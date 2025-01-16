https://ukraina.ru/20250116/1060273936.html

Чтобы сорвать белорусско-брянскую авантюру Киева, ВС РФ нужно продолжать бить ВСУ в Донбассе — эксперт

Чтобы сорвать белорусско-брянскую авантюру Киева, ВС РФ нужно продолжать бить ВСУ в Донбассе — эксперт - 16.01.2025 Украина.ру

Чтобы сорвать белорусско-брянскую авантюру Киева, ВС РФ нужно продолжать бить ВСУ в Донбассе — эксперт

Украина может использовать белорусских коллаборационистов, чтобы они устроили провокации на границе, под этот шумок ввести туда свою группировку и зацепиться за эту территорию так же, как за Курскую область. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм

2025-01-16T04:45

2025-01-16T04:45

2025-01-16T04:45

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Вряд ли сейчас у Киева есть силы и средства, чтобы повторить свой замысел с "белорусской авантюрой" 2023 года. Если что-то и будет, так это некий удар на стыке Гомельской и Брянской областей, считает эксперт.Он добавил, что там местность подходит для того, чтобы зайти неким выступом и на белорусскую, и на российскую территорию. И Евросоюз для этого уже начал готовить почву. Например, Чехия недавно заявила, что считает нелегитимными выборы в Белоруссии, подчеркнул Рамм.Все зависит от того, с какой скоростью войска смогут отразить это нападение. Если это затянется, ВС РФ однозначно придется снимать какие-то части с Донбасса, сообщил Рамм.Но такое нападение может не произойти по одной простой причине: российские успехи в Донбассе не позволят украинскому командованию собрать для этого необходимые силы, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Алексей Рамм: Если ВСУ не пойдут на белорусскую авантюру, Россия войдет в подбрюшье Харьковской области" на сайте Украина.ру.Также о ситуации на Украине — в интервью Андрея Суздальцева: Трамп собирается бросить перчатку Путину на переговорах, но России нужен жесткий мир на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250115/1060265467.html

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