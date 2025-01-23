Наступление в Судже, удар на Глушково или Красную Яругу: Алехин о том, где еще могут атаковать ВСУ - 23.01.2025 Украина.ру
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Наступление в Судже, удар на Глушково или Красную Яругу: Алехин о том, где еще могут атаковать ВСУ
Наступление в Судже, удар на Глушково или Красную Яругу: Алехин о том, где еще могут атаковать ВСУ - 23.01.2025 Украина.ру
Наступление в Судже, удар на Глушково или Красную Яругу: Алехин о том, где еще могут атаковать ВСУ
Украина сосредотачивает силы в Сумской области и может наступать где угодно. ВСУ могут ударить на Глушковском направлении или попытаться наступать от Суджи. Также нельзя исключать удар в стык Курской и Белгородской областей. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился социальный технолог и военный волонтер (Курск) Роман Алехин
2025-01-23T06:00
2025-01-23T06:00
новости
сумская область
украина
суджа
геннадий алехин
курская область
белгородская область
белоруссия
брянская область
наступление
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В последнее время противник заводит в Суджу большое количество живой силы и техники. Судя по тому, как Украина накапливает силы в Сумской области, наступать она может где угодно, рассказал технолог.Во-первых, чтобы снова занять российскую территорию по реке Сейм, мосты через которую ВСУ уничтожили еще в августе, ВСУ могут наступать на Глушковском направлении Курской области, отметил Алехин.Во-вторых, это может быть новое наступление от Суджи, чтобы остановить наше текущее продвижение. В-третьих — стык Курской и Белгородской областей в направлении Красной Яруги. Но даже если ВСУ займут какие-то небольшие населенные пункты, их оттуда выбьют, подчеркнул Алехин."Четвертое. Граница Брянской области и Белоруссии. Мне кажется, киевский режим сам вбрасывал эти слухи, чтобы растянуть наши силы. Не думаю, что он туда пойдет. Там болотистая местность и там сейчас нет морозов (земля не застыла). Если они будут передвигаться только по дорогам, это будет сковывать их маневры", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Роман Алехин: Когда Россия проломит опустевшую Сумскую область, Путин договорится с Трампом о новом мире" на сайте Украина.ру.О том, какие политические перспективы у экс-главкома ВСУ Валерия Залужного — в интервью Олега Царёва: Даже если Трамп не будет помогать Зеленскому, Байден уже обеспечил Украине два года войны на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250122/1060448545.html
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новости, сумская область, украина, суджа, геннадий алехин, курская область, белгородская область, белоруссия, брянская область, наступление, сво, детали, спецоперация
Новости, Сумская область, Украина, Суджа, Геннадий Алехин, Курская область, Белгородская область, Белоруссия, Брянская область, наступление, СВО, детали, Спецоперация

Наступление в Судже, удар на Глушково или Красную Яругу: Алехин о том, где еще могут атаковать ВСУ

06:00 23.01.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командование Объединенных Сил ВС УкраиныКомандование Объединенных Сил ВС Украины
Командование Объединенных Сил ВС Украины - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командование Объединенных Сил ВС Украины
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Украина сосредотачивает силы в Сумской области и может наступать где угодно. ВСУ могут ударить на Глушковском направлении или попытаться наступать от Суджи. Также нельзя исключать удар в стык Курской и Белгородской областей. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился социальный технолог и военный волонтер (Курск) Роман Алехин
В последнее время противник заводит в Суджу большое количество живой силы и техники. Судя по тому, как Украина накапливает силы в Сумской области, наступать она может где угодно, рассказал технолог.
Во-первых, чтобы снова занять российскую территорию по реке Сейм, мосты через которую ВСУ уничтожили еще в августе, ВСУ могут наступать на Глушковском направлении Курской области, отметил Алехин.
"Но, во-первых, там открытое пространство. Наша авиация плотно работает по территории Сумской области. Как только они увидели украинскую группку, по ней сразу что-то прилетает. Во-вторых, наши укрепрайоны заполнены уже не срочниками и не теробороновцами, а профессионалами. То есть там можно везде нарваться", — подчеркнул волонтер.
Во-вторых, это может быть новое наступление от Суджи, чтобы остановить наше текущее продвижение. В-третьих — стык Курской и Белгородской областей в направлении Красной Яруги. Но даже если ВСУ займут какие-то небольшие населенные пункты, их оттуда выбьют, подчеркнул Алехин.
"Четвертое. Граница Брянской области и Белоруссии. Мне кажется, киевский режим сам вбрасывал эти слухи, чтобы растянуть наши силы. Не думаю, что он туда пойдет. Там болотистая местность и там сейчас нет морозов (земля не застыла). Если они будут передвигаться только по дорогам, это будет сковывать их маневры", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Роман Алехин: Когда Россия проломит опустевшую Сумскую область, Путин договорится с Трампом о новом мире" на сайте Украина.ру.
О том, какие политические перспективы у экс-главкома ВСУ Валерия Залужного — в интервью Олега Царёва: Даже если Трамп не будет помогать Зеленскому, Байден уже обеспечил Украине два года войны на сайте Украина.ру.
Роман Насонов интервью
Вчера, 07:00
Роман Насонов: ВСУ сдадут Покровск к апрелю, а Трамп не дождется от России никаких уступок СВО вошла в стадию борьбы экономик. А экономика России явно стабильнее украинской, потому что Украина полностью зависит от Запада, считает военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов
 
НовостиСумская областьУкраинаСуджаГеннадий АлехинКурская областьБелгородская областьБелоруссияБрянская областьнаступлениеСВОдеталиСпецоперация
 
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