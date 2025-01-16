Выход к Днепропетровску и в подбрюшье Харьковской области: эксперт перечислил задачи армии на 2025 год
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПодготовка бойцов добровольческого батальона имени Судоплатова на полигоне в Запорожской области
С 24 февраля по сентябрь 2022 года у нас была "СВО-1", когда ставились чисто политические цели. И уже осенью мы начали "СВО-2". Россия сверстала новый план, когда эта "СВО-2" ставила конкретные военные цели. К 2025 году эти планы и цели стали очевидны. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм
Когда мы обсуждаем специальную военную операцию России, то зачастую скатываемся к окопной правде, не обращая внимание на то, как складывается ситуация на стратегическом уровне, указал эксперт.
"С 24 февраля по сентябрь 2022 года у нас была "СВО-1", когда мы ставили чисто политические цели. По понятным причинам она не удалась. И уже осенью мы начали "СВО-2". Россия сверстала новый план, когда эта "СВО-2" ставила конкретные военные цели. К 2025 году эти планы и цели стали очевидны", — сказал Рамм.
Задача российской армии на 2023 год – отразить украинский контрнаступ. Задача на 2024 год – взять Авдеевку и выйти на линию "Великая Новоселка-Курахово-Покровск", чтобы пройти все украинские укрепрайоны, уточнил майор.
"Задача на 2025 год – двигаться оттуда к Запорожью, Днепропетровску, Славянску/Краматорску (а оттуда уже выходить в мягкое подбрюшье Харьковской области). Причем эти задачи на 2023-2025 год были проработаны с момента принятия "тяжелого решения" оставить Херсон. Мы пожертвовали территориями, чтобы потом туда вернуться", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Алексей Рамм: Если ВСУ не пойдут на белорусскую авантюру, Россия войдет в подбрюшье Харьковской области" на сайте Украина.ру.
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