https://ukraina.ru/20250324/1062000948.html

Хинштейн узнал у курян, простят ли они Апачева за граффити на их домах

Хинштейн узнал у курян, простят ли они Апачева за граффити на их домах - 24.03.2025 Украина.ру

Хинштейн узнал у курян, простят ли они Апачева за граффити на их домах

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн запустил в своем телеграм-канале опрос, посвященный поступку блогера Акима Апачева, который изрисовал матерными граффити здания в курской Судже, а потом извинился за сделанное

2025-03-24T12:22

2025-03-24T12:22

2025-03-24T12:22

новости

курская область

суджа

европа

хинштейн

вооруженные силы украины

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Хинштейн предложил жителям региона ответить на вопрос: "Принимаете ли вы извинения Акима Апачева?". За полчаса с небольшим на вопрос ответили более 17 тысяч человек. Примерно две трети из них (68%) выбрали вариант ответа "Нет, не верю". Принять извинения блогера согласились лишь 11% опрошенных.Ранее Апачев оставил надписи нецензурного характера, адресованные украинцам и Европе, однако местные жители не оценили его "патриотизма", так как эти "рисунки" были оставлены на их и без того поврежденных боевыми действиями домах. В ответ на возмущения людей из-за порчи имущества, рэпер сказал: "Кому не нравится, приезжайте и закрашивайте"."Нарисовал я граффити патриотического содержания в местах, где ездит транспорт бойцов и волонтеров. Просто в городе очень много украинских граффити, я решил наполнить его русскими, чтобы напомнить, что город все-таки принадлежит нам", - утверждал ранее Апачев.После того, как в ответ на его действия местные жители отреагировали волной возмущения, блогер извинился, заявив, что "никого не хотел обидеть своими граффити. Мои граффити были направлены на то, чтобы поддержать бойцов, которые работают на фронте, ездят через город и видят огромное количество украинских граффити".Его поступок возмутил не только местных жителей, но и врио главы Курской области Александра Хинштейна и боксера Александра Поветкина. Последний назвал произошедшее хамством и вызвал блогера на поединок, чтобы объяснить, "как нужно относиться к месту, где земля пропитана кровью наших бойцов-освободителей".А Хинштейн отметил, что блогер совершил как минимум три административных правонарушения: запрет на въезд в приграничную зону, использовал ненормативную лексику, а также совершил порчу имущества и вандализм.Врио главы региона пообещал направить соответствующие заявления в органы внутренних дел и прокуратуру. При этом Хинштейн назвал подобное поведение блогера наглой провокацией, отметив, что "если кто-то чувствует себя героем, то героизм лучше проявить, надев военную форму" и присоединившись к освободителям Курской области. Хинштейн также подчеркнул, что извинения не отменяют состава административного правонарушения.ВСУ прорвались в этот регион в августе прошлого года. За это время они успели отметиться огромным числом зверств против мирного населения. Примеры - в материале Спустя полгода: убитую в Судже беременную опознали по кольцу и татуировке с цветами.

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новости, курская область, суджа, европа, хинштейн, вооруженные силы украины