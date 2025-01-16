https://ukraina.ru/20250116/1060280373.html

Выход к Днепропетровску и в подбрюшье Харьковской области: эксперт перечислил задачи армии на 2025 год

Выход к Днепропетровску и в подбрюшье Харьковской области: эксперт перечислил задачи армии на 2025 год - 16.01.2025 Украина.ру

Выход к Днепропетровску и в подбрюшье Харьковской области: эксперт перечислил задачи армии на 2025 год

С 24 февраля по сентябрь 2022 года у нас была "СВО-1", когда ставились чисто политические цели. И уже осенью мы начали "СВО-2". Россия сверстала новый план, когда эта "СВО-2" ставила конкретные военные цели. К 2025 году эти планы и цели стали очевидны. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм

2025-01-16T05:15

2025-01-16T05:15

2025-01-16T05:15

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Когда мы обсуждаем специальную военную операцию России, то зачастую скатываемся к окопной правде, не обращая внимание на то, как складывается ситуация на стратегическом уровне, указал эксперт.А со стратегическим планированием и в Кремле и в Генштабе ВС России все в порядке по сравнению с Украиной и Западом, добавил он."С 24 февраля по сентябрь 2022 года у нас была "СВО-1", когда мы ставили чисто политические цели. По понятным причинам она не удалась. И уже осенью мы начали "СВО-2". Россия сверстала новый план, когда эта "СВО-2" ставила конкретные военные цели. К 2025 году эти планы и цели стали очевидны", — сказал Рамм.Задача российской армии на 2023 год – отразить украинский контрнаступ. Задача на 2024 год – взять Авдеевку и выйти на линию "Великая Новоселка-Курахово-Покровск", чтобы пройти все украинские укрепрайоны, уточнил майор."Задача на 2025 год – двигаться оттуда к Запорожью, Днепропетровску, Славянску/Краматорску (а оттуда уже выходить в мягкое подбрюшье Харьковской области). Причем эти задачи на 2023-2025 год были проработаны с момента принятия "тяжелого решения" оставить Херсон. Мы пожертвовали территориями, чтобы потом туда вернуться", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Алексей Рамм: Если ВСУ не пойдут на белорусскую авантюру, Россия войдет в подбрюшье Харьковской области" на сайте Украина.ру.Об актуальной ситуации на разных направлениях СВО — в интервью Владимира Евсеева: Пока ВСУ угрожают России "Боксерами", она под Курском не дает им напасть на Брянск на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250114/1060265047.html

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новости, россия, днепропетровск, сво, спецоперация, запорожье, днепропетровская область, славянск, краматорск, курахово, покровск/красноармейск, авдеевка, харьковская область, херсон