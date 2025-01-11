Если ВС РФ "раскупорят" фронт в разных точках, то смогут с трех сторон охватить Константиновку — эксперт
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкУчения штурмовиков добровольческого подразделения "Барс-13" в ДНР
Если Генштаб выберет приоритетным направление в сторону Торецка, то можно ожидать продвижение вдоль железной дороги по направлению к Константиновке. Второй частью этой операции может выступать "клешня" от Часов Яра. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился сооснователь проекта "Ватфор", военно-политический эксперт Сергей Полетаев
Ранее появились сообщения, что в Торецке (Дзержинск) вся высотная застройка перешла под контроль ВС РФ. По мнению эксперта, про сроки освобождения города говорить сложно, потому что Торецк — это второстепенное направление.
"Торецк мы не раз обсуждали. Тут у нас нет охвата города. Тут продвижение идет непосредственно по городской застройке. С октября мы там продвинулись на три километра. Это же сложный укрепрайон с плотной застройкой, большой промзоной и терриконами", — подчеркнул Полетаев.
Если российский Генштаб выберет это направление приоритетным, то я бы ожидал продвижение вдоль железной дороги к Константиновке, указал он. Это может быть частью большой операции за этот населенный пункт, отметил эксперт.
Второй частью этой операции может выступать "клешня" от Часов Яра. Но там тоже тяжелая местность с каналом. Тем не менее, если ВС РФ раскупорят фронт в разных точках, то смогут охватить Константиновку с трех сторон и завязать за нее бои, указал Полетаев.
"Еще пару месяцев назад я бы сказал, что провести такую операцию нереально, потому что между разными флангами слишком большое расстояние, то, судя по Курахово, это вполне возможно", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Сергея Полетаева: Если Россия к лету не выбьет ВСУ из трех городов, ей придется создавать еще одну армию на сайте Украина.ру.
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