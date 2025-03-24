Не переживет мирное соглашение или останется в Африке навсегда: что пророчат Зеленскому сегодня?
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Украинским властям нужно как можно скорее соглашаться на заключение мира, так как у Владимира Зеленского нет гарантий, что ситуация будет улучшаться в пользу Киева. Такое заявление в эфире YouTube сделал бывший полковник армии США Дэниел Дэвис. Между тем Депутат Верховной рады Александр Дубинский считает, что Зеленский может не вернутся из Африки
По мнению Дэвиса, если бы Москва хотела вести полноценные боевые действия, то Киев уже сровняли бы с землей. "Поэтому сделку надо заключать сейчас, пока не поздно", — подчеркнул он. Кроме того, полковник уточнил, что возможность заключить мирную сделку у Украины все еще есть.
"Зеленский продолжает отрицать территориальные уступки, намекая, что они попытаются вернуть их в дальнейшем. Но даже если он согласится, никто не может гарантировать, что он переживет это", — заявил Дэвис.
Также он напомнил, что у Москвы еще есть нерешенные вопросы о легитимности Зеленского. А поэтому "время явно не на его стороне", резюмировал Дэвис.
Стоит отметить, что глава киевского режима ранее не раз говорил, что не пойдет на уступку территорий. Однако позиция России за время СВО не поменялась: Москва не намерена обмениваться своими территориями. Что же касается легитимности Зеленского, то срок его полномочий истек 20 мая 2024 года. По словам президента РФ Владимира Путина, законность нахождения украинского политика у власти закончилась.
В то же время украинский депутат, находящийся в киевском СИЗО по подозрению в госизмене, Александр Дубинский заявил о распространении слухов о том, что Зеленский может не вернуться на Украину после намеченного на апрель визита в Африку.
"Ходят упорные слухи о том, что Зеленский скоро уйдет — после подписания стабильного перемирия", — рассказал Дубинский в своем Телеграм-канале. По его словам, глава киевского режима может поехать в ЮАР и уже не вернется оттуда.
О том, что Зеленский может быть убран с политического поля и медиа пространства, разговоры идут уже несколько месяцев. Стоит отметить, что СМИ неоднократно обращали внимание на то, что в состав украинских делегаций, принимающих участие в переговорах США, глава киевского режима не входит. На этот раз вновь Зеленский сидел в соседнем отеле, пока Украина и США вели разговор: как прошла встреча Киева и Вашингтона.
10:44"Запомните мои слова": Маск ответил на обвинения в адрес Трампа в "предательстве" УкраиныГлава департамента государственной эффективности США (DOGE), американский предприниматель Илон Маск назвал мирное урегулирование правильным выбором для Америки и Украины. Таким мнением 24 марта он поделился в своих соцсетях
Стало известно, что не только Зеленского "ставят в угол". Подробнее об этом — в материале Переговоры РФ и США идут. Делегация Украины ждет результатов "за дверьми".