Полковник Геннадий Алехин: Россия заставила ВСУ метаться между Купянском, Липцами и Волчанском - 21.01.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250121/1060441796.html
Полковник Геннадий Алехин: Россия заставила ВСУ метаться между Купянском, Липцами и Волчанском
Полковник Геннадий Алехин: Россия заставила ВСУ метаться между Купянском, Липцами и Волчанском - 21.01.2025 Украина.ру
Полковник Геннадий Алехин: Россия заставила ВСУ метаться между Купянском, Липцами и Волчанском
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
2025-01-21T16:00
2025-01-21T16:00
эксклюзив
купянск
оскол
волчанск
вооруженные силы украины
спецоперация
беспилотники
артиллерия
авиация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/1b/1057071691_124:144:1156:725_1920x0_80_0_0_a4ad781d56ac80720fd5224d9fc3f98a.png
Сегодня мы подробно разберем обстановку на Харьковском направлении.На Купянском участке подразделения группировки войск "Запад" упорно пробивают оборону ВСУ южнее и севернее города.На южном фланге ВС РФ продвигаются по лесополосам к участку Боровая-Богуславка у реки Оскол. Подразделения 1-й танковой армии вышли северо-восточнее и восточнее от Зеленого Гая – ключевого поселка в тактическом отношении.Тут противнику грозила очередной котел, выбраться из которого можно будет лишь ценой огромных потерь, поскольку Оскол стал бы для него непреодолимой преградой из-за отсутствия мостов и паромных переправ, которые уничтожила наша артиллерия и авиация. Киевский режим выдохся из-за отсутствия резервов и не мог оказывать сопротивления.Поэтому, по некоторым данным, подразделения ВСУ были вынуждены оставить этот поселок.Если эта информация подтвердится, мы сможем и дальше двигаться по Осколу в направлении Купянска.На северном фланге в 15-20 километрах от Купянска на правом берегу Оскола в поселке Двуречная бои идут уже в центре жилой застройки и на западных окраинах. Инженерные войска группировки "Запад" сумели в короткий срок наладить понтонно-мостовые переправы уже на двух участках. Наш плацдарм расширяется с каждым днем. Поэтому противник пытается перебрасывать сюда дополнительные резервы не только со стороны Великого Бурлука и Шевченково, но и с Сумского и Лиманского направления.Под Купянском не смолкает канонада. В небе постоянно кружат ударные и разведывательные беспилотники. Выявляются и уничтожаются командные и опорные пункты противника у Строевки, Песчаного, Колесниковки, Загрызово и Лозовой. Также сообщается об ударах "Ланцетов" и ракетного вооружения по скоплениям ВСУ в приграничных районах Сумской и Харьковской областей.Под Липцами идут позиционные бои. В результате комплексного огневого поражения мы уничтожили две штурмовые группы 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. На участке единственной шоссейной дороги западнее Липцев расположены населенные пункты Малые и Большие Проходы. Здесь противник держит оборону на небольших высотах. Так вот за минувшие сутки здесь активно поработала артиллерия и армейская авиация группировки войск "Север". Применялись корректируемые авиабомбы различной мощности.Под Волчанском противник силами 82-й отдельной штурмовой бригады ВСУ предпринял безуспешную контратаку, которую мы успешно отразили с помощью операторов БПЛА. Помимо этого, подразделения российской армии не только сорвали ротацию противника, но и вскрыли вражеские ПВД, уничтожив четыре отряда штурмовиков, автомобильный транспорт и станцию РЭБ. При поддержке штурмовой авиации наши войска дважды атаковали позиции украинских военных возле Волчанска и ударили КАБами по селу Волчанские Хутора.В целом севернее Харькова общая ситуация для противника с каждым днем ухудшается. В Старом Салтове и в Рубежном мосты давно нами уничтожены и все снабжение в Волчанске идет через Печенеги-Великий Бурлук-Белый Колодезь. А каких-то основательных оборонительных рубежей на пути к этим целям нет.С оперативно-тактической точки зрения на всем Харьковском направлении мы владеем инициативой. Мы можем маневрировать на трех участках одновременно, не давая противнику залатать все эти дыры и уничтожая его резервы.
https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html
https://ukraina.ru/20250120/1060412391.html
купянск
оскол
волчанск
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Геннадий Алёхин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg
Геннадий Алёхин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/1b/1057071691_212:185:932:725_1920x0_80_0_0_ad915d06135984090edb501feb69c046.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, купянск, оскол, волчанск, вооруженные силы украины, спецоперация, беспилотники, артиллерия, авиация
Эксклюзив, Купянск, Оскол, Волчанск, Вооруженные силы Украины, Спецоперация, беспилотники, артиллерия, авиация

Полковник Геннадий Алехин: Россия заставила ВСУ метаться между Купянском, Липцами и Волчанском

16:00 21.01.2025
 
© Украина.руАлехин. Карта СВО
Алехин. Карта СВО - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Геннадий Алёхин авторы
Геннадий
Алёхин
полковник запаса, ветеран боевых действий
Все материалы
Кирилл
Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
Сегодня мы подробно разберем обстановку на Харьковском направлении.
Геннадий Алехин
13 мая 2022, 15:32
Геннадий Алехин: Кто онБывший харьковчанин, боевой офицер, руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны, ныне военный обозреватель
На Купянском участке подразделения группировки войск "Запад" упорно пробивают оборону ВСУ южнее и севернее города.
На южном фланге ВС РФ продвигаются по лесополосам к участку Боровая-Богуславка у реки Оскол. Подразделения 1-й танковой армии вышли северо-восточнее и восточнее от Зеленого Гая – ключевого поселка в тактическом отношении.
Тут противнику грозила очередной котел, выбраться из которого можно будет лишь ценой огромных потерь, поскольку Оскол стал бы для него непреодолимой преградой из-за отсутствия мостов и паромных переправ, которые уничтожила наша артиллерия и авиация. Киевский режим выдохся из-за отсутствия резервов и не мог оказывать сопротивления.
Поэтому, по некоторым данным, подразделения ВСУ были вынуждены оставить этот поселок.
Если эта информация подтвердится, мы сможем и дальше двигаться по Осколу в направлении Купянска.
На северном фланге в 15-20 километрах от Купянска на правом берегу Оскола в поселке Двуречная бои идут уже в центре жилой застройки и на западных окраинах. Инженерные войска группировки "Запад" сумели в короткий срок наладить понтонно-мостовые переправы уже на двух участках. Наш плацдарм расширяется с каждым днем. Поэтому противник пытается перебрасывать сюда дополнительные резервы не только со стороны Великого Бурлука и Шевченково, но и с Сумского и Лиманского направления.
Под Купянском не смолкает канонада. В небе постоянно кружат ударные и разведывательные беспилотники. Выявляются и уничтожаются командные и опорные пункты противника у Строевки, Песчаного, Колесниковки, Загрызово и Лозовой. Также сообщается об ударах "Ланцетов" и ракетного вооружения по скоплениям ВСУ в приграничных районах Сумской и Харьковской областей.
Под Липцами идут позиционные бои. В результате комплексного огневого поражения мы уничтожили две штурмовые группы 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. На участке единственной шоссейной дороги западнее Липцев расположены населенные пункты Малые и Большие Проходы. Здесь противник держит оборону на небольших высотах. Так вот за минувшие сутки здесь активно поработала артиллерия и армейская авиация группировки войск "Север". Применялись корректируемые авиабомбы различной мощности.
Под Волчанском противник силами 82-й отдельной штурмовой бригады ВСУ предпринял безуспешную контратаку, которую мы успешно отразили с помощью операторов БПЛА. Помимо этого, подразделения российской армии не только сорвали ротацию противника, но и вскрыли вражеские ПВД, уничтожив четыре отряда штурмовиков, автомобильный транспорт и станцию РЭБ. При поддержке штурмовой авиации наши войска дважды атаковали позиции украинских военных возле Волчанска и ударили КАБами по селу Волчанские Хутора.
В целом севернее Харькова общая ситуация для противника с каждым днем ухудшается. В Старом Салтове и в Рубежном мосты давно нами уничтожены и все снабжение в Волчанске идет через Печенеги-Великий Бурлук-Белый Колодезь. А каких-то основательных оборонительных рубежей на пути к этим целям нет.
С оперативно-тактической точки зрения на всем Харьковском направлении мы владеем инициативой. Мы можем маневрировать на трех участках одновременно, не давая противнику залатать все эти дыры и уничтожая его резервы.
Карта СВО
Карта ДНР
Карта Курской и Сумской области
Карта Белгородской и Харьковской областей
Роман Алехин СВО - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
Вчера, 19:58
Военный волонтер Роман Алехин: Россия готовится сделать с ВСУ под Сумами то же, что и под ПокровскомЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал социальный технолог и военный волонтер из Курска Роман Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
 
ЭксклюзивКупянскОсколВолчанскВооруженные силы УкраиныСпецоперациябеспилотникиартиллерияавиация
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:31Лукашенко попросил рабочих сообщать о бандах, желающих "кусок земли захватить и нам условия выдвинуть"
16:29"Когда наступит день": Франция мобилизуется и готовится к боям за Киев
16:11СК РФ расследовал дело гендиректора фабрики – поставщика Минобороны РФ
16:05Неравносторонний треугольник: почему Путин позвонил Си через пару часов после инаугурации Трампа
16:00Полковник Геннадий Алехин: Россия заставила ВСУ метаться между Купянском, Липцами и Волчанском
16:00Ванда Василевская: полька, которая выбрала Сталина
15:49Ушаков: цель украинского урегулирования - долгосрочный мир на основе уважения интересов России
15:42Войны горячие и торговые. Какие вопросы решают политические и бизнес-элиты на форуме в Давосе
15:28Триумф воли: Трамп широкими мазками перекрашивает мир в коричневый
15:09Изоляционизм против американской мечты. Трамп посягает на главную основу нации мигрантов
14:57Лавров высказался о возможности контактов России и США
14:36Россия уже там, а ВСУ бессильны. Когда и как может начаться форсирование Днепра под Херсоном – Линин
14:31Зеленский прибыл в Швейцарию на форум в Давосе
14:19"И на Марсе будут яблони цвести": куда и зачем понесло Маска
14:07Премьер-министр Украины рассказал о реформе госрезерва
13:52СК РФ возбудил уголовное дело в отношении боевиков ВФУ, терроризировавших население Курской области
13:52Германия в шоке. Почему немецких лидеров не позвали на инаугурацию Трампа
13:39Потери ВСУ на Курском направлении превысили 53,6 тысяч военнослужащих
13:30Украинский депутат назвал решение Трампа о приостановке помощи вызовом для страны
13:12Пойдёт ли Трамп на сделку с Россией и как он собирается делать Америку "снова великой" — Шишкин
Лента новостейМолния