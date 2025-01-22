https://ukraina.ru/20250122/1060489223.html

Военный эксперт Александр Зимовский: Россия загоняет ВСУ в поле, где они будут как тараканы под тапком

Военный эксперт Александр Зимовский: Россия загоняет ВСУ в поле, где они будут как тараканы под тапком - 22.01.2025 Украина.ру

Военный эксперт Александр Зимовский: Россия загоняет ВСУ в поле, где они будут как тараканы под тапком

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами

2025-01-22T19:04

2025-01-22T19:04

2025-01-22T19:04

спецоперация

эксклюзив

россия

вооруженные силы украины

минобороны

оскол

курская область

покровск/красноармейск

купянск

дроны

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Армия России на Покровском (Красноармейском) направлении добивается тактических успехов в районе населенных пунктов Котлино и Удачное в непосредственной близости от города. Среди украинских военных это вызвало серьезную истерику.Дело в том, что севернее и западнее Котлино и Удачного вообще нет городских поселений. Когда мы выбьем противника из Котлино и шахты северо-западнее, украинские части окажутся в белом поле. Они на этом не очень белом снегу будут как тараканы под тапком, и тогда мы их уже будем конкретно прессовать.В каком-то строении и в погребе солдат чувствует себя в относительной безопасности. А когда он лежит в голой посадке, над ним постоянно кружат русские дроны и его кроет артиллерия (украинцы еще жалуются, что вдруг активизировались наши вертолетчики, которые почти безнаказанно ходят по головам), то ему даже будет трудно в землю закопаться.Это самый большой страх не только украинского командования, но и украинской пехоты – что им придется уходить из какой-никакой застройки в чистое поле.Кроме того, Минобороны официально подтвердило, что мы освободили населенный пункт Западное уже на правом берегу Оскола. Пока из-за погодных и природных условий мы можем переправляться через реку только силами пехоты (артиллерию и бронетехнику пока перетащить не можем). Все-таки Оскол – это заболоченная речка. А раз полноценные переправы навести пока нельзя, мы занимаем плацдарм и начинаем его осваивать. Крупных прорывов там пока ждать не приходится.В целом мы серьезно раздергали украинские резервы. У них не хватает солдат на всех участках фронта, кроме Курской области. Там к ним подкрепление поступает бесперебойно, что позволяет им держать там оборону. При этом сами украинские военные на участках от Великой Новоселки до Купянска жалуются на нехватку пехоты.Что касается разговоров про якобы скорое падение Великой Новоселки, Торецка и Часов Яра, которые до сих пор не пали, то об этом российские военные не говорят. Об этом пишут наши блогеры, которым надо привлечь к себе внимание.На войне быстро ничего не происходит. Если только это не супер-операция, которая была в Авдеевке, когда наши разведгруппы подготовили водосток, а потом в тылу ВСУ появилось солидное подразделение, которое начало их громить.Если нечто похожее готовится в Великой Новоселке – хорошо. Если же мы там продолжаем использовать новую тактику фланговых охватов – тоже хорошо. Мы показываем ВСУ: "Бегите, пока можно. Когда будет нельзя, вы останетесь там в виде пищи для воронья на весну".Нам всем бы хотелось, чтобы все было побыстрее. Но этот процесс спешки не требует. Не надо создавать атмосферу завышенных ожиданий, после которой все потом ругают "бездарное командование".

https://ukraina.ru/20241213/1059642677.html

https://ukraina.ru/20250121/1060441796.html

россия

оскол

курская область

покровск/красноармейск

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2025

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

спецоперация, эксклюзив, россия, вооруженные силы украины, минобороны, оскол, курская область, покровск/красноармейск, купянск, дроны, артиллерия, техника