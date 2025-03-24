В 300 метрах от жилых домов: под Москвой нашли "лепестки" - 24.03.2025 Украина.ру
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В 300 метрах от жилых домов: под Москвой нашли "лепестки"
В 300 метрах от жилых домов: под Москвой нашли "лепестки" - 24.03.2025 Украина.ру
В 300 метрах от жилых домов: под Москвой нашли "лепестки"
На территории стройгородка в поселении Воскресенское в Новой Москве нашли мину-лепесток мину-лепесток (ПФМ-1). Она находилась всего в 300 метрах от жилых домов, сообщил телеграм-канал Readovka
2025-03-24T11:47
2025-03-24T11:47
новости
донбасс
москва
донецкая народная республика
андрей пургин
геннадий алехин
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Такими минами ВСУ ранее активно забрасывали мирные города Донбасса. Комментируя этот факт, один из основателей Донецкой Народной Республики (ДНР) Андрей Пургин в интервью Украина.ру отмечал, что "лепестки" не самоуничтожаются, это значит, что киевский режим устроил войну против мирного населения."Это война против мирного населения. Вы знаете, запрещено использовать мины без самоуничтожения, а Донбасс забрасывается минами, которые не самоуничтожаются. Они очень быстро обваливаются в пыли и застревают в деревьях. Так как они пластиковые, у них неограниченный срок годности", - сказал Пургин.Полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин, поясняя технические возможности ПФМ-1 (противопехотной фугасной мины) "Лепесток", отметил, что эта мина может устанавливаться на грунт только средствами дистанционного минирования. Взрыв происходит, когда нога наступает на мину, на датчик цели.
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новости, донбасс, москва, донецкая народная республика, андрей пургин, геннадий алехин, вооруженные силы украины, украина.ру
Новости, Донбасс, Москва, Донецкая Народная Республика, Андрей Пургин, Геннадий Алехин, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

В 300 метрах от жилых домов: под Москвой нашли "лепестки"

11:47 24.03.2025
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРазминирование в центре Донецка
Разминирование в центре Донецка - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости . РИА Новости
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На территории стройгородка в поселении Воскресенское в Новой Москве нашли мину-лепесток мину-лепесток (ПФМ-1). Она находилась всего в 300 метрах от жилых домов, сообщил телеграм-канал Readovka
"Предварительно, это противопехотная мина ПФМ-1, известная как мина-лепесток - взрывчатка находится на территории строительного городка - рабочих эвакуировали. По сообщениям столичных СМИ, подозрительный предмет находится в 300 метрах от жилого сектора", - говорится в сообщении издания.
Такими минами ВСУ ранее активно забрасывали мирные города Донбасса. Комментируя этот факт, один из основателей Донецкой Народной Республики (ДНР) Андрей Пургин в интервью Украина.ру отмечал, что "лепестки" не самоуничтожаются, это значит, что киевский режим устроил войну против мирного населения.
"Это война против мирного населения. Вы знаете, запрещено использовать мины без самоуничтожения, а Донбасс забрасывается минами, которые не самоуничтожаются. Они очень быстро обваливаются в пыли и застревают в деревьях. Так как они пластиковые, у них неограниченный срок годности", - сказал Пургин.
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРазминирование в центре Донецка
Разминирование в центре Донецка - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости . РИА Новости
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Разминирование в центре Донецка
Полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин, поясняя технические возможности ПФМ-1 (противопехотной фугасной мины) "Лепесток", отметил, что эта мина может устанавливаться на грунт только средствами дистанционного минирования. Взрыв происходит, когда нога наступает на мину, на датчик цели.
"Лепесток" - коварен и малозаметен, особенно для мирных граждан. Кроме специфических боевых качеств, форма и цвет способствует маскировке не только на местности, но и в городских кварталах. Это могли испытать на себе жители Донецка и Лисичанска, Горловки и Северодонецка, приграничных сел Белгородской области. Минимум металлических деталей затрудняет обнаружение техническими средствами. А сорок граммов жидкого ВВ (взрывчатое вещество) при подрыве может нанести серьезный ущерб здоровью взрослого человека, вплоть до травматической ампутации конечности. Ребенка такая мина просто убьет. К сожалению, подобные случаи не редкость", - отметил Алехин.
7 марта 2024, 14:28
Минный террор ВСУ: на смену "лепесткам" пришли "колокольчики"Какие мины-ловушки использует противник и как с ними бороться
 
НовостиДонбассМоскваДонецкая Народная РеспубликаАндрей ПургинГеннадий АлехинВооруженные силы УкраиныУкраина.ру
 
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