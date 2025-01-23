Ситуация с каждым днем ухудшается: эксперт рассказал, как ВС РФ громят ВСУ под Липцами и Волчанском
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Вооруженные Силы УкраиныВооруженные Силы Украины
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Вооруженные Силы Украины
Севернее Харькова общая ситуация для противника с каждым днем ухудшается. В Старом Салтове и в Рубежном мосты давно уничтожены и все снабжение противника в Волчанске идет через Печенеги-Великий Бурлук-Белый Колодезь. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Под Липцами продолжаются позиционные бои. В результате комплексного огневого поражения ВС РФ уничтожили две штурмовые группы 92-й бригады ВСУ, сообщил полковник запаса.
"На участке единственной шоссейной дороги западнее Липцев расположены населенные пункты Малые и Большие Проходы. Здесь противник держит оборону на небольших высотах", – отметил Алехин.
За минувшие сутки здесь активно поработала артиллерия и авиация группировки войск "Север". Применялись авиабомбы различной мощности, рассказал обозреватель.
Под Волчанском противник силами 82-й отдельной штурмовой бригады ВСУ предпринял безуспешную контратаку, которую успешно отразили операторы БПЛА, добавил он.
"Помимо этого, подразделения российской армии не только сорвали ротацию противника, но и вскрыли вражеские ПВД, уничтожив четыре отряда штурмовиков, автомобильный транспорт и станцию РЭБ. При поддержке штурмовой авиации наши войска дважды атаковали позиции украинских военных возле Волчанска и ударили КАБами по селу Волчанские Хутора", – подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия заставила ВСУ метаться между Купянском, Липцами и Волчанском" на сайте Украина.ру.
О других важных аспектах СВО – в материале "Военный эксперт Александр Зимовский: Россия загоняет ВСУ в поле, где они будут как тараканы под тапком" на сайте Украина.ру.
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