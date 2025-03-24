Украина ударила по двум мостам в Белгородской области: Mash предположил, чем - 24.03.2025 Украина.ру
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Украина ударила по двум мостам в Белгородской области: Mash предположил, чем
Украина ударила по двум мостам в Белгородской области: Mash предположил, чем - 24.03.2025 Украина.ру
Украина ударила по двум мостам в Белгородской области: Mash предположил, чем
ВСУ ударили по двум мостам в районах населенных пунктов Графовка и Надеждевка в Белгородской области. Вероятнее всего, атаки были произведены из РСЗО HIMARS. Об этом 24 марта сообщил Телеграм-канал Mash
2025-03-24T12:56
2025-03-24T12:56
новости
белгородская область
россия
украина
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вс рф
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По данным авторов публикации, предварительно, противник бил по объектам из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. В канале предположили, что таким образом украинцы хотят затруднить логистику российским военным.В посте уточняется, что в районе населенного пункта Демидовка идут активные боевые действия, а внутри села бойцов ВСУ нет. По имеющимся данным, потери Украины на этом направлении составили около 300-500 человек.Ранее военкор Юрий Котенок сообщил о новой тактике ВСУ в Белгородской области с использованием мелких пехотных групп. Однако даже это не помогло противнику. Как рассказал Котенок, прорвавшиеся к окраине белгородской Демидовки украинцы частично ликвидированы, частично отступили.Стоит напомнить, что в тот же день, когда прошли переговоры лидеров России и США, ВСУ предприняли неудачную попытку пересечь границу России в западной части Белгородской области. В Минобороны РФ заявили, что все атаки украинских военных были успешно отражены, а пересечение госграницы не было допущено. Подробнее об этом — в публикации Прямиком перед переговорами Путина и Трампа ВС РФ отразили попытки ВСУ вторгнуться в Белгородскую область.
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новости, белгородская область, россия, украина, вооруженные силы украины, вс рф
Новости, Белгородская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, ВС РФ

Украина ударила по двум мостам в Белгородской области: Mash предположил, чем

12:56 24.03.2025
 
© commons.wikimedia.org / U.S. Army photoHIMARS
HIMARS - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© commons.wikimedia.org / U.S. Army photo
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ВСУ ударили по двум мостам в районах населенных пунктов Графовка и Надеждевка в Белгородской области. Вероятнее всего, атаки были произведены из РСЗО HIMARS. Об этом 24 марта сообщил Телеграм-канал Mash
По данным авторов публикации, предварительно, противник бил по объектам из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. В канале предположили, что таким образом украинцы хотят затруднить логистику российским военным.
В посте уточняется, что в районе населенного пункта Демидовка идут активные боевые действия, а внутри села бойцов ВСУ нет. По имеющимся данным, потери Украины на этом направлении составили около 300-500 человек.
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Ранее военкор Юрий Котенок сообщил о новой тактике ВСУ в Белгородской области с использованием мелких пехотных групп. Однако даже это не помогло противнику. Как рассказал Котенок, прорвавшиеся к окраине белгородской Демидовки украинцы частично ликвидированы, частично отступили.
Стоит напомнить, что в тот же день, когда прошли переговоры лидеров России и США, ВСУ предприняли неудачную попытку пересечь границу России в западной части Белгородской области. В Минобороны РФ заявили, что все атаки украинских военных были успешно отражены, а пересечение госграницы не было допущено. Подробнее об этом — в публикации Прямиком перед переговорами Путина и Трампа ВС РФ отразили попытки ВСУ вторгнуться в Белгородскую область.
 
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