"Давайте мы поможем": Лавров рассказал о сепаратном предложении Франции по СВО
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкМеждународный научно-экспертный форум "Примаковские чтения"
Франция неоднократно непублично предлагала России своё участие о урегулировании украинской проблемы в ходе СВО, причём без участия Киева. Об этом 26 декабря сообщил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.
По словам Лаврова, особенностью предложения официального Парижа в условиях СВО был закрытый характер обсуждения перспектив российской специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. При этом Франция публично выступает на стороне нынешнего руководства Украины, отрицающего допустимость без своего участия переговорного процесса по перемирию или миру.
"Несколько раз были по закрытым каналам обращения наших французских коллег: "Давайте мы поможем, наладим диалог по украинскому вопросу". Кстати, без всякой Украины", - сказал Лавров.
По его словам, Париж выступал с такой инициативой в нарушение принятого на Западе правила "ни слова об Украине без Украины".
Лавров также обратил внимание на подготовку Францией на своей территории украинских военнослужащих, на французские военные поставки на Украину, а также на инициативу Эммануэля Макрона ввести войска западных стран на украинскую территорию.
15 декабря, 15:31Подготовленная Францией для ВСУ "бригада Анны Киевской" разбежалась Насильственная мобилизация негативно сказалась на боеспособности 155-й бригады ВСУ, более известной как "Анна Киевская" - почти половина её личного состава дезертировала. Об этом заявил редактор украинского издания Юрий Бутусов.
"Такое двусмысленное поведение не вызывает стремления всерьез относиться к тому, что происходит по инициативе наших французских коллег", - сказал глава российской дипломатии.
Он также высказался о перспективах урегулирования украинской проблемы, пояснив, почему Москву не устраивает перемирие и нужен прочный мир. Подробности в публикации "Нас не может устроить пустой разговор": Лавров рассказал о мире и перемирии в ходе СВО