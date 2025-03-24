В 300 метрах от жилых домов: под Москвой нашли "лепестки"
На территории стройгородка в поселении Воскресенское в Новой Москве нашли мину-лепесток мину-лепесток (ПФМ-1). Она находилась всего в 300 метрах от жилых домов, сообщил телеграм-канал Readovka
"Предварительно, это противопехотная мина ПФМ-1, известная как мина-лепесток - взрывчатка находится на территории строительного городка - рабочих эвакуировали. По сообщениям столичных СМИ, подозрительный предмет находится в 300 метрах от жилого сектора", - говорится в сообщении издания.
Такими минами ВСУ ранее активно забрасывали мирные города Донбасса. Комментируя этот факт, один из основателей Донецкой Народной Республики (ДНР) Андрей Пургин в интервью Украина.ру отмечал, что "лепестки" не самоуничтожаются, это значит, что киевский режим устроил войну против мирного населения.
"Это война против мирного населения. Вы знаете, запрещено использовать мины без самоуничтожения, а Донбасс забрасывается минами, которые не самоуничтожаются. Они очень быстро обваливаются в пыли и застревают в деревьях. Так как они пластиковые, у них неограниченный срок годности", - сказал Пургин.
Разминирование в центре Донецка
Полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин, поясняя технические возможности ПФМ-1 (противопехотной фугасной мины) "Лепесток", отметил, что эта мина может устанавливаться на грунт только средствами дистанционного минирования. Взрыв происходит, когда нога наступает на мину, на датчик цели.
"Лепесток" - коварен и малозаметен, особенно для мирных граждан. Кроме специфических боевых качеств, форма и цвет способствует маскировке не только на местности, но и в городских кварталах. Это могли испытать на себе жители Донецка и Лисичанска, Горловки и Северодонецка, приграничных сел Белгородской области. Минимум металлических деталей затрудняет обнаружение техническими средствами. А сорок граммов жидкого ВВ (взрывчатое вещество) при подрыве может нанести серьезный ущерб здоровью взрослого человека, вплоть до травматической ампутации конечности. Ребенка такая мина просто убьет. К сожалению, подобные случаи не редкость", - отметил Алехин.