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СК РФ зафиксировал доказательства прицельной атаки ВФУ на жилой массив в Курской области

СК РФ зафиксировал доказательства прицельной атаки ВФУ на жилой массив в Курской области - 24.03.2025 Украина.ру

СК РФ зафиксировал доказательства прицельной атаки ВФУ на жилой массив в Курской области

В рамках расследования уголовного дела о теракте зафиксированы доказательства прицельной атаки вооруженных формирований Украины (ВФУ) по жилому массиву Беловского и Конышевского районов Курской области. Об этом 24 марта сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

2025-03-24T12:25

2025-03-24T12:25

2025-03-24T12:25

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В рамках расследования уголовного дела о террористическом акте следствием установлено, что 21-22 марта 2025 года украинские боевики, используя беспилотный летательный аппарат, сбросили взрывное устройство на жилой дом в Беловском районе и территорию частного сектора в поселке Конышевка Конышевского района. В результате этих преступных действий пострадали два мирных жителя.Официальный представитель СК России заверила, что в ходе предварительного следствия будут привлечены к ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к совершению этих преступлений.Как сообщалось ранее, СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Ранее СК РФ зафиксировал прицельную атаку ВСУ на жилой массив в Курской области Также сообщалось, что СКР располагает данными о мародерстве, поджогах жилых домов и расстрелах мирных жителей в Курской области

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