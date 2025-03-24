"НАТО никогда не смыть позор военных преступлений" - Захарова - 24.03.2025 Украина.ру
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"НАТО никогда не смыть позор военных преступлений" - Захарова
"НАТО никогда не смыть позор военных преступлений" - Захарова - 24.03.2025 Украина.ру
"НАТО никогда не смыть позор военных преступлений" - Захарова
Военно-политический блок НАТО покрыл себя несмываемым позором военных преступлений во время агрессии против Югославии. Об этом 24 марта, в 26-ю годовщину начала агрессии НАТО против балканской страны напомнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
2025-03-24T11:46
2025-03-24T11:46
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никогда не смыть позор военных преступлений, среди которых уничтожение жилых кварталов в Сербии, больниц, школ, мостов, пассажирского транспорта, колонн беженцев. Будем всегда солидарны с сербами в деле сохранения памяти о жертвах трагедии 1999 года,24 марта мировое сообщество – та его часть, которая знает историю и не утратила понятия справедливости и гуманизма, – вспоминает (https://t.me/MID_Russia/37839).Она отметила, что о страшных событиях 1999 года сказано немало, хронология вторжения западной коалиции разобрана по минутам, последствия тщательно задокументированы. Однако это не означает, что по спустя время расправа над Югославией меркнет в воспоминаниях или утрачивает свой грозный символизм. Призывы членов Североатлантического альянса забыть прошлое, "перевернуть страницу" тщетны - в сербском народе живет память о той кровавой весне.Она обратила внимание на то, что тысячи убитых мирных жителей Югославии, включая 89 детей, на Западе цинично называют "сопутствующим ущербом".Захарова напомнила о результатах прошлогоднего исследования об отношении к агрессии НАТО в Сербии, приведенные в монографии "Долгое эхо 1999-го". Свыше 75% респондентов заявили, что Вашингтон и Брюссель не искупили вину перед сербами.По мнению Захаровой, США и ЕС не собирались свою вину искупать. Они ждут момента, чтобы довершить начатое – сломить Сербию. Москва верит, что этого не произойдёт, и делает всё, чтобы этого не произошло."В Сербии общество едино в объяснении мотивации Североатлантического альянса: с помощью военной кампании закрепиться на Балканах, отторгнуть Косово и превратить его в американскую колонию. Для этого Запад поставил себе на службу, вооружил и оснастил террористов из "Освободительной армии Косово", наделил край псевдогосударственным статусом, закулисно поощряет этнические чистки против коренного сербского населения", - заявила Захарова."НАТО никогда не смыть позор военных преступлений, среди которых уничтожение жилых кварталов в Сербии, больниц, школ, мостов, пассажирского транспорта, колонн беженцев. Будем всегда солидарны с сербами в деле сохранения памяти о жертвах трагедии 1999 года, предотвращения попыток переписать историю югославского кризиса на западный лад", - подчеркнула официальный представитель МИД России.Она также отметила, что Россия всегда будет на страже исторической памяти.Автор издания Украина.ру Татьяна Стоянович рассмотрела проблему в публикации Вучич не Жуков. "Биполярная" сербская политика ведёт страну к самоуничтожению
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новости, сербия, россия, югославия, мария захарова, александр вучич, дмитрий жуков, нато, ес, война, европа, сша
Новости, Сербия, Россия, Югославия, Мария Захарова, Александр Вучич, Дмитрий Жуков, НАТО, ЕС, война, Европа, США

"НАТО никогда не смыть позор военных преступлений" - Захарова

11:46 24.03.2025
 
© commons.wikimedia.org / David OrlovicБелград Бомбардировка 1999 год
Белград Бомбардировка 1999 год - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© commons.wikimedia.org / David Orlovic
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Военно-политический блок НАТО покрыл себя несмываемым позором военных преступлений во время агрессии против Югославии. Об этом 24 марта, в 26-ю годовщину начала агрессии НАТО против балканской страны напомнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
никогда не смыть позор военных преступлений, среди которых уничтожение жилых кварталов в Сербии, больниц, школ, мостов, пассажирского транспорта, колонн беженцев. Будем всегда солидарны с сербами в деле сохранения памяти о жертвах трагедии 1999 года,
24 марта мировое сообщество – та его часть, которая знает историю и не утратила понятия справедливости и гуманизма, – вспоминает (https://t.me/MID_Russia/37839).
"Напав на суверенную страну, США и их сателлиты надругались над международным правом, подорвали основы безопасности в Европе, спровоцировали кризис межгосударственных отношений, который не преодолён по сей день", - констатировала официальный представитель МИД России.
Она отметила, что о страшных событиях 1999 года сказано немало, хронология вторжения западной коалиции разобрана по минутам, последствия тщательно задокументированы. Однако это не означает, что по спустя время расправа над Югославией меркнет в воспоминаниях или утрачивает свой грозный символизм. Призывы членов Североатлантического альянса забыть прошлое, "перевернуть страницу" тщетны - в сербском народе живет память о той кровавой весне.
"Так называемая "гуманитарная интервенция" НАТО – образец современного варварства (и миропорядка, "основанного на правилах"), безосновательной веры в собственное превосходство. Ещё до ударов по Союзной Республике Югославия западная пропаганда была включена на полную мощность, чтобы заставить сербов чувствовать вину, внушить им восприятие бомбардировок как "заслуженного урока". В альянсе представляли дело так, что вместе с боеприпасами, начинёнными обеднённым ураном, несут на Балканы ценности свободы и демократии", - сказала Захарова.
Она обратила внимание на то, что тысячи убитых мирных жителей Югославии, включая 89 детей, на Западе цинично называют "сопутствующим ущербом".
24 марта 2023, 16:54
Посол США в Сербии Хилл предложил сербам забыть о бомбардировках НАТО ради "лучшего будущего"В Вашингтоне надуются, что сербы перестанут "обизжаться" на НАТО за бомбардировки Югославии и заражение страны радиоактивными отходами. Об этом 24 марта, в годовщину бомбардировок Сербии альянсом, заявил посол США Кристофер Хилл. Соответствующий пост он разместил в своем Тwitter
Захарова напомнила о результатах прошлогоднего исследования об отношении к агрессии НАТО в Сербии, приведенные в монографии "Долгое эхо 1999-го". Свыше 75% респондентов заявили, что Вашингтон и Брюссель не искупили вину перед сербами.
По мнению Захаровой, США и ЕС не собирались свою вину искупать. Они ждут момента, чтобы довершить начатое – сломить Сербию. Москва верит, что этого не произойдёт, и делает всё, чтобы этого не произошло.
"В Сербии общество едино в объяснении мотивации Североатлантического альянса: с помощью военной кампании закрепиться на Балканах, отторгнуть Косово и превратить его в американскую колонию. Для этого Запад поставил себе на службу, вооружил и оснастил террористов из "Освободительной армии Косово", наделил край псевдогосударственным статусом, закулисно поощряет этнические чистки против коренного сербского населения", - заявила Захарова.
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Сербию
12 мая 2023, 13:57
Вучич: страны Запада соблюдают территориальную целостность по своему усмотрениюКоллективный Запад соблюдает территориальную целостность государств по своему усмотрению, в нарушение Устава ООН, заявил президент Сербии Александр Вучич. Его слова приводит РИА Новости 12 мая
"НАТО никогда не смыть позор военных преступлений, среди которых уничтожение жилых кварталов в Сербии, больниц, школ, мостов, пассажирского транспорта, колонн беженцев. Будем всегда солидарны с сербами в деле сохранения памяти о жертвах трагедии 1999 года, предотвращения попыток переписать историю югославского кризиса на западный лад", - подчеркнула официальный представитель МИД России.
Она также отметила, что Россия всегда будет на страже исторической памяти.
Автор издания Украина.ру Татьяна Стоянович рассмотрела проблему в публикации Вучич не Жуков. "Биполярная" сербская политика ведёт страну к самоуничтожению
 
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