https://ukraina.ru/20250324/1061998342.html

В 300 метрах от жилых домов: под Москвой нашли "лепестки"

В 300 метрах от жилых домов: под Москвой нашли "лепестки" - 24.03.2025 Украина.ру

В 300 метрах от жилых домов: под Москвой нашли "лепестки"

На территории стройгородка в поселении Воскресенское в Новой Москве нашли мину-лепесток мину-лепесток (ПФМ-1). Она находилась всего в 300 метрах от жилых домов, сообщил телеграм-канал Readovka

2025-03-24T11:47

2025-03-24T11:47

2025-03-24T11:47

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геннадий алехин

вооруженные силы украины

украина.ру

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Такими минами ВСУ ранее активно забрасывали мирные города Донбасса. Комментируя этот факт, один из основателей Донецкой Народной Республики (ДНР) Андрей Пургин в интервью Украина.ру отмечал, что "лепестки" не самоуничтожаются, это значит, что киевский режим устроил войну против мирного населения."Это война против мирного населения. Вы знаете, запрещено использовать мины без самоуничтожения, а Донбасс забрасывается минами, которые не самоуничтожаются. Они очень быстро обваливаются в пыли и застревают в деревьях. Так как они пластиковые, у них неограниченный срок годности", - сказал Пургин.Полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин, поясняя технические возможности ПФМ-1 (противопехотной фугасной мины) "Лепесток", отметил, что эта мина может устанавливаться на грунт только средствами дистанционного минирования. Взрыв происходит, когда нога наступает на мину, на датчик цели.

https://ukraina.ru/20240307/1053763661.html

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москва

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новости, донбасс, москва, донецкая народная республика, андрей пургин, геннадий алехин, вооруженные силы украины, украина.ру