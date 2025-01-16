Алехин рассказал, как ВС РФ с двух флангов охватывают Купянск и расширяют северный плацдарм на Осколе
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкСнайперы группировки "Запад" на Краснолиманском направлении СВО
После взятия поселка Калиново на западном берегу Оскола значительно расширился плацдарм ВС РФ в районе Двуречной. Переброска техники и вооружения, включая системы ТОС-1, позволили штурмовикам закрепиться и расширить плацдарм. Об этом сообщил в комментарии изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Подразделения группировки "Запад" Вооруженных сил России усилили наступательные действия с северного и южного флангов вокруг Купянска, сообщил эксперт.
На северном фланге после взятия под контроль Калиново на западном берегу Оскола значительно расширился плацдарм в районе Двуречной, важного логистического узла украинской армии, уточнил Алехин.
"Хутор Калиново сравнительно небольшой, но в тактическом плане играет значимую роль. Он находится примерно в шести километрах на юг от нашего плацдарма в Двуречной. Самым ценным рядом с ним является высотный склон, важный для контроля окружающей местности (ретрансляторы, наблюдатели)", — подчеркнул обозреватель.
Он также сообщил, что в двух километрах в сторону Голубовки проходит аммиачный путепровод и две большие газовые трубы, проложенных в этих местах еще сорок лет назад. Сейчас река здесь сильно обмелела, уточнил эксперт.
"Поэтому переброска на северный плацдарм техники и вооружения, включая тяжелые огнеметные системы ТОС-1, позволили нашим штурмовикам не просто закрепиться на плацдарме, но и расширить его", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия вымотала ВСУ под Купянском, а теперь пугает их ударом в тыл Волчанску" на сайте Украина.ру.
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