Украинский БПЛА атаковал нефтеперекачивающую станцию КТК в Краснодарском крае - 24.03.2025 Украина.ру
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Украинский БПЛА атаковал нефтеперекачивающую станцию КТК в Краснодарском крае
Украинский БПЛА атаковал нефтеперекачивающую станцию КТК в Краснодарском крае - 24.03.2025 Украина.ру
Украинский БПЛА атаковал нефтеперекачивающую станцию КТК в Краснодарском крае
Украинский беспилотник ночью 24 марта атаковал на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае. Об этом сообщает Минобороны РФ.
2025-03-24T12:46
2025-03-24T12:46
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"24 марта около двух часов ночи киевским режимом была совершена атака с применением БПЛА на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае", - сказано в официальном сообщении.Там также отмечено, что ПВО России перехватили украинский ударный БПЛА в 7 км от объекта международной энергетической инфраструктуры. Фрагменты беспилотника упали в районе железнодорожной станции Кавказская.В министерстве напомнили, что предыдущая атака киевского режима на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" была совершена 17 февраля. В результате неё объект получил повреждения, он был выведен из эксплуатации для проведения ремонтно-восстановительных работ.Кроме того, напомнили в министерстве, 19 марта - через несколько часов после принятого, по предложению президента США, решения президента России, о временном прекращении ударов по украинской энергетической инфраструктуре, киевский режим совершил атаку с применением трёх БпЛА самолетного типа по расположенному в станице Кавказская объекту КТК, обеспечивающему перевалку нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему международной нефтетранспортной компании.Тем временем, сообщил 24 марта руководитель перс-службы Кремля Дмитрий Песков, президент России Владимир Путин в понедельник проведет встречу с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. Также будут и другие встречи президента, "но уже непубличного характера", сказал Песков.Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел проблему в публикации Бить или не бить. Почему российские объекты энергетики снова под ударом ВСУ
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новости, россия, краснодарский край, дмитрий песков, владимир зеленский, владимир путин, всу, переговоры, сво, инфраструктура, энергетика
Новости, Россия, краснодарский край, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, Владимир Путин, ВСУ, переговоры, СВО, инфраструктура, энергетика

Украинский БПЛА атаковал нефтеперекачивающую станцию КТК в Краснодарском крае

12:46 24.03.2025
 
Лелека-100
Лелека-100
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Украинский беспилотник ночью 24 марта атаковал на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"24 марта около двух часов ночи киевским режимом была совершена атака с применением БПЛА на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае", - сказано в официальном сообщении.
Там также отмечено, что ПВО России перехватили украинский ударный БПЛА в 7 км от объекта международной энергетической инфраструктуры. Фрагменты беспилотника упали в районе железнодорожной станции Кавказская.
В министерстве напомнили, что предыдущая атака киевского режима на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" была совершена 17 февраля. В результате неё объект получил повреждения, он был выведен из эксплуатации для проведения ремонтно-восстановительных работ.
Мария Захарова
22 марта, 14:46
Захарова пригрозила Украине ответом на атаки по российским энергообъектамМосква оставляет за собой право на симметричный ответ Киеву, если он продолжит атаки на энергетическую инфраструктуру России. Об этом заявила в своем телеграм-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова
Кроме того, напомнили в министерстве, 19 марта - через несколько часов после принятого, по предложению президента США, решения президента России, о временном прекращении ударов по украинской энергетической инфраструктуре, киевский режим совершил атаку с применением трёх БпЛА самолетного типа по расположенному в станице Кавказская объекту КТК, обеспечивающему перевалку нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему международной нефтетранспортной компании.
"Таким образом, вопреки заявлениям Зеленского, в том числе доведенным американской стороне, киевский режим продолжает намеренно планировать, готовить и осуществлять атаки на энергетическую инфраструктуру, в том числе международную, на территории Российской Федерации", - констатировали в Минобороны РФ.
Тем временем, сообщил 24 марта руководитель перс-службы Кремля Дмитрий Песков, президент России Владимир Путин в понедельник проведет встречу с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. Также будут и другие встречи президента, "но уже непубличного характера", сказал Песков.
Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел проблему в публикации Бить или не бить. Почему российские объекты энергетики снова под ударом ВСУ
 
НовостиРоссиякраснодарский крайДмитрий ПесковВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВСУпереговорыСВОинфраструктураэнергетика
 
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