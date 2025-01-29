https://ukraina.ru/20250129/1060661307.html
Украинским неонацистам осталось недолго. Признать эту правду – спасти многие жизни, но кто решится?
Украинским неонацистам осталось недолго. Признать эту правду – спасти многие жизни, но кто решится? - 29.01.2025 Украина.ру
Украинским неонацистам осталось недолго. Признать эту правду – спасти многие жизни, но кто решится?
Правду говорить легко и приятно. А также полезно ее признавать. И не только президенту России Владимиру Путину, который, по правде говоря, практически камня на камне не оставил от неонацистского режима в Киеве и от его просроченного недофюрера Владимир Зеленского.
2025-01-29T17:22
2025-01-29T17:22
2025-01-29T17:33
украина
сша
россия
дональд трамп
владимир зеленский
владимир путин
азовсталь
new york times
"азов"
мнения
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/1d/1060661125_4:0:847:474_1920x0_80_0_0_3c02de678581caa9ad6913b8f553979f.jpg.webp
Для тех же, кто правду признает и начинает жить по ней, она может стать спасительной, ибо, с одной стороны, ставит точный диагноз ситуации, в которой люди оказались. Это как врачебный диагноз: чем он точнее, тем успешнее может быть лечение, ведущее к оздоровлению.С другой, правда открывает глаза, снимая с них шоры, указывая, где при желании можно спастись. Или хотя бы попытаться отпетлять от неизбежной гибели.Последнее – это шанс для укро-неонацистов, которые еще могут прекратить бессмысленное сопротивление и каким-то образом выцыганить себе жизнь. Как спаслись, например, каратели и убийцы из полка "Азов"*, которые в мае 2022 года поверили, что им в развалинах комбината "Азовсталь" в Мариуполе придет конец, и они прекратили сопротивление, выгадав себе, как минимум, жизнь.Потом, правда, военнопленные "азовцы" эту жизнь и потеряли, когда часть из них убили сами же украинцы, по прямому приказу Зеленского разбомбив СИЗО в Еленовке на территории ДНР, где они содержались. Так недофюрер казнил предателей, которые сдались, а не выполнили его приказ стоять в "Азовстали" до конца.Другую часть "азовцев" смогли обменять на российских военнопленных и Виктора Медведчука, а дома их заставили вновь надеть военную форму и кинули на убой в специальной военной операции (СВО).Но не суть. Главное – то, что признание правды о бессмысленности сопротивления спасло жизнь даже карателям и погромщикам, у которых потом просто не хватило мозгов, чтобы самим уже спастись от повторной бойни, когда их снова погнали на фронт.Вот такая спасительная правда прозвучала и интервью журналисту Павлу Зарубину, когда Путин сказал, что если прекратится западная помощь неонацистам, то их гособразование под названием "Украина" продержится месяц-два, не больше. Тут, конечно, российский президент несколько смилостивился над украинцами, продлив жизнь их государству без западных подачек. Если они, подачки, закончатся, то Украина, лишенная любого суверенитета и собственных средств к существованию, продержится недели две-три, а потом загнется и развалится.И это – самая страшная правда, которую нужно знать о современной Украине. И в первую очередь самим украинцам. Они ее теперь и знают. И не только из уст Путина. Неизбежную гнилуху в конце и неизбежный распад собственной страны без подачек признали в руководстве неонацистского режима. Не сам Зеленский, а его клевреты. Хотели они это или нет, но они признали.И дело вот в чем. Как известно, новый президент США Дональд Трамп распорядился на 90 дней прекратить любою помощь иностранным нахлебникам. А 24 января новый госсекретарь США Марко Рубио выпустил распоряжение о приостановке финансирования большинства программ помощи другим странам, в том числе и Украине. В результате этого Агентство* США по международному развитию (USAID) на время заморозило финансирование всех проектов на территории Украины.И конфиденты неонацистского режима дружно завыли: демократия в опасности. И вот почему: американское агентство Associated Press сообщило, что среди прочего глава Белого дома заморозил и финансирование гражданской программы по поддержанию работы украинского правительства, которая отвечала за выплату зарплаты. И это неизбежно лишит украинских чиновников этих самых зарплат, выплачиваемых за счет траншей госдепа США, потому как денег в госбюджете на это нет. А современные украинские чиновники, служащие режиму, воспитаны в лучших традициях дармового грантоедчества и нахлебничества – как Шариковы из булгаковского "Собачьего сердца": они без пропитания не согласны.Лишение зарплаты украинского чиновничества в Киеве – это шаг к взрыву режима изнутри. Вследствие бойкота и саботажа в виде ничегонеделанья – весь госмеханизм, который и так на ладан дышит, просто остановится.Я уже не говорю о населении. О тех же пенсионерах и других потребителях социальной помощи, которым теперь хоть в гроб ложись – они будут лишены даже тех крох, которые им перепадают. А это дополнительный фитиль к пороховой бочке социального недовольства и взрыва.Associated Press это прекрасно осознает и потому очень надеется, что эстафету финансирования от США перехватят европейцы. И спасут неонацистов. Первыми, чуя беду и голодный паек, взвыли гуманитарные грантоеды. Некто Оксана Романюк из грантоедческого Института массовой информации (ИМИ) уже сообщила, что из-за прекращения американского финансирования лишатся подпитки и неизбежно загнутся 90% грантоедческих же СМИ. Но этих не жалко – этим "цепным псам американской демократии" даже не собачья (собаки – приличные животные), а крысиная смерть. Эти грантоеды из продажных СМИ, которые жировали, как якобы "независимые", в первую очередь ответственны за пропаганду неоанцизма. Они в общественном сознании украинского населения и подготовили всю эту волну русофобии и переформатирования Украины в агрессивную АнтиРоссию и оправдывают братоубийственную войну. Так что посмотреть на их агонию, унизительные скулеж, вой, лай и неизбежное переобувание в воздухе в поисках спасения и новой руки дающей – это увлекательное зрелище для тех, у кого желудок крепкий и есть противорвотные средства. Это правда, которая тоже радует.В то же время по данным AP, большая часть военной помощи Украине проходит по линии Пентагона, и ни одна из программ министерства обороны США не была затронута решением Трампа напрямую. То есть помощь как шла, так и поступает.Однако Associated Press вольно или невольно опровергло американское издание New York Times, которое поведало, что США остановили военную помощь Украине, Тайваню и Иордании. По указанному выше распоряжению Трампа, который точно знает, что неонацисты любят больше всего – американские деньги. Однако есть и исключение, о котором New York Times написала: "Военная помощь Израилю и Египту освобождена от ограничений". Кроме того Трамп сделал исключение и для "жизненно необходимой гуманитарной помощи": предоставления основных лекарств, медицинских услуг, питания и укрытия. Все! Для неонацистов краник перекрыт.И за грантоедами завыли и официальные неонацисты на должности. Замглавы Офиса президента (ОПУ) Ирина Верещук признала голодный паек и сообщила, что Украина в ближайшее время начнет консультации с США по возобновлению финансирования USAID. А это означает, что помощь таки прекращена, и для неонацистов начинаются веселенькие деньки. Они, повторяю, без пропитания не согласны. Но Верещук признала и подтвердила губительную для них правду, а это значительный прорыв – долго время украинское руководство не признавало то, что их кинули с вспомоществованием.Теперь все ждут, что по этому поводу скажет Зеленский, носящий в США почетные звания "королева попрошаек" и "торгаш". Потому что это последний звонок его власти, это его вынуждают более беспрекословно и четко выполнять пожелания старших.Главное из этих пожеланий – помочь Трампу стать миротворцем и типа прекратить войну в Украине, которая может теперь стать уже не для Джо Байдена, а для него новым Вьетнамом или – что ближе – новым Афганистаном. И навесить на него ярлык лузера, проигравшего войну. А Трамп любит быть победителем.И если президент США не сойдет с этого пути – прекращения помощи неонацистам и принуждения "королевы попрошаек" к миру, то война действительно может прекратиться. И будет спасено множество жизней. И на войне, и вследствие окончательного разорения Украины в нищете и хаосе.Однако трагедия Украины и оставшихся в ней украинцев заключается в том, что они фактически никому не нужна. И если Зеленский, который однозначно потеряет власть в наступившем мире, будет артачиться, то война продолжится. И Украина, в конце концов, прекратит свое существование, и вопрос лишь в том, с какими потерями и уроном. Это первый момент: что станет причиной конца – внутренний социально-политический взрыв или внешнее поражение.А второй заключается в том, что Трамп, который отвел для мира в Украине 90 дней, за это время может передумать и вновь оставить Украину своим инструментом политики на внешней арене. А значит, и возобновить помощь режиму, что приведет к новой эскалации конфликта.И это тоже правда. Но другая, не та, что сейчас. * экстремистское объединение, запрещенное в РоссииЕще на эту тему читайте в статьях Марины Поляковой Трамп вскрыл украинскую "свободу слова". Почти все медиа в стране оказались иноагентами и Павла Котова Украинские СМИ лишились американских грантов и устроили сеанс саморазоблачения
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Владимир Скачко
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_5d71dc0621b5631840141ec33436eb20.jpg.webp
украина, сша, россия, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, азовсталь, new york times, "азов", мнения
Для тех же, кто правду признает и начинает жить по ней, она может стать спасительной, ибо, с одной стороны, ставит точный диагноз ситуации, в которой люди оказались. Это как врачебный диагноз: чем он точнее, тем успешнее может быть лечение, ведущее к оздоровлению.
С другой, правда открывает глаза, снимая с них шоры, указывая, где при желании можно спастись. Или хотя бы попытаться отпетлять от неизбежной гибели.
Последнее – это шанс для укро-неонацистов, которые еще могут прекратить бессмысленное сопротивление и каким-то образом выцыганить себе жизнь. Как спаслись, например, каратели и убийцы из полка "Азов
"*, которые в мае 2022 года поверили, что им в развалинах комбината "Азовсталь
" в Мариуполе
придет конец, и они прекратили сопротивление, выгадав себе, как минимум, жизнь.
Потом, правда, военнопленные "азовцы" эту жизнь и потеряли, когда часть из них убили сами же украинцы, по прямому приказу Зеленского разбомбив СИЗО
в Еленовке на территории ДНР
, где они содержались. Так недофюрер казнил предателей, которые сдались, а не выполнили его приказ стоять в "Азовстали" до конца.
Другую часть "азовцев" смогли обменять на российских военнопленных и Виктора Медведчука
, а дома их заставили вновь надеть военную форму и кинули на убой в специальной военной операции (СВО).
Но не суть. Главное – то, что признание правды о бессмысленности сопротивления спасло жизнь даже карателям и погромщикам, у которых потом просто не хватило мозгов, чтобы самим уже спастись от повторной бойни, когда их снова погнали на фронт.
Вот такая спасительная правда прозвучала и интервью журналисту Павлу Зарубину, когда Путин сказал, что если прекратится западная помощь неонацистам, то их гособразование под названием "Украина" продержится месяц-два, не больше. Тут, конечно, российский президент несколько смилостивился над украинцами, продлив жизнь их государству без западных подачек. Если они, подачки, закончатся, то Украина
, лишенная любого суверенитета и собственных средств к существованию, продержится недели две-три, а потом загнется и развалится.
И это – самая страшная правда, которую нужно знать о современной Украине. И в первую очередь самим украинцам. Они ее теперь и знают. И не только из уст Путина. Неизбежную гнилуху в конце и неизбежный распад собственной страны без подачек признали в руководстве неонацистского режима. Не сам Зеленский, а его клевреты. Хотели они это или нет, но они признали.
И дело вот в чем. Как известно, новый президент США Дональд Трамп
распорядился на 90 дней прекратить любою помощь иностранным нахлебникам. А 24 января новый госсекретарь США Марко Рубио
выпустил распоряжение о приостановке финансирования большинства программ помощи другим странам, в том числе и Украине. В результате этого Агентство* США по международному развитию (USAID) на время заморозило финансирование всех проектов на территории Украины.
И конфиденты неонацистского режима дружно завыли: демократия в опасности. И вот почему: американское агентство Associated Press сообщило, что среди прочего глава Белого дома заморозил и финансирование гражданской программы по поддержанию работы украинского правительства, которая отвечала за выплату зарплаты. И это неизбежно лишит украинских чиновников этих самых зарплат, выплачиваемых за счет траншей госдепа США, потому как денег в госбюджете на это нет. А современные украинские чиновники, служащие режиму, воспитаны в лучших традициях дармового грантоедчества и нахлебничества – как Шариковы из булгаковского "Собачьего сердца": они без пропитания не согласны.
Лишение зарплаты украинского чиновничества в Киеве – это шаг к взрыву режима изнутри. Вследствие бойкота и саботажа в виде ничегонеделанья – весь госмеханизм, который и так на ладан дышит, просто остановится.
Я уже не говорю о населении. О тех же пенсионерах и других потребителях социальной помощи, которым теперь хоть в гроб ложись – они будут лишены даже тех крох, которые им перепадают. А это дополнительный фитиль к пороховой бочке социального недовольства и взрыва.
Associated Press это прекрасно осознает и потому очень надеется, что эстафету финансирования от США перехватят европейцы. И спасут неонацистов.
"Если наши европейские союзники хорошо понимают политический момент в Соединенных Штатах, им лучше действовать, я бы сказал быстро, чтобы попытаться взять на себя большую часть или все это бремя (финансирования украинских нахлебников в режиме. – Авт.)", – сказано в статье американских журналистов со ссылкой на источники в Белом доме.
Первыми, чуя беду и голодный паек, взвыли гуманитарные грантоеды. Некто Оксана Романюк из грантоедческого Института массовой информации (ИМИ) уже сообщила, что из-за прекращения американского финансирования лишатся подпитки и неизбежно загнутся 90% грантоедческих же СМИ. Но этих не жалко – этим "цепным псам американской демократии" даже не собачья (собаки – приличные животные), а крысиная смерть. Эти грантоеды из продажных СМИ, которые жировали, как якобы "независимые", в первую очередь ответственны за пропаганду неоанцизма. Они в общественном сознании украинского населения и подготовили всю эту волну русофобии и переформатирования Украины в агрессивную АнтиРоссию и оправдывают братоубийственную войну. Так что посмотреть на их агонию, унизительные скулеж, вой, лай и неизбежное переобувание в воздухе в поисках спасения и новой руки дающей – это увлекательное зрелище для тех, у кого желудок крепкий и есть противорвотные средства. Это правда, которая тоже радует.
В то же время по данным AP, большая часть военной помощи Украине проходит по линии Пентагона
, и ни одна из программ министерства обороны США не была затронута решением Трампа напрямую. То есть помощь как шла, так и поступает.
Однако Associated Press вольно или невольно опровергло американское издание New York Times
, которое поведало, что США остановили военную помощь Украине, Тайваню
и Иордании. По указанному выше распоряжению Трампа, который точно знает, что неонацисты любят больше всего – американские деньги. Однако есть и исключение, о котором New York Times написала: "Военная помощь Израилю
и Египту
освобождена от ограничений". Кроме того Трамп сделал исключение и для "жизненно необходимой гуманитарной помощи": предоставления основных лекарств, медицинских услуг, питания и укрытия. Все! Для неонацистов краник перекрыт.
И за грантоедами завыли и официальные неонацисты на должности. Замглавы Офиса президента (ОПУ) Ирина Верещук
признала голодный паек и сообщила, что Украина в ближайшее время начнет консультации с США по возобновлению финансирования USAID. А это означает, что помощь таки прекращена, и для неонацистов начинаются веселенькие деньки. Они, повторяю, без пропитания не согласны. Но Верещук признала и подтвердила губительную для них правду, а это значительный прорыв – долго время украинское руководство не признавало то, что их кинули с вспомоществованием.
Теперь все ждут, что по этому поводу скажет Зеленский, носящий в США почетные звания "королева попрошаек" и "торгаш". Потому что это последний звонок его власти, это его вынуждают более беспрекословно и четко выполнять пожелания старших.
Главное из этих пожеланий – помочь Трампу стать миротворцем и типа прекратить войну в Украине, которая может теперь стать уже не для Джо Байдена
, а для него новым Вьетнамом
или – что ближе – новым Афганистаном
. И навесить на него ярлык лузера, проигравшего войну. А Трамп любит быть победителем.
И если президент США не сойдет с этого пути – прекращения помощи неонацистам и принуждения "королевы попрошаек" к миру, то война действительно может прекратиться. И будет спасено множество жизней. И на войне, и вследствие окончательного разорения Украины в нищете и хаосе.
Однако трагедия Украины и оставшихся в ней украинцев заключается в том, что они фактически никому не нужна. И если Зеленский, который однозначно потеряет власть в наступившем мире, будет артачиться, то война продолжится. И Украина, в конце концов, прекратит свое существование, и вопрос лишь в том, с какими потерями и уроном. Это первый момент: что станет причиной конца – внутренний социально-политический взрыв или внешнее поражение.
А второй заключается в том, что Трамп, который отвел для мира в Украине 90 дней, за это время может передумать и вновь оставить Украину своим инструментом политики на внешней арене. А значит, и возобновить помощь режиму, что приведет к новой эскалации конфликта.
И это тоже правда. Но другая, не та, что сейчас.
* экстремистское объединение, запрещенное в России