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"НАТО никогда не смыть позор военных преступлений" - Захарова

"НАТО никогда не смыть позор военных преступлений" - Захарова - 24.03.2025 Украина.ру

"НАТО никогда не смыть позор военных преступлений" - Захарова

Военно-политический блок НАТО покрыл себя несмываемым позором военных преступлений во время агрессии против Югославии. Об этом 24 марта, в 26-ю годовщину начала агрессии НАТО против балканской страны напомнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

2025-03-24T11:46

2025-03-24T11:46

2025-03-24T11:46

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никогда не смыть позор военных преступлений, среди которых уничтожение жилых кварталов в Сербии, больниц, школ, мостов, пассажирского транспорта, колонн беженцев. Будем всегда солидарны с сербами в деле сохранения памяти о жертвах трагедии 1999 года,24 марта мировое сообщество – та его часть, которая знает историю и не утратила понятия справедливости и гуманизма, – вспоминает (https://t.me/MID_Russia/37839).Она отметила, что о страшных событиях 1999 года сказано немало, хронология вторжения западной коалиции разобрана по минутам, последствия тщательно задокументированы. Однако это не означает, что по спустя время расправа над Югославией меркнет в воспоминаниях или утрачивает свой грозный символизм. Призывы членов Североатлантического альянса забыть прошлое, "перевернуть страницу" тщетны - в сербском народе живет память о той кровавой весне.Она обратила внимание на то, что тысячи убитых мирных жителей Югославии, включая 89 детей, на Западе цинично называют "сопутствующим ущербом".Захарова напомнила о результатах прошлогоднего исследования об отношении к агрессии НАТО в Сербии, приведенные в монографии "Долгое эхо 1999-го". Свыше 75% респондентов заявили, что Вашингтон и Брюссель не искупили вину перед сербами.По мнению Захаровой, США и ЕС не собирались свою вину искупать. Они ждут момента, чтобы довершить начатое – сломить Сербию. Москва верит, что этого не произойдёт, и делает всё, чтобы этого не произошло."В Сербии общество едино в объяснении мотивации Североатлантического альянса: с помощью военной кампании закрепиться на Балканах, отторгнуть Косово и превратить его в американскую колонию. Для этого Запад поставил себе на службу, вооружил и оснастил террористов из "Освободительной армии Косово", наделил край псевдогосударственным статусом, закулисно поощряет этнические чистки против коренного сербского населения", - заявила Захарова."НАТО никогда не смыть позор военных преступлений, среди которых уничтожение жилых кварталов в Сербии, больниц, школ, мостов, пассажирского транспорта, колонн беженцев. Будем всегда солидарны с сербами в деле сохранения памяти о жертвах трагедии 1999 года, предотвращения попыток переписать историю югославского кризиса на западный лад", - подчеркнула официальный представитель МИД России.Она также отметила, что Россия всегда будет на страже исторической памяти.Автор издания Украина.ру Татьяна Стоянович рассмотрела проблему в публикации Вучич не Жуков. "Биполярная" сербская политика ведёт страну к самоуничтожению

https://ukraina.ru/20230324/1044713903.html

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новости, сербия, россия, югославия, мария захарова, александр вучич, дмитрий жуков, нато, ес, война, европа, сша