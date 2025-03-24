Зеленский подписал 28 договоров о гарантиях безопасности для раздела Украины – депутат ВРУ - 24.03.2025 Украина.ру
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Зеленский подписал 28 договоров о гарантиях безопасности для раздела Украины – депутат ВРУ
Зеленский подписал 28 договоров о гарантиях безопасности для раздела Украины – депутат ВРУ - 24.03.2025 Украина.ру
Зеленский подписал 28 договоров о гарантиях безопасности для раздела Украины – депутат ВРУ
Подписанные от имени Украины 28 договоров о гарантиях безопасности были ширмой для договоров с секретными протоколами, по которым Владимир Зеленский делил Украину со своими спонсорами в обмен на поддержку осуществляемого геноцида. Об этом 24 марта заявил украинский парламентарий Александр Дубинский.
2025-03-24T12:13
2025-03-24T12:13
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миротворцы
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Владимир Зеленский категорически не согласен с вводом на Украину миротворцев ООН, так как их мандат будет более сбалансированным за счет присутствия в Совбезе ООН России и США, отметил находящийся в киевском СИЗО попозиционный парламентарий.По его мнению, для контроля над этими объектами туда и планируется завести “миротворцев”, которые потом будут предъявлять секретные протоколы и договоры, подписанные нелегитимным Зеленским.Он отметил, что известно о как минимум трёх таких договорах – с Британией, Францией и Данией (порты в Николаевской области). По его мнению, после окончания вооружённого конфликта откроется еще много страшных и неудобных тайн.Тем временем Переговоры РФ и США идут. Делегация Украины ждет результатов "за дверьми"Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел ситуацию в публикации Украина за неделю. Удары по России, американцы хотят забрать АЭС, а Зеленский по традиции хочет денег
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новости, украина, россия, сша, владимир зеленский, александр дубинский, оон, миротворцы оон, миротворцы, гарантии безопасности, франция, британия, дания
Новости, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, ООН, миротворцы ООН, миротворцы, гарантии безопасности, Франция, Британия, Дания

Зеленский подписал 28 договоров о гарантиях безопасности для раздела Украины – депутат ВРУ

12:13 24.03.2025
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Подписанные от имени Украины 28 договоров о гарантиях безопасности были ширмой для договоров с секретными протоколами, по которым Владимир Зеленский делил Украину со своими спонсорами в обмен на поддержку осуществляемого геноцида. Об этом 24 марта заявил украинский парламентарий Александр Дубинский.
Владимир Зеленский категорически не согласен с вводом на Украину миротворцев ООН, так как их мандат будет более сбалансированным за счет присутствия в Совбезе ООН России и США, отметил находящийся в киевском СИЗО попозиционный парламентарий.
"В то же время, британские и французские “миротворцы” будут, по сути, выполнять функцию охраны Зеленского, и обещанных им стратегических объектов, которыми Зеленский хочет владеть из-за спины своих дружков после окончания войны и раздела украинских активов между победителем и спонсорами", - уверен Дубинский.
По его мнению, для контроля над этими объектами туда и планируется завести “миротворцев”, которые потом будут предъявлять секретные протоколы и договоры, подписанные нелегитимным Зеленским.
"Получается, 28 договоров о гарантиях безопасности, подписанных от имени Украины - были ширмой для договоров с секретными протоколами, по которым Зеленский делил Украину со своими спонсорами в обмен на поддержку осуществляемого геноцида", - констатировал украинский депутат.
Он отметил, что известно о как минимум трёх таких договорах – с Британией, Францией и Данией (порты в Николаевской области). По его мнению, после окончания вооружённого конфликта откроется еще много страшных и неудобных тайн.
Тем временем Переговоры РФ и США идут. Делегация Украины ждет результатов "за дверьми"
Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел ситуацию в публикации Украина за неделю. Удары по России, американцы хотят забрать АЭС, а Зеленский по традиции хочет денег
 
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