https://ukraina.ru/20250324/1061994569.html
Блогер Апачев извинился за граффити в Судже. Хинштейн предложил ему показать свой героизм на фронте
Блогер Апачев извинился за граффити в Судже. Хинштейн предложил ему показать свой героизм на фронте - 24.03.2025 Украина.ру
Блогер Апачев извинился за граффити в Судже. Хинштейн предложил ему показать свой героизм на фронте
Блогер Аким Апачев, который ранее расписал здания в курской Судже матерными словами в адрес украинцев и Европы, извинился за свой поступок, заявив, что никого не хотел обидеть, а наоборот, наделся таким образом поддержать российских бойцов
2025-03-24T10:34
2025-03-24T10:34
2025-03-24T12:18
новости
суджа
курская область
европа
хинштейн
вооруженные силы украины
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Ранее Апачев оставил надписи нецензурного характера, адресованные украинцам и Европе, однако местные жители не оценили его "патриотизма", так как эти "рисунки" были оставлены на их и без того поврежденных боевыми действиями домах. В ответ на возмущения людей из-за порчи имущества, рэпер сказал: "Кому не нравится, приезжайте и закрашивайте"."Нарисовал я граффити патриотического содержания в местах, где ездит транспорт бойцов и волонтеров. Просто в городе очень много украинских граффити, я решил наполнить его русскими, чтобы напомнить, что город все-таки принадлежит нам", - утверждал ранее Апачев.Его поступок возмутил не только местных жителей, но и врио главы Курской области Александра Хинштейна и боксера Александра Поветкина. Последний назвал произошедшее хамством и вызвал блогера на поединок, чтобы объяснить, "как нужно относиться к месту, где земля пропитана кровью наших бойцов-освободителей".А Хинштейн отметил, что блогер совершил как минимум три административных правонарушения: запрет на въезд в приграничную зону, использовал ненормативную лексику, а также совершил порчу имущества и вандализм. Глава региона отметил также, что Апачев угрожал недовольным и даже назначал им "стрелки".Врио главы области пообещал направить соответствующие заявления в органы внутренних дел и прокуратуру. При этом Хинштейн назвал подобное поведение блогера наглой провокацией, отметив, что "если кто-то чувствует себя героем, то героизм лучше проявить, надев военную форму" и присоединившись к освободителям Курской области.Хинштейн также подчеркнул, что извинения не отменяют состава административного правонарушения.ВСУ прорвались в этот регион в августе прошлого года. За это время они успели отметиться огромным числом зверств против мирного населения. Примеры - в материале Спустя полгода: убитую в Судже беременную опознали по кольцу и татуировке с цветами.
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новости, суджа, курская область, европа, хинштейн, вооруженные силы украины
Блогер Апачев извинился за граффити в Судже. Хинштейн предложил ему показать свой героизм на фронте
10:34 24.03.2025 (обновлено: 12:18 24.03.2025)
Блогер Аким Апачев, который ранее расписал здания в курской Судже матерными словами в адрес украинцев и Европы, извинился за свой поступок, заявив, что никого не хотел обидеть, а наоборот, наделся таким образом поддержать российских бойцов
"Дорогие жители Курской области и Суджи! Никого не хотел обидеть своими граффити. Мои граффити были направлены на то, чтобы поддержать бойцов, которые работают на фронте, ездят через город и видят огромное количество украинских граффити", - сказал блогер, заявив, что он не угрожал местным жителям, которые остались недовольны его рисунками.
Ранее Апачев оставил надписи нецензурного характера, адресованные украинцам и Европе, однако местные жители не оценили его "патриотизма", так как эти "рисунки" были оставлены на их и без того поврежденных боевыми действиями домах. В ответ на возмущения людей из-за порчи имущества, рэпер сказал: "Кому не нравится, приезжайте и закрашивайте".
"Нарисовал я граффити патриотического содержания в местах, где ездит транспорт бойцов и волонтеров. Просто в городе очень много украинских граффити, я решил наполнить его русскими, чтобы напомнить, что город все-таки принадлежит нам", - утверждал ранее Апачев.
Его поступок возмутил не только местных жителей, но и врио главы Курской области Александра Хинштейна и боксера Александра Поветкина. Последний назвал произошедшее хамством и вызвал блогера на поединок, чтобы объяснить, "как нужно относиться к месту, где земля пропитана кровью наших бойцов-освободителей".
А Хинштейн отметил, что блогер совершил как минимум три административных правонарушения: запрет на въезд в приграничную зону, использовал ненормативную лексику, а также совершил порчу имущества и вандализм. Глава региона отметил также, что Апачев угрожал недовольным и даже назначал им "стрелки".
Врио главы области пообещал направить соответствующие заявления в органы внутренних дел и прокуратуру. При этом Хинштейн назвал подобное поведение блогера наглой провокацией, отметив, что "если кто-то чувствует себя героем, то героизм лучше проявить, надев военную форму" и присоединившись к освободителям Курской области.
Хинштейн также подчеркнул, что извинения не отменяют состава административного правонарушения.
ВСУ прорвались в этот регион в августе прошлого года. За это время они успели отметиться огромным числом зверств против мирного населения. Примеры - в материале Спустя полгода: убитую в Судже беременную опознали по кольцу и татуировке с цветами.