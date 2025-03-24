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Почему в Запорожье сделали невозможное и как это было: наш спецпроект к 80-летию Победы

Почему в Запорожье сделали невозможное и как это было: наш спецпроект к 80-летию Победы - 24.03.2025 Украина.ру

Почему в Запорожье сделали невозможное и как это было: наш спецпроект к 80-летию Победы

В рамках спецпроекта к 80-летию Великой Победы мы продолжаем рассказывать о послевоенном восстановлении СССР. В этот раз речь пойдёт о комбинате "Запорожсталь"... Украина.ру, 24.03.2025

2025-03-24T12:14

2025-03-24T12:14

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В рамках спецпроекта к 80-летию Великой Победы мы продолжаем рассказывать о послевоенном восстановлении СССР. В этот раз речь пойдёт о комбинате "Запорожсталь" - одном из крупнейших металлургических предприятий Европы.Завод ввели в эксплуатацию в 1933 году, а уже к началу 1937 года он стал крупнейшим металлургическим комбинатом в СССР. Здесь производилось до 70% тонкого холоднокатаного листа для автомобильной и тракторной промышленности Советского союза.Во время Великой Отечественной войны - после оккупации Запорожья нацистами - работники завода воевали в партизанских отрядах и занимались подпольной работой. Многие из них героически погибли, сражаясь с врагом. А сам меткомбинат был практически полностью разрушен.После освобождения Запорожья началось восстановление завода. В нём принимали участие предприятия со всего СССР. Несмотря на мрачные прогнозы комиссии ООН и зарубежных экспертов, "Запорожсталь" восстановили в рекордные сроки. Уже в 1947 году возобновилось производство, а к 1949 году процесс восстановления полностью завершился.Запорожские сталевары были одними из рекордсменов в СССР. Многие технологические решения здесь вводили первыми не только в стране, но и в мире. Цех гнутых профилей был единственным в Советском союзе. А литейный цех был крупнейшим в Европе, где для производства изложниц использовался чугун первой плавки. Предприятие постоянно росло и модернизировалось.#СССР #война #история #Германия #Запорожье #завод #металл #Запорожсталь #Россия #РФ #победа #восстановлениеНаш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_officialTelegram: https://t.me/ukr_2025_ruОдноклассники: https://ok.ru/ukrainaruДзен: https://dzen.ru/ukraina.ruRutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru

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