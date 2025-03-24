https://ukraina.ru/20250324/1061997926.html

Отказался перебрасывать ВСУ на границу с Белгородом: "СВ" рассекретил, за что отстранили комбригады

Отказался перебрасывать ВСУ на границу с Белгородом: "СВ" рассекретил, за что отстранили комбригады - 24.03.2025 Украина.ру

Отказался перебрасывать ВСУ на границу с Белгородом: "СВ" рассекретил, за что отстранили комбригады

Командира 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Дмитрия Волошина отстранили от должности после отказа выполнять приказ по переброске ее подразделений на границу с Краснояружским районом Белгородской области. Об этом 24 марта написал Телеграм-канал "Северный ветер"

2025-03-24T11:45

2025-03-24T11:45

2025-03-24T11:45

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Вместо Волошина врио командира бригады назначили 30-летнего В. Гуцула, который является "довольно-таки любопытным персонажем", уточняют авторы публикации. По данным военкоров, он вывез свою семью в одну из стран Южной Европы.По словам военкоров, которые ведут Телеграм-канал, сейчас Гуцул получил приказ восстановить боеспособность 82-й бригады, восполнение потерь будет происходить преимущественно за счет насильно мобилизованной украинской молодежи не старше 24 лет.Стоит отметить, что в минувший вторник, 18 марта, прямо перед переговорами президентов России и США, ВСУ пытались атаковать Белгородскую область пять раз за сутки, однако это обернулось провалом и потерями Киева. Подробности в публикации Прямиком перед переговорами Путина и Трампа ВС РФ отразили попытки ВСУ вторгнуться в Белгородскую область.

https://ukraina.ru/20250323/1061962603.html

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