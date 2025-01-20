https://ukraina.ru/20250120/1060408735.html

Олег Царёв: Даже если Трамп не будет помогать Зеленскому, Байден уже обеспечил Украине два года войны

Олег Царёв: Даже если Трамп не будет помогать Зеленскому, Байден уже обеспечил Украине два года войны - 20.01.2025 Украина.ру

Олег Царёв: Даже если Трамп не будет помогать Зеленскому, Байден уже обеспечил Украине два года войны

Несмотря на то, что ВСУ отступают, они нигде не бросили фронт, нигде оборона не посыпалась, мы до сих пор не смогли выдавить их из Курской области. У них есть деньги, есть оружие. Они компенсируют нехватку живой силы БПЛА. Скорость наступления российской армии увеличилась, но все равно недостаточно, чтобы фронт посыпался.

2025-01-20T16:30

2025-01-20T16:30

2025-01-20T16:30

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал депутат Верховной Рады IV-VII созывов Олег Царёв.- Олег Анатольевич, Дональд Трамп еще до своей инаугурации анонсировал кадровые чистки в Госдепе. Как это отразятся на той части украинской элиты, которая ориентировалась на демократическую администрацию США?- На самом деле, у республиканцев нет вообще никаких связей с Украиной. Сорос последовательно выращивал свой актив. Есть олигарх Виктор Пинчук, есть соросята, есть такие издания, как "Украинская правда", "Зеркало неделя", которые ориентируются на Сороса. У республиканцев был только политтехнолог Пол Манафорт, который в свое время работал в Партии регионов. Но против него было возбуждено уголовное дело, в США он получил, и был помилован Трампом. Сейчас таких контактов нет.Был еще бывший госсекретарь США Майк Помпео, который проводил соровскую политику на Украине. Но Помпео сейчас не в команде Трампа, он предал его, поэтому зря Пинчук его обхаживал и платил ему зарплату. Поэтому это катастрофа для украинских элит. У них нет связей с Трампом и его окружением.- Каковы теперь политические перспективы у экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, которого ранее называли альтернативой Зеленскому?- Офис президента всячески показывает, что Залужный в их команде. Когда Андрей Ермак летал в США, он встречался с Джей Ди Вэнсом, советником по национальной безопасности Трампа Майком Уолцем и спецпосланником США по Украине Китом Келлогом. После этого Ермак прилетел в Лондон якобы чтобы встретиться с Залужным.Думаю, что разговор в США был настолько разгромным для Ермака, что он полетел к своим английским кураторам, чтобы доложить и посоветоваться. А поскольку не получилось сфотографироваться с Ди Вэнсом, сфотографировался с Залужным.Возможно, что в последний приезд премьера Британии Стармера на Украину была открытая и закрытая часть договоренностей. Залужного контролируют англичане, и до тех пор, пока Зеленский будет выполнять свои обязательства, Залужный баллотироваться не будет. Но это всего лишь разговоры в украинском политикуме, которые я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть.- Будет ли команда Трампа продавливать проведение выборов на Украине?- Трамп для этого и взял паузу, как он заявил, на полгода, чтобы понять, что делать с Украиной. А демократы перед уходом накачали Украину оружием и деньгами, поэтому рычагов давления на Украину не так много, их надо еще найти. Я думаю, что будут искать деньги Зеленского, и пытаться надавить на него через них. Внутри Украины Зеленский эту деятельность будет блокировать. Но будут пытаться провести хоть какой-то внешний аудит, чтобы обнаружить, как разворовывались деньги. И возможно, даже ввести санкции.На Украине тоже говорят, что против окружения Зеленского Трамп может ввести санкции, если он не будет прислушиваться.- Как сообщает телеканал CNN, Трамп поручил помощникам организовать телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Состоится ли этот разговор?- Нет сомнений, что сейчас идут переговоры между окружением Владимира Путина и Дональда Трампа в режиме 24/7. Но очень много зависит от Украины, от Зеленского. Сам разговор между Путиным и Трампом будет знаковым. Но хотелось бы чтобы и реальные договорённости были достигнуты. Не уверен, что уже все готово для такого разговора.- Зеленскому важно удержать Покровск до инаугурации Трампа. То же самое говорят и об удержании плацдарма в Курской области. Какие преимущества получил Киев сейчас?- Покровск — это город размером с Мариуполь. Таких городов, кроме Мариуполя. Мы с начала СВО не брали, поэтому взятие Покровска будет значимым. А Курск важен потому, что Зеленский ищет повод сорвать переговоры. Владимир Путин неоднократно говорил, что пока ВСУ в Курской области, ни о каких переговорах речи быть не может. Поэтому Зеленский направляет туда лучшие войска и держит плацдарм, чтобы переговоров не было.Странно было бы замораживать границу с Украиной по линии фронта, которая проходит по Курской области. Либо процедура будет более сложной в виде размена территориями, а об этом не всегда легко договориться.- Как будут развиваться события на фронте в ближайшие месяцы? В конце года некоторые эксперты говорили об обвале обороны ВСУ в Донбассе.- До обвала еще очень далеко. Несмотря на то, что ВСУ отступают, они нигде не бросили фронт, нигде оборона не посыпалась, мы до сих пор не смогли выдавить их из Курской области.У них есть деньги, у них есть оружие. Да, у них меньше людей, хуже мотивация, но у них больше беспилотников. Они компенсируют нехватку живой силы БПЛА. Скорость наступления российской армии увеличилась, но все равно недостаточно, чтобы фронт посыпался.Для того, чтобы выиграть у Украины, надо где-то разгромить их войска. Мы даже не смогли взять ни одну крупную группировку в окружение. Они всегда отходят.- Что поможет ВС России проводить более масштабные операции?- Необходимо кратно нарастить количество беспилотников. Желательно на оптоволокне, чтобы их не накрывали станции РЭБ.- Бывший главный стратег Белого дома Стив Бэннон сказал, что Украина может стать для Трампа вторым Вьетнамом. В качестве примера он привел американского президента Ричарда Никсона, которому вьетнамская война досталась в наследство от его предшественника. Согласны ли вы с такой оценкой?- Во Вьетнаме погибали американцы, а на Украине погибают украинцы. Поэтому проигрыш на Украине будет крайне неприятным для Трампа, но не смертельно.Поэтому, когда стало ясно, что Трамп выиграл выборы, Байден отгрузил оружие на Украину, и 20 млрд долларов США и другие страны выделили Киеву. Им денег перечислили на два года войны. Даже если США дальше помогать не будут.Подробнее об американской политике на Украине Возвращение Трампа

https://ukraina.ru/20210113/1030231009.html

https://ukraina.ru/20250119/1060381015.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, украина, сша, курская область, дональд трамп, владимир зеленский, валерий залужный, вооруженные силы украины, украина.ру, верховная рада