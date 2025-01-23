Наступление в Судже, удар на Глушково или Красную Яругу: Алехин о том, где еще могут атаковать ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командование Объединенных Сил ВС УкраиныКомандование Объединенных Сил ВС Украины
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командование Объединенных Сил ВС Украины
Украина сосредотачивает силы в Сумской области и может наступать где угодно. ВСУ могут ударить на Глушковском направлении или попытаться наступать от Суджи. Также нельзя исключать удар в стык Курской и Белгородской областей. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился социальный технолог и военный волонтер (Курск) Роман Алехин
В последнее время противник заводит в Суджу большое количество живой силы и техники. Судя по тому, как Украина накапливает силы в Сумской области, наступать она может где угодно, рассказал технолог.
Во-первых, чтобы снова занять российскую территорию по реке Сейм, мосты через которую ВСУ уничтожили еще в августе, ВСУ могут наступать на Глушковском направлении Курской области, отметил Алехин.
"Но, во-первых, там открытое пространство. Наша авиация плотно работает по территории Сумской области. Как только они увидели украинскую группку, по ней сразу что-то прилетает. Во-вторых, наши укрепрайоны заполнены уже не срочниками и не теробороновцами, а профессионалами. То есть там можно везде нарваться", — подчеркнул волонтер.
Во-вторых, это может быть новое наступление от Суджи, чтобы остановить наше текущее продвижение. В-третьих — стык Курской и Белгородской областей в направлении Красной Яруги. Но даже если ВСУ займут какие-то небольшие населенные пункты, их оттуда выбьют, подчеркнул Алехин.
"Четвертое. Граница Брянской области и Белоруссии. Мне кажется, киевский режим сам вбрасывал эти слухи, чтобы растянуть наши силы. Не думаю, что он туда пойдет. Там болотистая местность и там сейчас нет морозов (земля не застыла). Если они будут передвигаться только по дорогам, это будет сковывать их маневры", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Роман Алехин: Когда Россия проломит опустевшую Сумскую область, Путин договорится с Трампом о новом мире" на сайте Украина.ру.
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