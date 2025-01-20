https://ukraina.ru/20250120/1060392736.html

Возвращение Трампа

Возвращение Трампа - 20.01.2025 Украина.ру

Возвращение Трампа

Сегодня, 20 января 2025 года, 46-й президент США уступит Белый дом 47-му. Злые языки уже шутят, что восьмидесятидвухлетнего беспомощного старика у штурвала американской политики сменит энергичный семидесятивосьмилетний деятель.

2025-01-20T13:33

2025-01-20T13:33

2025-01-20T13:33

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Трамп не стал дожидаться официальной передачи власти и ещё до церемонии инаугурации сделал несколько знаковых политических жестов. Для начала его команда унизила Зеленского, слив информацию о том, что Офис украинского президента трижды обращался с просьбой пригласить Зеленского на инаугурацию и трижды получал отказ, после чего Зеленский сделал вид, что не очень-то и хотелось. Он, мол, сам решил не ехать.В принципе, Зеленский действительно решил не ехать сам. Трамп, ведь сказал, что он может приехать без приглашения. Мог приехать и, как в своё время Саакашвили, постоять в паре километров от Капитолия, в толпе американских зевак. Тех, у кого нет приглашения, на официальные мероприятия не пускают. Зеленский решил не ехать. Учитывая его амбициозность и мстительность теперь он попытается сделать Трампу какую-нибудь гадость.Это хорошая новость – чем хуже отношения между Киевом и Вашингтоном, тем больше шансов на то, что в конечном итоге, США сольют проблемный актив, без длительной борьбы за компенсацию, просто в рамках противостояния Трамп-Зеленский.Аналогичный фокус команда Трампа проделала с Киром Стармером, премьер-министром Карла III, короля Соединённого королевства Великобритании и Северной Ирландии, а также Канады, Австралии и Новой Зеландии (впрочем последние три имеют своих отдельных премьер-министров, а полномочия главы государства де факто исполняют генерал-губернаторы). Стармера также не пригласили на инаугурацию, но не просто не пригласили, а начали открытую кампанию травли как его самого, так и правящей в Соединённом королевстве Лейбористской партии. В Великобритании новым фаворитом Трампа является Найджел Фараж, создатель праворадикальной партии "Реформировать Соединённое королевство".Поскольку для прихода к власти партии Фаража надо в 65 раз увеличить своё представительство в Палате общин, с имеющихся у них в данный момент 5 депутатских мест, крайне сомнительно, что Трамп сможет получить Фаража себя в партнёры в качестве премьер-министра Его Величества. Наоборот, он рискует весь свой срок прободаться с лейбористами, которых сам же и раздраконил. Кстати (вернее совсем некстати для Трампа) консерваторы тоже давно распрощались с Борисом Джонсоном, которому 47-й американский президент симпатизировал в свою бытность 45-м президентом США. Ну а так как отодвинуть лейбористов от власти в Британии до окончания срока полномочий Трампа, если кто и может, то только консерваторы, Белый дом явно будет иметь проблемы с Лондоном.Между тем, продекларированное Трампом намерение завершить украинский кризис заморозкой не может быть реализовано без активной поддержки киевских властей. Чтобы давить на Россию, с целью убедить её согласиться на прекращение огня и начало переговоров, согласие официального Киева необходимо, иначе позиция Москвы "мы бы и хотели договориться, но Украина не хочет", - неопровержима. То есть, Зеленский может совать палки в колёса Трампу просто придерживаясь избранной им политической линии, не предполагающей согласие на начало переговоров с Россией, вплоть до полной ликвидации Украины.Российские власти эту позицию Зеленского явно заметили и на неё прореагировали заявлением Патрушева о том, что в текущем году Украина может прекратить существование. Теоретически Трамп может со временем согласиться с этой позицией российских властей, пойдя на сброс проблемного актива без компенсации, но, учитывая расстановку политических сил в США это будет трудное, с точки зрения его реализации, решение. На данном этапе противодействие Зеленского плану "заморозки" создаёт Трампу проблемы, объективно усиливая позицию России, которой в условиях украинской обструкции всех "мирных планов" Запада нет необходимости даже серьёзно напрягаться, чтобы блокировать переговоры с не устраивающей её повесткой дня.Но Зеленский не планирует просто и быстро проиграть войну. Он хочет при помощи Запада стабилизировать фронт и затянуть войну. Эту позицию разделяет и поддерживает униженный и оскорблённый Трампом британец Кир Стармер. Британия уже пыталась организовать антироссийскую военную провокацию на Балтике, Стармер подписал с Зеленским соглашение о столетнем партнёрстве, в рамках которого правительство Карла III приняло на себя обязательство по поддержке Украины в течении неограниченного времени.Однако у Британии нет необходимого ресурса, для удержания Киева на плаву без активной поддержки США и ЕС. При этом, с учётом набирающей в Европе силу усталости от Украины, получить поддержку ЕС без давления на Европу со стороны США практически невозможно. Следовательно как Зеленский, так и Стармер, заинтересованы в скорейшем изменении подхода Трампа к решению украинского вопроса. Они не могут ждать несколько месяцев, пока 47-й президент США определится с решением. Тем более их не устраивает то, что это решение может заключаться в сбросе Украины с баланса.Понятно, что давить на Трампа британский премьер и украинский президент не могут, ни совместно, ни поодиночке. Надежда на изменение американской политики заключается в изменении общей ситуации вокруг Украины. Киеву и Лондону необходима новая консолидация Запада в вопросе о поддержке Украины, им надо создать такую ситуацию, когда ни один западный политик не сможет даже помыслить об отказе от курса на дальнейшую конфронтацию с Россией. Добиться новой антироссийской консолидации Запада можно только при помощи организации масштабной кровавой провокации. Провокации, создающей такой эмоциональный эффект, который перекроет всю усталость от Украины и все прагматичные соображения.Таким образом, первые внешнеполитические проблемы, которые необходимо будет решать команде Трампа, хоть и будут косвенно связаны с Россией, но вызваны будут не действиями Москвы, а действиями стран, числящихся в ближайших союзниках США. При этом надо понимать, что созданный Трампом образ энергичного популиста, требует постоянной подпитки, так как соответствующим образом ориентирует базовый электорат. Трамп может, конечно, менять направления приложения основных усилий, переключаться с России на Китай и Юго-Восточную Азию, но ему в любом случае понадобятся некие прорывы, которые можно будет однозначно трактовать в качестве побед.Времени у Трампа практически нет. С начала 2026 года в США начнётся кампания по промежуточным выборам в Конгресс, в ходе которых демократы постараются отобрать контроль над обеими, или хотя бы над одной из палат у республиканцев. Следовательно весь текущий и следующий год избирателей необходимо продержать в тонусе.Радикальные жесты, вроде насмешек над премьером Канады, унижений Стармера и Зеленского решают задачу мотивирования электората на короткий срок, а затем надо будет добиваться результата в условиях противодействия политиков, имеющих с Трампом личные счёты. Причём, если Зеленского Россия способна списать достаточно быстро, чтобы он со своей Украиной не путался в ногах у нормальных людей, то с европейцами в целом и англичанами в частности так не получится.Характер помогает Трампу решать многие жизненные проблемы, которые возможно не возникли бы, если бы не создавались тем же самым характером.О том, в чем особенность Большой игры, начавшейся между Западом и Россией - в статье Захара Виноградова "Равнобедренный треугольник международной политики. Большая игра началась"

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

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украина, сша, россия, дональд трамп, владимир зеленский, карл iii, ес, мнения