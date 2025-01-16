Алехин рассказал, как ВС РФ с двух флангов охватывают Купянск и расширяют северный плацдарм на Осколе - 16.01.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250116/1060281936.html
Алехин рассказал, как ВС РФ с двух флангов охватывают Купянск и расширяют северный плацдарм на Осколе
Алехин рассказал, как ВС РФ с двух флангов охватывают Купянск и расширяют северный плацдарм на Осколе - 16.01.2025 Украина.ру
Алехин рассказал, как ВС РФ с двух флангов охватывают Купянск и расширяют северный плацдарм на Осколе
После взятия поселка Калиново на западном берегу Оскола значительно расширился плацдарм ВС РФ в районе Двуречной. Переброска техники и вооружения, включая системы ТОС-1, позволили штурмовикам закрепиться и расширить плацдарм. Об этом сообщил в комментарии изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2025-01-16T05:30
2025-01-16T05:30
новости
россия
купянск
оскол
геннадий алехин
вс рф
всу
плацдарм
наступление
харьковская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/0b/1059565267_0:0:3260:1833_1920x0_80_0_0_10c6e710e5b93e021816cf3a7190bb5b.jpg
Подразделения группировки "Запад" Вооруженных сил России усилили наступательные действия с северного и южного флангов вокруг Купянска, сообщил эксперт. На северном фланге после взятия под контроль Калиново на западном берегу Оскола значительно расширился плацдарм в районе Двуречной, важного логистического узла украинской армии, уточнил Алехин.Он также сообщил, что в двух километрах в сторону Голубовки проходит аммиачный путепровод и две большие газовые трубы, проложенных в этих местах еще сорок лет назад. Сейчас река здесь сильно обмелела, уточнил эксперт."Поэтому переброска на северный плацдарм техники и вооружения, включая тяжелые огнеметные системы ТОС-1, позволили нашим штурмовикам не просто закрепиться на плацдарме, но и расширить его", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия вымотала ВСУ под Купянском, а теперь пугает их ударом в тыл Волчанску" на сайте Украина.ру.Об актуальной ситуации на разных направлениях СВО — в интервью Владимира Евсеева: Пока ВСУ угрожают России "Боксерами", она под Курском не дает им напасть на Брянск на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250111/1060188081.html
россия
купянск
оскол
харьковская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/0b/1059565267_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_91f7ca48f8fad09c8d43d6a99088e48c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, купянск, оскол, геннадий алехин, вс рф, всу, плацдарм, наступление, харьковская область, штурмовик, сво, север, спецоперация, детали
Новости, Россия, Купянск, Оскол, Геннадий Алехин, ВС РФ, ВСУ, плацдарм, наступление, Харьковская область, штурмовик, СВО, север, Спецоперация, детали

Алехин рассказал, как ВС РФ с двух флангов охватывают Купянск и расширяют северный плацдарм на Осколе

05:30 16.01.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкСнайперы группировки "Запад" на Краснолиманском направлении СВО
Снайперы группировки Запад на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
После взятия поселка Калиново на западном берегу Оскола значительно расширился плацдарм ВС РФ в районе Двуречной. Переброска техники и вооружения, включая системы ТОС-1, позволили штурмовикам закрепиться и расширить плацдарм. Об этом сообщил в комментарии изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Подразделения группировки "Запад" Вооруженных сил России усилили наступательные действия с северного и южного флангов вокруг Купянска, сообщил эксперт.
На северном фланге после взятия под контроль Калиново на западном берегу Оскола значительно расширился плацдарм в районе Двуречной, важного логистического узла украинской армии, уточнил Алехин.

"Хутор Калиново сравнительно небольшой, но в тактическом плане играет значимую роль. Он находится примерно в шести километрах на юг от нашего плацдарма в Двуречной. Самым ценным рядом с ним является высотный склон, важный для контроля окружающей местности (ретрансляторы, наблюдатели)", — подчеркнул обозреватель.

Он также сообщил, что в двух километрах в сторону Голубовки проходит аммиачный путепровод и две большие газовые трубы, проложенных в этих местах еще сорок лет назад. Сейчас река здесь сильно обмелела, уточнил эксперт.
"Поэтому переброска на северный плацдарм техники и вооружения, включая тяжелые огнеметные системы ТОС-1, позволили нашим штурмовикам не просто закрепиться на плацдарме, но и расширить его", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия вымотала ВСУ под Купянском, а теперь пугает их ударом в тыл Волчанску" на сайте Украина.ру.
Об актуальной ситуации на разных направлениях СВО — в интервью Владимира Евсеева: Пока ВСУ угрожают России "Боксерами", она под Курском не дает им напасть на Брянск на сайте Украина.ру.
Алексей Рамм интервью
11 января, 07:00
Алексей Рамм: Если ВСУ не пойдут на белорусскую авантюру, Россия войдет в подбрюшье Харьковской области Украина не отказалась от планов провести "геймченджер" - операцию, которая поменяла бы ход боевых действий коренным образом. Но окно возможностей для этой операции с каждым днем становится все меньше, считает военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм
 
НовостиРоссияКупянскОсколГеннадий АлехинВС РФВСУплацдармнаступлениеХарьковская областьштурмовикСВОсеверСпецоперациядетали
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:45Экстремизм и терроризм как "хитрый план" Зеленского усилить свои позиции на мирных переговорах
06:30Алексей Фененко: Если Трамп вооружит Украину против России, Япония и Польша тоже захотят вернуть "свое"
06:20"Космическая" развязка конфликта или микрофоном против дронов. Украина в международном контексте
06:15"Фронт немедленно будет прорван": Алехин раскрыл, в какую хитрую ловушку загнали ВСУ под Купянском
06:10Критикуя колониализм, пытается продать себя и страну ЕС и США. Чем занимается Юлия Тимошенко
06:00Западное, Загрызово и Зеленый Гай: полковник запаса о прорывных действиях ВС РФ на флангах под Купянском
05:45"Все сыпется и сыпется": эксперт объяснил, почему атака на хутор Бердин лишь ухудшила положение ВСУ
05:30Алехин рассказал, как ВС РФ с двух флангов охватывают Купянск и расширяют северный плацдарм на Осколе
05:22А ведь и англичан можно обвинить в недостаточной соборности. Эксперты и политики о важности пропаганды
05:15Выход к Днепропетровску и в подбрюшье Харьковской области: эксперт перечислил задачи армии на 2025 год
05:00Хамский выпад в сторону России: Доронин о территориальных претензиях США в отношении острова Врангеля
04:45Чтобы сорвать белорусско-брянскую авантюру Киева, ВС РФ нужно продолжать бить ВСУ в Донбассе — эксперт
04:30"Мирная база" НАСА и протекторат Норвегии: Доронин о стремительной милитаризации архипелага Шпицберген
04:15Вопросы безопасности, ресурсы и логистика: эксперт раскрыл, зачем США расширяют присутствие в Арктике
04:00Осло "пакостит", США мечтают о базе: Доронин о том, почему России важно присутствие на Шпицбергене
03:45Эксперт рассказал, какие военные объекты Запада в Арктике представляют серьезную угрозу для России
03:30Эксперт объяснил, почему демографическая яма не дает России провести новую операцию "Багратион"
03:15"Теперь это будет наше": Доронин рассказал, как и где США расширяют свои арктические территории
19:42Илон Маск унизил Европу и сделал неприличное предложение Википедии. Хроника мировой информационной войны
19:30"Балтийский часовой" в Финском заливе. Владимир Ераносян о том, как Россия ответит НАТО возле Клайпеды
Лента новостейМолния