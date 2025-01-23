https://ukraina.ru/20250123/1060459558.html

Наступление в Судже, удар на Глушково или Красную Яругу: Алехин о том, где еще могут атаковать ВСУ

Наступление в Судже, удар на Глушково или Красную Яругу: Алехин о том, где еще могут атаковать ВСУ - 23.01.2025 Украина.ру

Наступление в Судже, удар на Глушково или Красную Яругу: Алехин о том, где еще могут атаковать ВСУ

Украина сосредотачивает силы в Сумской области и может наступать где угодно. ВСУ могут ударить на Глушковском направлении или попытаться наступать от Суджи. Также нельзя исключать удар в стык Курской и Белгородской областей. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился социальный технолог и военный волонтер (Курск) Роман Алехин

2025-01-23T06:00

2025-01-23T06:00

2025-01-23T06:00

новости

сумская область

украина

суджа

геннадий алехин

курская область

белгородская область

белоруссия

брянская область

наступление

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В последнее время противник заводит в Суджу большое количество живой силы и техники. Судя по тому, как Украина накапливает силы в Сумской области, наступать она может где угодно, рассказал технолог.Во-первых, чтобы снова занять российскую территорию по реке Сейм, мосты через которую ВСУ уничтожили еще в августе, ВСУ могут наступать на Глушковском направлении Курской области, отметил Алехин.Во-вторых, это может быть новое наступление от Суджи, чтобы остановить наше текущее продвижение. В-третьих — стык Курской и Белгородской областей в направлении Красной Яруги. Но даже если ВСУ займут какие-то небольшие населенные пункты, их оттуда выбьют, подчеркнул Алехин."Четвертое. Граница Брянской области и Белоруссии. Мне кажется, киевский режим сам вбрасывал эти слухи, чтобы растянуть наши силы. Не думаю, что он туда пойдет. Там болотистая местность и там сейчас нет морозов (земля не застыла). Если они будут передвигаться только по дорогам, это будет сковывать их маневры", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Роман Алехин: Когда Россия проломит опустевшую Сумскую область, Путин договорится с Трампом о новом мире" на сайте Украина.ру.О том, какие политические перспективы у экс-главкома ВСУ Валерия Залужного — в интервью Олега Царёва: Даже если Трамп не будет помогать Зеленскому, Байден уже обеспечил Украине два года войны на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250122/1060448545.html

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