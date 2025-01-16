Чтобы сорвать белорусско-брянскую авантюру Киева, ВС РФ нужно продолжать бить ВСУ в Донбассе — эксперт
© соцсети
© соцсети
Украина может использовать белорусских коллаборационистов, чтобы они устроили провокации на границе, под этот шумок ввести туда свою группировку и зацепиться за эту территорию так же, как за Курскую область. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм
Вряд ли сейчас у Киева есть силы и средства, чтобы повторить свой замысел с "белорусской авантюрой" 2023 года. Если что-то и будет, так это некий удар на стыке Гомельской и Брянской областей, считает эксперт.
Он добавил, что там местность подходит для того, чтобы зайти неким выступом и на белорусскую, и на российскую территорию. И Евросоюз для этого уже начал готовить почву. Например, Чехия недавно заявила, что считает нелегитимными выборы в Белоруссии, подчеркнул Рамм.
"И Украина действительно может использовать всяких белорусских коллаборационистов, чтобы они устроили провокации на границе (мол, народ против), под этот шумок ввести туда свою группировку и зацепиться за эту территорию так же, как за Курскую область", — отметил он.
Все зависит от того, с какой скоростью войска смогут отразить это нападение. Если это затянется, ВС РФ однозначно придется снимать какие-то части с Донбасса, сообщил Рамм.
Но такое нападение может не произойти по одной простой причине: российские успехи в Донбассе не позволят украинскому командованию собрать для этого необходимые силы, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Алексей Рамм: Если ВСУ не пойдут на белорусскую авантюру, Россия войдет в подбрюшье Харьковской области" на сайте Украина.ру.
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