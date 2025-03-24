https://ukraina.ru/20250324/1061994833.html

"Запомните мои слова": Маск ответил на обвинения в адрес Трампа в "предательстве" Украины

"Запомните мои слова": Маск ответил на обвинения в адрес Трампа в "предательстве" Украины - 24.03.2025 Украина.ру

"Запомните мои слова": Маск ответил на обвинения в адрес Трампа в "предательстве" Украины

Глава департамента государственной эффективности США (DOGE), американский предприниматель Илон Маск назвал мирное урегулирование правильным выбором для Америки и Украины. Таким мнением 24 марта он поделился в своих соцсетях

2025-03-24T10:44

2025-03-24T10:44

2025-03-24T10:58

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Ранее один из пользователей Сети обвинил президента США Дональда Трампа в фактическом "предательстве" Украины. Западные СМИ многократно выступали с обвинениями в адрес главы Белого дома в контексте Украины. Например, издание Business Insider ранее писало, что Трамп ослабляет позиции Киева в процессе урегулирования конфликта. А обозреватель газеты The New York Times Фара Стокман отмечала, что президент США считает Украину пешкой, которой можно пожертвовать во избежание вооруженного конфликта с Россией.Накануне прошли переговоры делегаций Украины и США, а в понедельник в 10 часов утра стартовала встреча Москвы и Вашингтона. О том, к каким общим знаменателям пришли стороны — в публикации Зеленский сидел в соседнем отеле, пока Украина и США вели разговор: как прошла встреча Киева и Вашингтона. Ранее в интервью изданию Украина.ру эксперт прокомментировал план, предложенный президентом США — в материале Трамп не рассчитывал, что Путин согласится: Акопов о “символическом” прекращении огня.

https://ukraina.ru/20250324/1061993384.html

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новости, украина, сша, америка, дональд трамп, илон маск, владимир зеленский