Если ВС РФ "раскупорят" фронт в разных точках, то смогут с трех сторон охватить Константиновку — эксперт - 11.01.2025 Украина.ру
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Если ВС РФ "раскупорят" фронт в разных точках, то смогут с трех сторон охватить Константиновку — эксперт
Если ВС РФ "раскупорят" фронт в разных точках, то смогут с трех сторон охватить Константиновку — эксперт - 11.01.2025 Украина.ру
Если ВС РФ "раскупорят" фронт в разных точках, то смогут с трех сторон охватить Константиновку — эксперт
Если Генштаб выберет приоритетным направление в сторону Торецка, то можно ожидать продвижение вдоль железной дороги по направлению к Константиновке. Второй частью этой операции может выступать "клешня" от Часов Яра. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился сооснователь проекта "Ватфор", военно-политический эксперт Сергей Полетаев
2025-01-11T05:45
2025-01-11T05:45
новости
россия
вс рф
донбасс
часов яр
сергей полетаев
курахово
дзержинск (торецк)
оборона
сво
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Ранее появились сообщения, что в Торецке (Дзержинск) вся высотная застройка перешла под контроль ВС РФ. По мнению эксперта, про сроки освобождения города говорить сложно, потому что Торецк — это второстепенное направление.Если российский Генштаб выберет это направление приоритетным, то я бы ожидал продвижение вдоль железной дороги к Константиновке, указал он. Это может быть частью большой операции за этот населенный пункт, отметил эксперт.Второй частью этой операции может выступать "клешня" от Часов Яра. Но там тоже тяжелая местность с каналом. Тем не менее, если ВС РФ раскупорят фронт в разных точках, то смогут охватить Константиновку с трех сторон и завязать за нее бои, указал Полетаев. "Еще пару месяцев назад я бы сказал, что провести такую операцию нереально, потому что между разными флангами слишком большое расстояние, то, судя по Курахово, это вполне возможно", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Полетаева: Если Россия к лету не выбьет ВСУ из трех городов, ей придется создавать еще одну армию на сайте Украина.ру.О том, как будет накаляться ситуация вокруг Приднестровья — в материале "Отставить независимость! Ярослав Нилов о том, почему Приднестровье не дает покоя Молдавии" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250109/1060162987.html
россия
донбасс
часов яр
курахово
дзержинск (торецк)
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новости, россия, вс рф, донбасс, часов яр, сергей полетаев , курахово, дзержинск (торецк), оборона, сво, спецоперация, детали, наступление
Новости, Россия, ВС РФ, Донбасс, Часов Яр, Сергей Полетаев , Курахово, Дзержинск (Торецк), оборона, СВО, Спецоперация, детали, наступление

Если ВС РФ "раскупорят" фронт в разных точках, то смогут с трех сторон охватить Константиновку — эксперт

05:45 11.01.2025
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкУчения штурмовиков добровольческого подразделения "Барс-13" в ДНР
Учения штурмовиков добровольческого подразделения Барс-13 в ДНР - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
© РИА Новости . Сергей Аверин
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Если Генштаб выберет приоритетным направление в сторону Торецка, то можно ожидать продвижение вдоль железной дороги по направлению к Константиновке. Второй частью этой операции может выступать "клешня" от Часов Яра. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился сооснователь проекта "Ватфор", военно-политический эксперт Сергей Полетаев
Ранее появились сообщения, что в Торецке (Дзержинск) вся высотная застройка перешла под контроль ВС РФ. По мнению эксперта, про сроки освобождения города говорить сложно, потому что Торецк — это второстепенное направление.
"Торецк мы не раз обсуждали. Тут у нас нет охвата города. Тут продвижение идет непосредственно по городской застройке. С октября мы там продвинулись на три километра. Это же сложный укрепрайон с плотной застройкой, большой промзоной и терриконами", — подчеркнул Полетаев.
Если российский Генштаб выберет это направление приоритетным, то я бы ожидал продвижение вдоль железной дороги к Константиновке, указал он. Это может быть частью большой операции за этот населенный пункт, отметил эксперт.
Второй частью этой операции может выступать "клешня" от Часов Яра. Но там тоже тяжелая местность с каналом. Тем не менее, если ВС РФ раскупорят фронт в разных точках, то смогут охватить Константиновку с трех сторон и завязать за нее бои, указал Полетаев.
"Еще пару месяцев назад я бы сказал, что провести такую операцию нереально, потому что между разными флангами слишком большое расстояние, то, судя по Курахово, это вполне возможно", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Сергея Полетаева: Если Россия к лету не выбьет ВСУ из трех городов, ей придется создавать еще одну армию на сайте Украина.ру.
О том, как будет накаляться ситуация вокруг Приднестровья — в материале "Отставить независимость! Ярослав Нилов о том, почему Приднестровье не дает покоя Молдавии" на сайте Украина.ру.
Михаил Павлив интервью - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
9 января, 16:09
Михаил Павлив: Экс-главком ВСУ Залужный может пойти на выборы, чтобы дать Зеленскому шанс возвратитьсяБывший главком ВСУ Залужный человек довольно рыхлый, не шибко инициативный, хотя и с амбициями. При том, что его считают неплохим офицером, как политик он неофит и когда его начинают обласкивать, он начинает таять.
 
НовостиРоссияВС РФДонбассЧасов ЯрСергей ПолетаевКураховоДзержинск (Торецк)оборонаСВОСпецоперациядеталинаступление
 
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