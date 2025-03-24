Украина ударила по двум мостам в Белгородской области: Mash предположил, чем
ВСУ ударили по двум мостам в районах населенных пунктов Графовка и Надеждевка в Белгородской области. Вероятнее всего, атаки были произведены из РСЗО HIMARS. Об этом 24 марта сообщил Телеграм-канал Mash
По данным авторов публикации, предварительно, противник бил по объектам из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. В канале предположили, что таким образом украинцы хотят затруднить логистику российским военным.
В посте уточняется, что в районе населенного пункта Демидовка идут активные боевые действия, а внутри села бойцов ВСУ нет. По имеющимся данным, потери Украины на этом направлении составили около 300-500 человек.
11:45Отказался перебрасывать ВСУ на границу с Белгородом: "СВ" рассекретил, за что отстранили комбригадыКомандира 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Дмитрия Волошина отстранили от должности после отказа выполнять приказ по переброске ее подразделений на границу с Краснояружским районом Белгородской области. Об этом 24 марта написал Телеграм-канал "Северный ветер"
Ранее военкор Юрий Котенок сообщил о новой тактике ВСУ в Белгородской области с использованием мелких пехотных групп. Однако даже это не помогло противнику. Как рассказал Котенок, прорвавшиеся к окраине белгородской Демидовки украинцы частично ликвидированы, частично отступили.
Стоит напомнить, что в тот же день, когда прошли переговоры лидеров России и США, ВСУ предприняли неудачную попытку пересечь границу России в западной части Белгородской области. В Минобороны РФ заявили, что все атаки украинских военных были успешно отражены, а пересечение госграницы не было допущено. Подробнее об этом — в публикации Прямиком перед переговорами Путина и Трампа ВС РФ отразили попытки ВСУ вторгнуться в Белгородскую область.