СК РФ зафиксировал доказательства прицельной атаки ВФУ на жилой массив в Курской области - 24.03.2025 Украина.ру
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СК РФ зафиксировал доказательства прицельной атаки ВФУ на жилой массив в Курской области
СК РФ зафиксировал доказательства прицельной атаки ВФУ на жилой массив в Курской области - 24.03.2025 Украина.ру
СК РФ зафиксировал доказательства прицельной атаки ВФУ на жилой массив в Курской области
В рамках расследования уголовного дела о теракте зафиксированы доказательства прицельной атаки вооруженных формирований Украины (ВФУ) по жилому массиву Беловского и Конышевского районов Курской области. Об этом 24 марта сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
2025-03-24T12:25
2025-03-24T12:25
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курская область
конышевский район
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ск рф
вооруженные силы украины
скр
военные преступления
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В рамках расследования уголовного дела о террористическом акте следствием установлено, что 21-22 марта 2025 года украинские боевики, используя беспилотный летательный аппарат, сбросили взрывное устройство на жилой дом в Беловском районе и территорию частного сектора в поселке Конышевка Конышевского района. В результате этих преступных действий пострадали два мирных жителя.Официальный представитель СК России заверила, что в ходе предварительного следствия будут привлечены к ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к совершению этих преступлений.Как сообщалось ранее, СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Ранее СК РФ зафиксировал прицельную атаку ВСУ на жилой массив в Курской области Также сообщалось, что СКР располагает данными о мародерстве, поджогах жилых домов и расстрелах мирных жителей в Курской области
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новости, россия, курская область, конышевский район, петренко, ск рф, вооруженные силы украины, скр, военные преступления, всу, кто, дроны
Новости, Россия, Курская область, Конышевский район, Петренко, СК РФ, Вооруженные силы Украины, СКР, Военные преступления, ВСУ, КТО, дроны

СК РФ зафиксировал доказательства прицельной атаки ВФУ на жилой массив в Курской области

12:25 24.03.2025
 
© СК РФ
© СК РФ
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В рамках расследования уголовного дела о теракте зафиксированы доказательства прицельной атаки вооруженных формирований Украины (ВФУ) по жилому массиву Беловского и Конышевского районов Курской области. Об этом 24 марта сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
В рамках расследования уголовного дела о террористическом акте следствием установлено, что 21-22 марта 2025 года украинские боевики, используя беспилотный летательный аппарат, сбросили взрывное устройство на жилой дом в Беловском районе и территорию частного сектора в поселке Конышевка Конышевского района. В результате этих преступных действий пострадали два мирных жителя.
"Следователи проводят работу с пострадавшими, доставленными в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. С учетом состояния здоровья и рекомендаций врачей с их участием выполняются следственные действия, направленные на установление всех деталей произошедшего", - рассказала Петренко.
Официальный представитель СК России заверила, что в ходе предварительного следствия будут привлечены к ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к совершению этих преступлений.
Как сообщалось ранее, СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).
Ранее СК РФ зафиксировал прицельную атаку ВСУ на жилой массив в Курской области
Также сообщалось, что СКР располагает данными о мародерстве, поджогах жилых домов и расстрелах мирных жителей в Курской области
 
НовостиРоссияКурская областьКонышевский районПетренкоСК РФВооруженные силы УкраиныСКРВоенные преступленияВСУКТОдроны
 
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