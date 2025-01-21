https://ukraina.ru/20250121/1060417118.html

Роман Алехин: Когда Россия проломит опустевшую Сумскую область, Путин договорится с Трампом о новом мире

Роман Алехин: Когда Россия проломит опустевшую Сумскую область, Путин договорится с Трампом о новом мире - 21.01.2025 Украина.ру

Роман Алехин: Когда Россия проломит опустевшую Сумскую область, Путин договорится с Трампом о новом мире

Украина видела курскую авантюру в качестве сильного фундамента для переговоров. Но этот сильный фундамент превратится в ее слабость, потому что к началу решающих переговоров никакой Украины на нашей территории уже не останется, считает социальный технолог и военный волонтер (Курск) Роман Алехин

2025-01-21T06:30

2025-01-21T06:30

2025-01-21T06:30

интервью

украина

курская область

сумская область

владимир путин

хинштейн

дональд трамп

вооруженные силы украины

минобороны

сво

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Роман, в первый месяц 2025 года на территории Курской области наши войска отбили атаку ВСУ на хутор Бердин. Потом продвинулись по всем участкам этого вражеского "пятна" на нашей территории и освободили ряд населенных пунктов, в том числе Русское Поречное (про него отдельно поговорим). А теперь вы у себя в телеграм-канале написали, что сейчас противник пытается повторить то же самое, что и 5 января...- По моей информации, на выходных ВСУ снова пытались прорваться на том же направлении (районный центр Большое Солдатское), но у них ничего не получилось. Противник задействовал три танка, мы их сожгли, он откатился. Хотя наши военнослужащие, которые их встречали, были уверены, что это будет как 5 января, оказалось, что это была не более чем разведка боем.Тем не менее, все эти дни враг заводит в Суджу большое количество живой силы и техники. Вообще судя потому, как Украина сосредотачивает силы в Сумской области, наступать она может где угодно.Первое. Глушковское направление, чтобы снова занять российскую территорию по реке Сейм (мосты через нее враг еще в августе поразбивал). Но, во-первых, там открытое пространство. Наша авиация плотно работает по территории Сумской области. Как только они увидели украинскую группку, туда сразу что-то прилетает. Во-вторых, наши укрепрайоны заполнены уже не срочниками и не теробороновцами, а профессионалами. То есть там можно везде нарваться.Второе. Новое наступление от Суджи, чтобы остановить наше текущее продвижение.Третье. Стык Курской и Белгородской областей на Красную Яругу. Я не знаю, что у нас там с укрепами и людьми, но там для ВСУ не проглядывается никаких оперативных целей. Ну займут они эти небольшие населенные пункты, так их потом оттуда выбьют.Четвертое. Граница Брянской области и Белоруссии. Мне кажется, киевский режим сам вбрасывал эти слухи, чтобы растянуть наши силы. Не думаю, что он туда пойдет. Там болотистая местность и там нет морозов. Если ты будешь передвигаться только по дорогам, это будет сковывать твои маневры. А курская авантюра в августе получилась у ВСУ только благодаря грамотным маневренным действиям.Так что ждем.Повторюсь, авиация наша работает очень плотно. Когда ты читаешь сводку Минобороны, что в Курской области мы уничтожили 460 единиц живой силы Украины, ты думаешь: "Откуда их там столько? Там же сейчас нет таких боевых действий, как это было 5 января". Но это правда. Поверьте, что на противника там с неба падают десятки тонн чугуния. Это серьезно помогает нашим бойцам.- Если ВСУ не пойдут ни в какое наступление, как будем выдавливать их из оставшихся районов Курской области?- Планомерно (смеется).Мы освободили Русское Поречное. Следующая наша цель – Черкасское Поречное. Когда мы его возьмем, мы получим два результата.Во-первых, мы отрежем значительную часть территории и возьмем ВСУ в котел. Во-вторых, мы выходим на оперативный простор, когда противнику до самой Суджи будет не за что зацепиться.Уточню, что сейчас еще мы наступаем на Малую Локню и Свердликово. И после Черкасского Поречного, Малой Локни и Свердликово мы берем Суджу в кольцо. Учитывая, что чуть южнее наши войска уже работают в Махновке (это уже Суджанская агломерация).То есть невыполнимых задач с освобождением Курской области я не вижу.- Еще украинские СМИ сейчас отмечают, что наши дроны стали доставать на территории Сумской области цели на дистанции в 16-20 километров. Так ли здесь все хорошо, как об этом пишет противник?- Мы молодцы. Наши дроностроители не сидят на месте. Я недавно общался с "Аидом". Он рассказывал, что его отряд запустил дрон на расстояние в 37 километров. "Мы увидели капэшечку украинских погранцов и влупили в них, потому что у оператора уже глаза заболели". Это же сложно, управлять дроном на такой дистанции (смеется).Вообще такие дроны у нас появились еще осенью. Если накинуть на дрон аккумулятор, он и несет дольше, и летит дальше. Проблема была с усилителем сигнала и с управлением.Отмечу также, что у нас на фронте появились БПЛА типа "Бабы-Яги". Мы научились вешать в небо ретрансляторы и можем летать далеко и стабильно.- Еще одним символом Курской операции стали наши дроны на оптоволокне.- Дроны на оптоволокне хороши при активных боевых действиях (или мы идем в наступление, или ВСУ идут наступление). Во-первых, такие дроны летают не на очень большое расстояние. Во-вторых, их мало. В-третьих, оптоволокно – это фактически тонкий провод, который можно уверенно применять не во всей местности.Повторюсь, пока мы уступаем противнику в агродронах вроде "Бабы-Яги". В основном мы пользуемся трофейными образцами. В частности, на днях появилось видео, что наша "Баба-Яга" управляется на те х же частотах и долетает на такое же расстояние (10-20-30 километров), а потом сбрасывает на врага ТМку (противотанковая мина на 10 килограммов взрывчатки). Но это единичные случаи.В Курской области летает только одна "Бабка-Ежка". К тому же, были случаи дружественного огня, когда наши бойцы принимали ее за украинскую и стреляли по ней.Этот организационный момент предстоит решить. И тут мы опять упираемся в вопросы грамотно настроенной архитектуры связи. К этому мы еще идем.- Можно ли сказать, что если у нас будет очень много "Бабок-Ежек" с ТМками, то нам ФАБы не понадобятся?- Не буду раскрывать секрет, но по поводу ФАБов у нас есть перспективные гаражные разработки среди народного ВПК.ФАБами обычно накрывается что-то очень серьезное. Или заглубленный командный пункт, или скопление техники, или трехэтажка, где сидят операторы fpv-дронов. На это ФАБ не жалко. А ТМки в 10 килограммов нужны для точечного уничтожения противника.Как сейчас идет война? Бои идут за лесополосу, где много нор. Мы пытаемся в эти норы скинуть ВОГ (осколочный гранатометный выстрел) или боеприпас с "Черемухой" (слезоточивый газ) с "Мавика", но точность оставляет желать лучшего, потому что низко ты на "Мавике" не сядешь. А когда туда приземляется ТМ-ка, этот небольшой опорный пункт сразу разбирается.Другое дело, что таких "Бабок-Ежек" нам нужно так же много, как и fpv-дронов, чтобы делать карусель для ВСУ. У тебя несколько агродронов, поднял один, он полетел, и ты тут же заряжаешь второй. С этим у нас дефицит, который мы пока восполнить не можем.- Я вначале неслучайно упомянул Русское Поречное. Во время его зачистки нашли пять тел мирных жителей, застреленных украинскими оккупантами. Есть ли детальная информация, удалось ли привлечь к суду конкретных военных преступников, которые совершали убийство во всей Курской области?- Пока нет. Я уверен, что ни один из них до суда не доживет. Теперь боевиков из 225 и 82 бригад ВСУ в плен брать точно не будут. Можно сколько угодно говорить про международные конвенции, но наших бойцов, которые видели эти зверства, ими не запугать. Когда ребята видят такое, они будут убивать тех, кто это сделал.- Вы по-прежнему считаете, что ВСУшники – это такие же русские люди, которых можно исправить?- Я имел в виду, что русские люди – это жители Украины. Если ты взял в руки оружие, ты уже наш противник. А если ты пришел в Курскую область – ты уже нацист.Можно было бы говорить о том, что ВСУ ведут с нами честную войну и защищают свою землю, если бы они во время оккупации Курской области выпустили всех мирных жителей. Но они занимались массовыми расстрелами гражданских и держат их в заложниках как террористы (мы не знаем, сколько из них в живых осталось).В Судже их держат в аналоге концлагеря. В домах, которые разбросаны по городу (им же нужен живой щит). Воду им дают по расписанию и почти не кормят. Когда заложник умирает, к нему относятся как к животному: сдохла у тебя кошка – ты ее во дворе закопал.Это действительно нацисты. А нацистов надо ликвидировать. Зачем их брать в плен, если смертной казни у нас нет?- Я задал этот вопрос, потому что после ножевой схватки якутского штурмовика с боевиком ВСУ наши СМИ почему-то стали размывать образ врага. "Видите, как он храбро сражался. Это такой же русский, как мы, надо переманивать всушников на свою сторону". Гитлеровцы тоже храбро дрались, но наши предки их от этого почему-то не жалели.- Согласен. Тут национальность и самоидентичность вообще не важна. Крыса, загнанная в угол, тоже может убить человека. Да и сам ножевой бой был таков, что и якут, и украинец вынуждены были барахтаться, чтобы выжить.Русский – это всушник, который пришел на Курскую землю, но отказался воевать. Еще мы можем считать русскими тех, кто приехал во Францию на полигон, а потом сбежал.Повторюсь, если бы этот украинец при виде якута бросил оружие и сказал: "Браток, хорошо, что ты пришел, забери меня отсюда", он был бы русским. Он этого не сделал. И жалеть его нет смысла.- Как вы оцениваете работу Александра Хинштейна на посту губернатора? Он занимается классическим антикризисным управлением? Или он намерен сделать Курск полноценным фронтовым регионом, где боевые действия еще будут идти еще очень долго?- Надеюсь, долго война в Курской области не продлится. У нас там много сил, которые прошли боевое слаживание. Более того, когда мы освободим нашу территорию, я не вижу смысла расформировывать эту группировку на другие направления. Самый оптимальный вариант, чтобы они проломили пустую Сумскую область. Это возможно, учитывая, что Украина из-под Сум кидает все резервы под Курск.Во всяком случае, темпы нашего наступления в Сумской области будут такими же, как сейчас под Покровском.Теперь насчет Хинштейна. Я встречался с Александром Евсеевичем поздно вечером, потому что он действительно много работает. К сожалению, мы не смогли с ним обстоятельно поговорить о будущем, но он затронул тему тысячелетия Курска, которое мы будем отмечать в 2032 году. Он сказал, что регион подходит к этой дате совершенно не в том состоянии, которое должно быть. И сейчас он занимается антикризом и борьбой с коррупцией.Он пытается разгрести клановость, которая тянется еще со времен губернатора Михайлова (с 2000 по 2018 год) и коррупционные схемы последних шести-семи лет.Но, повторюсь, после этой встречи я пока не разобрался, насколько долго Хинштейн пробудет на должности губернатора. Хотя если он говорить о тысячелетии Курска, возможно, он задержится у нас на два срока.- Было ли прямое влияние этих коррупционных схем шести-семилетней давности на безопасность Курской области?- Прямого влияния не было. Коррупция всегда имеет косвенное влияние. Есть ли прямое влияние преступлений Тимура Иванова на проблемы Минобороны? Конечно, нет. Но вся обороноспособность страны была подорвана им и остальными жуликами. Коррупция не оказала прямого влияния не было даже на работу Главного управления связи Минобороны. Хотя проблемы связи, видимо, были первой причиной паники в войсках.Если мы имеете в виду коррупцию при строительстве укрепрайонов, то по одному факту следствие уже работает. Суть дела такая.Укрепы были построены. Бойцы говорят, что они свои функции выполняют (там сухо и прочная защита). Но подвели финансовые махинации. Одному подрядчику заплатили 155 миллионов, и он ничего не сделал. Пришлось срочно подтягивать вторую фирму, ей дали 173 миллиона, а она деньги вернуть не успела.Возможно, где-то были завышенные цены, но в целом – это вопрос финансовой дисциплины.Уточню, что это были гражданские деньги, которые нельзя было пустить во что-то другое. То есть губернатор не мог пустить их на посторенние архитектуры связи, приобретение автоматов, мин и гранатомётов. А так, согласен - косвенно любая коррупция разъедает все сферы государства.- И теперь контроль над финансами будет еще более жестким? Уже не будет работать логика "Не воруй с убытков, воруй с прибыли"?- Хинштейн за то, чтобы вообще не воровать. Если ты чиновник в любом ведомстве, то ты служить пришел. Ты знаешь свои условия и перспективы карьерного роста, но ты не имеешь права воровать ни с прибыли, ни с убытков.А то мы говорим о возврате к эпохе кормления: ты бизнес крышуешь, 10% с прибыли возьми. Так не должно быть.И по смыслам Хинштейна и по тому, что мы знаем о нем со времен Госдумы (а он 19 лет там работал) можно сказать, что он будет делать все, чтобы привлечь любых коррупционеров к ответственности.- Последний вопрос по поводу вероятных переговоров между Путиным и Трампом. Как, на ваш взгляд, новый американский президент относится к событиям Курской области? Он считает это слабостью России? Он считает глупостью то, что Зеленский туда поперся? Или вопрос территорий для него не имеет значения?- Украина видела эту авантюру в качестве сильного фундамента для переговоров. Но этот сильный фундамент превратится в ее слабость, потому что к началу решающих переговоров никакой Украины в Курской области уже не останется.Более того, еще до того, как мы начали говорить о возможности серьезных переговоров после 20 января, Путин четко заявил, что конституционные земли России не являются предметом торга.То есть неважно, какие условия будут озвучены на двусторонних переговорах, Курской области там в принципе не будет.Путин просто скажет: "Дональд Фредович, ты же понимаешь, что мы в Курской области всех убьем. Зачем про нее вообще говорить?".Кстати, тут советник Трампа по вопросам национальной безопасности Майк Уолц заявил, что Зеленский якобы сесть за стол переговоров. Но это опять мимо. Еще в декабре Путин сказал, что единственный, кто имеет право подписи на международных договорах, это глава Верховной Рады. И если просроченный Зеленский готов сесть за стол переговоров, это не значит, что с нашей стороны кто-то готов с ним разговаривать.И даже переизбраться ему на Украине (там опять активно заговорили о выборах) будет нереально. Все понимают, что уровень поддержки у него 10%, и то накрученный.- А реально этот подход к Курской области перенести на всю СВО: "Дональд Фредович, Украину мы рано или поздно дожмем, поэтому давай разговаривать о глобальной системе безопасности"?- Я думаю, что примерно так и будет.Дело в том, что даже законы Украины не позволяют быстро закрепить ситуацию по линии фронта СВО. Для Путина важно, чтобы был признан конституционный статус наших новых территорий. Признаны США, а значит, всем миром. А признание США означает снятие санкций.При этом Путин понимает, что любые договоренности без денацификации и демилитаризации Украины под нашим контролем приведут к тому, что это будут не мирные переговоры, а переговоры о перемирии, как в случае с Израилем и Сектором Газа. А как эти переговоры по статусу Украины оформить технически – я не знаю.Вероятно, эти условия должно принимать правительство Украины, которое будут выбирать не украинцы, а представители России, США, Европы, Китая. Эти субъекты садятся за стол переговоров и назначают временное правительство, которое устроит всех. И оно уже признает вторым государственным языком на Украине – русский и сокращение вооруженных сил.В других случаях невозможно представить, что можно договориться о твердом мире.О других сценариях украинского кризиса - в интервью Дмитрия Голубовского: Россия даст хороший пас Трампу, если Зеленский сорвет мирные переговоры

https://ukraina.ru/20240229/1053631343.html

https://ukraina.ru/20250120/1060408735.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, украина, курская область, сумская область, владимир путин, хинштейн, дональд трамп, вооруженные силы украины, минобороны, сво, переговоры, дроны, мины, авиабомбы