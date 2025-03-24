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Пушилин рассказал об "обнадеживающих сигналах" из Часова Яра
Пушилин рассказал об "обнадеживающих сигналах" из Часова Яра - 24.03.2025 Украина.ру
Пушилин рассказал об "обнадеживающих сигналах" из Часова Яра
По мнению главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина из Часов Яра поступают положительные сигналы. Об этом он заявил 24 марта в эфире телеканала "Россия 24"
2025-03-24T11:29
2025-03-24T11:29
2025-03-24T11:29
новости
донецкая народная республика
часов яр
денис пушилин
игорь кимаковский
всу
потери всу
вс рф
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"Мы видим, что поступают очень обнадеживающие сигналы по самому городу Часову Яру", — отметил Пушилин. Он также напомнил, что на данный момент в городе продолжаются встречные бои.Между тем советник главы региона Игорь Кимаковский в понедельник, 24 марта, сообщил, что украинское командование снимает подразделения операторов БПЛА с фронта в ДНР. По его мнению, это может делаться для переброски резервов на Курское направление.Дела идут плохо не только у украинских войск, но и также у киевских политиков. Глава киевского режима Владимир Зеленский вновь стал самой обсуждаемой "кандидатурой на вылет". Подробности в публикации Не переживет мирное соглашение или останется в Африке навсегда: что пророчат Зеленскому сегодня?
https://ukraina.ru/20250324/1061994294.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, донецкая народная республика, часов яр, денис пушилин, игорь кимаковский, всу, потери всу, вс рф
Новости, Донецкая Народная Республика, Часов Яр, Денис Пушилин, Игорь Кимаковский, ВСУ, потери ВСУ, ВС РФ
Пушилин рассказал об "обнадеживающих сигналах" из Часова Яра
По мнению главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина из Часов Яра поступают положительные сигналы. Об этом он заявил 24 марта в эфире телеканала "Россия 24"