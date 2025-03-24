https://ukraina.ru/20250324/1062000552.html
Почему в Запорожье сделали невозможное и как это было: наш спецпроект к 80-летию Победы
Почему в Запорожье сделали невозможное и как это было: наш спецпроект к 80-летию Победы - 24.03.2025 Украина.ру
Почему в Запорожье сделали невозможное и как это было: наш спецпроект к 80-летию Победы
В рамках спецпроекта к 80-летию Великой Победы мы продолжаем рассказывать о послевоенном восстановлении СССР. В этот раз речь пойдёт о комбинате "Запорожсталь"... Украина.ру, 24.03.2025
2025-03-24T12:14
2025-03-24T12:14
2025-03-24T12:17
видео
ссср
запорожье
европа
оон
вконтакте
80 лет победы
история
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102176/92/1021769205_0:412:2908:2048_1920x0_80_0_0_e3e6146169c17e6e776f8847f55e2e40.jpg
В рамках спецпроекта к 80-летию Великой Победы мы продолжаем рассказывать о послевоенном восстановлении СССР. В этот раз речь пойдёт о комбинате "Запорожсталь" - одном из крупнейших металлургических предприятий Европы.Завод ввели в эксплуатацию в 1933 году, а уже к началу 1937 года он стал крупнейшим металлургическим комбинатом в СССР. Здесь производилось до 70% тонкого холоднокатаного листа для автомобильной и тракторной промышленности Советского союза.Во время Великой Отечественной войны - после оккупации Запорожья нацистами - работники завода воевали в партизанских отрядах и занимались подпольной работой. Многие из них героически погибли, сражаясь с врагом. А сам меткомбинат был практически полностью разрушен.После освобождения Запорожья началось восстановление завода. В нём принимали участие предприятия со всего СССР. Несмотря на мрачные прогнозы комиссии ООН и зарубежных экспертов, "Запорожсталь" восстановили в рекордные сроки. Уже в 1947 году возобновилось производство, а к 1949 году процесс восстановления полностью завершился.Запорожские сталевары были одними из рекордсменов в СССР. Многие технологические решения здесь вводили первыми не только в стране, но и в мире. Цех гнутых профилей был единственным в Советском союзе. А литейный цех был крупнейшим в Европе, где для производства изложниц использовался чугун первой плавки. Предприятие постоянно росло и модернизировалось.#СССР #война #история #Германия #Запорожье #завод #металл #Запорожсталь #Россия #РФ #победа #восстановлениеНаш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_officialTelegram: https://t.me/ukr_2025_ruОдноклассники: https://ok.ru/ukrainaruДзен: https://dzen.ru/ukraina.ruRutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
https://ukraina.ru/20250321/1061962332.html
ссср
запорожье
европа
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102176/92/1021769205_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_55d87e14cb438b4f9019c23075916d48.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, ссср, запорожье, европа, оон, вконтакте, 80 лет победы, история
Видео, СССР, Запорожье, Европа, ООН, Вконтакте, 80 лет Победы, История
В рамках спецпроекта к 80-летию Великой Победы мы продолжаем рассказывать о послевоенном восстановлении СССР. В этот раз речь пойдёт о комбинате "Запорожсталь" - одном из крупнейших металлургических предприятий Европы.
Завод ввели в эксплуатацию в 1933 году, а уже к началу 1937 года он стал крупнейшим металлургическим комбинатом в СССР. Здесь производилось до 70% тонкого холоднокатаного листа для автомобильной и тракторной промышленности Советского союза.
Во время Великой Отечественной войны - после оккупации Запорожья нацистами - работники завода воевали в партизанских отрядах и занимались подпольной работой. Многие из них героически погибли, сражаясь с врагом. А сам меткомбинат был практически полностью разрушен.
После освобождения Запорожья началось восстановление завода. В нём принимали участие предприятия со всего СССР. Несмотря на мрачные прогнозы комиссии ООН
и зарубежных экспертов, "Запорожсталь" восстановили в рекордные сроки. Уже в 1947 году возобновилось производство, а к 1949 году процесс восстановления полностью завершился.
Запорожские сталевары были одними из рекордсменов в СССР. Многие технологические решения здесь вводили первыми не только в стране, но и в мире. Цех гнутых профилей был единственным в Советском союзе. А литейный цех был крупнейшим в Европе, где для производства изложниц использовался чугун первой плавки. Предприятие постоянно росло и модернизировалось.
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru