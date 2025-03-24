https://ukraina.ru/20250324/1062002346.html

Украина ударила по двум мостам в Белгородской области: Mash предположил, чем

Украина ударила по двум мостам в Белгородской области: Mash предположил, чем - 24.03.2025 Украина.ру

Украина ударила по двум мостам в Белгородской области: Mash предположил, чем

ВСУ ударили по двум мостам в районах населенных пунктов Графовка и Надеждевка в Белгородской области. Вероятнее всего, атаки были произведены из РСЗО HIMARS. Об этом 24 марта сообщил Телеграм-канал Mash

2025-03-24T12:56

2025-03-24T12:56

2025-03-24T12:56

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По данным авторов публикации, предварительно, противник бил по объектам из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. В канале предположили, что таким образом украинцы хотят затруднить логистику российским военным.В посте уточняется, что в районе населенного пункта Демидовка идут активные боевые действия, а внутри села бойцов ВСУ нет. По имеющимся данным, потери Украины на этом направлении составили около 300-500 человек.Ранее военкор Юрий Котенок сообщил о новой тактике ВСУ в Белгородской области с использованием мелких пехотных групп. Однако даже это не помогло противнику. Как рассказал Котенок, прорвавшиеся к окраине белгородской Демидовки украинцы частично ликвидированы, частично отступили.Стоит напомнить, что в тот же день, когда прошли переговоры лидеров России и США, ВСУ предприняли неудачную попытку пересечь границу России в западной части Белгородской области. В Минобороны РФ заявили, что все атаки украинских военных были успешно отражены, а пересечение госграницы не было допущено. Подробнее об этом — в публикации Прямиком перед переговорами Путина и Трампа ВС РФ отразили попытки ВСУ вторгнуться в Белгородскую область.

https://ukraina.ru/20250324/1061997926.html

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