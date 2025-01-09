Отставить независимость! Ярослав Нилов о том, почему Приднестровье не дает покоя Молдавии - 09.01.2025 Украина.ру
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Отставить независимость! Ярослав Нилов о том, почему Приднестровье не дает покоя Молдавии
Отставить независимость! Ярослав Нилов о том, почему Приднестровье не дает покоя Молдавии - 09.01.2025 Украина.ру
Отставить независимость! Ярослав Нилов о том, почему Приднестровье не дает покоя Молдавии
Ситуация вокруг Приднестровья будет накаляться всеми возможными способами: и экономическими, и информационными, и иными провокационными действиями. Официальные власти Кишинева во что бы то ни стало хотят отстоять свои геополитические интересы.
2025-01-09T16:28
2025-01-09T16:33
интервью
приднестровье
молдавия
украина
дмитрий песков
ес
нато
румыния
газ
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Об этом председатель комитета Госдумы России по труду, социальной политике и делам ветеранов, член фракции ЛДПР Ярослав Нилов рассказал в интервью изданию Украина.ру.Более 120 населенных пунктов в Приднестровье (ПМР) оказались отключены от газоснабжения, заявил 6 января глава правительства Александр Розенберг. При этом Приднестровье не получало от Молдовы никаких предложений о помощи с газом, отметили в МИД непризнанной республики.Срок действия соглашений, в рамках которых Европа получала российский газ, идущий транзитом через Украину, истек 1 января 2025 года.— Ярослав Евгеньевич, как сказал Песков, ситуация с энергообеспечением Приднестровья является кризисной, ответственность за неё несут власти Украины и Молдавии. Киев отказался от продления транзита, а Тирасполь — от помощи Кишинева с закупками топлива в ЕС. Что дальше будет с Приднестровьем? Каких сценариев развития событий можно ожидать?— В сложившейся ситуации говорить и обсуждать все нюансы нужно крайне деликатно и осторожно. Непростое положение дел в мире сейчас, и так далее.Я, как вы знаете, родился в Приднестровье. В начале 90-х в Молдавии на моих глазах разгорался данный конфликт. Если бы не генерал Лебедь и 14-я армия, не ясно, чем бы закончилась вся история тогда.Что касается сегодняшней стороны дела, то могу сказать, что блокада Приднестровья ведется давно, равно как создаются условия, чтобы политические власти ПМР заставить принять определенные решения, поменять статус независимости.Миротворцам оказывается постоянное противодействие, даже что касается вопросов доставки личного состава. Идут различные провокации на границах. То есть существует и экономическая, и транспортная блокада республики.Когда были выборы президента, для Приднестровья ограничивали возможность голосовать. Гражданам Молдавии, которые проживают в ПМР и населенном пункте Варница, перекрывали дорогу, чтобы автобусы, которые курсировали для обеспечения голосования, не могли двигаться, чтобы не дать возможности сделать выбор людям.Дальше посмотрите, как были организованы последние президентские выборы. Санду избрали в основном голосами диаспор, что местных жителей тоже в какой-то степени раздражает и угнетает. Избирательные участки, в том числе в Москве, работали с очередями, и из-за этого тоже многие были недовольны.Правительство Молдавии во главе с Санду, ориентированное на западные страны, будет гнуть свою линию и добиваться своих целей. При этом есть политические силы, партии и депутаты, а самое главное — граждане Молдовы, которые не хотят тех интеграционных процессов, которые им пытаются навязать.Я разговаривал с простыми людьми, проживающими в Молдавии (из разряда разговоров "на кухне"). Так вот они опасаются, что, во-первых, в их стране будут строить военные базы НАТО; во-вторых, начнут диктовать свои условия и убьют сельское хозяйство, за счет которого живут люди; в-третьих, произойдет утрата суверенности.Таким образом, ситуация [вокруг Приднестровья] будет накаляться всеми возможными способами: и экономическими, и информационными, и иными провокационными действиями со стороны властей Кишинева, которые хотят отстоять свои геополитические интересы.— Что может сделать в данной ситуации Россия, чтобы помочь в том числе русским гражданам, которых в Приднестровье много?— Это проблема не сегодняшнего дня. Сейчас ситуация обострилась в связи с энергоносителями, отсутствием газа. Этот вопрос находится на контроле наших ответственных должностных лиц.— Как долго может продлиться гуманитарный кризис?— Я надеюсь, что будут найдены компромиссные варианты с нашим участием. Здесь без участия России вообще невозможно что-то сделать. Помните, на Украине (пока у нас были какие-то еще отношения), практически каждый год в январе вставал газовый вопрос. То они не хотели продлевать контракт, то не желали платить.То есть вопросы газовых и экономических противостояний с Киевом вставали регулярно даже при относительно нормальных отношениях России с Украиной. Хотя, опять же, таковыми они оставались до того момента, пока не вставал вопрос о стоимости наших углеводородов...Я думаю, что Приднестровье — это прежде всего территория, которая не дает покоя Молдавии. И вряд ли происходящий кризис удастся разрешить, пока не урегулируются территориальные вопросы.Это, во-первых, присутствие НАТО в регионе и вступление Молдавии в Евросоюз, в направлении которых сегодня двигаются власти в Молдавии. Во-вторых, официальные власти Кишинева не признают независимость Приднестровья и всеми возможными способами пытаются найти компромиссный вариант, найти вариант, как откатить назад вопрос независимости ПМР.Время покажет. Здесь надо думать о том, что страдают люди и искать компромиссный вариант, чтобы из этой ситуации как можно скорее выйти. Такая блокада, шантаж, создание невыносимых условий неприемлемы в XXI веке.Также о провокациях Киева и Кишинева, в материале Первые жертвы энергетического кризиса в Приднестровье. Как власти Украины и Молдавии провоцируют Россию.
https://ukraina.ru/20240702/1055977141.html
https://ukraina.ru/20250109/1060159700.html
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Анна Черкасова
Анна Черкасова
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, приднестровье, молдавия, украина, дмитрий песков, ес, нато, румыния, газ
Интервью, Приднестровье, Молдавия, Украина, Дмитрий Песков, ЕС, НАТО, Румыния, газ

Отставить независимость! Ярослав Нилов о том, почему Приднестровье не дает покоя Молдавии

16:28 09.01.2025 (обновлено: 16:33 09.01.2025)
 
© Украина.ру / из личного архива Я.Е.НиловаЯрослав Нилов интервью
Ярослав Нилов интервью - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© Украина.ру / из личного архива Я.Е.Нилова
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Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
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Ситуация вокруг Приднестровья будет накаляться всеми возможными способами: и экономическими, и информационными, и иными провокационными действиями. Официальные власти Кишинева во что бы то ни стало хотят отстоять свои геополитические интересы.
Об этом председатель комитета Госдумы России по труду, социальной политике и делам ветеранов, член фракции ЛДПР Ярослав Нилов рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Более 120 населенных пунктов в Приднестровье (ПМР) оказались отключены от газоснабжения, заявил 6 января глава правительства Александр Розенберг. При этом Приднестровье не получало от Молдовы никаких предложений о помощи с газом, отметили в МИД непризнанной республики.
Срок действия соглашений, в рамках которых Европа получала российский газ, идущий транзитом через Украину, истек 1 января 2025 года.
— Ярослав Евгеньевич, как сказал Песков, ситуация с энергообеспечением Приднестровья является кризисной, ответственность за неё несут власти Украины и Молдавии. Киев отказался от продления транзита, а Тирасполь — от помощи Кишинева с закупками топлива в ЕС. Что дальше будет с Приднестровьем? Каких сценариев развития событий можно ожидать?
— В сложившейся ситуации говорить и обсуждать все нюансы нужно крайне деликатно и осторожно. Непростое положение дел в мире сейчас, и так далее.
Я, как вы знаете, родился в Приднестровье. В начале 90-х в Молдавии на моих глазах разгорался данный конфликт. Если бы не генерал Лебедь и 14-я армия, не ясно, чем бы закончилась вся история тогда.
Что касается сегодняшней стороны дела, то могу сказать, что блокада Приднестровья ведется давно, равно как создаются условия, чтобы политические власти ПМР заставить принять определенные решения, поменять статус независимости.
Миротворцам оказывается постоянное противодействие, даже что касается вопросов доставки личного состава. Идут различные провокации на границах. То есть существует и экономическая, и транспортная блокада республики.
Ярослав Нилов
2 июля 2024, 12:30
Ярослав Нилов: кто онДепутат Государственной Думы
Когда были выборы президента, для Приднестровья ограничивали возможность голосовать. Гражданам Молдавии, которые проживают в ПМР и населенном пункте Варница, перекрывали дорогу, чтобы автобусы, которые курсировали для обеспечения голосования, не могли двигаться, чтобы не дать возможности сделать выбор людям.
Дальше посмотрите, как были организованы последние президентские выборы. Санду избрали в основном голосами диаспор, что местных жителей тоже в какой-то степени раздражает и угнетает. Избирательные участки, в том числе в Москве, работали с очередями, и из-за этого тоже многие были недовольны.
Правительство Молдавии во главе с Санду, ориентированное на западные страны, будет гнуть свою линию и добиваться своих целей. При этом есть политические силы, партии и депутаты, а самое главное — граждане Молдовы, которые не хотят тех интеграционных процессов, которые им пытаются навязать.
Я разговаривал с простыми людьми, проживающими в Молдавии (из разряда разговоров "на кухне"). Так вот они опасаются, что, во-первых, в их стране будут строить военные базы НАТО; во-вторых, начнут диктовать свои условия и убьют сельское хозяйство, за счет которого живут люди; в-третьих, произойдет утрата суверенности.
Таким образом, ситуация [вокруг Приднестровья] будет накаляться всеми возможными способами: и экономическими, и информационными, и иными провокационными действиями со стороны властей Кишинева, которые хотят отстоять свои геополитические интересы.
— Что может сделать в данной ситуации Россия, чтобы помочь в том числе русским гражданам, которых в Приднестровье много?
— Это проблема не сегодняшнего дня. Сейчас ситуация обострилась в связи с энергоносителями, отсутствием газа. Этот вопрос находится на контроле наших ответственных должностных лиц.
© Украина.руКоллаж: газ, украинцы
Коллаж: газ, украинцы - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© Украина.ру
— Как долго может продлиться гуманитарный кризис?
— Я надеюсь, что будут найдены компромиссные варианты с нашим участием. Здесь без участия России вообще невозможно что-то сделать. Помните, на Украине (пока у нас были какие-то еще отношения), практически каждый год в январе вставал газовый вопрос. То они не хотели продлевать контракт, то не желали платить.
То есть вопросы газовых и экономических противостояний с Киевом вставали регулярно даже при относительно нормальных отношениях России с Украиной. Хотя, опять же, таковыми они оставались до того момента, пока не вставал вопрос о стоимости наших углеводородов...
Я думаю, что Приднестровье — это прежде всего территория, которая не дает покоя Молдавии. И вряд ли происходящий кризис удастся разрешить, пока не урегулируются территориальные вопросы.
Это, во-первых, присутствие НАТО в регионе и вступление Молдавии в Евросоюз, в направлении которых сегодня двигаются власти в Молдавии. Во-вторых, официальные власти Кишинева не признают независимость Приднестровья и всеми возможными способами пытаются найти компромиссный вариант, найти вариант, как откатить назад вопрос независимости ПМР.
Время покажет. Здесь надо думать о том, что страдают люди и искать компромиссный вариант, чтобы из этой ситуации как можно скорее выйти. Такая блокада, шантаж, создание невыносимых условий неприемлемы в XXI веке.
- РИА Новости, 1920, 09.01.2025
14:12
Песков: отказ от транзита российского газа в ЕС наносит ущерб странам Европы к выгоде СШАБлагодаря Киеву компании США нарастили поставки своего сжиженного природного газа (LNG) по более высоким ценам в ЕС. На это 9 января обратил внимание журналистов пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков
Также о провокациях Киева и Кишинева, в материале Первые жертвы энергетического кризиса в Приднестровье. Как власти Украины и Молдавии провоцируют Россию.
 
ИнтервьюПриднестровьеМолдавияУкраинаДмитрий ПесковЕСНАТОРумыниягаз
 
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