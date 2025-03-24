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Украинский БПЛА атаковал нефтеперекачивающую станцию КТК в Краснодарском крае

Украинский БПЛА атаковал нефтеперекачивающую станцию КТК в Краснодарском крае - 24.03.2025 Украина.ру

Украинский БПЛА атаковал нефтеперекачивающую станцию КТК в Краснодарском крае

Украинский беспилотник ночью 24 марта атаковал на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае. Об этом сообщает Минобороны РФ.

2025-03-24T12:46

2025-03-24T12:46

2025-03-24T12:46

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"24 марта около двух часов ночи киевским режимом была совершена атака с применением БПЛА на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае", - сказано в официальном сообщении.Там также отмечено, что ПВО России перехватили украинский ударный БПЛА в 7 км от объекта международной энергетической инфраструктуры. Фрагменты беспилотника упали в районе железнодорожной станции Кавказская.В министерстве напомнили, что предыдущая атака киевского режима на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" была совершена 17 февраля. В результате неё объект получил повреждения, он был выведен из эксплуатации для проведения ремонтно-восстановительных работ.Кроме того, напомнили в министерстве, 19 марта - через несколько часов после принятого, по предложению президента США, решения президента России, о временном прекращении ударов по украинской энергетической инфраструктуре, киевский режим совершил атаку с применением трёх БпЛА самолетного типа по расположенному в станице Кавказская объекту КТК, обеспечивающему перевалку нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему международной нефтетранспортной компании.Тем временем, сообщил 24 марта руководитель перс-службы Кремля Дмитрий Песков, президент России Владимир Путин в понедельник проведет встречу с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. Также будут и другие встречи президента, "но уже непубличного характера", сказал Песков.Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел проблему в публикации Бить или не бить. Почему российские объекты энергетики снова под ударом ВСУ

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новости, россия, краснодарский край, дмитрий песков, владимир зеленский, владимир путин, всу, переговоры, сво, инфраструктура, энергетика