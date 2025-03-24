СК РФ зафиксировал доказательства прицельной атаки ВФУ на жилой массив в Курской области
© СК РФ
© СК РФ
В рамках расследования уголовного дела о теракте зафиксированы доказательства прицельной атаки вооруженных формирований Украины (ВФУ) по жилому массиву Беловского и Конышевского районов Курской области. Об этом 24 марта сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
В рамках расследования уголовного дела о террористическом акте следствием установлено, что 21-22 марта 2025 года украинские боевики, используя беспилотный летательный аппарат, сбросили взрывное устройство на жилой дом в Беловском районе и территорию частного сектора в поселке Конышевка Конышевского района. В результате этих преступных действий пострадали два мирных жителя.
"Следователи проводят работу с пострадавшими, доставленными в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. С учетом состояния здоровья и рекомендаций врачей с их участием выполняются следственные действия, направленные на установление всех деталей произошедшего", - рассказала Петренко.
Официальный представитель СК России заверила, что в ходе предварительного следствия будут привлечены к ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к совершению этих преступлений.
Как сообщалось ранее, СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).