https://ukraina.ru/20241215/1059661099.html

Сергей Ермаков: Запад слишком слаб, чтобы превратить Украину в Финляндию или Корею

Сергей Ермаков: Запад слишком слаб, чтобы превратить Украину в Финляндию или Корею - 15.12.2024 Украина.ру

Сергей Ермаков: Запад слишком слаб, чтобы превратить Украину в Финляндию или Корею

На Западе нарастает кризис, поэтому сложно говорить о финляндизации Украины. В то же время НАТО не готово проводить там гуманитарную интервенцию. А Трамп не любит затяжные конфликты, поэтому готов избавиться от Украины здесь и сейчас.

2024-12-15T08:00

2024-12-15T08:00

2024-12-15T08:00

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ОписаниеСергей Ермаков рассказал в интервью изданию Украина.ру.Украина готова к переговорам с Россией, заявил на днях советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью "24 каналу".— Сергей Михайлович, как сейчас разные страны Европы видят дальнейшие перспективы украинского конфликта и отношения с Россией?— Европа сейчас сталкивается с серьезным выбором — переизбранием Трампа на должность президента США. Там начинают работать аналитические выкладки экспертов в духе "Вряд ли Трамп выиграет, но надо все равно это иметь в виду".Одним словом, Европа потихоньку готовится к постАмерике, когда степень участия Вашингтона в европейских делах будет значительно снижаться.Сам Трамп, как вы знаете, в ходе предвыборной кампании обещал урегулировать украинский конфликт за 24 часа, чтобы переключиться на Азиатско-Тихоокеанский регион. Так вот эта его формула уже не сработала. Трамп признал, что украинский конфликт слишком сложен и что это направление станет приоритетом для его администрации, как бы ей ни хотелось от него отмежеваться. Поскольку постамериканская Европа не способна придумать и реализовать эффективные подходы, этим опять придется заниматься Вашингтону.Конечно, Европа неоднородна. У Орбана и Фицо есть свой взгляд на то, как можно урегулировать украинский конфликт и какие действия предпринимать не стоит. Поэтому планы Макрона, который думает, что станет главным модератором в урегулировании конфликта, заработает очки и сможет решить серьезные внутренние проблемы Франции, не сработают.По итогам встрече по поводу открытия Нотр-Дама и Макрон, и Трамп и Зеленский отрапортовали, что все прошло прекрасно, но на самом деле никаких решений принято не было. Трамп еще не вступил в должность и приглядывается. С другой стороны, он уже сейчас затмил собой Байдена. Байден и так хромая утка, а теперь в СМИ вообще говорят только о Трампе.Если Трамп согласился на встречу с Зеленским, очевидно, что США просто так не смогут отказаться от решения европейских проблем. А без решения проблем Европы у США будут связаны руки на других направлениях. Посмотрите на серьезнейшее обострение на Ближнем Востоке, где у Вашингтона есть ближайший союзник в лице Израиля. Причем для администрации Трампа решение ближневосточной проблемы имеет особое значение, в отличии от Украины.Украина будет для Трампа обузой, от которой обязательно надо избавиться здесь и сейчас. Втягиваться в затяжные конфликты – не в стиле Трампа как политика.Сейчас представлены от трех до пяти вариантов урегулирования украинского конфликта, которые основываются на исторических аналогиях: то финляндизация Украины, то корейский сценарий, то ее раздел на зоны контроля по образцу Германии.Но любая историческая аналогия – вещь опасная. Особенно, когда вы с точностью копируете ее для событий сегодняшнего дня.Поэтому Фицо в интервью бразильским СМИ сказал, что раздел Украины ничем хорошим не кончится. Тем самым он обозначил, что у Европы нет единого мнения на этот счет и что никаких твердых гарантий по Украине она дать не готова.— А у НАТО есть единая позиция?— Рютте заявил, что пока нет четких планов по Украине, поэтому Киеву нужно не идеи предлагать, а давать конкретную военную помощь. То есть он выступает в качестве политика, который поддерживает концепцию Трампа о "мире с позиции силы" и попытается ее продвигать в рамках общего постулата "Америка превыше всего".Главная проблема состоит в том, что во всех этих заявлениях и предложениях слишком мало конкретики. Все находятся в режиме ожидания, поскольку видят, что ситуация на поле боя складывается не в пользу Украины. Сил и средств США с Европой потратили немало, а результата нет. Учитывая, что на Западе нарастает политический и социальный кризис, сложно говорить о финляндизации Украины.С другой стороны, вариант, при котором на Украину должны зайти некие силы и стать по линии разграничения, тоже маловероятен, потому что таких сил просто нет. Рютте намекнул на это в интервью Financial Times, когда говорил о том, что надо заняться вооружением Украины, а не набрасыванием всевозможных идей. НАТО на такую миссию подписываться сейчас не будет. Как и Евросоюз.И где же найти страны, которые не только обладают боеспособными армиями, но и будут готовы понести издержки и потери?Мы же понимаем, что пока идут активные боевые действия, никто этим миротворцам гарантий безопасности не даст. Миротворческая операция начинается тогда, когда все стороны конфликта к этому готовы. В противном случае — это операция по принуждению к миру или гуманитарная интервенция, а НАТО на это пока не готов.У отдельных стран Евросоюза есть серьезные амбиции, но ресурсов на это тоже нет. Вряд ли такая миссия будет согласована в рамках ЕС. Хотя такого рода удачные миссии, пусть и меньшего масштаба, в истории ЕС были, для украинского сценария они не подходят.— А зачем нужно постоянное муссирование темы вступления Украины в НАТО?— Это будет постоянно декларироваться европейцами — что Украина когда-нибудь вступит в НАТО. На последнем саммите в Вашингтоне даже устанавливали иллюзорные мосты, которые бы обеспечили необратимый путь Киева в Альянс.Но конкретики мало. Посмотрите, что было достигнуто на последней встречи министров иностранных дел стран НАТО. Там украинский вопрос на уровне риторики был ключевым, но кроме общих фотографий на нем ничего достигнуто не было, хотя на нем и присутствовала Кая Каллас.Все свелось лишь к тому, чтобы дать Украине оружие, которое позволило бы ей держатся на плаву. Ни о каких стратегических резервах для Киева речи не шло. И это не изменит ситуацию на поле боя.Более того, на последнем саммите НАТО было принято решение, что именно альянс со следующего года будет координировать военно-техническую помощь Киеву. Для этого даже торжественно открыли специальный центр в Висбадене, чтобы заменить формат "Рамштайн".Но даже при его работе идет отставание от графика. По плану там должны работать 700 человек, а страны НАТО направили туда только около 200. Структура пока еще не работает.Это лишний раз подтверждает обидный тезис, что европейцы сильны в риторике, но слабы в делах. Потому и получается, что Европа не готова без Америки решать вопросы обороны и безопасности. В том числе вопрос Украины.— Какая страна в этом году наиболее активно показала себя в качестве реального миротворца по Украине?— Это вопрос дискуссионный. Что мы понимаем под миротворчеством?Наверное, Китай сейчас действует наиболее мудро. Если остальные "миротворцы" просто пытаются навязать свою волю игрокам (тот же Трамп постоянно говорит в духе "Я надавлю на Украину, потом договорюсь с Путиным"), то Пекин в своих предложениях исходит из того, что происходит на земле.Венгрия в миротворчестве просто пытается показать свою самостоятельность. В частности, она отказалась использовать свою территорию для создания логистических центров для миссии НАТО по Украине, воздержавшись от этого во время голосования. А поскольку такие решения должны приниматься консенсусно, НАТО сейчас придумывают формулу "позитивного воздержания".Повторюсь, если кто-то захочет стать реальным миротворцем, у него должны быть для этого желание, ресурсы и авторитет.— А как падение режима Башара Асада в Сирии может повлиять на наши позиции по Украине?— В любом кризисе надо искать возможности. России надо извлечь из этого уроки и направить ресурсы для достижений целей СВО. А задача дипломатов состоит в том, чтобы мы все же сохранили там свои базы, могли туда вернуться и еще сильнее укрепить свое влияние.О том, какие страны получили выгоду от ситуации в Сирии и что значит желании Зеленского вернуть себе статус ядерной державы, в интервью Анны Черкасовой с политтехнологом Бейсбольная бита не заменит закон и порядок. Дмитрий Выдрин о главных игроках внутри и вокруг Сирии.

https://ukraina.ru/20240403/1054267842.html

https://ukraina.ru/20241213/1059643362.html

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интервью, украина, европа, сша, дональд трамп, эммануэль макрон, владимир зеленский, нато, ес