https://ukraina.ru/20250331/1062189618.html
"Символ поддержки": Киев "кишит" европейскими политиками
"Символ поддержки": Киев "кишит" европейскими политиками - 31.03.2025 Украина.ру
"Символ поддержки": Киев "кишит" европейскими политиками
Спикеры и вице-спикеры парламентов целого ряда европейских государств и представители Европарламента прибыли в Киев. Такая информация 31 марта появилась в соцсетях Верховной рады Украины
2025-03-31T17:09
2025-03-31T17:09
2025-03-31T17:09
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руслан стефанчук
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верховная рада
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В публикации отмечается, что в украинскую столицу прибыли политики из Бельгии, Великобритании, Дании, Исландии, Испании, Люксембурга, стран Прибалтики, Норвегии, Польши, Португалии, Словении, Финляндии, Хорватии, Чехии, Швеции. Видео, которое было прикреплено к сообщению, показывает, что политики прибывали в Киев по железной дороге. Также утверждается, что среди них есть представители ЕП. По словам спикера Рады Руслана Стефанчука, этот визит является "сильным символом поддержки, солидарности и доверия". Что европейские политики будут обсуждать, он не уточнил. Между тем министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто засомневался в способности ЕС профинансировать вооружение ВСУ и призвал министра энергетики Украины прекратить атаки на российскую энергоинфраструктуру.
https://ukraina.ru/20250331/1062182042.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, киев, украина, руслан стефанчук, европарламент, европа, верховная рада
Новости, Киев, Украина, Руслан Стефанчук, Европарламент, Европа, Верховная Рада
"Символ поддержки": Киев "кишит" европейскими политиками
Спикеры и вице-спикеры парламентов целого ряда европейских государств и представители Европарламента прибыли в Киев. Такая информация 31 марта появилась в соцсетях Верховной рады Украины