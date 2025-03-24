https://ukraina.ru/20250324/1061998116.html
"НАТО никогда не смыть позор военных преступлений" - Захарова
"НАТО никогда не смыть позор военных преступлений" - Захарова - 24.03.2025 Украина.ру
"НАТО никогда не смыть позор военных преступлений" - Захарова
Военно-политический блок НАТО покрыл себя несмываемым позором военных преступлений во время агрессии против Югославии. Об этом 24 марта, в 26-ю годовщину начала агрессии НАТО против балканской страны напомнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
2025-03-24T11:46
2025-03-24T11:46
2025-03-24T11:46
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никогда не смыть позор военных преступлений, среди которых уничтожение жилых кварталов в Сербии, больниц, школ, мостов, пассажирского транспорта, колонн беженцев. Будем всегда солидарны с сербами в деле сохранения памяти о жертвах трагедии 1999 года,24 марта мировое сообщество – та его часть, которая знает историю и не утратила понятия справедливости и гуманизма, – вспоминает (https://t.me/MID_Russia/37839).Она отметила, что о страшных событиях 1999 года сказано немало, хронология вторжения западной коалиции разобрана по минутам, последствия тщательно задокументированы. Однако это не означает, что по спустя время расправа над Югославией меркнет в воспоминаниях или утрачивает свой грозный символизм. Призывы членов Североатлантического альянса забыть прошлое, "перевернуть страницу" тщетны - в сербском народе живет память о той кровавой весне.Она обратила внимание на то, что тысячи убитых мирных жителей Югославии, включая 89 детей, на Западе цинично называют "сопутствующим ущербом".Захарова напомнила о результатах прошлогоднего исследования об отношении к агрессии НАТО в Сербии, приведенные в монографии "Долгое эхо 1999-го". Свыше 75% респондентов заявили, что Вашингтон и Брюссель не искупили вину перед сербами.По мнению Захаровой, США и ЕС не собирались свою вину искупать. Они ждут момента, чтобы довершить начатое – сломить Сербию. Москва верит, что этого не произойдёт, и делает всё, чтобы этого не произошло."В Сербии общество едино в объяснении мотивации Североатлантического альянса: с помощью военной кампании закрепиться на Балканах, отторгнуть Косово и превратить его в американскую колонию. Для этого Запад поставил себе на службу, вооружил и оснастил террористов из "Освободительной армии Косово", наделил край псевдогосударственным статусом, закулисно поощряет этнические чистки против коренного сербского населения", - заявила Захарова."НАТО никогда не смыть позор военных преступлений, среди которых уничтожение жилых кварталов в Сербии, больниц, школ, мостов, пассажирского транспорта, колонн беженцев. Будем всегда солидарны с сербами в деле сохранения памяти о жертвах трагедии 1999 года, предотвращения попыток переписать историю югославского кризиса на западный лад", - подчеркнула официальный представитель МИД России.Она также отметила, что Россия всегда будет на страже исторической памяти.Автор издания Украина.ру Татьяна Стоянович рассмотрела проблему в публикации Вучич не Жуков. "Биполярная" сербская политика ведёт страну к самоуничтожению
https://ukraina.ru/20230324/1044713903.html
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Новости, Сербия, Россия, Югославия, Мария Захарова, Александр Вучич, Дмитрий Жуков, НАТО, ЕС, война, Европа, США
"НАТО никогда не смыть позор военных преступлений" - Захарова
Военно-политический блок НАТО покрыл себя несмываемым позором военных преступлений во время агрессии против Югославии. Об этом 24 марта, в 26-ю годовщину начала агрессии НАТО против балканской страны напомнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
никогда не смыть позор военных преступлений, среди которых уничтожение жилых кварталов в Сербии, больниц, школ, мостов, пассажирского транспорта, колонн беженцев. Будем всегда солидарны с сербами в деле сохранения памяти о жертвах трагедии 1999 года,
24 марта мировое сообщество – та его часть, которая знает историю и не утратила понятия справедливости и гуманизма, – вспоминает (https://t.me/MID_Russia/37839).
"Напав на суверенную страну, США и их сателлиты надругались над международным правом, подорвали основы безопасности в Европе, спровоцировали кризис межгосударственных отношений, который не преодолён по сей день", - констатировала официальный представитель МИД России.
Она отметила, что о страшных событиях 1999 года сказано немало, хронология вторжения западной коалиции разобрана по минутам, последствия тщательно задокументированы. Однако это не означает, что по спустя время расправа над Югославией меркнет в воспоминаниях или утрачивает свой грозный символизм. Призывы членов Североатлантического альянса забыть прошлое, "перевернуть страницу" тщетны - в сербском народе живет память о той кровавой весне.
"Так называемая "гуманитарная интервенция" НАТО – образец современного варварства (и миропорядка, "основанного на правилах"), безосновательной веры в собственное превосходство. Ещё до ударов по Союзной Республике Югославия западная пропаганда была включена на полную мощность, чтобы заставить сербов чувствовать вину, внушить им восприятие бомбардировок как "заслуженного урока". В альянсе представляли дело так, что вместе с боеприпасами, начинёнными обеднённым ураном, несут на Балканы
ценности свободы и демократии", - сказала Захарова.
Она обратила внимание на то, что тысячи убитых мирных жителей Югославии, включая 89 детей, на Западе
цинично называют "сопутствующим ущербом".
Захарова напомнила о результатах прошлогоднего исследования об отношении к агрессии НАТО в Сербии, приведенные в монографии "Долгое эхо 1999-го". Свыше 75% респондентов заявили, что Вашингтон
и Брюссель
не искупили вину перед сербами.
По мнению Захаровой, США и ЕС
не собирались свою вину искупать. Они ждут момента, чтобы довершить начатое – сломить Сербию. Москва
верит, что этого не произойдёт, и делает всё, чтобы этого не произошло.
"В Сербии общество едино в объяснении мотивации Североатлантического альянса: с помощью военной кампании закрепиться на Балканах, отторгнуть Косово
и превратить его в американскую колонию. Для этого Запад поставил себе на службу, вооружил и оснастил террористов из "Освободительной армии Косово", наделил край псевдогосударственным статусом, закулисно поощряет этнические чистки против коренного сербского населения", - заявила Захарова.
"НАТО никогда не смыть позор военных преступлений, среди которых уничтожение жилых кварталов в Сербии, больниц, школ, мостов, пассажирского транспорта, колонн беженцев. Будем всегда солидарны с сербами в деле сохранения памяти о жертвах трагедии 1999 года, предотвращения попыток переписать историю югославского кризиса на западный лад", - подчеркнула официальный представитель МИД России.
Она также отметила, что Россия всегда будет на страже исторической памяти.