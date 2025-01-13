https://ukraina.ru/20250113/1060234239.html

Андрей Суздальцев: Трамп собирается бросить перчатку Путину на переговорах, но России нужен жесткий мир

Андрей Суздальцев: Трамп собирается бросить перчатку Путину на переговорах, но России нужен жесткий мир - 13.01.2025 Украина.ру

Андрей Суздальцев: Трамп собирается бросить перчатку Путину на переговорах, но России нужен жесткий мир

Российские условия мира уже объявлены Мы не хотим перемирий, мы хотим твердый, стабильный, жесткий мир с легализацией освобожденной территории, признанный статус новых членов федерации. Но Трампу это не выгодно. Трамп хочет кинуть перчатку Путину на стол и сказать: немедленно прекращайте боевые действия по линии боевого соприкосновения.

2025-01-13T19:30

2025-01-13T19:30

2025-01-13T19:37

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дональд трамп

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владимир зеленский

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, один из ведущих специалистов по постсоветскому пространству в России Андрей Суздальцев.Советник избранного президента США Дональда Трампа Майк Уолц заявил, что в ближайшие месяцы" американский лидер установит отношения с российским президентом Владимиром Путиным, чтобы договориться о завершении конфликта на Украине.- Андрей Иванович, есть ли основания для таких переговоров сейчас?- Давайте объясним ситуацию подробнее. За последнюю неделю я зафиксировал три заявления о готовящейся встрече с американской стороны. Причем все подается так, что встречу нужно провести оперативно.Трамп торопится, понятно почему. Ему нужен имидж полубога западного мира. Такая ситуация возникла на Украине в 2019 году, когда на пост президента избрался Зеленский. 31 марта 2019 года к нему обратились с вопросом: что вы скажете Путину, когда он предстанет перед вами? Зеленский ответил, что скажет следующее: спасибо, Владимир Владимирович, что вы отдали наши территории, давайте обсудим, сколько вы вложите денег в их реконструкцию. То есть воспринималось как факт то, что когда появится такой человек, как Зеленский, и махнет рукой, Москва сразу пойдет на уступки.Подобное состояние души сейчас не только в США, но и в западном мире, возникло в отношении Трампа. Его оглушительная победа продемонстрировала провал политики предыдущей политической элиты. От него ждут чуда, разочарование придет потом. И у него на столе ряд очень серьезных проблем, которые ему оставила предыдущая администрация, решить их тяжело, если вообще возможно. Это Ближний Восток, Китай и вопрос российско-украинского конфликта.И Трамп сейчас будет действовать наскоком. Очень возможен неожиданный саммит. Об этом очень хорошо информированы наши братские враги, то есть Украина. И Зеленский попытается в такой встрече участвовать. Сейчас главная их задача – настроить Трампа против любых предложений Путина.Наши условия мира уже объявлены Мы не хотим перемирий, мы хотим твердый, стабильный, жесткий мир с легализацией освобожденной территории, признанный статус новых членов федерации. Но Трампу это не выгодно. Трамп хочет кинуть перчатку Путину на стол и сказать: немедленно прекращайте боевые действия по линии боевого соприкосновения.Для Запада, для Украины и немалой части российского общества это очень сильный ход. И отказаться от него будет очень сложно. Владимир Владимирович уже заявил, что на это не пойдет. Бесконечные перемирия только на пользу врагу, НАТО.Но на Западе ждут от Трампа чуда, что он стукнет кулаком по столу, и будет мир. Поэтому надо готовиться к тому, что давление на нас будет сумасшедшее. Российская армия уже видит перед собой блеск будущей победы. И когда мы откажемся (от предложения Трампа), весь Запад будет нас проклинать, как врагов мира. Со стороны Запада это беспроигрышный ход. И возможный саммит — это ловушка.- Все же Трамп получил в наследство от предыдущей администрации войну, и ВСУ, которые эту войну ведут, находятся не в лучшем состоянии. Неужели он будет разговаривать с Россией с позицией силы?- Именно с позиции силы. Он будет угрожать усилением поставок оружия. Если он попытается выйти на какие-то договорённости, Киев будет против. Потому что то, что происходит с Украиной, - это мечта ее элиты на протяжении десятилетий. Весь западный мир платит им за то, что они украинцы.Трамп хочет выступать не в роли арбитра, а воспитателя. Еще до нового года он пообещал посадить за стол переговоров Путина и Зеленского, как школьников.То есть первое требование к России — это прекращение огня по линии боевого соприкосновения. Это вызовет поддержку не только Запада. Это и первый пункт китайского мирного плана. И Бразилия, и ЮАР все говорят об одном и том же: немедленно прекратить боевые действия. Так что это опасная ловушка.- Некоторые эксперты положительно оценивают планы Трампа по овладению Гренландией. Они утверждают, что таким образом США сосредоточатся на западном полушарии и не будут вмешиваться в дела постсоветского пространства. Другие же утверждают, что это означает усиление военного присутствия Штатов в арктическом регионе. Какова ваша точка зрения на этот счет?- Часть коллег действительно считает, что если Трамп займется Мексикой, Канадой и Гренландией, ему будет не до Восточной Европы. И не до Китая? На самом деле, восточноевропейский вопрос — это вопрос Китая и США. А конфликт между Киевом и Москвой это часть глобального противостояния, которое определяет мировую архитектуру 21 века.Считается, что если Трамп объявит, что территория Гренландия переходит под юрисдикцию США, никто не будет возражать. Возмущение Дании будет проигнорировано. Якобы это поможет нам решить проблему с Крымом. Но это ошибка. У нас уже был прецедент Косова. Это нам не помогло решить проблему независимости Абхазии и Южной Осетии и конфликта с Украиной. То, что разрешено Западу, запрещено не-Западу.То, что Трамп может взять в рамках безопасности западного мира под свой контроль Гренландию, будет скандально, но понятно. А если Россия захочет вернуть территории, которые Украина получила при создании СССР, это будет называться агрессией. В Арктике мы и так чувствовали американский локоть на Аляске. И если Дания потеряет свой суверенитет, то Северный полюс, который находится в датской зоне, будет американским.Мы бы решили проблему с Украиной, если бы были решены всего-навсего две основные базовые проблемы. Если бы мы оставили эту страну без света и без жидкого топлива на заправках. Но мы третий год не можем это сделать. Но думаю, что к сентябрю-октябрю тема мира на Украине засияет новыми красками. Потому что к нам будет уже другой подход у Дональда Трампа. Сейчас он настроен слишком радикально и заранее празднует победу. Это очень удобная формула: формально в войне не участвовать, но казаться победителем.Подробнее о ситуации на Украине Украина за неделю. Или Зеленский пересмотрит свои требования, или судьбу Украины будут решать без Украины

https://ukraina.ru/20201028/1029423038.html

https://ukraina.ru/20250113/1060229127.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, украина, запад, россия, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, украина.ру, нато, вооруженные силы украины