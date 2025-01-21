https://ukraina.ru/20250121/1060441796.html

Полковник Геннадий Алехин: Россия заставила ВСУ метаться между Купянском, Липцами и Волчанском

Полковник Геннадий Алехин: Россия заставила ВСУ метаться между Купянском, Липцами и Волчанском - 21.01.2025 Украина.ру

Полковник Геннадий Алехин: Россия заставила ВСУ метаться между Купянском, Липцами и Волчанском

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру

2025-01-21T16:00

2025-01-21T16:00

2025-01-21T16:00

эксклюзив

купянск

оскол

волчанск

вооруженные силы украины

спецоперация

беспилотники

артиллерия

авиация

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Сегодня мы подробно разберем обстановку на Харьковском направлении.На Купянском участке подразделения группировки войск "Запад" упорно пробивают оборону ВСУ южнее и севернее города.На южном фланге ВС РФ продвигаются по лесополосам к участку Боровая-Богуславка у реки Оскол. Подразделения 1-й танковой армии вышли северо-восточнее и восточнее от Зеленого Гая – ключевого поселка в тактическом отношении.Тут противнику грозила очередной котел, выбраться из которого можно будет лишь ценой огромных потерь, поскольку Оскол стал бы для него непреодолимой преградой из-за отсутствия мостов и паромных переправ, которые уничтожила наша артиллерия и авиация. Киевский режим выдохся из-за отсутствия резервов и не мог оказывать сопротивления.Поэтому, по некоторым данным, подразделения ВСУ были вынуждены оставить этот поселок.Если эта информация подтвердится, мы сможем и дальше двигаться по Осколу в направлении Купянска.На северном фланге в 15-20 километрах от Купянска на правом берегу Оскола в поселке Двуречная бои идут уже в центре жилой застройки и на западных окраинах. Инженерные войска группировки "Запад" сумели в короткий срок наладить понтонно-мостовые переправы уже на двух участках. Наш плацдарм расширяется с каждым днем. Поэтому противник пытается перебрасывать сюда дополнительные резервы не только со стороны Великого Бурлука и Шевченково, но и с Сумского и Лиманского направления.Под Купянском не смолкает канонада. В небе постоянно кружат ударные и разведывательные беспилотники. Выявляются и уничтожаются командные и опорные пункты противника у Строевки, Песчаного, Колесниковки, Загрызово и Лозовой. Также сообщается об ударах "Ланцетов" и ракетного вооружения по скоплениям ВСУ в приграничных районах Сумской и Харьковской областей.Под Липцами идут позиционные бои. В результате комплексного огневого поражения мы уничтожили две штурмовые группы 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. На участке единственной шоссейной дороги западнее Липцев расположены населенные пункты Малые и Большие Проходы. Здесь противник держит оборону на небольших высотах. Так вот за минувшие сутки здесь активно поработала артиллерия и армейская авиация группировки войск "Север". Применялись корректируемые авиабомбы различной мощности.Под Волчанском противник силами 82-й отдельной штурмовой бригады ВСУ предпринял безуспешную контратаку, которую мы успешно отразили с помощью операторов БПЛА. Помимо этого, подразделения российской армии не только сорвали ротацию противника, но и вскрыли вражеские ПВД, уничтожив четыре отряда штурмовиков, автомобильный транспорт и станцию РЭБ. При поддержке штурмовой авиации наши войска дважды атаковали позиции украинских военных возле Волчанска и ударили КАБами по селу Волчанские Хутора.В целом севернее Харькова общая ситуация для противника с каждым днем ухудшается. В Старом Салтове и в Рубежном мосты давно нами уничтожены и все снабжение в Волчанске идет через Печенеги-Великий Бурлук-Белый Колодезь. А каких-то основательных оборонительных рубежей на пути к этим целям нет.С оперативно-тактической точки зрения на всем Харьковском направлении мы владеем инициативой. Мы можем маневрировать на трех участках одновременно, не давая противнику залатать все эти дыры и уничтожая его резервы.

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

https://ukraina.ru/20250120/1060412391.html

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оскол

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эксклюзив, купянск, оскол, волчанск, вооруженные силы украины, спецоперация, беспилотники, артиллерия, авиация