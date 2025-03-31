Военный эксперт Александр Полищук о трех сражениях, которые ведет генерал Лапин и группировка "Север" - 31.03.2025 Украина.ру
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Военный эксперт Александр Полищук о трех сражениях, которые ведет генерал Лапин и группировка "Север"
Военный эксперт Александр Полищук о трех сражениях, которые ведет генерал Лапин и группировка "Север" - 31.03.2025 Украина.ру
Военный эксперт Александр Полищук о трех сражениях, которые ведет генерал Лапин и группировка "Север"
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
2025-03-31T16:59
2025-03-31T16:59
эксклюзив
спецоперация
сумская область
украина
суджа
александр полищук
вооруженные силы украины
вкс
дроны
рэб
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Когда мы рассуждаем о дальнейшем использовании группировки "Север", нужно понимать, что в ней прекрасен сам ее командующий – генерал Лапин, который одновременно ведет три сражения.Он зачищает остатки Суджанской группировки ВСУ. Он зашел в Сумскую область. Он отражает контратаки врага на Белгородскую область. То есть, Лапин, не имея каких-то кардинальных продвижений на Сумы и Харьков, уже держит в напряжении все Северное направление противника.Что касается продолжающихся попыток киевского режима зацепиться за Краснояружский район, то обычно самое опасное происходит в первые три дня. Если в первые три дня вам не удалось сломать противника и добиться решающего перевеса, надо принимать другие тактические и оперативные решения, а Украина этого не делает.По легенде украинских телеграм-каналов, они там якобы "обеспечивают санитарный кордон". Только как можно создавать эту зону безопасности под ФАБами и другими средствами поражения наших ВКС?Для меня этот контрудар действительно очень странный. Если ВСУ хотели его нанести для отвлечения нашего внимания, его надо было наносить гораздо раньше, когда их группировка под Суджей была еще жива и нормально выглядела. Но сейчас спасать ее уже поздно.Да, поначалу враг добился каких-то успехов. Даже мосты повзрывал, чтобы нашу логистику нарушить. Привлек дроноводов и штурмовые части. Ну и что? Я бы даже сказал, что Лапин не особенно напрягся по этому поводу. Потому что украинская группировка под Суджей уже была разгромлена, и это позволило ему перебросить войска для отражения удара под Белгородом.И, повторюсь, наше наступление в Сумской области не остановилось.Лапин сейчас делает то, что должна была делать его группировка еще в мае 2024 года, когда она пошла в наступление на Волчанск. Он вытягивает на себя ударные части ВСУ, и за счет этого облегчает нам положение на других направлениях.Конечно, не сказать, что нам сейчас легко в том же Донбассе. Но нужно понимать, что серьезные оборонительные бои, которая ведет группировка "Центр" во главе с генералом Мордвичевым, на самом деле, нам выгодны.Украина воюет не на свои. Она воюет тем, что ей передали страны НАТО, а это всегда ограниченный ресурс. Да, за счет этих контрударов противник выиграл месяц. А что будет дальше? Бронетехника, которая могла бы измотать нас в оборонительных боях, давая киевскому режиму возможность подготовить фортификационные сооружения в глубине, растрачивается в этих контратаках.Короче говоря, ВСУ задержали нас на месяц ценой потери 40% своего бронированного парка.Повторюсь, если бы они потеряли эти 40%, чтобы измотать нас в оборонительных боях и за счет этого построить три-четыре фортификационные линии с минными полями и "зубами дракона", это можно было бы понять. Но сейчас ВСУ воюют в голом поле, потому что им надо куда-то там наступать.У некоторых наших коллег появилась надежда, что мы можем повторить сценарий Суджи с дроновыми ударами по логистике под Ореховом на Запорожье, у которого гарнизон тоже висит на одной ветке снабжения. В целом это осуществимо. Со штурмовыми соединениями у нас все в порядке. Правда, пока у обеих сторон РЭБ проигрывает дронам. Если ВСУ на каком-то узком участке фронта собирают "Птиц Мадьяра", наша логистика начинает страдать. Этим они нас могут задержать. Но когда с РЭБом у нас все в порядке, мы добиваемся успехов и в поле, и на пересеченной местности.Армия же не воюет как на шахматной доске, где игрок видит все ходы соперника. Армия выполняет боевые задачи в любых условиях. Взорвали мост-навели переправы. Нужно взять населенный пункт – сначала взяли высоты вокруг него. Все это мы умеем.Более того, дронами можно замедлить наступление, но не остановить. Это средство поддержки, а не радикального изменения ситуации на поле боя. Если у вас проблемы с ударной бронетехникой и мотивированной штурмовой пехотой, то беспилотники фронт не удержат.
https://ukraina.ru/20230505/1045963020.html
https://ukraina.ru/20250327/1062096735.html
сумская область
украина
суджа
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Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, спецоперация, сумская область, украина, суджа, александр полищук, вооруженные силы украины, вкс, дроны, рэб
Эксклюзив, Спецоперация, Сумская область, Украина, Суджа, Александр Полищук, Вооруженные силы Украины, ВКС, дроны, РЭБ

Военный эксперт Александр Полищук о трех сражениях, которые ведет генерал Лапин и группировка "Север"

16:59 31.03.2025
 
© Украина.руАлександр Полищук (СВО)
Александр Полищук (СВО) - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© Украина.ру
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Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
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Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
Когда мы рассуждаем о дальнейшем использовании группировки "Север", нужно понимать, что в ней прекрасен сам ее командующий – генерал Лапин, который одновременно ведет три сражения.
Александр Полищук
5 мая 2023, 10:19
Александр Полищук: кто онПрактикующий профессиональный юрист и практикующий непрофессиональный историк
Он зачищает остатки Суджанской группировки ВСУ. Он зашел в Сумскую область. Он отражает контратаки врага на Белгородскую область. То есть, Лапин, не имея каких-то кардинальных продвижений на Сумы и Харьков, уже держит в напряжении все Северное направление противника.
Что касается продолжающихся попыток киевского режима зацепиться за Краснояружский район, то обычно самое опасное происходит в первые три дня. Если в первые три дня вам не удалось сломать противника и добиться решающего перевеса, надо принимать другие тактические и оперативные решения, а Украина этого не делает.
По легенде украинских телеграм-каналов, они там якобы "обеспечивают санитарный кордон". Только как можно создавать эту зону безопасности под ФАБами и другими средствами поражения наших ВКС?
Для меня этот контрудар действительно очень странный. Если ВСУ хотели его нанести для отвлечения нашего внимания, его надо было наносить гораздо раньше, когда их группировка под Суджей была еще жива и нормально выглядела. Но сейчас спасать ее уже поздно.
Да, поначалу враг добился каких-то успехов. Даже мосты повзрывал, чтобы нашу логистику нарушить. Привлек дроноводов и штурмовые части. Ну и что? Я бы даже сказал, что Лапин не особенно напрягся по этому поводу. Потому что украинская группировка под Суджей уже была разгромлена, и это позволило ему перебросить войска для отражения удара под Белгородом.
И, повторюсь, наше наступление в Сумской области не остановилось.
Лапин сейчас делает то, что должна была делать его группировка еще в мае 2024 года, когда она пошла в наступление на Волчанск. Он вытягивает на себя ударные части ВСУ, и за счет этого облегчает нам положение на других направлениях.
Конечно, не сказать, что нам сейчас легко в том же Донбассе. Но нужно понимать, что серьезные оборонительные бои, которая ведет группировка "Центр" во главе с генералом Мордвичевым, на самом деле, нам выгодны.
Украина воюет не на свои. Она воюет тем, что ей передали страны НАТО, а это всегда ограниченный ресурс. Да, за счет этих контрударов противник выиграл месяц. А что будет дальше? Бронетехника, которая могла бы измотать нас в оборонительных боях, давая киевскому режиму возможность подготовить фортификационные сооружения в глубине, растрачивается в этих контратаках.
Короче говоря, ВСУ задержали нас на месяц ценой потери 40% своего бронированного парка.
Повторюсь, если бы они потеряли эти 40%, чтобы измотать нас в оборонительных боях и за счет этого построить три-четыре фортификационные линии с минными полями и "зубами дракона", это можно было бы понять. Но сейчас ВСУ воюют в голом поле, потому что им надо куда-то там наступать.
У некоторых наших коллег появилась надежда, что мы можем повторить сценарий Суджи с дроновыми ударами по логистике под Ореховом на Запорожье, у которого гарнизон тоже висит на одной ветке снабжения. В целом это осуществимо. Со штурмовыми соединениями у нас все в порядке. Правда, пока у обеих сторон РЭБ проигрывает дронам. Если ВСУ на каком-то узком участке фронта собирают "Птиц Мадьяра", наша логистика начинает страдать. Этим они нас могут задержать. Но когда с РЭБом у нас все в порядке, мы добиваемся успехов и в поле, и на пересеченной местности.
Армия же не воюет как на шахматной доске, где игрок видит все ходы соперника. Армия выполняет боевые задачи в любых условиях. Взорвали мост-навели переправы. Нужно взять населенный пункт – сначала взяли высоты вокруг него. Все это мы умеем.
Более того, дронами можно замедлить наступление, но не остановить. Это средство поддержки, а не радикального изменения ситуации на поле боя. Если у вас проблемы с ударной бронетехникой и мотивированной штурмовой пехотой, то беспилотники фронт не удержат.
Карта СВО
Карта ДНР
Карта Курской и Сумской областей
Карта Белгородской и Харьковской областей
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
27 марта, 16:53
Полковник Геннадий Алехин: ВСУ под Купянском бросают тела погибших и подрываются на собственных минахЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
 
ЭксклюзивСпецоперацияСумская областьУкраинаСуджаАлександр ПолищукВооруженные силы УкраиныВКСдроныРЭБ
 
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