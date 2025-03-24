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Жены украинских военных просят власти отказаться от Донбасса и отдать его России — российские СМИ

Жены украинских военных просят власти отказаться от Донбасса и отдать его России — российские СМИ - 24.03.2025 Украина.ру

Жены украинских военных просят власти отказаться от Донбасса и отдать его России — российские СМИ

Жены насильно мобилизованных солдат ВСУ желают скорейшего окончания конфликта и просят власти отказаться от Донбасса в пользу России. Об этом 24 марта написал ряд российских СМИ со ссылкой на украинского военнослужащего Виталия Мириневского

2025-03-24T12:40

2025-03-24T12:40

2025-03-24T12:40

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По его словам, офицеры ВСУ не берегут жизни своих военных, в то время как киевские власти заняты лишь личным обогащением.Стоит отметить, что ранее украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на данные Киевского международного института социологии сообщило, что число украинцев, готовых к отказу от территорий, за год выросло в два раза. В то же время СМИ выяснили, что вэсэушники думают о 30-дневном перемирии: "Мы уже проиграли".Тем временем политолог Олег Неменский в интервью изданию Украина.ру заявил, что большинство украинцев настроены на продолжение войны, потому они считают любой формат ее завершения несправедливым. И дело далеко не в территориях и не в потерях. Даже если Украина сократится в два раза, желание возмездия и чувство лютой ненависти будут усиливаться. Полное заявление собеседника издания — в публикации Даже если Украина сократится в два раза, чувство лютой ненависти будет усиливаться.

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новости, донбасс, россия, украина, вооруженные силы украины, всу, вс рф, потери, потери всу, территориальные потери