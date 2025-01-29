https://ukraina.ru/20250129/1060647155.html

Трамп вскрыл украинскую "свободу слова". Почти все медиа в стране оказались иноагентами

Трамп вскрыл украинскую "свободу слова". Почти все медиа в стране оказались иноагентами - 29.01.2025 Украина.ру

Трамп вскрыл украинскую "свободу слова". Почти все медиа в стране оказались иноагентами

Львиная доля украинских СМИ - примерно 90% - зависели от западных грантов и после решения нового президента США Дональда Трампа о приостановке помощи другим государствам вынуждены фактически побираться. Об этом 29 января журналистам украинского сайта Hromadske Radio рассказала директор Института массовой информации Оксана Романюк

2025-01-29T12:38

2025-01-29T12:38

2025-01-29T13:49

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Она добавила, что рекламный рынок в стране рухнул на 92% в первый год конфликта, и до сих пор не восстановился до прежних показателей. И все эти года (заметим - не только во время, но и задолго до российско-украинского конфликта) украинские медиа существовали за счет налогоплательщиков США. Что и вскрылось после указа Трампа о приостановке финансирования других государств по линии USAID.Романюк отметила, что покрыть расходы не могут даже федеральные СМИ, а острее всего проблему почувствовали региональные медиа, которые получают доходы от рекламы в размере около 3-10%. Остальные расходы, как теперь стало ясно, покрывались Соединенными Штатами. Следовательно, почти все украинские СМИ распространяли на Украине ту информацию, которая была интересна США, то есть по сути были иноагентами, как это принято называть такие организации в других странах (в том числе и в США).По мнению Романюк, ситуация может иметь как минимум два негативных последствия:В частности, команда Владимира Зеленского сделала все возможное, чтобы перестали существовать телеканалы 112, NewsOne и Zik, которыми владел лишенный мандата депутат Рады от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Тарас Козак. Причина - "неправильная" позиция СМИ по отношению к власти. Та же участь ждала и еще один оппозиционный телевизионный канал "Наш".Комментируя такое положение дел, политолог Руслан Бортник в то время отметил, что это решение власти было незаконно, так как нарушало одно из основных прав граждан."Без решения суда закрывать телеканалы - незаконно. В независимости от названия и собственников. Это нарушает права миллионов граждан на получение многообразия информации — на свободу слова. Закрытие НАШ, 112, ЗИК, NewsOne и других СМИ без установления вины делает власть токсичной, вызывает страх и недоверие в обществе, повышает напряжение и социальную агрессию. P.S. Когда публично и безнаказанно нарушены права одного, только вопрос времени — когда будут нарушены права остальных", - сказал политолог.В настоящее время в связи с указом Трампа, нарушившим финансирование украинских СМИ, ряд украинских медиа обратились к своим читателям и посетителям сайтов "донатить" их, так как вещание в силу материальных проблем оказалось под угрозой прекращения.Также в публикации "Страны" говорилось, что в качестве причины такого положения дел в указанных СМИ назвали приостановку финансирования проектов на Украине агентством США по международному развитию (USAID) по решению Трампа.Параллельно украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на собственные источники сообщил, что украинский офис USAID получил приказ остановить все проекты в стране после соответствующего указа нового лидера США, и сотрудники местного отделения организации не имеют никаких данных о дальнейшей судьбе программы в их стране.Заморозка федеральных грантов и программ финансовой помощи посеяло панику и в США, передает издание Bloomberg.В первые же сутки своего президентства - 21 января - республиканец Трамп принял решение о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам. Это коснулось в том числе и федеральных грантов, займов и других программ. Сделано это было, как пояснили в новой американской администрации, с целью провести аудит расходов команды экс-лидера страны Джо Байдена.Позднее суд в США приостановил это решение до 3 февраля.В конце декабря сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол изучил отчет о расходах США и обнаружил, что миллионы долларов американских налогоплательщиков уходят на украинских тиктокеров."Хотя американские налогоплательщики и так предоставили Киеву почти 174 миллиарда долларов в виде помощи и военной поддержки с начала конфликта, кто-то в Госдепартаменте посчитал блестящей идеей выделить дополнительно 4,8 миллиона долларов на статью под названием "КИЕВ, Украина, связи с общественностью". <…> По всей видимости, мы хотим видеть больше сторис в Instagram* и танцев в Тиктоке из зоны военных действий. В то время, когда американцы едва сводят концы с концами, странно видеть, как наше правительство тратит деньги налогоплательщиков на то, что можно назвать помпезным фестивалем селфи", - возмутился сенатор.Более подробно на эту тему - в статье Павла Котова "Украинские СМИ лишились американских грантов и устроили сеанс саморазоблачения"* Запрещенная в РФ соцсеть.

https://ukraina.ru/20220212/1033265320.html

https://ukraina.ru/20250121/1060423759.html

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сми, сша, украина, киев, дональд трамп, джо байден, вооруженные силы украины, tiktok, финансирование, помощь, эксклюзив