https://ukraina.ru/20250116/1060281936.html

Алехин рассказал, как ВС РФ с двух флангов охватывают Купянск и расширяют северный плацдарм на Осколе

Алехин рассказал, как ВС РФ с двух флангов охватывают Купянск и расширяют северный плацдарм на Осколе - 16.01.2025 Украина.ру

Алехин рассказал, как ВС РФ с двух флангов охватывают Купянск и расширяют северный плацдарм на Осколе

После взятия поселка Калиново на западном берегу Оскола значительно расширился плацдарм ВС РФ в районе Двуречной. Переброска техники и вооружения, включая системы ТОС-1, позволили штурмовикам закрепиться и расширить плацдарм. Об этом сообщил в комментарии изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2025-01-16T05:30

2025-01-16T05:30

2025-01-16T05:30

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россия

купянск

оскол

геннадий алехин

вс рф

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плацдарм

наступление

харьковская область

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Подразделения группировки "Запад" Вооруженных сил России усилили наступательные действия с северного и южного флангов вокруг Купянска, сообщил эксперт. На северном фланге после взятия под контроль Калиново на западном берегу Оскола значительно расширился плацдарм в районе Двуречной, важного логистического узла украинской армии, уточнил Алехин.Он также сообщил, что в двух километрах в сторону Голубовки проходит аммиачный путепровод и две большие газовые трубы, проложенных в этих местах еще сорок лет назад. Сейчас река здесь сильно обмелела, уточнил эксперт."Поэтому переброска на северный плацдарм техники и вооружения, включая тяжелые огнеметные системы ТОС-1, позволили нашим штурмовикам не просто закрепиться на плацдарме, но и расширить его", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия вымотала ВСУ под Купянском, а теперь пугает их ударом в тыл Волчанску" на сайте Украина.ру.Об актуальной ситуации на разных направлениях СВО — в интервью Владимира Евсеева: Пока ВСУ угрожают России "Боксерами", она под Курском не дает им напасть на Брянск на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250111/1060188081.html

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новости, россия, купянск, оскол, геннадий алехин, вс рф, всу, плацдарм, наступление, харьковская область, штурмовик, сво, север, спецоперация, детали