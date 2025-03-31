ВАКС Украины снизил до $3 млн залог для экс-главы Хмельницкой МСЭК - 31.03.2025 Украина.ру
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ВАКС Украины снизил до $3 млн залог для экс-главы Хмельницкой МСЭК
ВАКС Украины снизил до $3 млн залог для экс-главы Хмельницкой МСЭК - 31.03.2025 Украина.ру
ВАКС Украины снизил до $3 млн залог для экс-главы Хмельницкой МСЭК
Высший антикоррупционный суд Украины снизил сумму залога для обвиняемой в коррупции бывшей начальницы Хмельницкой областной медико-социальной экспертной комиссии Татьяны Крупы. Такое решение принял Высший антикоррупционный суд Украины.
2025-03-31T17:04
2025-03-31T17:04
новости
украина
хмельницкая область
денис шмыгаль
владимир зеленский
высший антикоррупционный суд
минздрав
коррупция
инвалидность
взятка
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Бывшая начальница Хмельницкой областной МСЭК обвиняется в коррупции. По версии следствия, она непосредственно участвовала в выдаче за взятки заведомо ложных документов, позволявших обладателям уклоняться от мобилизации и получать различные льготы.Апелляционная палата ВАКС Украины рассмотрела доводы защиты и постановила уменьшить подозреваемой размер залога до 130 миллионов гривен ($3,13 млн). Татьяна Крупа и её сын – глава пенсионного фонда Хмельницкой области, осенью 2024 года стали фигурантами уголовного дела. При обысках у них было изъято только наличными около $6 млн в эквиваленте.Громкое дело о массовой выдаче прокурорам Хмельницкой области удостоверений об инвалидности стало поводом для масштабного расследования. В ходе него были выявлены взяткодатели и взяткополучатели.По итогам расследования, как выяснили борцы с коррупцией, не был уволен ни один прокурор из числа неправомерно получивших документы об инвалидности и лишённых таковой в результате проверки Минздрава. На фоне скандала генпрокурор Украины Андрей Костин был отправлен в отставку.Также по предварительным итогам расследования коррупции в МСЭК Хмельницкой и других областей в октябре 2024 года было принято решение о ликвидации таких комиссий. После этого, 18 ноября Владимир Зеленский подписал закон о совершенствовании работы МСЭК.Особое внимание украинских силовиков к МСЭК стимулировало рост тарифов на оформление липовых документов, позволяющих уклонистам избежать насильственной мобилизации в ВСУ с отправкой в зону СВО. Подробности в публикации Услуги снятия уклонистов c учёта в Одесской области подорожали до $15 тыс По состоянию на март 2025 года правительство Украины было в процессе совершенствования МСЭК. Об этом 25 марта заявил премьер-министр постсоветской республики Денис Шмыгаль. Кабмин Украины реформирует "неэффективную систему МСЭК" - Шмыгаль
https://ukraina.ru/20241021/1058238886.html
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новости, украина, хмельницкая область, денис шмыгаль, владимир зеленский, высший антикоррупционный суд, минздрав, коррупция, инвалидность, взятка, криминал, мобилизация, уклонисты, сво
Новости, Украина, Хмельницкая область, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Высший антикоррупционный суд, Минздрав, коррупция, инвалидность, взятка, криминал, мобилизация, уклонисты, СВО

ВАКС Украины снизил до $3 млн залог для экс-главы Хмельницкой МСЭК

17:04 31.03.2025
 
© скриншот видео Вищий антикорупційний суд
© скриншот видео Вищий антикорупційний суд
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Высший антикоррупционный суд Украины снизил сумму залога для обвиняемой в коррупции бывшей начальницы Хмельницкой областной медико-социальной экспертной комиссии Татьяны Крупы. Такое решение принял Высший антикоррупционный суд Украины.
Бывшая начальница Хмельницкой областной МСЭК обвиняется в коррупции. По версии следствия, она непосредственно участвовала в выдаче за взятки заведомо ложных документов, позволявших обладателям уклоняться от мобилизации и получать различные льготы.
Апелляционная палата ВАКС Украины рассмотрела доводы защиты и постановила уменьшить подозреваемой размер залога до 130 миллионов гривен ($3,13 млн). Татьяна Крупа и её сын – глава пенсионного фонда Хмельницкой области, осенью 2024 года стали фигурантами уголовного дела. При обысках у них было изъято только наличными около $6 млн в эквиваленте.
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Громкое дело о массовой выдаче прокурорам Хмельницкой области удостоверений об инвалидности стало поводом для масштабного расследования. В ходе него были выявлены взяткодатели и взяткополучатели.
По итогам расследования, как выяснили борцы с коррупцией, не был уволен ни один прокурор из числа неправомерно получивших документы об инвалидности и лишённых таковой в результате проверки Минздрава. На фоне скандала генпрокурор Украины Андрей Костин был отправлен в отставку.
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Также по предварительным итогам расследования коррупции в МСЭК Хмельницкой и других областей в октябре 2024 года было принято решение о ликвидации таких комиссий. После этого, 18 ноября Владимир Зеленский подписал закон о совершенствовании работы МСЭК.
Особое внимание украинских силовиков к МСЭК стимулировало рост тарифов на оформление липовых документов, позволяющих уклонистам избежать насильственной мобилизации в ВСУ с отправкой в зону СВО. Подробности в публикации Услуги снятия уклонистов c учёта в Одесской области подорожали до $15 тыс
По состоянию на март 2025 года правительство Украины было в процессе совершенствования МСЭК. Об этом 25 марта заявил премьер-министр постсоветской республики Денис Шмыгаль. Кабмин Украины реформирует "неэффективную систему МСЭК" - Шмыгаль
 
НовостиУкраинаХмельницкая областьДенис ШмыгальВладимир ЗеленскийВысший антикоррупционный судМинздравкоррупцияинвалидностьвзяткакриминалмобилизацияуклонистыСВО
 
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