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Зеленский подписал 28 договоров о гарантиях безопасности для раздела Украины – депутат ВРУ

Зеленский подписал 28 договоров о гарантиях безопасности для раздела Украины – депутат ВРУ - 24.03.2025 Украина.ру

Зеленский подписал 28 договоров о гарантиях безопасности для раздела Украины – депутат ВРУ

Подписанные от имени Украины 28 договоров о гарантиях безопасности были ширмой для договоров с секретными протоколами, по которым Владимир Зеленский делил Украину со своими спонсорами в обмен на поддержку осуществляемого геноцида. Об этом 24 марта заявил украинский парламентарий Александр Дубинский.

2025-03-24T12:13

2025-03-24T12:13

2025-03-24T12:13

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миротворцы

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Владимир Зеленский категорически не согласен с вводом на Украину миротворцев ООН, так как их мандат будет более сбалансированным за счет присутствия в Совбезе ООН России и США, отметил находящийся в киевском СИЗО попозиционный парламентарий.По его мнению, для контроля над этими объектами туда и планируется завести “миротворцев”, которые потом будут предъявлять секретные протоколы и договоры, подписанные нелегитимным Зеленским.Он отметил, что известно о как минимум трёх таких договорах – с Британией, Францией и Данией (порты в Николаевской области). По его мнению, после окончания вооружённого конфликта откроется еще много страшных и неудобных тайн.Тем временем Переговоры РФ и США идут. Делегация Украины ждет результатов "за дверьми"Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел ситуацию в публикации Украина за неделю. Удары по России, американцы хотят забрать АЭС, а Зеленский по традиции хочет денег

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новости, украина, россия, сша, владимир зеленский, александр дубинский, оон, миротворцы оон, миротворцы, гарантии безопасности, франция, британия, дания