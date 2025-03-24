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Что нужно знать мирным, чтобы выжить во время войны: "Яр" о навыках, которые спасут жизнь
Что нужно знать мирным, чтобы выжить во время войны: "Яр" о навыках, которые спасут жизнь - 24.03.2025 Украина.ру
Что нужно знать мирным, чтобы выжить во время войны: "Яр" о навыках, которые спасут жизнь
Корреспондент Украина.ру Александр Чаленко побывал в гостях у директора Центра специальной подготовки "Доброволец" Алексе (позывной "Яр"). Украина.ру, 24.03.2025
2025-03-24T12:34
2025-03-24T12:34
2025-03-24T12:34
видео
россия
александр чаленко
эспаньола
сво
штурмовик
дроны
иг
мирные жители
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Корреспондент Украина.ру Александр Чаленко побывал в гостях у директора Центра специальной подготовки "Доброволец" Алексе (позывной "Яр"). Поговорили о том, как штурмовики бригады "Эспаньола" берут города и посёлки, что нужно знать гражданскому в зоне боевых действий и как спастись от дрона. *В материале упоминается Исламское государство (ИГ), признанное террористической организацией и запрещённое в РФ.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, россия, александр чаленко, эспаньола, сво, штурмовик, дроны, иг, мирные жители, видео
Видео, Россия, Александр Чаленко, Эспаньола, СВО, штурмовик, дроны, ИГ, мирные жители
Корреспондент Украина.ру Александр Чаленко побывал в гостях у директора Центра специальной подготовки "Доброволец" Алексе (позывной "Яр").
Поговорили о том, как штурмовики бригады "Эспаньола" берут города и посёлки, что нужно знать гражданскому в зоне боевых действий и как спастись от дрона.
*В материале упоминается Исламское государство (ИГ), признанное террористической организацией и запрещённое в РФ.