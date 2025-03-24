Что нужно знать мирным, чтобы выжить во время войны: "Яр" о навыках, которые спасут жизнь - 24.03.2025 Украина.ру
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Что нужно знать мирным, чтобы выжить во время войны: "Яр" о навыках, которые спасут жизнь
Что нужно знать мирным, чтобы выжить во время войны: "Яр" о навыках, которые спасут жизнь - 24.03.2025 Украина.ру
Что нужно знать мирным, чтобы выжить во время войны: "Яр" о навыках, которые спасут жизнь
Корреспондент Украина.ру Александр Чаленко побывал в гостях у директора Центра специальной подготовки "Доброволец" Алексе (позывной "Яр"). Украина.ру, 24.03.2025
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россия
александр чаленко
эспаньола
сво
штурмовик
дроны
иг
мирные жители
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Корреспондент Украина.ру Александр Чаленко побывал в гостях у директора Центра специальной подготовки "Доброволец" Алексе (позывной "Яр"). Поговорили о том, как штурмовики бригады "Эспаньола" берут города и посёлки, что нужно знать гражданскому в зоне боевых действий и как спастись от дрона. *В материале упоминается Исламское государство (ИГ), признанное террористической организацией и запрещённое в РФ.
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видео, россия, александр чаленко, эспаньола, сво, штурмовик, дроны, иг, мирные жители, видео
Видео, Россия, Александр Чаленко, Эспаньола, СВО, штурмовик, дроны, ИГ, мирные жители

Что нужно знать мирным, чтобы выжить во время войны: "Яр" о навыках, которые спасут жизнь

12:34 24.03.2025
 
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Корреспондент Украина.ру Александр Чаленко побывал в гостях у директора Центра специальной подготовки "Доброволец" Алексе (позывной "Яр").
Поговорили о том, как штурмовики бригады "Эспаньола" берут города и посёлки, что нужно знать гражданскому в зоне боевых действий и как спастись от дрона.
*В материале упоминается Исламское государство (ИГ), признанное террористической организацией и запрещённое в РФ.
 
ВидеоРоссияАлександр ЧаленкоЭспаньолаСВОштурмовикдроныИГмирные жители
 
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