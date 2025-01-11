https://ukraina.ru/20250111/1060188081.html

Алексей Рамм: Если ВСУ не пойдут на белорусскую авантюру, Россия войдет в подбрюшье Харьковской области

Алексей Рамм: Если ВСУ не пойдут на белорусскую авантюру, Россия войдет в подбрюшье Харьковской области - 11.01.2025 Украина.ру

Алексей Рамм: Если ВСУ не пойдут на белорусскую авантюру, Россия войдет в подбрюшье Харьковской области

Украина не отказалась от планов провести "геймченджер" - операцию, которая поменяла бы ход боевых действий коренным образом. Но окно возможностей для этой операции с каждым днем становится все меньше, считает военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм

2025-01-11T07:00

2025-01-11T07:00

2025-01-11T07:00

интервью

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россия

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Алексей, в конце декабря 2024 года вы говорили о том, что Украина сможет пойти в новое наступление только в том случае, если объявит мобилизацию молодежи, стабилизирует фронт в Донбассе, восстановит свои старые бригады и подготовит новые резервы. Изменились ли ваши оценки после того, как нашим войскам пришлось отражать атаку противника на хутор Бердин в Курской области?- Я имел в виду немного другое.Еще в конце 2023 года киевский режим осознал, что если ход боевых действий будет развиваться в прежнем режиме, то война для него будет проиграна.Нынешнее украинское командование во главе с Сырским (в отличие от Наева и Залужного, которые больше тяготели к советской школе и старались воевать методами оперативного искусству) больше тяготеет к западной военной школе. А один из краеугольных камней западной военной школы – это "геймченджеры" (Game Changer). Такие операции, которые в один момент могут поменять расклад сил.В частности, во Второй мировой войне такими операциями стали Эль-Аламейн и Мидуэй.Короче говоря, Украина тоже стала думать о проведении такого "геймченджера", который бы позволил бы усадить Россию за стол переговоров.В начале 2024 года у киевского режима были амбициозные планы устроить белорусскую авантюру. Ситуация закручивалась очень серьезно, но у них ничего не вышло. Следующей такой попыткой было само вторжение в Курскую область.Более того, судя по тому, как развивалась курская авантюра, Украина ее рассматривала в качестве подготовки к более масштабной операции. К августу 2024 года ситуация в Донбассе складывалась для противника все хуже и хуже, поэтому ему нужно было перевести дух и собраться с силами.Теперь насчет рождественской атаки ВСУ в Курской области.Хутор Бердин не был их основной целью. У противника был более серьезный замысел. Киевский режим рассчитывал занять всю эту агломерацию (два поселка и между ними хутор), обойти ее по дороге с востока и взять Большое Солдатское. В идеале Украина вообще хотела продвинутся еще дальше до таких рубежей, чтобы взять под артиллерийский огонь Курчатов или сам Курск. Если бы у врага удалась эта затея, российскому командованию пришлось бы снимать какие-то части с Донбасса.Но мы хорошо сработали, вскрыв замысел противника и в первые часы нанести по нему удары. Из всего этого амбициозного замысла ВСУ смогли захватить только несколько домов в Бердине, откуда их потом выбили. Их 250-й штурмовой батальон там оставил всю свою бронетехнику.Киевский режим не снимает с повестки дня этот "геймченджер". Да, что сейчас ситуация для Украины еще хуже, чем в начале 2024 года. Все-таки тогда противник смог сформировать пять полноценных бригад для каких-то операций в Белоруссии, а сейчас такой возможности у них нет. Тем не менее, если сейчас враг ничего не предпримет и бросит все на самотек, то он точно потеряет Донбасс.Армия Россия уже стоит у границ Днепропетровской области. ВКС РФ уже активно поражают "Мотор Сич" в Запорожье. В западном Донбассе из укрепрайонов у ВСУ осталась только Покровская агломерация, но и там для них все печально. В частности, мы уже смогли преодолеть крупный укрепрайон врага, который удерживал подступы к трассе М-30 на Павлоград. По самой трассе уже можно работать дронами и артиллерией.Кстати, когда я в конце прошлого года говорил о мобилизации молодежи, то Зеленский сейчас явно взял курс на то, чтобы ее не проводить. Он решился идти на выборы и не собирается проводить политическое самоубийство с такой повесткой. Вот и получается, что для нового наступления нужны люди, а люди воевать не хотят.Так что у Украины есть всего один шанс провести этот "геймченджер". И это окно возможностей закрывается для нее с каждым днем. Да и сам масштаб такой операции по сравнению с курской авантюрой будет гораздо меньше.- Правильно ли я понимаю, что если сейчас Украина, например, снова не пойдет на белорусскую авантюру к президентским выборам в республике к 26 января, то у нее другого шанса на такую авантюру уже точно не будет?- Да. То же наступление Украины на хутор Бердин ставило целью дать войскам передышку, чтобы накопить силы для белорусской авантюры.Теоретически у киевского режима еще остается вариант с Приднестровьем, где сейчас очень тяжелая ситуация. Проблема упирается в Молдавскую ГРЭС, на которой висит энергоснабжение не только всей Молдовы, но и Одесской области (после эффективных ударов ВКС РФ по украинской инфраструктуре). Противнику было бы выгодно там что-то такое сделать.Другое дело, что молдавские союзники Украины сейчас настолько слабы, что сами приднестровцы их запинают и освободят Кишинев от Майи Санду.Поэтому нападение на Белоруссию выглядит сейчас самым оптимальным вариантом. Тем более, в прошлом году такие попытки предпринимались.- Расскажите, пожалуйста, подробнее как именно Украина в прошлом году пыталась организовать там наступление.- Это был очень известный случай.Как я уже сказал, Украина начала готовиться к этому наступлению в конце 2023 года, когда у нее на Киевском направлении формировались пять новых бригад. Тогда этому помешали трения в Конгрессе по поводу выделения военной помощи. Если бы американцы сразу выделили Украине эти ресурсы, бригады были бы готовы уже к февралю 2024 года. Но этот процесс растянулся до лета.Украина подтянула к белорусским границам эти пять бригад вместе с подразделениями Нацгвардии. Тогда же Зеленский стал говорить о том, что Белоруссию надо "вернуть в лоно европейских стран". Тогда же начались учения Польши на стыке польской, украинской и белорусской границей.И именно поэтому Москва и Минск объявили об учениях нестратегических ядерных сил. Главный хранитель нашего ядерного оружия (начальник 12-го Главного управления Минобороны) выступал на фоне белорусского штурмовика Су-25, под которым были подвешены некие изделия. Белорусская армия свою группировку тоже подтянула к границе. И Лукашенко тогда произнес свою знаменитую речь про "близорукость" ("Я не вижу никаких красных линий"), намекнув, что готов отстаивать независимость республики в том числе с использованием ядерного оружия.Ситуация разрядилась только тогда, когда внезапно прошли совместные китайско-белорусские учения под Брестом (в Белоруссию внезапно прилетела рота китайских десантников). Эти учения на границе с Украиной шли около двух недель. И спустя две недели Украина начала отводить войска от границы.Вряд ли сейчас у Киева есть силы и средства, чтобы повторить этот замысел. Если что-то и будет, так это некий удар на стыке Гомельской и Брянской областей. Там местность подходит для того, чтобы зайти чуть-чуть на белорусскую и чуть-чуть на российскую территорию неким выступом. И Евросоюз для этого тоже начал готовить почву. Например, Чехия на днях заявила, что считают нелегитимными выборы в Белоруссии.И Украина действительно может использовать всяких белорусских коллаборационистов, чтобы они устроили провокации на границе (мол, народ против), под этот шумок ввести туда свою группировку и зацепиться за эту территорию так же, как за Курскую область.Надеюсь, что ничего у врага не получится.- Если такая авантюра случится, можем ли мы быть уверены в том, что Украина теперь уже точно потеряет Донбасс?- Все зависит от того, с какой скоростью мы сможем отразить это нападение. Если это затянется, нам однозначно придется снимать какие-то части с Донбасса. Но этого нападения могут не произойти по одной простой причине: наши успехи в Донбассе не позволят Украине собрать для этого силы. Причем ситуация в Донбассе настолько вышла из-под контроля Киева, что он уже ничего не сможет сделать, чтобы ее стабилизировать. Все сыпется, сыпется и сыпется.И если мы хотим сорвать белорусско-брянскую авантюру ВСУ, нам надо продолжать бить их в Донбассе, не давая противнику накапливать свободные резервы.Я уже говорил, что наступление на Бердин нужно было Украине для передышки. Передышку она не получила. Она получила только существенное поражение. Из сообщений Минобороны могло сложиться впечатление, что 5 января для этой атаки противник использовал небольшие силы и средства. На самом деле это не так.Мои бывшие сослуживцы, которые воюют под Курском, говорят, что ВСУ туда бросили шесть батальонно-тактических групп. Просто мы по ним сразу отработали, поэтому они далеко не прошли.- Если никаких таких экстраординарных событий не будет, сколько мы еще в экспедиционном режиме сможем медленно, но верно, продвигаться в Донбассе?- Я бы не сказал, что это экспедиционный режим. Это полноценные боевые действия. Понятно, что всем бы нам хотелось провести на Украине операцию "Багратион", но демографическая и экономическая ситуация сегодняшнего дня не позволяет формировать такие миллионные армии.Не секрет, что в России уже много лет установилась демографическая яма. Мы с ней боремся-боремся, а ситуация все усугубляется и усугубляется. И людей столько нет, и общество более чувствительно к потерям.Вариант с мобилизационной экономикой сегодня тоже невозможен. Она загонит нас в тупик. Мы это хорошо видим на примере Украины.Поэтому российское руководство выбрало правильный подход: экономика работает, в государстве все стабильно, добровольцы идут. Если эта тенденция сохранится, мы можем воевать долго. Сможет ли в таком варианте воевать Украина? Не знаю. Уже конец 2023 года показал, что у нее перспектив нет. Эту ситуацию может поменять только какое-нибудь падение метеорита.Киевский режим сейчас рассчитывает на то же, на что рассчитывало правительство Республиканской Испании времен гражданской войны, когда Франко своим наступлением от моря до моря разрезал страну на две части. "Если мы не поменяем правила игры, будем держаться до тех пор, пока в Европе не случится мировая война. Германия прекратит помогать Франко, а с Франко мы договоримся".Готово ли украинское общество терпеть такие лишения? Это большой вопрос. В Республиканской Испании общество тоже недолго их терпело. Многие потом стали переходить на сторону Франко. В украинском обществе тоже появились трещины. Во-первых, киевский режим по мобилизации вместо 400 тысяч человек набрал всего 200 тысяч. Во-вторых, бригада "Анна Киевская", которую с большой помпой готовили во Франции, разбежалась.Короче говоря, тогда мировой войны до падения республиканцев не случилось. И не факт, что сегодня этот черный лебедь тоже прилетит.- Гражданская война в Испании закончилась незадолго до официального начала Второй мировой войны. Вы не опасаетесь, что у киевского режима может сработать такая затея?- Не опасаюсь. Понимаете, когда мы обсуждаем СВО, мы все время скатываемся к окопной правде, не обращая внимание на то, как все складывается на стратегическом уровне. А со стратегическим планированием в Кремле и в Генштабе все в порядке по сравнению с Украиной и Западом.С 24 февраля по сентябрь 2022 года у нас была "СВО-1", когда мы ставили чисто политические цели. По понятным причинам она не удалась. И уже осенью мы начали "СВО-2". Россия сверстала новый план, когда эта "СВО-2" ставила конкретные военные цели. К 2025 году эти планы и цели стали очевидны.Задача на 2023 год – отразить контрнаступ. Задача на 2024 год – взять Авдеевку и выйти на линию "Великая Новоселка-Курахово-Покровск", чтобы пройти все украинские укрепрайоны.Задача на 2025 год – двигаться оттуда к Запорожью, Днепропетровску, Славянску/Краматорску (а оттуда уже выходить в мягкое подбрюшье Харьковской области).Причем эти задачи на 2023-2025 год были проработаны с момента принятия "тяжелого решения" оставить Херсон. Мы пожертвовали территориями, чтобы потом туда вернуться.И я не думаю, чтобы сегодня что-то привело к краху этих наших стратегических замыслов.А Украина и Запад безалаберно отнеслись к военному планированию. У них и планирования как такового не была. Была только недооценка российской армии и российского командования. Контрнаступ показал, что западная школа не в состоянии противостоять советскому оперативному искусству.И даже все эти сегодняшние "геймченджеры" Украины не имеют четкой цели. "Давайте нападем туда-то, вдруг что-то изменится". Да нет, ребята. Ничего не изменится.О других аспектах СВО - в интервью Сергея Полетаева: Если Россия к лету не выбьет ВСУ из трех городов, ей придется создавать еще одну армию

https://ukraina.ru/20250109/1060158868.html

https://ukraina.ru/20250107/1060136805.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, украина, донбасс, россия, владимир зеленский, сергей наев, вооруженные силы украины, вкс, минобороны, белоруссия, сво, брянская область