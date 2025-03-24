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ВСУ применяли в Курской области отравляющие вещества — военкоры

ВСУ применяли в Курской области отравляющие вещества — военкоры - 24.03.2025 Украина.ру

ВСУ применяли в Курской области отравляющие вещества — военкоры

Украинские войска применяли на территории Курской области боеприпасы с отравляющими веществами. Об этом 24 марта сообщили авторы Телеграм-канала "Архангел спецназа"

2025-03-24T12:15

2025-03-24T12:15

2025-03-24T12:15

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По данным военкоров, украинские военные использовали эти боеприпасы у приграничного села Куриловка. Также уточняется, что отравляющие вещества распространяла артиллерия ВСУ и забрасывались они с помощью квадрокоптеров.Ранее очевидцы рассказали изданию aif.ru, что ВСУ сбрасывали в водоемы Суджи тела убитых сослуживцев и местных жителей во время оккупации города в Курской области. Делали они это нарочно, желая навредить ВС РФ и местным жителям, отравив питьевую воду. Подробности в публикации ВСУ топили тела сослуживцев и травили воду в Судже — СМИ.Как уже стало понятно, это далеко не первый случай, когда украинские военные пытаются отравить ВС РФ и местных жителей. Например, ранее в ЛНР сбили дрон ВСУ с боеприпасом, содержащим отравляющие вещества.

https://ukraina.ru/20250324/1061998342.html

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новости, курская область, дроны, отравление, вооруженные силы украины, всу, россия, украина