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Пушилин рассказал об "обнадеживающих сигналах" из Часова Яра

Пушилин рассказал об "обнадеживающих сигналах" из Часова Яра - 24.03.2025 Украина.ру

Пушилин рассказал об "обнадеживающих сигналах" из Часова Яра

По мнению главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина из Часов Яра поступают положительные сигналы. Об этом он заявил 24 марта в эфире телеканала "Россия 24"

2025-03-24T11:29

2025-03-24T11:29

2025-03-24T11:29

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всу

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вс рф

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"Мы видим, что поступают очень обнадеживающие сигналы по самому городу Часову Яру", — отметил Пушилин. Он также напомнил, что на данный момент в городе продолжаются встречные бои.Между тем советник главы региона Игорь Кимаковский в понедельник, 24 марта, сообщил, что украинское командование снимает подразделения операторов БПЛА с фронта в ДНР. По его мнению, это может делаться для переброски резервов на Курское направление.Дела идут плохо не только у украинских войск, но и также у киевских политиков. Глава киевского режима Владимир Зеленский вновь стал самой обсуждаемой "кандидатурой на вылет". Подробности в публикации Не переживет мирное соглашение или останется в Африке навсегда: что пророчат Зеленскому сегодня?

https://ukraina.ru/20250324/1061994294.html

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новости, донецкая народная республика, часов яр, денис пушилин, игорь кимаковский, всу, потери всу, вс рф