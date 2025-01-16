Чтобы сорвать белорусско-брянскую авантюру Киева, ВС РФ нужно продолжать бить ВСУ в Донбассе — эксперт - 16.01.2025 Украина.ру
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Чтобы сорвать белорусско-брянскую авантюру Киева, ВС РФ нужно продолжать бить ВСУ в Донбассе — эксперт
Чтобы сорвать белорусско-брянскую авантюру Киева, ВС РФ нужно продолжать бить ВСУ в Донбассе — эксперт - 16.01.2025 Украина.ру
Чтобы сорвать белорусско-брянскую авантюру Киева, ВС РФ нужно продолжать бить ВСУ в Донбассе — эксперт
Украина может использовать белорусских коллаборационистов, чтобы они устроили провокации на границе, под этот шумок ввести туда свою группировку и зацепиться за эту территорию так же, как за Курскую область. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм
2025-01-16T04:45
2025-01-16T04:45
новости
украина
россия
донбасс
белоруссия
нападение
граница
брянская область
всу
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Вряд ли сейчас у Киева есть силы и средства, чтобы повторить свой замысел с "белорусской авантюрой" 2023 года. Если что-то и будет, так это некий удар на стыке Гомельской и Брянской областей, считает эксперт.Он добавил, что там местность подходит для того, чтобы зайти неким выступом и на белорусскую, и на российскую территорию. И Евросоюз для этого уже начал готовить почву. Например, Чехия недавно заявила, что считает нелегитимными выборы в Белоруссии, подчеркнул Рамм.Все зависит от того, с какой скоростью войска смогут отразить это нападение. Если это затянется, ВС РФ однозначно придется снимать какие-то части с Донбасса, сообщил Рамм.Но такое нападение может не произойти по одной простой причине: российские успехи в Донбассе не позволят украинскому командованию собрать для этого необходимые силы, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Алексей Рамм: Если ВСУ не пойдут на белорусскую авантюру, Россия войдет в подбрюшье Харьковской области" на сайте Украина.ру.Также о ситуации на Украине — в интервью Андрея Суздальцева: Трамп собирается бросить перчатку Путину на переговорах, но России нужен жесткий мир на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250115/1060265467.html
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новости, украина, россия, донбасс, белоруссия, нападение, граница, брянская область, всу, вс рф, коллаборационисты, курская область, сво, детали, спецоперация
Новости, Украина, Россия, Донбасс, Белоруссия, нападение, граница, Брянская область, ВСУ, ВС РФ, коллаборационисты, Курская область, СВО, детали, Спецоперация

Чтобы сорвать белорусско-брянскую авантюру Киева, ВС РФ нужно продолжать бить ВСУ в Донбассе — эксперт

04:45 16.01.2025
 
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Украина может использовать белорусских коллаборационистов, чтобы они устроили провокации на границе, под этот шумок ввести туда свою группировку и зацепиться за эту территорию так же, как за Курскую область. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм
Вряд ли сейчас у Киева есть силы и средства, чтобы повторить свой замысел с "белорусской авантюрой" 2023 года. Если что-то и будет, так это некий удар на стыке Гомельской и Брянской областей, считает эксперт.
Он добавил, что там местность подходит для того, чтобы зайти неким выступом и на белорусскую, и на российскую территорию. И Евросоюз для этого уже начал готовить почву. Например, Чехия недавно заявила, что считает нелегитимными выборы в Белоруссии, подчеркнул Рамм.
"И Украина действительно может использовать всяких белорусских коллаборационистов, чтобы они устроили провокации на границе (мол, народ против), под этот шумок ввести туда свою группировку и зацепиться за эту территорию так же, как за Курскую область", — отметил он.
Все зависит от того, с какой скоростью войска смогут отразить это нападение. Если это затянется, ВС РФ однозначно придется снимать какие-то части с Донбасса, сообщил Рамм.
Но такое нападение может не произойти по одной простой причине: российские успехи в Донбассе не позволят украинскому командованию собрать для этого необходимые силы, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Алексей Рамм: Если ВСУ не пойдут на белорусскую авантюру, Россия войдет в подбрюшье Харьковской области" на сайте Украина.ру.
Также о ситуации на Украине — в интервью Андрея Суздальцева: Трамп собирается бросить перчатку Путину на переговорах, но России нужен жесткий мир на сайте Украина.ру.
Ростислав Ищенко интервью
Вчера, 10:30
Ростислав Ищенко: Если Россия откажется от миллионов мигрантов, то найдет рабочую силу в своей глубинкеНадо создать рабочий механизм, который будет саморегулируемым. Работодатель будет подписывать контракты на такое количество мигрантов, которое нему необходимо. В таком режиме они не будут ехать миллионами, потому что сейчас они едут по принципу: как-нибудь устроимся, что-нибудь заработаем, а за все остальное заплатит российское государство.
 
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