"Символ поддержки": Киев "кишит" европейскими политиками - 31.03.2025 Украина.ру
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"Символ поддержки": Киев "кишит" европейскими политиками
"Символ поддержки": Киев "кишит" европейскими политиками - 31.03.2025 Украина.ру
"Символ поддержки": Киев "кишит" европейскими политиками
Спикеры и вице-спикеры парламентов целого ряда европейских государств и представители Европарламента прибыли в Киев. Такая информация 31 марта появилась в соцсетях Верховной рады Украины
2025-03-31T17:09
2025-03-31T17:09
новости
киев
украина
руслан стефанчук
европарламент
европа
верховная рада
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В публикации отмечается, что в украинскую столицу прибыли политики из Бельгии, Великобритании, Дании, Исландии, Испании, Люксембурга, стран Прибалтики, Норвегии, Польши, Португалии, Словении, Финляндии, Хорватии, Чехии, Швеции. Видео, которое было прикреплено к сообщению, показывает, что политики прибывали в Киев по железной дороге. Также утверждается, что среди них есть представители ЕП. По словам спикера Рады Руслана Стефанчука, этот визит является "сильным символом поддержки, солидарности и доверия". Что европейские политики будут обсуждать, он не уточнил. Между тем министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто засомневался в способности ЕС профинансировать вооружение ВСУ и призвал министра энергетики Украины прекратить атаки на российскую энергоинфраструктуру.
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новости, киев, украина, руслан стефанчук, европарламент, европа, верховная рада
Новости, Киев, Украина, Руслан Стефанчук, Европарламент, Европа, Верховная Рада

"Символ поддержки": Киев "кишит" европейскими политиками

17:09 31.03.2025
 
© Политика Страны / Telegram
© Политика Страны / Telegram
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Спикеры и вице-спикеры парламентов целого ряда европейских государств и представители Европарламента прибыли в Киев. Такая информация 31 марта появилась в соцсетях Верховной рады Украины
В публикации отмечается, что в украинскую столицу прибыли политики из Бельгии, Великобритании, Дании, Исландии, Испании, Люксембурга, стран Прибалтики, Норвегии, Польши, Португалии, Словении, Финляндии, Хорватии, Чехии, Швеции.
Видео, которое было прикреплено к сообщению, показывает, что политики прибывали в Киев по железной дороге. Также утверждается, что среди них есть представители ЕП. По словам спикера Рады Руслана Стефанчука, этот визит является "сильным символом поддержки, солидарности и доверия". Что европейские политики будут обсуждать, он не уточнил.
миротворцы ООН - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
15:14
Washington Post раскрыл, куда теперь метит "миротворческая миссия" Европы Обсуждение европейцами миротворческой миссии для Украины сместилось в сторону присутствия в море и небе, а не на земле. Об этом 31 марта написало издание The Washington Post (WP) со ссылкой на источник
Между тем министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто засомневался в способности ЕС профинансировать вооружение ВСУ и призвал министра энергетики Украины прекратить атаки на российскую энергоинфраструктуру.
 
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