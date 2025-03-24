Отказался перебрасывать ВСУ на границу с Белгородом: "СВ" рассекретил, за что отстранили комбригады
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Командира 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Дмитрия Волошина отстранили от должности после отказа выполнять приказ по переброске ее подразделений на границу с Краснояружским районом Белгородской области. Об этом 24 марта написал Телеграм-канал "Северный ветер"
Вместо Волошина врио командира бригады назначили 30-летнего В. Гуцула, который является "довольно-таки любопытным персонажем", уточняют авторы публикации. По данным военкоров, он вывез свою семью в одну из стран Южной Европы.
"82-я бригада ВСУ отказалась выполнять приказ в Белгородском приграничье — комбриг снят", — сказано в посте.
По словам военкоров, которые ведут Телеграм-канал, сейчас Гуцул получил приказ восстановить боеспособность 82-й бригады, восполнение потерь будет происходить преимущественно за счет насильно мобилизованной украинской молодежи не старше 24 лет.
Вчера, 06:15Опять полезут в атаку: Онуфриенко о ВСУ вблизи Белгородской областиВ Краснояружском районе Белгородской области, вблизи границы противник продолжает сосредоточивать свои силы, видимо, они опять полезут в атаку. Шансы на успех нулевые. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
Стоит отметить, что в минувший вторник, 18 марта, прямо перед переговорами президентов России и США, ВСУ пытались атаковать Белгородскую область пять раз за сутки, однако это обернулось провалом и потерями Киева. Подробности в публикации Прямиком перед переговорами Путина и Трампа ВС РФ отразили попытки ВСУ вторгнуться в Белгородскую область.