAID) на время заморозило финансирование всех проектов на территории Украины.И конфиденты неонацистского режима дружно завыли: демократия в опасности. И вот почему: американское агентство Associated Press сообщило, что среди прочего глава Белого дома заморозил и финансирование гражданской программы по поддержанию работы украинского правительства, которая отвечала за выплату зарплаты. И это неизбежно лишит украинских чиновников этих самых зарплат, выплачиваемых за счет траншей госдепа США, потому как денег в госбюджете на это нет. А современные украинские чиновники, служащие режиму, воспитаны в лучших традициях дармового грантоедчества и нахлебничества – как Шариковы из булгаковского "Собачьего сердца": они без пропитания не согласны.Лишение зарплаты украинского чиновничества в Киеве – это шаг к взрыву режима изнутри. Вследствие бойкота и саботажа в виде ничегонеделанья – весь госмеханизм, который и так на ладан дышит, просто остановится.Я уже не говорю о населении. О тех же пенсионерах и других потребителях социальной помощи, которым теперь хоть в гроб ложись – они будут лишены даже тех крох, которые им перепадают. А это дополнительный фитиль к пороховой бочке социального недовольства и взрыва.Associated Press это прекрасно осознает и потому очень надеется, что эстафету финансирования от США перехватят европейцы. И спасут неонацистов. Первыми, чуя беду и голодный паек, взвыли гуманитарные грантоеды. Некто Оксана Романюк из грантоедческого Института массовой информации (ИМИ) уже сообщила, что из-за прекращения американского финансирования лишатся подпитки и неизбежно загнутся 90% грантоедческих же СМИ. Но этих не жалко – этим "цепным псам американской демократии" даже не собачья (собаки – приличные животные), а крысиная смерть. Эти грантоеды из продажных СМИ, которые жировали, как якобы "независимые", в первую очередь ответственны за пропаганду неоанцизма. Они в общественном сознании украинского населения и подготовили всю эту волну русофобии и переформатирования Украины в агрессивную АнтиРоссию и оправдывают братоубийственную войну. Так что посмотреть на их агонию, унизительные скулеж, вой, лай и неизбежное переобувание в воздухе в поисках спасения и новой руки дающей – это увлекательное зрелище для тех, у кого желудок крепкий и есть противорвотные средства. Это правда, которая тоже радует.В то же время по данным AP, большая часть военной помощи Украине проходит по линии Пентагона, и ни одна из программ министерства обороны США не была затронута решением Трампа напрямую. То есть помощь как шла, так и поступает.Однако Associated Press вольно или невольно опровергло американское издание New York Times, которое поведало, что США остановили военную помощь Украине, Тайваню и Иордании. По указанному выше распоряжению Трампа, который точно знает, что неонацисты любят больше всего – американские деньги. Однако есть и исключение, о котором New York Times написала: "Военная помощь Израилю и Египту освобождена от ограничений". Кроме того Трамп сделал исключение и для "жизненно необходимой гуманитарной помощи": предоставления основных лекарств, медицинских услуг, питания и укрытия. Все! Для неонацистов краник перекрыт.И за грантоедами завыли и официальные неонацисты на должности. Замглавы Офиса президента (ОПУ) Ирина Верещук признала голодный паек и сообщила, что Украина в ближайшее время начнет консультации с США по возобновлению финансирования USAID. А это означает, что помощь таки прекращена, и для неонацистов начинаются веселенькие деньки. Они, повторяю, без пропитания не согласны. Но Верещук признала и подтвердила губительную для них правду, а это значительный прорыв – долго время украинское руководство не признавало то, что их кинули с вспомоществованием.Теперь все ждут, что по этому поводу скажет Зеленский, носящий в США почетные звания "королева попрошаек" и "торгаш". Потому что это последний звонок его власти, это его вынуждают более беспрекословно и четко выполнять пожелания старших.Главное из этих пожеланий – помочь Трампу стать миротворцем и типа прекратить войну в Украине, которая может теперь стать уже не для Джо Байдена, а для него новым Вьетнамом или – что ближе – новым Афганистаном. И навесить на него ярлык лузера, проигравшего войну. А Трамп любит быть победителем.И если президент США не сойдет с этого пути – прекращения помощи неонацистам и принуждения "королевы попрошаек" к миру, то война действительно может прекратиться. И будет спасено множество жизней. И на войне, и вследствие окончательного разорения Украины в нищете и хаосе.Однако трагедия Украины и оставшихся в ней украинцев заключается в том, что они фактически никому не нужна. И если Зеленский, который однозначно потеряет власть в наступившем мире, будет артачиться, то война продолжится. И Украина, в конце концов, прекратит свое существование, и вопрос лишь в том, с какими потерями и уроном. Это первый момент: что станет причиной конца – внутренний социально-политический взрыв или внешнее поражение.А второй заключается в том, что Трамп, который отвел для мира в Украине 90 дней, за это время может передумать и вновь оставить Украину своим инструментом политики на внешней арене. А значит, и возобновить помощь режиму, что приведет к новой эскалации конфликта.И это тоже правда. Но другая, не та, что сейчас. * экстремистское объединение, запрещенное в РоссииЕще на эту тему читайте в статьях Марины Поляковой Трамп вскрыл украинскую "свободу слова". Почти все медиа в стране оказались иноагентами и Павла Котова Украинские СМИ лишились американских грантов и устроили сеанс саморазоблачения
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украина, сша, россия, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, азовсталь, new york times, "азов", мнения
Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Азовсталь, New York Times, "Азов", Мнения

Украинским неонацистам осталось недолго. Признать эту правду – спасти многие жизни, но кто решится?

17:22 29.01.2025 (обновлено: 17:33 29.01.2025)
 
Независимость по-украински
Независимость по-украински
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Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
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Правду говорить легко и приятно. А также полезно ее признавать. И не только президенту России Владимиру Путину, который, по правде говоря, практически камня на камне не оставил от неонацистского режима в Киеве и от его просроченного недофюрера Владимир Зеленского.
Для тех же, кто правду признает и начинает жить по ней, она может стать спасительной, ибо, с одной стороны, ставит точный диагноз ситуации, в которой люди оказались. Это как врачебный диагноз: чем он точнее, тем успешнее может быть лечение, ведущее к оздоровлению.
С другой, правда открывает глаза, снимая с них шоры, указывая, где при желании можно спастись. Или хотя бы попытаться отпетлять от неизбежной гибели.
Последнее – это шанс для укро-неонацистов, которые еще могут прекратить бессмысленное сопротивление и каким-то образом выцыганить себе жизнь. Как спаслись, например, каратели и убийцы из полка "Азов"*, которые в мае 2022 года поверили, что им в развалинах комбината "Азовсталь" в Мариуполе придет конец, и они прекратили сопротивление, выгадав себе, как минимум, жизнь.
Потом, правда, военнопленные "азовцы" эту жизнь и потеряли, когда часть из них убили сами же украинцы, по прямому приказу Зеленского разбомбив СИЗО в Еленовке на территории ДНР, где они содержались. Так недофюрер казнил предателей, которые сдались, а не выполнили его приказ стоять в "Азовстали" до конца.
Другую часть "азовцев" смогли обменять на российских военнопленных и Виктора Медведчука, а дома их заставили вновь надеть военную форму и кинули на убой в специальной военной операции (СВО).
Но не суть. Главное – то, что признание правды о бессмысленности сопротивления спасло жизнь даже карателям и погромщикам, у которых потом просто не хватило мозгов, чтобы самим уже спастись от повторной бойни, когда их снова погнали на фронт.
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
Вот такая спасительная правда прозвучала и интервью журналисту Павлу Зарубину, когда Путин сказал, что если прекратится западная помощь неонацистам, то их гособразование под названием "Украина" продержится месяц-два, не больше. Тут, конечно, российский президент несколько смилостивился над украинцами, продлив жизнь их государству без западных подачек. Если они, подачки, закончатся, то Украина, лишенная любого суверенитета и собственных средств к существованию, продержится недели две-три, а потом загнется и развалится.
И это – самая страшная правда, которую нужно знать о современной Украине. И в первую очередь самим украинцам. Они ее теперь и знают. И не только из уст Путина. Неизбежную гнилуху в конце и неизбежный распад собственной страны без подачек признали в руководстве неонацистского режима. Не сам Зеленский, а его клевреты. Хотели они это или нет, но они признали.
И дело вот в чем. Как известно, новый президент США Дональд Трамп распорядился на 90 дней прекратить любою помощь иностранным нахлебникам. А 24 января новый госсекретарь США Марко Рубио выпустил распоряжение о приостановке финансирования большинства программ помощи другим странам, в том числе и Украине. В результате этого Агентство* США по международному развитию (USAID) на время заморозило финансирование всех проектов на территории Украины.
И конфиденты неонацистского режима дружно завыли: демократия в опасности. И вот почему: американское агентство Associated Press сообщило, что среди прочего глава Белого дома заморозил и финансирование гражданской программы по поддержанию работы украинского правительства, которая отвечала за выплату зарплаты. И это неизбежно лишит украинских чиновников этих самых зарплат, выплачиваемых за счет траншей госдепа США, потому как денег в госбюджете на это нет. А современные украинские чиновники, служащие режиму, воспитаны в лучших традициях дармового грантоедчества и нахлебничества – как Шариковы из булгаковского "Собачьего сердца": они без пропитания не согласны.
Лишение зарплаты украинского чиновничества в Киеве – это шаг к взрыву режима изнутри. Вследствие бойкота и саботажа в виде ничегонеделанья – весь госмеханизм, который и так на ладан дышит, просто остановится.
Я уже не говорю о населении. О тех же пенсионерах и других потребителях социальной помощи, которым теперь хоть в гроб ложись – они будут лишены даже тех крох, которые им перепадают. А это дополнительный фитиль к пороховой бочке социального недовольства и взрыва.
Associated Press это прекрасно осознает и потому очень надеется, что эстафету финансирования от США перехватят европейцы. И спасут неонацистов.
"Если наши европейские союзники хорошо понимают политический момент в Соединенных Штатах, им лучше действовать, я бы сказал быстро, чтобы попытаться взять на себя большую часть или все это бремя (финансирования украинских нахлебников в режиме. – Авт.)", – сказано в статье американских журналистов со ссылкой на источники в Белом доме.
Первыми, чуя беду и голодный паек, взвыли гуманитарные грантоеды. Некто Оксана Романюк из грантоедческого Института массовой информации (ИМИ) уже сообщила, что из-за прекращения американского финансирования лишатся подпитки и неизбежно загнутся 90% грантоедческих же СМИ. Но этих не жалко – этим "цепным псам американской демократии" даже не собачья (собаки – приличные животные), а крысиная смерть. Эти грантоеды из продажных СМИ, которые жировали, как якобы "независимые", в первую очередь ответственны за пропаганду неоанцизма. Они в общественном сознании украинского населения и подготовили всю эту волну русофобии и переформатирования Украины в агрессивную АнтиРоссию и оправдывают братоубийственную войну. Так что посмотреть на их агонию, унизительные скулеж, вой, лай и неизбежное переобувание в воздухе в поисках спасения и новой руки дающей – это увлекательное зрелище для тех, у кого желудок крепкий и есть противорвотные средства. Это правда, которая тоже радует.
В то же время по данным AP, большая часть военной помощи Украине проходит по линии Пентагона, и ни одна из программ министерства обороны США не была затронута решением Трампа напрямую. То есть помощь как шла, так и поступает.
Однако Associated Press вольно или невольно опровергло американское издание New York Times, которое поведало, что США остановили военную помощь Украине, Тайваню и Иордании. По указанному выше распоряжению Трампа, который точно знает, что неонацисты любят больше всего – американские деньги. Однако есть и исключение, о котором New York Times написала: "Военная помощь Израилю и Египту освобождена от ограничений". Кроме того Трамп сделал исключение и для "жизненно необходимой гуманитарной помощи": предоставления основных лекарств, медицинских услуг, питания и укрытия. Все! Для неонацистов краник перекрыт.
И за грантоедами завыли и официальные неонацисты на должности. Замглавы Офиса президента (ОПУ) Ирина Верещук признала голодный паек и сообщила, что Украина в ближайшее время начнет консультации с США по возобновлению финансирования USAID. А это означает, что помощь таки прекращена, и для неонацистов начинаются веселенькие деньки. Они, повторяю, без пропитания не согласны. Но Верещук признала и подтвердила губительную для них правду, а это значительный прорыв – долго время украинское руководство не признавало то, что их кинули с вспомоществованием.
Теперь все ждут, что по этому поводу скажет Зеленский, носящий в США почетные звания "королева попрошаек" и "торгаш". Потому что это последний звонок его власти, это его вынуждают более беспрекословно и четко выполнять пожелания старших.
Главное из этих пожеланий – помочь Трампу стать миротворцем и типа прекратить войну в Украине, которая может теперь стать уже не для Джо Байдена, а для него новым Вьетнамом или – что ближе – новым Афганистаном. И навесить на него ярлык лузера, проигравшего войну. А Трамп любит быть победителем.
И если президент США не сойдет с этого пути – прекращения помощи неонацистам и принуждения "королевы попрошаек" к миру, то война действительно может прекратиться. И будет спасено множество жизней. И на войне, и вследствие окончательного разорения Украины в нищете и хаосе.
Однако трагедия Украины и оставшихся в ней украинцев заключается в том, что они фактически никому не нужна. И если Зеленский, который однозначно потеряет власть в наступившем мире, будет артачиться, то война продолжится. И Украина, в конце концов, прекратит свое существование, и вопрос лишь в том, с какими потерями и уроном. Это первый момент: что станет причиной конца – внутренний социально-политический взрыв или внешнее поражение.
А второй заключается в том, что Трамп, который отвел для мира в Украине 90 дней, за это время может передумать и вновь оставить Украину своим инструментом политики на внешней арене. А значит, и возобновить помощь режиму, что приведет к новой эскалации конфликта.
И это тоже правда. Но другая, не та, что сейчас.
* экстремистское объединение, запрещенное в России
Еще на эту тему читайте в статьях Марины Поляковой Трамп вскрыл украинскую "свободу слова". Почти все медиа в стране оказались иноагентами и Павла Котова Украинские СМИ лишились американских грантов и устроили сеанс саморазоблачения
 
УкраинаСШАРоссияДональд ТрампВладимир ЗеленскийВладимир ПутинАзовстальNew York Times"Азов"Мнения
 
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Заголовок открываемого материала
18:14"Мир через силу" в действии: США искажают суть конфликта на Украине, но Путин всё разъяснил
17:22Украинским неонацистам осталось недолго. Признать эту правду – спасти многие жизни, но кто решится?
17:04Сверить Часы Судного дня: где, кто и за что сейчас воюет в мире
16:30Военный историк Михаил Поликарпов: Скоро Россия разрушит две крепости ВСУ, которые нельзя было обойти
16:22Пожалел на штраф: на Украине арестовали имущество сына Порошенко*, скрывающегося от ВСУ в Лондоне
15:52Могут ли быть гарантии и кто будет управлять территориями Украины? Ищенко о страховке для России
15:23Байден и Блинкен как главные подозреваемые. Сумеет ли Трамп призвать их к ответу за всё содеянное
15:13ГБР раскрыло новую схему уклонения от мобилизации в Харькове
15:09Битва за символ Новороссии. Пять проблем, которые возникнут при освобождении Славянска и Краматорска
14:36Словацкая оппозиция снова провалила заседание по вотуму недоверия правительству Фицо
14:29Шариков победил: в Киеве снесли памятник академику Павлову
14:09Зеленский пожаловался СМИ США на Байдена
13:47Украинский дрон атаковал дом в Белгородской области, погибли мать и ребенок - губернатор
13:43Крым пополнил бюджет миллиардами от продажи национализированного имущества – Константинов
13:20Они уничтожают мирное население, считая русских недочеловеками. О военных преступлениях киевского режима
13:13Зеленский будет врать, тянуть с переговорами и посылать 18-летних на войну – Медведев
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13:02Вадим Трухачев: Чехия настроилась на то, чтобы через пять лет превратить Белоруссию во вторую Украину
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