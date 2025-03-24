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"Зеленского надо судить". Украинские эксперты и политики ищут выход из безвыходного положения

"Зеленского надо судить". Украинские эксперты и политики ищут выход из безвыходного положения - 24.03.2025 Украина.ру

"Зеленского надо судить". Украинские эксперты и политики ищут выход из безвыходного положения

На Украине эксперты, политики и ЛОМы думают над тем, куда завел страну Зеленский и что теперь с этим делать. Боевые действия тем временем продолжаются.

2025-03-24T04:13

2025-03-24T04:13

2025-03-24T04:13

украина

россия

сша

владимир зеленский

дональд трамп

вадим карасев

вооруженные силы украины

сизо

верховная рада

эксклюзив

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Ранее президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонную беседу, обсудив ряд вопросов. В частности, российский лидер положительно откликнулся на предложение о взаимном отказе конфликтующих сторон от ударов по энергообъектам на 30 дней, дав соответствующую команду ВС РФ.Позднее Зеленский заявил, что Украина поддержит это предложение. Но вскоре ВСУ нанесли удары по объектам энергетики на территории РФ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва оставляет за собой право на симметричный ответ.То есть, тридцатидневное прекращение огня даже в этой отдельно взятой части пока не складывается. На Украине предполагают, что это может повлечь серьезные последствия, в том числе и для Зеленского."Срыв договоренностей, в котором стороны однозначно обвинят друг друга, наверняка будет использован РФ и частью окружения Трампа, чтоб представить Зеленского как главное препятствие для мира. С учетом желания президента США наладить отношения с Россией, он может воспринять такую логику. И это ничего хорошего для Зеленского не предвещает. Даже ближайшее окружение может начать его воспринимать также как и Януковича его окружение перед бегством в 20-х числах февраля 2014 года - как проблему, которая не дает урегулировать конфликт и прийти к замирению. И это не говоря уже о том, что затягивание войны несет свои огромные риски для Украины и лично для Зеленского", - приводит издание "Страна" слова своего источника в украинских политических кругах.Издание также пишет, что есть две версии относительно ведущихся сейчас переговоров. Первая — противоборствующие стороны сейчас просто повышают ставки, но в конечном итоге Трамп "додавит" вопрос, и перемирие будет установлено уже к Пасхе 20 апреля.Но есть и другая версия, согласно которой Украина (киевский оежим) и Россия на самом деле ни на какие компромиссы идти не хотят, а с Трампом просто ведут игру."Каждая из сторон считает противника экзистенциальным врагом, понимает под своей победой принуждение его к капитуляции. Кроме того, ни одна из воюющих сторон не считает, что стоит на пороге поражения, а потому не испытывает жизненной потребности в скорейшем прекращении огня", - пишет "Страна" в своем телеграм-канале, напоминая, чем закончилось нежелание сторон достичь компромисса во время событий на Майдане в 2014 году.Однако высказываются и такие мнения, что продолжение боевых действий грозит Киеву катастрофой, и виновен в этом Зеленский. Об этом говорит находящийся в киевском СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский. Он считает, что Зеленского надо судить.Комментируя интервью спецпосланника США Стива Уиткоффа журналисту Такеру Карлсону, в котором Уиткофф напомнил, в частности, о состоявшихся референдумах в русскоязычных регионах Украины, нардеп отметил, что содержание этой беседы сильно обеспокоило офисных, спикеры ОП сразу начали говорить о "зраде" (об измене)."Но зрада - это Зеленский.Он нарушил все свои предвыборные обещания.Он уничтожил любую возможность переговоров. Он отказался от альтернатив и превратил Украину в покорного вассала международных финансовых аферистов под прикрытием демократов США.Он зачистил политическое поле, подчинил себе СМИ и поставил страну в зависимость от одного глобального игрока.Теперь, когда США и Россия начинают договариваться напрямую, Зеленский - вне игры. Униженный. Токсичный. Ненужный. Он сам довёл страну до дипломатической изоляции и военного тупика", - констатировал Дубинский.По его мнению, Зеленского нужно судить именно "за осознанный курс, который привёл к катастрофе".Где же искать выход из создавшегося положения? Опальный нардеп считает, что это - "только выборы и смена элит". По его словам, нынешние украинские элиты следует сменить "на те, которые бы ориентировались на ценности Трампа"."С этими ценностями Украина сможет жить. С глобалистскими - обречена умереть", - заявил политик.Тем временем представитель Госдепе США Тэмми Брюс заявил в одном из интервю, что Украина и РФ "всего в одном шаге от полного прекращения огня" и установления прочного мира, что над этим неустанно работают американские переговорщики.Комментируя это заявление в эфире ютуб-канала UKRLIFE, украинский политолог Вадим Карасев отметил, что это реально, а продолжающиеся сейчас бои могут быть "арьергардными", призванными закрепить некие "бонусы" для сторон.Перемирие пока частичное, касается только объектов энергетической инфраструктуры, подробности и параметры обсуждаются на переговорах в Эр-Рияде, указал эксперт. По его мнению, заявление представителя Госдепа свидетельствует о том, что условный "Минск-3" никому не нужен, а нужен устойчивый мир — то есть, наблюдается "смена акцентов".Карасев подчеркнул, что Трампу нужно как можно быстрее завершить войну на Украине для того, чтобы осуществить "глобальную перезагрузку" отношений с РФ. Конфликт на Украине этому мешает, поэтому Трамп спешит. Однако, добавил политолог, спешит только Трамп, тогда как у России нет причин торопиться, поскольку главные военные цели ею еще не достигнуты.Украинское руководство тоже не спешит, не находя ответа на вопрос, как поступить с территориями — никто не пойдет на то, чтобы их просто сдать, ни во власти, ни в оппозиции (политолог не уточнил, кого он считает "оппозицией" на Украине).И нет понимания, что делать с военным положением. Если его отменить, то люди сразу уедут из страны, поскольку понимают, что все равно дальше будет война, перемирие — это еще не мир, отметил эксперт.Он подвел итог: Россия не спешит, Украина (киевский режим — Ред.) тоже не спешит, спешит только Трамп. И это не вселяет надежд на быстрое решение вопроса. Но дело, по мнению Карасева, все равно идет к миру, поскольку "байденовские" пакеты помощи Киеву от США уже к лету будут иссякать, а Трамп новых пакетов вооружений не даст, не желая "вьетнамизации" конфликта — и "поэтому военный потенциал Украины будет снижаться".Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее — в материале Сергея Зуева "ЗАЭС, майнинг криптовалют и (или) ИИ. Украинские эксперты и политики о ситуации"

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Сергей Зуев

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Сергей Зуев

украина, россия, сша, владимир зеленский, дональд трамп, вадим карасев, вооруженные силы украины, сизо, верховная рада, эксклюзив