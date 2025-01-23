Ситуация с каждым днем ухудшается: эксперт рассказал, как ВС РФ громят ВСУ под Липцами и Волчанском - 23.01.2025 Украина.ру
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Ситуация с каждым днем ухудшается: эксперт рассказал, как ВС РФ громят ВСУ под Липцами и Волчанском
Ситуация с каждым днем ухудшается: эксперт рассказал, как ВС РФ громят ВСУ под Липцами и Волчанском - 23.01.2025 Украина.ру
Ситуация с каждым днем ухудшается: эксперт рассказал, как ВС РФ громят ВСУ под Липцами и Волчанском
Севернее Харькова общая ситуация для противника с каждым днем ухудшается. В Старом Салтове и в Рубежном мосты давно уничтожены и все снабжение противника в Волчанске идет через Печенеги-Великий Бурлук-Белый Колодезь. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2025-01-23T06:15
2025-01-23T06:15
новости
россия
волчанск
харьков
всу
север
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харьковская область
геннадий алехин
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Под Липцами продолжаются позиционные бои. В результате комплексного огневого поражения ВС РФ уничтожили две штурмовые группы 92-й бригады ВСУ, сообщил полковник запаса.За минувшие сутки здесь активно поработала артиллерия и авиация группировки войск "Север". Применялись авиабомбы различной мощности, рассказал обозреватель. Под Волчанском противник силами 82-й отдельной штурмовой бригады ВСУ предпринял безуспешную контратаку, которую успешно отразили операторы БПЛА, добавил он."Помимо этого, подразделения российской армии не только сорвали ротацию противника, но и вскрыли вражеские ПВД, уничтожив четыре отряда штурмовиков, автомобильный транспорт и станцию РЭБ. При поддержке штурмовой авиации наши войска дважды атаковали позиции украинских военных возле Волчанска и ударили КАБами по селу Волчанские Хутора", – подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия заставила ВСУ метаться между Купянском, Липцами и Волчанском" на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО – в материале "Военный эксперт Александр Зимовский: Россия загоняет ВСУ в поле, где они будут как тараканы под тапком" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, волчанск, харьков, всу, север, рэб, харьковская область, геннадий алехин, бпла, наступление, сво, детали, потери всу, авиация, спецоперация
Новости, Россия, Волчанск, Харьков, ВСУ, север, РЭБ, Харьковская область, Геннадий Алехин, БПЛА, наступление, СВО, детали, потери ВСУ, авиация, Спецоперация

Ситуация с каждым днем ухудшается: эксперт рассказал, как ВС РФ громят ВСУ под Липцами и Волчанском

06:15 23.01.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Вооруженные Силы УкраиныВооруженные Силы Украины
Вооруженные Силы Украины - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Вооруженные Силы Украины
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Севернее Харькова общая ситуация для противника с каждым днем ухудшается. В Старом Салтове и в Рубежном мосты давно уничтожены и все снабжение противника в Волчанске идет через Печенеги-Великий Бурлук-Белый Колодезь. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Под Липцами продолжаются позиционные бои. В результате комплексного огневого поражения ВС РФ уничтожили две штурмовые группы 92-й бригады ВСУ, сообщил полковник запаса.
"На участке единственной шоссейной дороги западнее Липцев расположены населенные пункты Малые и Большие Проходы. Здесь противник держит оборону на небольших высотах", – отметил Алехин.
За минувшие сутки здесь активно поработала артиллерия и авиация группировки войск "Север". Применялись авиабомбы различной мощности, рассказал обозреватель.
Под Волчанском противник силами 82-й отдельной штурмовой бригады ВСУ предпринял безуспешную контратаку, которую успешно отразили операторы БПЛА, добавил он.
"Помимо этого, подразделения российской армии не только сорвали ротацию противника, но и вскрыли вражеские ПВД, уничтожив четыре отряда штурмовиков, автомобильный транспорт и станцию РЭБ. При поддержке штурмовой авиации наши войска дважды атаковали позиции украинских военных возле Волчанска и ударили КАБами по селу Волчанские Хутора", – подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия заставила ВСУ метаться между Купянском, Липцами и Волчанском" на сайте Украина.ру.
О других важных аспектах СВО – в материале "Военный эксперт Александр Зимовский: Россия загоняет ВСУ в поле, где они будут как тараканы под тапком" на сайте Украина.ру.
Работа морской пехоты в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
Вчера, 12:50
В мечтах о летней заморозке российско-украинского фронтаТрамп и члены его команды внезапно стали рассказывать, что Зеленский, мол, согласен с американским планом заморозки, а Путину, который соглашаться не торопится, от этого будет хуже. Украинские политики и эксперты сразу же стали вычислять когда и где может "заморозиться" фронт.
 
НовостиРоссияВолчанскХарьковВСУсеверРЭБХарьковская областьГеннадий АлехинБПЛАнаступлениеСВОдеталипотери ВСУавиацияСпецоперация
 
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Заголовок открываемого материала
06:50Грег Вайнер: Пока Зеленский борется за Европу, Трамп готовит России нефтяной крах
06:45"Кассандра" украинской политики. Чем опасен для Киева политолог Руслан Бортник
06:30Не перемирие, но прочный мир. Украинские и российские эксперты и политики о будущем
06:20Большая Новоселка: гарнизон ВСУ в аду полукотла. Контрнаступ ВСУ под Курахово захлебнулся
06:15Ситуация с каждым днем ухудшается: эксперт рассказал, как ВС РФ громят ВСУ под Липцами и Волчанском
06:00Наступление в Судже, удар на Глушково или Красную Яругу: Алехин о том, где еще могут атаковать ВСУ
05:54Глобалисты Давоса уходят в тень
05:45"Ни один из них не доживет до суда": волонтер рассказал про зверства нацистов из ВСУ в Курской области
05:30Трамп вернулся, что дальше? Украина в международном контексте
05:20Один летит, другой заряжаешь: волонтер о том, когда русские "Бабки-Ежки" устроят "карусель" для ВСУ
05:15"Может быть, это намек на Украину?" Лозовский об американских выборах и торжественной речи Трампа
05:00"Под Купянском не смолкает канонада": Алехин о том, как бойцы "Запада" расширяют плацдарм в Двуречной
04:45На фронте уже появилась "Баба-Яга", но пока ВС РФ уступают противнику в агродронах — военный волонтер
04:30"Мы их сожгли, ВСУ откатились": Алехин рассказал о новой попытке прорыва врага в Курской области
04:15"Не всё так однозначно": Лозанский о том, чего ожидать от команды Трампа по ситуации на Украине
04:00Котел для ВСУ и оперативный простор: Алехин раскрыл, что даст освобождение Черкасского Поречного
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