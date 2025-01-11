https://ukraina.ru/20250111/1060190878.html

Если ВС РФ "раскупорят" фронт в разных точках, то смогут с трех сторон охватить Константиновку — эксперт

Если ВС РФ "раскупорят" фронт в разных точках, то смогут с трех сторон охватить Константиновку — эксперт - 11.01.2025 Украина.ру

Если ВС РФ "раскупорят" фронт в разных точках, то смогут с трех сторон охватить Константиновку — эксперт

Если Генштаб выберет приоритетным направление в сторону Торецка, то можно ожидать продвижение вдоль железной дороги по направлению к Константиновке. Второй частью этой операции может выступать "клешня" от Часов Яра. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился сооснователь проекта "Ватфор", военно-политический эксперт Сергей Полетаев

2025-01-11T05:45

2025-01-11T05:45

2025-01-11T05:45

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дзержинск (торецк)

оборона

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Ранее появились сообщения, что в Торецке (Дзержинск) вся высотная застройка перешла под контроль ВС РФ. По мнению эксперта, про сроки освобождения города говорить сложно, потому что Торецк — это второстепенное направление.Если российский Генштаб выберет это направление приоритетным, то я бы ожидал продвижение вдоль железной дороги к Константиновке, указал он. Это может быть частью большой операции за этот населенный пункт, отметил эксперт.Второй частью этой операции может выступать "клешня" от Часов Яра. Но там тоже тяжелая местность с каналом. Тем не менее, если ВС РФ раскупорят фронт в разных точках, то смогут охватить Константиновку с трех сторон и завязать за нее бои, указал Полетаев. "Еще пару месяцев назад я бы сказал, что провести такую операцию нереально, потому что между разными флангами слишком большое расстояние, то, судя по Курахово, это вполне возможно", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Полетаева: Если Россия к лету не выбьет ВСУ из трех городов, ей придется создавать еще одну армию на сайте Украина.ру.О том, как будет накаляться ситуация вокруг Приднестровья — в материале "Отставить независимость! Ярослав Нилов о том, почему Приднестровье не дает покоя Молдавии" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250109/1060162987.html

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новости, россия, вс рф, донбасс, часов яр, сергей полетаев , курахово, дзержинск (торецк), оборона, сво, спецоперация, детали, наступление