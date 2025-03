https://ukraina.ru/20250324/1062001220.html

От театра политического к театру анатомическому. Живой труп "коалиции желающих"

От театра политического к театру анатомическому. Живой труп "коалиции желающих" - 24.03.2025 Украина.ру

От театра политического к театру анатомическому. Живой труп "коалиции желающих"

Т. н. коалиция желающих не смотря на все потуги всё никак не может разродится четким планом размещения европейских миротворцев на Украине. Более того, армейские круги в самой коалиции все более скептически смотрят на этот вопрос. Они уверены в том, что все это смахивает на театр, которым заправляют политики

2025-03-24T12:27

2025-03-24T12:27

2025-03-24T13:04

эксклюзив

украина

европа

кир стармер

дональд трамп

эммануэль макрон

ес

миротворцы

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/02/1061478379_0:49:1280:769_1920x0_80_0_0_6cd11dfbc7c10c8b6a2c4063b5540db2.jpg

Цель ЕвропыЕвропейский политический бомонд все последние месяцы после воцарения в Вашингтоне Дональда Трампа ломает голову над тем, как бороться с падением интереса в Соединенных Штатах к войне на Украине. Совещания с участием верхушки ЕС и примкнувших к ним Великобритании и Канады проводят чуть ли не каждую неделю.Прогноз оптимистичный: сроки размещения в зоне конфликта европейских миротворцев становятся более понятными с учетом переговоров РФ и США, заявил на днях британский премьер Кир Стармер.Цель европейцев постепенно проясняется: если пролонгировать боевые действия на Украине не получится, то нужно успеть занять свое место за столом переговоров, сиречь подоспеть к разделу пирога. Как в известной детской забаве, где нужно бегать вокруг стульев, которых всегда на один меньше, чем претендентов. В этой игре Европа пока в роли абсолютного аутсайдера.Дело в том, что ход и тональность переговоров между Москвой и Вашингтоном говорят о том, что вопрос по Украине и шире – по новой архитектуре безопасности - будет решаться с минимальным участием Евросоюза, что уж говорить о Киеве.В этих условиях, когда козырей, по любимому сравнению Трампа, на руках у Европы особо нет, нужно изобрести что-то эдакое, чтобы вклиниться в эту игру. И вот на этой почве появилась идея миротворческого контингента на Украине.Какая миссия им нужнаНесколько дней назад в пригороде британской столицы прошла встреча глав военных ведомств стран коалиции (полный и окончательный состав которой тайна, наверное, даже для ее создателей). На ней ни много ни мало было объявлено, что операция с миротворцами входит в "оперативную фазу".В чем конкретно заключаются подвижки, информации нет, но в том, что эти самые подвижки есть, европейские руководители очень хотят всех убедить. Тем не менее конкретики по данному вопросу очень мало.До нынешнего момента, например, непонятно, какие страны готовы поучаствовать не словом, а делом в миротворческой миссии. Известно, что лидеры ряда стран будто бы к такому участию готовы."У разных политиков могут быть разные мнения, но если есть сильная группа европейских стран, которые хотят предоставить гарантии безопасности Украине, я твердо убежден, что Чешская Республика должна быть среди них", - заявил на эту тему президент Чехии Петр Павел, что можно трактовать как предварительное согласие.Исходя из заявлений европейских лидеров, идея с миротворцами пока настолько пластична, что вылепить из нее можно все что угодно. Изначально шла информация, по которой европейские силы на Украине составили бы приблизительно 10 тыс. человек, которые будут расквартированы подальше от линии фронта.Затем президент Франции Эммануэль Макрон уже в марте заявлял, что численность такого контингента может составить несколько тысяч человек, которые сосредоточатся на инструкторской работе и будут скорее символической поддержкой для Киева.В последней версии сухопутные силы вообще плавно уходят за пределы концепции. Газета Financial Times отмечала, что в нынешних предложениях Лондона упор делается на необходимости обеспечения безопасности на море и в небе над Украиной.Старший научный сотрудник Объединенного королевского института по исследованию вопросов безопасности и обороны Джек Уотлинг допустил, что смена риторики может быть связана с тем, что власти Великобритании осознали, что просто не соберут сухопутный контингент физически.Сначала говорят, потом думаютПока политики во всех этих разговор сильно больше, чем военной составляющей. Что касается последней, то европейские военачальники по секрету признаются, что не очень понимают, что от них хотят.Источники The Telegraph в командовании британской армии заявили, что глава правительства страны Стармер в данном случае слишком предвосхищает события.Еще один источник заявил, что переговоры на эту тему находятся на "ранних стадиях" и речь идет о том, чтобы страны – участницы коалиции "узнали друг друга".Подчеркивается, что против европейских миротворцев на Украине резко выступает Россия, не высказываются в пользу этой инициативы и в США.Источники The Telegraph констатируют, что вопросов пока намного больше, чем ответов."В Украине и вокруг нее находится около 700 тыс. россиян и более миллиона украинцев под ружьем. Что должны делать 10 тыс. международных сил, базирующиеся на западе страны более чем в 400 км от линии фронта? Они не смогут защитить даже себя. В чем заключается миссия? В чем ее легитимность? Каковы правила ведения боевых действий? Как им управляют, снабжают и размещают? Как долго они там и почему? Никто не знает", - заявил собеседник издания из числа военных.Что дальшеНе исключено, что в ближайшее время "коалиция желающих" окончательно прикажет долго жить или же идея европейских миротворцев трансформируется во что-то еще. Например, в миротворческий контингент под мандатом ООН, о чем, как сообщали СМИ, заявлял Макрон.Еще один вариант – разбавить чисто европейскую коалицию другими странами, чтобы придать ей веса, легитимности и заинтересовать этим вариантом Москву. Таким государством может стать Китай.Немецкое издание Welt am Sonntag со ссылкой на источники среди дипломатов ЕС сообщило, что китайские эмиссары якобы на днях побывали в Брюсселе, где "прощупывали почву" на предмет присоединения к "коалиции желающих". В Европе представителям КНР не сказали ни да ни нет, слишком деликатным остается этот вопрос, резюмировали журналисты.Несмотря ни на что, британские военачальники близки к истине, когда называют суету вокруг европейской коалиции по Украине политическим театром.Очередной акт этого уже слегка подзатянувшегося спектакля в виде саммита "коалиции желающих" намечен на 27 марта. На парижских подмостках предстанут все основные действующие лица, а в роли приглашенной, хоть и изрядно поизносившейся звезды обещается быть сам Владимир Зеленский.Съезд европейской "партии войны" во французской столицы покажет, есть ли у трагифарса с миротворцами какое-то будущее или же эта идея окончательно будет похоронена под густым слоем привычной словесной мишуры.О том, почему очень плохо быть лидером Европы, когда все вокруг подозревают, что жена у тебя – мужик - в материале Владимира Скачко Девять лиц Макрона. Как семейно-альковной грязью мировая элита держит президента Франции на крючке.

https://ukraina.ru/20250322/1061968571.html

украина

европа

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Павел Котов

Павел Котов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, украина, европа, кир стармер, дональд трамп, эммануэль макрон, ес, миротворцы, россия