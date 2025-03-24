Почему в Запорожье сделали невозможное и как это было: наш спецпроект к 80-летию Победы - 24.03.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250324/1062000552.html
Почему в Запорожье сделали невозможное и как это было: наш спецпроект к 80-летию Победы
Почему в Запорожье сделали невозможное и как это было: наш спецпроект к 80-летию Победы - 24.03.2025 Украина.ру
Почему в Запорожье сделали невозможное и как это было: наш спецпроект к 80-летию Победы
В рамках спецпроекта к 80-летию Великой Победы мы продолжаем рассказывать о послевоенном восстановлении СССР. В этот раз речь пойдёт о комбинате "Запорожсталь"... Украина.ру, 24.03.2025
2025-03-24T12:14
2025-03-24T12:17
видео
ссср
запорожье
европа
оон
вконтакте
80 лет победы
история
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102176/92/1021769205_0:412:2908:2048_1920x0_80_0_0_e3e6146169c17e6e776f8847f55e2e40.jpg
В рамках спецпроекта к 80-летию Великой Победы мы продолжаем рассказывать о послевоенном восстановлении СССР. В этот раз речь пойдёт о комбинате "Запорожсталь" - одном из крупнейших металлургических предприятий Европы.Завод ввели в эксплуатацию в 1933 году, а уже к началу 1937 года он стал крупнейшим металлургическим комбинатом в СССР. Здесь производилось до 70% тонкого холоднокатаного листа для автомобильной и тракторной промышленности Советского союза.Во время Великой Отечественной войны - после оккупации Запорожья нацистами - работники завода воевали в партизанских отрядах и занимались подпольной работой. Многие из них героически погибли, сражаясь с врагом. А сам меткомбинат был практически полностью разрушен.После освобождения Запорожья началось восстановление завода. В нём принимали участие предприятия со всего СССР. Несмотря на мрачные прогнозы комиссии ООН и зарубежных экспертов, "Запорожсталь" восстановили в рекордные сроки. Уже в 1947 году возобновилось производство, а к 1949 году процесс восстановления полностью завершился.Запорожские сталевары были одними из рекордсменов в СССР. Многие технологические решения здесь вводили первыми не только в стране, но и в мире. Цех гнутых профилей был единственным в Советском союзе. А литейный цех был крупнейшим в Европе, где для производства изложниц использовался чугун первой плавки. Предприятие постоянно росло и модернизировалось.#СССР #война #история #Германия #Запорожье #завод #металл #Запорожсталь #Россия #РФ #победа #восстановлениеНаш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_officialTelegram: https://t.me/ukr_2025_ruОдноклассники: https://ok.ru/ukrainaruДзен: https://dzen.ru/ukraina.ruRutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
https://ukraina.ru/20250321/1061962332.html
ссср
запорожье
европа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102176/92/1021769205_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_55d87e14cb438b4f9019c23075916d48.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, ссср, запорожье, европа, оон, вконтакте, 80 лет победы, история
Видео, СССР, Запорожье, Европа, ООН, Вконтакте, 80 лет Победы, История

Почему в Запорожье сделали невозможное и как это было: наш спецпроект к 80-летию Победы

12:14 24.03.2025 (обновлено: 12:17 24.03.2025)
 
Читать в
ДзенTelegram
В рамках спецпроекта к 80-летию Великой Победы мы продолжаем рассказывать о послевоенном восстановлении СССР. В этот раз речь пойдёт о комбинате "Запорожсталь" - одном из крупнейших металлургических предприятий Европы.
Завод ввели в эксплуатацию в 1933 году, а уже к началу 1937 года он стал крупнейшим металлургическим комбинатом в СССР. Здесь производилось до 70% тонкого холоднокатаного листа для автомобильной и тракторной промышленности Советского союза.
Во время Великой Отечественной войны - после оккупации Запорожья нацистами - работники завода воевали в партизанских отрядах и занимались подпольной работой. Многие из них героически погибли, сражаясь с врагом. А сам меткомбинат был практически полностью разрушен.
После освобождения Запорожья началось восстановление завода. В нём принимали участие предприятия со всего СССР. Несмотря на мрачные прогнозы комиссии ООН и зарубежных экспертов, "Запорожсталь" восстановили в рекордные сроки. Уже в 1947 году возобновилось производство, а к 1949 году процесс восстановления полностью завершился.
Запорожские сталевары были одними из рекордсменов в СССР. Многие технологические решения здесь вводили первыми не только в стране, но и в мире. Цех гнутых профилей был единственным в Советском союзе. А литейный цех был крупнейшим в Европе, где для производства изложниц использовался чугун первой плавки. Предприятие постоянно росло и модернизировалось.
#СССР #война #история #Германия #Запорожье #завод #металл #Запорожсталь #Россия #РФ #победа #восстановление
Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru
Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643
Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
ДнепроГЭС - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
21 марта, 15:48
Подвиг неизвестного героя на ДнепроГЭС в Запорожье во время Великой Отечественной. Архивное видеоК знаковой годовщине – к 80-летию Великой Победы – будем публиковать видеохронику, посвящённую героическому прошлому нашего народа, военным и трудовым подвигам людей на поле боя и в тылу, а также послевоенному восстановлению страны.
 
ВидеоСССРЗапорожьеЕвропаООНВконтакте80 лет ПобедыИстория
 
Архив
RSS
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:00Песков назвал главную тему переговоров России и США в Эр-Рияде
13:00Зеленского поймали на лжи, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 24 марта
12:56Украина ударила по двум мостам в Белгородской области: Mash предположил, чем
12:46Украинский БПЛА атаковал нефтеперекачивающую станцию КТК в Краснодарском крае
12:40Жены украинских военных просят власти отказаться от Донбасса и отдать его России — российские СМИ
12:34Что нужно знать мирным, чтобы выжить во время войны: "Яр" о навыках, которые спасут жизнь
12:27От театра политического к театру анатомическому. Живой труп "коалиции желающих"
12:25СК РФ зафиксировал доказательства прицельной атаки ВФУ на жилой массив в Курской области
12:22Хинштейн узнал у курян, простят ли они Апачева за граффити на их домах
12:15ВСУ применяли в Курской области отравляющие вещества — военкоры
12:14Почему в Запорожье сделали невозможное и как это было: наш спецпроект к 80-летию Победы
12:13Зеленский подписал 28 договоров о гарантиях безопасности для раздела Украины – депутат ВРУ
12:09"Хороших решений не будет": экс-депутат Рады объяснил, зачем Зеленский привез вэсэушников в Эр-Рияд
11:47В 300 метрах от жилых домов: под Москвой нашли "лепестки"
11:46"НАТО никогда не смыть позор военных преступлений" - Захарова
11:45Отказался перебрасывать ВСУ на границу с Белгородом: "СВ" рассекретил, за что отстранили комбригады
11:29Пушилин рассказал об "обнадеживающих сигналах" из Часова Яра
11:13The New York Times о переговорах РФ и США: есть кое-что поважнее Украины
11:11Не переживет мирное соглашение или останется в Африке навсегда: что пророчат Зеленскому сегодня?
10:51Переговоры РФ и США идут. Делегация Украины ждет результатов "за дверьми"
Лента новостейМолния