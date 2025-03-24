Жены украинских военных просят власти отказаться от Донбасса и отдать его России — российские СМИ
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Жены насильно мобилизованных солдат ВСУ желают скорейшего окончания конфликта и просят власти отказаться от Донбасса в пользу России. Об этом 24 марта написал ряд российских СМИ со ссылкой на украинского военнослужащего Виталия Мириневского
По его словам, офицеры ВСУ не берегут жизни своих военных, в то время как киевские власти заняты лишь личным обогащением.
"Стреляют своих, чтобы не попадали в плен. А если ты пропал без вести — оно никак не оплачивается. Уже наши же жены, женщины говорят: отдай Донбасс. [Владимир] Зеленский, куда ж не кинься, он разграбил все. Что дали — тоже забрал", — заявил Мириневский.
Стоит отметить, что ранее украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на данные Киевского международного института социологии сообщило, что число украинцев, готовых к отказу от территорий, за год выросло в два раза. В то же время СМИ выяснили, что вэсэушники думают о 30-дневном перемирии: "Мы уже проиграли".
Тем временем политолог Олег Неменский в интервью изданию Украина.ру заявил, что большинство украинцев настроены на продолжение войны, потому они считают любой формат ее завершения несправедливым. И дело далеко не в территориях и не в потерях. Даже если Украина сократится в два раза, желание возмездия и чувство лютой ненависти будут усиливаться. Полное заявление собеседника издания — в публикации Даже если Украина сократится в два раза, чувство лютой ненависти будет усиливаться.