ВАКС Украины снизил до $3 млн залог для экс-главы Хмельницкой МСЭК
© скриншот видео Вищий антикорупційний суд
© скриншот видео Вищий антикорупційний суд
Высший антикоррупционный суд Украины снизил сумму залога для обвиняемой в коррупции бывшей начальницы Хмельницкой областной медико-социальной экспертной комиссии Татьяны Крупы. Такое решение принял Высший антикоррупционный суд Украины.
Бывшая начальница Хмельницкой областной МСЭК обвиняется в коррупции. По версии следствия, она непосредственно участвовала в выдаче за взятки заведомо ложных документов, позволявших обладателям уклоняться от мобилизации и получать различные льготы.
Апелляционная палата ВАКС Украины рассмотрела доводы защиты и постановила уменьшить подозреваемой размер залога до 130 миллионов гривен ($3,13 млн). Татьяна Крупа и её сын – глава пенсионного фонда Хмельницкой области, осенью 2024 года стали фигурантами уголовного дела. При обысках у них было изъято только наличными около $6 млн в эквиваленте.
21 октября 2024, 11:46Минздрав Украины проверил инвалидов из коррупционного дела Хмельницкой МСЭКПочти половина инвалидов в Хмельницкой области лишены такого статуса врачами местной комиссии, их могут мобилизовать в ВСУ и отправить на фронт. Таковы результаты проверки Минздравом Украины вследствие громкого коррупционного скандала
Громкое дело о массовой выдаче прокурорам Хмельницкой области удостоверений об инвалидности стало поводом для масштабного расследования. В ходе него были выявлены взяткодатели и взяткополучатели.
По итогам расследования, как выяснили борцы с коррупцией, не был уволен ни один прокурор из числа неправомерно получивших документы об инвалидности и лишённых таковой в результате проверки Минздрава. На фоне скандала генпрокурор Украины Андрей Костин был отправлен в отставку.
Также по предварительным итогам расследования коррупции в МСЭК Хмельницкой и других областей в октябре 2024 года было принято решение о ликвидации таких комиссий. После этого, 18 ноября Владимир Зеленский подписал закон о совершенствовании работы МСЭК.
Особое внимание украинских силовиков к МСЭК стимулировало рост тарифов на оформление липовых документов, позволяющих уклонистам избежать насильственной мобилизации в ВСУ с отправкой в зону СВО. Подробности в публикации Услуги снятия уклонистов c учёта в Одесской области подорожали до $15 тыс
По состоянию на март 2025 года правительство Украины было в процессе совершенствования МСЭК. Об этом 25 марта заявил премьер-министр постсоветской республики Денис Шмыгаль. Кабмин Украины реформирует "неэффективную систему МСЭК" - Шмыгаль