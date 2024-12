https://ukraina.ru/20241230/1060042775.html

Эдуард Лозанский: Трамп сможет договориться с Путиным о мире на Украине, если учтет два момента

Эдуард Лозанский: Трамп сможет договориться с Путиным о мире на Украине, если учтет два момента - 30.12.2024 Украина.ру

Эдуард Лозанский: Трамп сможет договориться с Путиным о мире на Украине, если учтет два момента

Если демократы провернут одну "фишку" 6 января будущего года, захват Капитолия в 2021-м покажется Америке детским праздником. Возможно, всем понадобятся телохранители в условиях гражданской войны.

2024-12-30T08:00

2024-12-30T08:00

2024-12-30T08:00

интервью

сша

россия

украина

дональд трамп

владимир путин

конгресс сша

европа

переговоры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/01/1058538168_84:34:805:440_1920x0_80_0_0_c77a8bcca103e70de1a0524e284dcbc7.jpg

Об этом президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский рассказал в интервью изданию Украина.ру.Политолог также отметил, что существует недавно рассекреченный документ, который важно учесть при подготовке встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.Президент США Дональд Трамп ждет встречи с российским коллегой Владимиром Путиным по поводу разрешения конфликта на Украине. Об этом американский лидер заявил 22 декабря на конференции AmericaFest в городе Финикс (штат Аризона.Ранее, 19 декабря, в ходе прямой линии Владимир Путин заявил, что готов к встрече с Трампом.— Эдуард Дмитриевич, после 20 января весь мир ожидает встречи Путина и Трампа, которая должна наметить пути выхода из самого опасного кризиса в отношениях двух стран и способствовать созданию новой архитектуры мировой безопасности. Что бы вы как представитель народной дипломатии с огромным опытом посоветовали учесть тем, кто готовит эту встречу?— Да это очень актуальный вопрос. Этим людям имеет смысл познакомиться с двумя документами, появившимся совсем недавно.Первый – это рассекреченная после 50 лет ожидания телеграмма из 70 абзацев. Она написана в марте 1994 года Уэйном Мерри, ведущим политическим аналитиком посольства США в Москве. Там он раскритиковал американскую политику, направленную на радикальные экономические реформы в России.Полный текст этого документа можно найти по ссылке в архивах университета Джорджа Вашингтона.Мерри не смог получить разрешение на ее публикацию из-за возражений Министерства финансов США, но в итоге документ все же стал достоянием общественности в результате судебного иска Архива национальной безопасности в соответствии с Законом о свободе информации (FOIA).— И чем же важна эта телеграмма для РФ и США?— Ее суть заключается в том, что радикальные рыночные реформы "шоковой терапии", проталкиваемые Вашингтоном и проходившие под руководством американских советников, были неправильным экономическим рецептом. Они разрушительны для России.Кроме того, в этой депеше Мерри предупреждал о долгосрочных последствиях указанных изменений, которые воссоздадут враждебные отношения между Россией, США и Западом.Разумеется, содержание этого документа не является сенсацией, так как о катастрофических для России событиях 90-х есть много других материалов. Например, отчет делегации Конгресса США от сентября 2000 года, в котором сказано, что после распада СССР о таких американо-российских отношениях как те, что унаследовал президент Клинтон, его предшественники от Трумэна до Рейгана могли только мечтать.Американские ценности, включая свободу предпринимательства и демократию, пользовались поразительным уровнем престижа и популярности среди россиян. Выстраивание отношений с Соединенными Штатами было высшим приоритетом для российского правительства.До 1993 года Москва гармонично сотрудничала с Вашингтоном практически по всему спектру международных вопросов, включая контроль над вооружениями, кульминацией которого стал договор СНВ-2, сокративший ядерные арсеналы США и России на 66%. Буш и Ельцин вели переговоры по противоракетной обороне, направленные на внесение изменений, необходимых для учета распространения баллистических ракет и оружия массового поражения, в Договор по ПРО 1972 года.В том же отчете Конгресса отмечено, что кульминация фатально ошибочной макроэкономической политики администрации Клинтона в отношении России пришлась на август 1998 года, когда дефолт в последней по своим долгам и девальвация рубля привели к полному экономическому коллапсу страны. По всем параметрам эта катастрофа была серьезнее, чем крах Америки в 1929 году.Примерно то же самое писал в августе 1999 в статье под названием “Кто ограбил Россию?” обозреватель The Washington Post Дэвид Игнациус, который сейчас является одним из самых ярых критиков России. Он заявил: “Что делает ситуацию с Россией такой печальной, так это то, что администрация Клинтона, возможно, растратила один из самых ценных активов, которые только можно себе представить, а именно — идеализм и добрую воля русского народа, проявившиеся после 70 лет коммунистического правления. Катастрофа в России может преследовать нас еще несколько поколений”.— Вы упомянули о втором, важном для переговоров между Путиным и Трампом, документе. Что это за публикация?— Да, в рамках этого людям, которые будут готовить процесс переговоров между президентами США и России, необходимо прочитать книгу “Provoked” (“Спровоцировано”) Скотта Хортона. Он описывает историю коллективных действий всех президентов США после окончания холодной войны.Начиная с расширения НАТО на Восток, экономической политики "шоковой терапии", балканских и чеченских войн, цветных революций, обвинений во вмешательстве в выборы и заканчивая жестоким конфликтом на Украине. Хортон показывает, кто виноват и что произошло на самом деле.Мне приходят на ум слова бывшего конгрессмена от Техаса Рона Пола, где он называет Хортона "бесценным летописцем разрушений", вызванных интервенционистской внешней политикой Америки. Конгрессмен призывает прочесть произведение, где сорваны "покровы с гор лжи, используемой для оправдания растраты Вашингтоном миллиардов долларов и бесчисленных украинских жизней в бесполезной войне с Россией"."Правда — лучшее дезинфицирующее средство, и важнейший отчет Скотта Хортона об этой ужасной главе внешней политики США подобен генеральной уборке. Прочтите эту книгу и приобретите копии для своих друзей... и противников!", — уверен Пол.Кстати, Джон Миршаймер, заслуженный профессор политологии имени Уэнделла Харрисона в Чикагском университете, тоже отметил книгу Хортона, заявив, что "провокация — это манна небесная" для тех, кто хочет знать истоки русофобии на Западе и увидеть центральную роль, которую США сыграли в развязывании войны на Украине.Послание Скотта простое, отметил полковник Дуглас Макгрегор: остановитесь сейчас, пока не стало слишком поздно.Про этот легендарный материал также высказались автор бестселлеров и комментатор New York Times, ведущий подкаста Judging Freedom судья Эндрю Наполитано и подполковник Дэниел Дэвис, отметив, что книга может стать редким стандартом, который бесстрашно представляет правду, незаменимым чтением для всех, кому нужно понять, "как американское правительство раз за разом приводило цивилизацию к ужасающей пропасти".Я думаю, по крайней мере, некоторые члены команды Трампа знакомы с этими материалами, но в преддверии переговоров, необходимо сделать все возможное, чтобы он также обратил на них внимание.— Палата представителей и Сенат собираются 6 января после каждых президентских выборов для подсчета и подтверждения результатов голосования. Каких неожиданностей можно ожидать в этот день? Могут ли демократы саботировать избрание Трампа?— Американская система выборов президента имеет свои особенности. И не только иностранцы, но и подавляющее большинство граждан США не до конца понимают все нюансы. Однако их хорошо понимают демократы в Конгрессе, которые призвали использовать подсчет голосов электорального колледжа 6 января, чтобы не допустить Трампа в Белый домПара известных юристов, которые также являются сторонниками вице-президента Камалы Харрис, выдвинули идею о том, чтобы демократы Палаты представителей и Сената заблокировали приведение Трампа к присяге, используя Закон о подсчете голосов 1887 года.Конгресс имеет право помешать Трампу вступить в должность, но законодатели должны действовать сейчас, говорится в заголовке статьи, опубликованной 24 декабря в газете The Hill.По словам авторов издания, нью-йоркского юриста Эвана Дэвиса и чикагского инвестиционного банкира Дэвида Шульте, закон требует, чтобы 20% членов каждой палаты подписали петицию, возражающую против голосования на выборах.Если возражение будет поддержано большинством в каждой палате, голосование не будет засчитано, а количество голосов, необходимое для избрания, будет уменьшено на цифру голосов, которые не были поданы, заявили они. По их мнению, если бы все голоса за Трампа не были подсчитаны, президентом была бы избрана Камала Харрис.— На чем бы основывалось это возражение?— Авторы утверждали, что любые голоса выборщиков, поданные за Трампа, недействительны в соответствии с пунктом о восстании в соответствии с 14-й поправкой, которая лишает права любого “нарушившего присягу мятежника” занимать пост президента.Демократы должны выступить против того, чтобы Коллегия выборщиков проголосовала за человека, лишенного права занимать должность в соответствии с Конституцией. Их клятва поддерживать и защищать Конституцию требует не меньшего. Об этом написано в статье The Hill.Если эта идея демократов начнет воплощаться, то события 6 января 2021 года покажутся детским праздником по сравнению с тем, что произойдет 6 января 2025 года. Как заявил один из демократов “нам понадобятся телохранители для всех и в условиях гражданской войны".Палата представителей и Сенат соберутся 6 января для подсчета и подтверждения результатов голосования. Причем именно проигравшая Трампу на выборах Камала Харрис как вице-президент должна будет подтвердить или опровергнуть его избрание.Ждем горячие денечки…О том, что год грядущий готовит Европе, в интервью Анны Черкасовой с экспертом Сергей Ермаков: Запад слишком слаб, чтобы превратить Украину в Финляндию или Корею.

https://ukraina.ru/20230831/1048996537.html

https://ukraina.ru/20241224/1059905301.html

сша

россия

украина

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Анна Черкасова

Анна Черкасова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, сша, россия, украина, дональд трамп, владимир путин, конгресс сша, европа, переговоры