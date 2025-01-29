Трамп вскрыл украинскую "свободу слова". Почти все медиа в стране оказались иноагентами
12:38 29.01.2025 (обновлено: 13:49 29.01.2025)
Львиная доля украинских СМИ - примерно 90% - зависели от западных грантов и после решения нового президента США Дональда Трампа о приостановке помощи другим государствам вынуждены фактически побираться. Об этом 29 января журналистам украинского сайта Hromadske Radio рассказала директор Института массовой информации Оксана Романюк
Она добавила, что рекламный рынок в стране рухнул на 92% в первый год конфликта, и до сих пор не восстановился до прежних показателей. И все эти года (заметим - не только во время, но и задолго до российско-украинского конфликта) украинские медиа существовали за счет налогоплательщиков США. Что и вскрылось после указа Трампа о приостановке финансирования других государств по линии USAID.
Романюк отметила, что покрыть расходы не могут даже федеральные СМИ, а острее всего проблему почувствовали региональные медиа, которые получают доходы от рекламы в размере около 3-10%. Остальные расходы, как теперь стало ясно, покрывались Соединенными Штатами. Следовательно, почти все украинские СМИ распространяли на Украине ту информацию, которая была интересна США, то есть по сути были иноагентами, как это принято называть такие организации в других странах (в том числе и в США).
По мнению Романюк, ситуация может иметь как минимум два негативных последствия:
- —"ослабление демократии и демократических институтов";
- —риск монополизации медиапространства, ведь олигархи могут снова попытаться захватить контроль над прессой.
Интересно, что ранее неугодные киевскому режиму СМИ были фактически выдавлены с медиарынка.
В частности, команда Владимира Зеленского сделала все возможное, чтобы перестали существовать телеканалы 112, NewsOne и Zik, которыми владел лишенный мандата депутат Рады от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Тарас Козак. Причина - "неправильная" позиция СМИ по отношению к власти. Та же участь ждала и еще один оппозиционный телевизионный канал "Наш".
Комментируя такое положение дел, политолог Руслан Бортник в то время отметил, что это решение власти было незаконно, так как нарушало одно из основных прав граждан.
"Без решения суда закрывать телеканалы - незаконно. В независимости от названия и собственников. Это нарушает права миллионов граждан на получение многообразия информации — на свободу слова. Закрытие НАШ, 112, ЗИК, NewsOne и других СМИ без установления вины делает власть токсичной, вызывает страх и недоверие в обществе, повышает напряжение и социальную агрессию. P.S. Когда публично и безнаказанно нарушены права одного, только вопрос времени — когда будут нарушены права остальных", - сказал политолог.
12 февраля 2022, 19:46«Закрытие канала "Наш" та самая последняя капля»: эксперты о новых санкциях СНБОСовет национальной безопасности и обороны Украины своим решение закрыл еще один оппозиционный телевизионный канал «Наш». Это уже шестой новостной вещатель, который за последний год был заблокирован для эфира. О свободе слова и подавление оппозиционной мысли рассуждали журналисты и политологи в своих соцсетях
В настоящее время в связи с указом Трампа, нарушившим финансирование украинских СМИ, ряд украинских медиа обратились к своим читателям и посетителям сайтов "донатить" их, так как вещание в силу материальных проблем оказалось под угрозой прекращения.
"Ряд украинских медиа просят своих читателей о финансовой поддержке из-за приостановки американских грантовых программ Трампом. В частности, об этом прямо сообщают Hromadske и Bihus info", - сообщило украинское издание "Страна.ua", добавив, что также помощи попросили "Украинская правда" и "Детектор медиа".
Также в публикации "Страны" говорилось, что в качестве причины такого положения дел в указанных СМИ назвали приостановку финансирования проектов на Украине агентством США по международному развитию (USAID) по решению Трампа.
Параллельно украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на собственные источники сообщил, что украинский офис USAID получил приказ остановить все проекты в стране после соответствующего указа нового лидера США, и сотрудники местного отделения организации не имеют никаких данных о дальнейшей судьбе программы в их стране.
Заморозка федеральных грантов и программ финансовой помощи посеяло панику и в США, передает издание Bloomberg.
"Неожиданное заявление президента посеяло панику в Вашингтоне и среди местных чиновников по всей стране. Масштаб хаоса и неразберихи стал еще одним напоминанием о влиянии желания Трампа действовать быстро и решительно в первые несколько дней его администрации на фоне его стремления перестроить правительство в соответствии со своим видением", - говорится в сообщении американского информагентства.
В первые же сутки своего президентства - 21 января - республиканец Трамп принял решение о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам. Это коснулось в том числе и федеральных грантов, займов и других программ. Сделано это было, как пояснили в новой американской администрации, с целью провести аудит расходов команды экс-лидера страны Джо Байдена.
Позднее суд в США приостановил это решение до 3 февраля.
В конце декабря сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол изучил отчет о расходах США и обнаружил, что миллионы долларов американских налогоплательщиков уходят на украинских тиктокеров.
"Хотя американские налогоплательщики и так предоставили Киеву почти 174 миллиарда долларов в виде помощи и военной поддержки с начала конфликта, кто-то в Госдепартаменте посчитал блестящей идеей выделить дополнительно 4,8 миллиона долларов на статью под названием "КИЕВ, Украина, связи с общественностью". <…> По всей видимости, мы хотим видеть больше сторис в Instagram* и танцев в Тиктоке из зоны военных действий. В то время, когда американцы едва сводят концы с концами, странно видеть, как наше правительство тратит деньги налогоплательщиков на то, что можно назвать помпезным фестивалем селфи", - возмутился сенатор.
Более подробно на эту тему - в статье Павла Котова "Украинские СМИ лишились американских грантов и устроили сеанс саморазоблачения"
* Запрещенная в РФ соцсеть.