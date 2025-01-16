Выход к Днепропетровску и в подбрюшье Харьковской области: эксперт перечислил задачи армии на 2025 год - 16.01.2025 Украина.ру
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Выход к Днепропетровску и в подбрюшье Харьковской области: эксперт перечислил задачи армии на 2025 год
Выход к Днепропетровску и в подбрюшье Харьковской области: эксперт перечислил задачи армии на 2025 год - 16.01.2025 Украина.ру
Выход к Днепропетровску и в подбрюшье Харьковской области: эксперт перечислил задачи армии на 2025 год
С 24 февраля по сентябрь 2022 года у нас была "СВО-1", когда ставились чисто политические цели. И уже осенью мы начали "СВО-2". Россия сверстала новый план, когда эта "СВО-2" ставила конкретные военные цели. К 2025 году эти планы и цели стали очевидны. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм
2025-01-16T05:15
2025-01-16T05:15
новости
россия
днепропетровск
сво
спецоперация
запорожье
днепропетровская область
славянск
краматорск
курахово
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Когда мы обсуждаем специальную военную операцию России, то зачастую скатываемся к окопной правде, не обращая внимание на то, как складывается ситуация на стратегическом уровне, указал эксперт.А со стратегическим планированием и в Кремле и в Генштабе ВС России все в порядке по сравнению с Украиной и Западом, добавил он."С 24 февраля по сентябрь 2022 года у нас была "СВО-1", когда мы ставили чисто политические цели. По понятным причинам она не удалась. И уже осенью мы начали "СВО-2". Россия сверстала новый план, когда эта "СВО-2" ставила конкретные военные цели. К 2025 году эти планы и цели стали очевидны", — сказал Рамм.Задача российской армии на 2023 год – отразить украинский контрнаступ. Задача на 2024 год – взять Авдеевку и выйти на линию "Великая Новоселка-Курахово-Покровск", чтобы пройти все украинские укрепрайоны, уточнил майор."Задача на 2025 год – двигаться оттуда к Запорожью, Днепропетровску, Славянску/Краматорску (а оттуда уже выходить в мягкое подбрюшье Харьковской области). Причем эти задачи на 2023-2025 год были проработаны с момента принятия "тяжелого решения" оставить Херсон. Мы пожертвовали территориями, чтобы потом туда вернуться", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Алексей Рамм: Если ВСУ не пойдут на белорусскую авантюру, Россия войдет в подбрюшье Харьковской области" на сайте Украина.ру.Об актуальной ситуации на разных направлениях СВО — в интервью Владимира Евсеева: Пока ВСУ угрожают России "Боксерами", она под Курском не дает им напасть на Брянск на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250114/1060265047.html
россия
днепропетровск
запорожье
днепропетровская область
славянск
краматорск
курахово
покровск/красноармейск
авдеевка
харьковская область
херсон
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новости, россия, днепропетровск, сво, спецоперация, запорожье, днепропетровская область, славянск, краматорск, курахово, покровск/красноармейск, авдеевка, харьковская область, херсон
Новости, Россия, Днепропетровск, СВО, Спецоперация, Запорожье, Днепропетровская область, Славянск, Краматорск, Курахово, Покровск/Красноармейск, Авдеевка, Харьковская область, Херсон

Выход к Днепропетровску и в подбрюшье Харьковской области: эксперт перечислил задачи армии на 2025 год

05:15 16.01.2025
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПодготовка бойцов добровольческого батальона имени Судоплатова на полигоне в Запорожской области
Подготовка бойцов добровольческого батальона имени Судоплатова на полигоне в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости . РИА Новости
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С 24 февраля по сентябрь 2022 года у нас была "СВО-1", когда ставились чисто политические цели. И уже осенью мы начали "СВО-2". Россия сверстала новый план, когда эта "СВО-2" ставила конкретные военные цели. К 2025 году эти планы и цели стали очевидны. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм
Когда мы обсуждаем специальную военную операцию России, то зачастую скатываемся к окопной правде, не обращая внимание на то, как складывается ситуация на стратегическом уровне, указал эксперт.
А со стратегическим планированием и в Кремле и в Генштабе ВС России все в порядке по сравнению с Украиной и Западом, добавил он.
"С 24 февраля по сентябрь 2022 года у нас была "СВО-1", когда мы ставили чисто политические цели. По понятным причинам она не удалась. И уже осенью мы начали "СВО-2". Россия сверстала новый план, когда эта "СВО-2" ставила конкретные военные цели. К 2025 году эти планы и цели стали очевидны", — сказал Рамм.
Задача российской армии на 2023 год – отразить украинский контрнаступ. Задача на 2024 год – взять Авдеевку и выйти на линию "Великая Новоселка-Курахово-Покровск", чтобы пройти все украинские укрепрайоны, уточнил майор.
"Задача на 2025 год – двигаться оттуда к Запорожью, Днепропетровску, Славянску/Краматорску (а оттуда уже выходить в мягкое подбрюшье Харьковской области). Причем эти задачи на 2023-2025 год были проработаны с момента принятия "тяжелого решения" оставить Херсон. Мы пожертвовали территориями, чтобы потом туда вернуться", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Алексей Рамм: Если ВСУ не пойдут на белорусскую авантюру, Россия войдет в подбрюшье Харьковской области" на сайте Украина.ру.
Об актуальной ситуации на разных направлениях СВО — в интервью Владимира Евсеева: Пока ВСУ угрожают России "Боксерами", она под Курском не дает им напасть на Брянск на сайте Украина.ру.
Алехин. Карта СВО - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
14 января, 18:29
Полковник Геннадий Алехин: Россия вымотала ВСУ под Купянском, а теперь пугает их ударом в тыл ВолчанскуЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
 
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