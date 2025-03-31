https://ukraina.ru/20250331/1062189444.html

ВАКС Украины снизил до $3 млн залог для экс-главы Хмельницкой МСЭК

ВАКС Украины снизил до $3 млн залог для экс-главы Хмельницкой МСЭК - 31.03.2025 Украина.ру

ВАКС Украины снизил до $3 млн залог для экс-главы Хмельницкой МСЭК

Высший антикоррупционный суд Украины снизил сумму залога для обвиняемой в коррупции бывшей начальницы Хмельницкой областной медико-социальной экспертной комиссии Татьяны Крупы. Такое решение принял Высший антикоррупционный суд Украины.

2025-03-31T17:04

2025-03-31T17:04

2025-03-31T17:04

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высший антикоррупционный суд

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коррупция

инвалидность

взятка

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Бывшая начальница Хмельницкой областной МСЭК обвиняется в коррупции. По версии следствия, она непосредственно участвовала в выдаче за взятки заведомо ложных документов, позволявших обладателям уклоняться от мобилизации и получать различные льготы.Апелляционная палата ВАКС Украины рассмотрела доводы защиты и постановила уменьшить подозреваемой размер залога до 130 миллионов гривен ($3,13 млн). Татьяна Крупа и её сын – глава пенсионного фонда Хмельницкой области, осенью 2024 года стали фигурантами уголовного дела. При обысках у них было изъято только наличными около $6 млн в эквиваленте.Громкое дело о массовой выдаче прокурорам Хмельницкой области удостоверений об инвалидности стало поводом для масштабного расследования. В ходе него были выявлены взяткодатели и взяткополучатели.По итогам расследования, как выяснили борцы с коррупцией, не был уволен ни один прокурор из числа неправомерно получивших документы об инвалидности и лишённых таковой в результате проверки Минздрава. На фоне скандала генпрокурор Украины Андрей Костин был отправлен в отставку.Также по предварительным итогам расследования коррупции в МСЭК Хмельницкой и других областей в октябре 2024 года было принято решение о ликвидации таких комиссий. После этого, 18 ноября Владимир Зеленский подписал закон о совершенствовании работы МСЭК.Особое внимание украинских силовиков к МСЭК стимулировало рост тарифов на оформление липовых документов, позволяющих уклонистам избежать насильственной мобилизации в ВСУ с отправкой в зону СВО. Подробности в публикации Услуги снятия уклонистов c учёта в Одесской области подорожали до $15 тыс По состоянию на март 2025 года правительство Украины было в процессе совершенствования МСЭК. Об этом 25 марта заявил премьер-министр постсоветской республики Денис Шмыгаль. Кабмин Украины реформирует "неэффективную систему МСЭК" - Шмыгаль

https://ukraina.ru/20241021/1058238886.html

https://ukraina.ru/20250324/1062008313.html

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новости, украина, хмельницкая область, денис шмыгаль, владимир зеленский, высший антикоррупционный суд, минздрав, коррупция, инвалидность, взятка, криминал, мобилизация, уклонисты, сво