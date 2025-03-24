Зеленский подписал 28 договоров о гарантиях безопасности для раздела Украины – депутат ВРУ
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Подписанные от имени Украины 28 договоров о гарантиях безопасности были ширмой для договоров с секретными протоколами, по которым Владимир Зеленский делил Украину со своими спонсорами в обмен на поддержку осуществляемого геноцида. Об этом 24 марта заявил украинский парламентарий Александр Дубинский.
Владимир Зеленский категорически не согласен с вводом на Украину миротворцев ООН, так как их мандат будет более сбалансированным за счет присутствия в Совбезе ООН России и США, отметил находящийся в киевском СИЗО попозиционный парламентарий.
"В то же время, британские и французские “миротворцы” будут, по сути, выполнять функцию охраны Зеленского, и обещанных им стратегических объектов, которыми Зеленский хочет владеть из-за спины своих дружков после окончания войны и раздела украинских активов между победителем и спонсорами", - уверен Дубинский.
По его мнению, для контроля над этими объектами туда и планируется завести “миротворцев”, которые потом будут предъявлять секретные протоколы и договоры, подписанные нелегитимным Зеленским.
"Получается, 28 договоров о гарантиях безопасности, подписанных от имени Украины - были ширмой для договоров с секретными протоколами, по которым Зеленский делил Украину со своими спонсорами в обмен на поддержку осуществляемого геноцида", - констатировал украинский депутат.
Он отметил, что известно о как минимум трёх таких договорах – с Британией, Францией и Данией (порты в Николаевской области). По его мнению, после окончания вооружённого конфликта откроется еще много страшных и неудобных тайн.
Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел ситуацию в публикации Украина за неделю. Удары по России, американцы хотят забрать АЭС, а Зеленский по традиции хочет денег