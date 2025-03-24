Украинский БПЛА атаковал нефтеперекачивающую станцию КТК в Краснодарском крае
Лелека-100
Украинский беспилотник ночью 24 марта атаковал на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"24 марта около двух часов ночи киевским режимом была совершена атака с применением БПЛА на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае", - сказано в официальном сообщении.
Там также отмечено, что ПВО России перехватили украинский ударный БПЛА в 7 км от объекта международной энергетической инфраструктуры. Фрагменты беспилотника упали в районе железнодорожной станции Кавказская.
В министерстве напомнили, что предыдущая атака киевского режима на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" была совершена 17 февраля. В результате неё объект получил повреждения, он был выведен из эксплуатации для проведения ремонтно-восстановительных работ.
22 марта, 14:46Захарова пригрозила Украине ответом на атаки по российским энергообъектамМосква оставляет за собой право на симметричный ответ Киеву, если он продолжит атаки на энергетическую инфраструктуру России. Об этом заявила в своем телеграм-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова
Кроме того, напомнили в министерстве, 19 марта - через несколько часов после принятого, по предложению президента США, решения президента России, о временном прекращении ударов по украинской энергетической инфраструктуре, киевский режим совершил атаку с применением трёх БпЛА самолетного типа по расположенному в станице Кавказская объекту КТК, обеспечивающему перевалку нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему международной нефтетранспортной компании.
"Таким образом, вопреки заявлениям Зеленского, в том числе доведенным американской стороне, киевский режим продолжает намеренно планировать, готовить и осуществлять атаки на энергетическую инфраструктуру, в том числе международную, на территории Российской Федерации", - констатировали в Минобороны РФ.
Тем временем, сообщил 24 марта руководитель перс-службы Кремля Дмитрий Песков, президент России Владимир Путин в понедельник проведет встречу с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. Также будут и другие встречи президента, "но уже непубличного характера", сказал Песков.
Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел проблему в публикации Бить или не бить. Почему российские объекты энергетики снова под ударом ВСУ