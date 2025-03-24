Жены украинских военных просят власти отказаться от Донбасса и отдать его России — российские СМИ - 24.03.2025 Украина.ру
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Жены украинских военных просят власти отказаться от Донбасса и отдать его России — российские СМИ
Жены украинских военных просят власти отказаться от Донбасса и отдать его России — российские СМИ - 24.03.2025 Украина.ру
Жены украинских военных просят власти отказаться от Донбасса и отдать его России — российские СМИ
Жены насильно мобилизованных солдат ВСУ желают скорейшего окончания конфликта и просят власти отказаться от Донбасса в пользу России. Об этом 24 марта написал ряд российских СМИ со ссылкой на украинского военнослужащего Виталия Мириневского
2025-03-24T12:40
2025-03-24T12:40
новости
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По его словам, офицеры ВСУ не берегут жизни своих военных, в то время как киевские власти заняты лишь личным обогащением.Стоит отметить, что ранее украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на данные Киевского международного института социологии сообщило, что число украинцев, готовых к отказу от территорий, за год выросло в два раза. В то же время СМИ выяснили, что вэсэушники думают о 30-дневном перемирии: "Мы уже проиграли".Тем временем политолог Олег Неменский в интервью изданию Украина.ру заявил, что большинство украинцев настроены на продолжение войны, потому они считают любой формат ее завершения несправедливым. И дело далеко не в территориях и не в потерях. Даже если Украина сократится в два раза, желание возмездия и чувство лютой ненависти будут усиливаться. Полное заявление собеседника издания — в публикации Даже если Украина сократится в два раза, чувство лютой ненависти будет усиливаться.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, донбасс, россия, украина, вооруженные силы украины, всу, вс рф, потери, потери всу, территориальные потери
Новости, Донбасс, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, ВСУ, ВС РФ, потери, потери ВСУ, территориальные потери

Жены украинских военных просят власти отказаться от Донбасса и отдать его России — российские СМИ

12:40 24.03.2025
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Жены насильно мобилизованных солдат ВСУ желают скорейшего окончания конфликта и просят власти отказаться от Донбасса в пользу России. Об этом 24 марта написал ряд российских СМИ со ссылкой на украинского военнослужащего Виталия Мириневского
По его словам, офицеры ВСУ не берегут жизни своих военных, в то время как киевские власти заняты лишь личным обогащением.
"Стреляют своих, чтобы не попадали в плен. А если ты пропал без вести — оно никак не оплачивается. Уже наши же жены, женщины говорят: отдай Донбасс. [Владимир] Зеленский, куда ж не кинься, он разграбил все. Что дали — тоже забрал", — заявил Мириневский.
Стоит отметить, что ранее украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на данные Киевского международного института социологии сообщило, что число украинцев, готовых к отказу от территорий, за год выросло в два раза. В то же время СМИ выяснили, что вэсэушники думают о 30-дневном перемирии: "Мы уже проиграли".
Тем временем политолог Олег Неменский в интервью изданию Украина.ру заявил, что большинство украинцев настроены на продолжение войны, потому они считают любой формат ее завершения несправедливым. И дело далеко не в территориях и не в потерях. Даже если Украина сократится в два раза, желание возмездия и чувство лютой ненависти будут усиливаться. Полное заявление собеседника издания — в публикации Даже если Украина сократится в два раза, чувство лютой ненависти будет усиливаться.
 
НовостиДонбассРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныВСУВС РФпотерипотери ВСУтерриториальные потери
 
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