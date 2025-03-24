"Запомните мои слова": Маск ответил на обвинения в адрес Трампа в "предательстве" Украины
10:44 24.03.2025 (обновлено: 10:58 24.03.2025)
© Public domain
© Public domain
Глава департамента государственной эффективности США (DOGE), американский предприниматель Илон Маск назвал мирное урегулирование правильным выбором для Америки и Украины. Таким мнением 24 марта он поделился в своих соцсетях
Ранее один из пользователей Сети обвинил президента США Дональда Трампа в фактическом "предательстве" Украины.
"Мы оглянемся на это через несколько лет и поймем, что мир был правильным выбором для Украины и Америки. Запомните мои слова", — ответил на эти слова Маск.
Западные СМИ многократно выступали с обвинениями в адрес главы Белого дома в контексте Украины. Например, издание Business Insider ранее писало, что Трамп ослабляет позиции Киева в процессе урегулирования конфликта. А обозреватель газеты The New York Times Фара Стокман отмечала, что президент США считает Украину пешкой, которой можно пожертвовать во избежание вооруженного конфликта с Россией.
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