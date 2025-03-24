"Запомните мои слова": Маск ответил на обвинения в адрес Трампа в "предательстве" Украины - 24.03.2025 Украина.ру
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"Запомните мои слова": Маск ответил на обвинения в адрес Трампа в "предательстве" Украины
"Запомните мои слова": Маск ответил на обвинения в адрес Трампа в "предательстве" Украины - 24.03.2025 Украина.ру
"Запомните мои слова": Маск ответил на обвинения в адрес Трампа в "предательстве" Украины
Глава департамента государственной эффективности США (DOGE), американский предприниматель Илон Маск назвал мирное урегулирование правильным выбором для Америки и Украины. Таким мнением 24 марта он поделился в своих соцсетях
2025-03-24T10:44
2025-03-24T10:58
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Ранее один из пользователей Сети обвинил президента США Дональда Трампа в фактическом "предательстве" Украины. Западные СМИ многократно выступали с обвинениями в адрес главы Белого дома в контексте Украины. Например, издание Business Insider ранее писало, что Трамп ослабляет позиции Киева в процессе урегулирования конфликта. А обозреватель газеты The New York Times Фара Стокман отмечала, что президент США считает Украину пешкой, которой можно пожертвовать во избежание вооруженного конфликта с Россией.Накануне прошли переговоры делегаций Украины и США, а в понедельник в 10 часов утра стартовала встреча Москвы и Вашингтона. О том, к каким общим знаменателям пришли стороны — в публикации Зеленский сидел в соседнем отеле, пока Украина и США вели разговор: как прошла встреча Киева и Вашингтона. Ранее в интервью изданию Украина.ру эксперт прокомментировал план, предложенный президентом США — в материале Трамп не рассчитывал, что Путин согласится: Акопов о “символическом” прекращении огня.
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новости, украина, сша, америка, дональд трамп, илон маск, владимир зеленский
Новости, Украина, США, Америка, Дональд Трамп, Илон Маск, Владимир Зеленский

"Запомните мои слова": Маск ответил на обвинения в адрес Трампа в "предательстве" Украины

10:44 24.03.2025 (обновлено: 10:58 24.03.2025)
 
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Глава департамента государственной эффективности США (DOGE), американский предприниматель Илон Маск назвал мирное урегулирование правильным выбором для Америки и Украины. Таким мнением 24 марта он поделился в своих соцсетях
Ранее один из пользователей Сети обвинил президента США Дональда Трампа в фактическом "предательстве" Украины.

"Мы оглянемся на это через несколько лет и поймем, что мир был правильным выбором для Украины и Америки. Запомните мои слова", — ответил на эти слова Маск.

Западные СМИ многократно выступали с обвинениями в адрес главы Белого дома в контексте Украины. Например, издание Business Insider ранее писало, что Трамп ослабляет позиции Киева в процессе урегулирования конфликта. А обозреватель газеты The New York Times Фара Стокман отмечала, что президент США считает Украину пешкой, которой можно пожертвовать во избежание вооруженного конфликта с Россией.
Накануне прошли переговоры делегаций Украины и США, а в понедельник в 10 часов утра стартовала встреча Москвы и Вашингтона. О том, к каким общим знаменателям пришли стороны — в публикации Зеленский сидел в соседнем отеле, пока Украина и США вели разговор: как прошла встреча Киева и Вашингтона.
McDonald's, Макдональдс - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
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Ранее в интервью изданию Украина.ру эксперт прокомментировал план, предложенный президентом США — в материале Трамп не рассчитывал, что Путин согласится: Акопов о “символическом” прекращении огня.
 
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