Отмена "Великой замены". Трамп начинает борьбу с нелегальными мигрантами

Инаугурация президента США Дональда Трампа только намечена на 20.00 по московскому времени, но, как он сам обещал, сразу может стать стартом главной политико-государственно кампании, способной взволновать всю страну.

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/14/1060407150_0:81:1200:757_1920x0_80_0_0_0a4c8ab3ee2a7210a073cda3a377c993.jpg

Речь идет о том, что Трамп пообещал сразу после инаугурации подписать почти 100 указов, большинство из которых наряду с поддержкой нефтяной промышленности и отменой указов предшественника Джо Байдена будут касаться нелегальной иммиграции. Как сказал Трамп, все глупые распоряжения Байдена будут отменены в течение суток и "уже к вечеру 20 января" будет положен конец "вторжению" нелегальных мигрантов через южную границу страны. Там, где Трамп в свое первое президентство начал строить защитно-заградительную стену, возведение которой потом остановил Байден, а затем объявил и паузу в депортации нелегалов.Трамп начинает крутоЕсли эти указы появятся и начнется их воплощение в жизнь, то, во-первых, будет-таки практически легализована теория так называемой "Великой замены", борьба с которой теперь станет законодательной основой для контроля над нелегальной иммиграцией и предотвращением миграционного кризиса. Трамп обещал победить его и потому выиграл.Во-вторых, под защитой законов вполне возможны всевозможные проявления расизма, расового неравенства и даже ксенофобии в самых разных формах. Потому что теория "Большой замены" многим специалистами рассматривается как нативистская и расистская, неофашистская и даже неонацистская и, конечно же, антисемитская и популистская. Под преследования по этой теории попадают не только всевозможные цветные иммигранты (негры, арабы и азиаты из Африки и Евразии), но и испаноязычные выходцы из Латинской Америки, а также евреи (отовсюду).Потому что главное острие и теории "Большой замены" и трамповских указов будут направлено против нелегальных мигрантов, которые уже находятся на территории США. По данным ресурса FactCheck.org, всего с момента вступления Байдена в должность в январе 2021 года власти США впустили в страну через американо-мексиканскую границу рекордные 2,5 миллиона нелегальных мигрантов.В то же время с подачи байденовских демократов Конгресс США пытался принять закон, позволяющий получить американское гражданство более 11 миллионам находящимся в стране нелегальным мигрантам. Многие другие специалисты считают, что нелегалов еще больше. А также что если всем этим нелегалам демократы дадут гражданство и тем самым сделают своими избирателями, то с двухпартийностью в США будет покончены. Ведь считается, что США сегодня расколоты практически пополам, и если электорат демократы получит такой человеческий "приварок", то республиканцы никогда больше не смогут победить. Где-либо вообще. И установится демократическая однопартийная диктатура. А с приходом к власти администрации Байдена действительно была существенно смягчена миграционная политика.Сторонники "Великой замены"Один из нынешних главных бенефициаров победы Трампа миллиардер Илон Макс во время кампании так и говорил: "Если Трамп не победит на этих выборах, это будут последние выборы, которые у нас будут. Демократы активно завозят нелегалов в "колеблющиеся штаты", их рост составляет трехзначные числа".Нынешний вице-президент при Трампе Джей Ди Вэнс однажды упрекнул шефа в демонизации иммигрантов, но потом неоднократно называл последствия нелегальной иммиграции "грязными". И поддержал строительство Трампом стены на границе с Мексикой, предложив потратить 3 млрд долл на достройку и заявив еще одному яростному трамписту и журналисту Такеру Карлсону, что демократы "решили, что они не смогут выиграть переизбрание в 2022 году, если не приведут большое количество новых избирателей на смену избирателям, которые уже здесь".И сам Такер Карлсон является сторонников "Великой замены". 22 сентября 2021 года Такер Карлсон продвигал теорию заговора в сегменте своего шоу Fox News "Такер Карлсон сегодня вечером" и утверждая, что президент Байден намеренно пытался заменить население выходцами из стран третьего мира. А согласно анализу New York Times, опубликованному в апреле 2022 года, Карлсон ссылался на теорию более чем в 400 эпизодах в период с 2016 по 2021 год.Республиканцы Трампа тоже настроены аналогично. В апреле 2021 во время слушаний в комитете, конгрессмен-республиканец Скотт Перри сказал: "Многим американцам кажется, что прямо сейчас происходит то, во что они верят, что им кажется, что мы заменяем американцев национального происхождения, американцев коренного происхождения, чтобы навсегда изменить ландшафт этой самой нации". Бывший спикер Палаты представителей Ньют Гингрич, обсуждая иммиграцию в интервью Fox News в августе 2021 года, обвинил "антиамериканских левых" в "Великой замене" – стремлении "утопить традиционных классических американцев" массовой иммиграцией.Или вот еще один американский парадокс: даже индус по происхождению Вивек Рамасвами, один из четырех кандидатов, участвовавших в первичных дебатах на республиканских праймериз, ставший ярым трампистом, рекламировал теорию "Великой замены". И утверждал, что "Великая замена" – не заговор, а "основное заявление платформы Демократической партии". То есть индус тоже говорит об опасности белым, что, согласитесь, на многое наталкивает.Откуда ноги растутПротивники же теории "Большой замены" считают ее чисто популистской и надуманной, однако это не совсем так. Хотя бы потому, что она уже давно и глубоко укоренилась в теории и практике различных политических сил. И не только в США, где ее сторонники пришли во власть и могут начать воплощать в жизнь.Своими гносеологическими корнями "Большая замена" – как о ней сказано, белонационалистическая ультраправая теория заговора сторонников превосходства белых – уходит в доктрину "геноцида белых" или "геноцида белой расы", "вымирания или замещения белых", возникшую в Европе еще в конце XIX века, а потом перекинувшуюся в США. Уже в 1894 году в Бостоне политиками, учеными, юристами и правоведами была создана Лига ограничения иммиграции. Чтобы всячески предотвратить иммиграцию из Восточной и Южной Европы, угрожающей американскому образу жизни. Потому что люди там считались расово более низкими, чем североевропейцы и англосаксы. И тем самым, разумеется, и поддержать гегемонию старых американцев, лоббируя принятие антииммиграционного законодательства.Современный профессор Гарвардского университета Эрика Ли пишет, что основатели той Лиги, принадлежавшие к старым корням янки из высшего класса, были "убеждены, что англосаксонские традиции, народы и культура тонут в потоке расово неполноценных иностранцев из Южной и Восточной Европы".Суть теории "геноцида белых" и сейчас сводится к заговору с целью уничтожения белых. К утверждениям, что в странах с белым большинством некие тайные силы поощряют смешение рас, массовую иммиграцию небелых, их расовую интеграцию, низкий уровень рождаемости среди белых, аборты, государственную конфискацию земли у белых, организованное насилие и уничтожение целых слоев, чтобы вызвать вымирание белых и их принудительную ассимиляцию.Как уже было сказано, врагами белых в разные времена потом и сейчас названы и остаются, ясное дело, евреи, чернокожие, латиноамериканцы и всевозможные мусульмане. Они – то инициаторы, то пособники "геноцида белых", ибо более плодовитые иммигранты, захватчики или вообще агрессоры.Новый всплеск теория "геноцида белых" и "Великой замены" получила во Франции в 2011 году, когда вышел роман "Великое замещение" писателя Рено Камю. В книге автор рассказывал, как мусульмане уничтожают белых Франции всевозможные иммигранты в эту страну. Потом все опять перекинулось на США, когда молодые белые националисты и участники Gamergane (Геймергейта), обвиняющие женщин в излишнем феминизме и сексизме при увлечении компьютерными играми, связались с белыми неонацистами на имиджбордах (веб-формах с изображениями) 4chan и 8chan и перевели все в теорию "Великой замены". Теперь мешали феминисты-инородцы. И как написала освещающие эти события журналистка Элль Рив из CNN, "массовая волна молодых людей вошла в то, что раньше было миром стариков белого национализма".Теория с кровьюИ в США привычно начали стрелять. Опираясь на "Манифест о геноциде белых" ("88 заповедей") – руководство по обеспечению "установления, сохранения и защиты белого общества", написанное еще в 1995 году Дэвидом Лэйном, белым идейным неонацистом и автором неонацистского лозунга "14/88", осужденным на 190 лет тюрьмы за рэкет, организацию военизированных лагерей, угоны авто и соучастие в преступлениях, включая убийство радиожурналиста-еврея Алана Берга.В октябре 2018 года Роберт Бауэрс, житель города Болдуин, в штате Пенсильвания убил 11 и ранил 6 человек в результате нападения на синагогу "Древо жизни" Питтсбурге, обвинив евреев в том, что они-де ввозили в США небелых иммигрантов в рамках заговора против белой расы.Потом всех "вдохновил" австралийский террорист Брентон Таррант, который 15 марта 2019 года расстрелял мечеть Аль-Нур и Исламский центр Линвуд в Крайстчерче (Новая Зеландия) и убил 51 человека, ранив еще 40. Стрелял под манифест "Великое Замещение" ("The Great Replacement") — строго по роману Рено Камю.3 августа 2019 года американец Патрик Вуд Крузиус убил 23 человек-латиноамериканцев в техасском городе Эль-Пасо, за несколько минут до начала стрельбы опубликовав на упомянутом вышке имиджборде 8chan свой манифест из 27 страниц и выступая против увеличения числа мигрантов из Мексики. По его словам, метисизация (браки с потомством представителей разных рас), мультикультурализм, иммиграция небелых людей и рождаемость ниже уровня воспроизводства угрожают белому населению США и способствует "белому геноциду".В 2022 году, 14 мая, 18-летний Пэйтон Гендрон в супермаркете города Буффало, штат Нью-Йорк, убил 10 и ранил 3 человек. И уже в своем манифесте он написал, что на это его побудила теория "замещения белых людей другими расами". Себя он назвал себя сторонником превосходства "белой расы" и антисемитом."Великая замена" и людиИ можно много и долго перечислять как сторонников, так и противников теории "Великой замены", вольно или невольно руководствоваться которой собирается новый президент Трамп. Но, как мне кажется, важнее знать уровень ее поддержки в американском обществе.Например, компании Yahoo! News и YouGov в 2022 году обнаружили, что что 61% людей, проголосовавших за Трампа на президентских выборах в США 2020 года, считали и считают, что "группа людей в этой стране пытается заменить коренных американцев иммигрантами и цветными людьми, разделяющими их политические взгляды". То есть непосредственно наехали на демократов.А опрос, проведенный в мае 2022 года Associated Press, показал: треть взрослых американцев считают, что предпринимаются попытки "заменить коренных американцев иммигрантами для получения электоральной выгоды". Опрос показал также, что те, кто сообщил о себе как о зрителях консервативных и крайне правых СМИ, с большей вероятностью поверили в теорию: 45% зрителей One America News Network (OANN) и Newsmax, а также 31% зрителей Fox News по сравнению с 13% зрителей CNN и 11% зрителей MSNBC.То есть подтверждает вывод всех тех, кто считает, что американское общество серьезно и глубоко расколото. И что если Трампу не удастся разумно и взвешенно пройтись по тонкому льду межрасового мира и согласия, то гражданская война на расовой основе США может быть гарантирована. Для этого общество подготовили и подогрели. А Трамп застыл с фитилем у пороховой бочки, как всегда желая добра и привычно устилая благими намерениями дорогу.., ну, вы знаете, куда обычно мостится путь, если пытаться с топором в руках провести верблюда в игольное ушко. Но Трамп сам заявил, что готов раз и навсегда отменить "Великую замену"…О том, что еще ожидать от нового президента США - в статье Ростислава Ищенко "Возвращение Трампа"

2025

