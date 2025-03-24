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Что нужно знать мирным, чтобы выжить во время войны: "Яр" о навыках, которые спасут жизнь

Что нужно знать мирным, чтобы выжить во время войны: "Яр" о навыках, которые спасут жизнь - 24.03.2025 Украина.ру

Что нужно знать мирным, чтобы выжить во время войны: "Яр" о навыках, которые спасут жизнь

Корреспондент Украина.ру Александр Чаленко побывал в гостях у директора Центра специальной подготовки "Доброволец" Алексе (позывной "Яр"). Украина.ру, 24.03.2025

2025-03-24T12:34

2025-03-24T12:34

2025-03-24T12:34

видео

россия

александр чаленко

эспаньола

сво

штурмовик

дроны

иг

мирные жители

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Корреспондент Украина.ру Александр Чаленко побывал в гостях у директора Центра специальной подготовки "Доброволец" Алексе (позывной "Яр"). Поговорили о том, как штурмовики бригады "Эспаньола" берут города и посёлки, что нужно знать гражданскому в зоне боевых действий и как спастись от дрона. *В материале упоминается Исламское государство (ИГ), признанное террористической организацией и запрещённое в РФ.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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видео, россия, александр чаленко, эспаньола, сво, штурмовик, дроны, иг, мирные жители, видео