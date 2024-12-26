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"Давайте мы поможем": Лавров рассказал о сепаратном предложении Франции по СВО

"Давайте мы поможем": Лавров рассказал о сепаратном предложении Франции по СВО - 26.12.2024 Украина.ру

"Давайте мы поможем": Лавров рассказал о сепаратном предложении Франции по СВО

Франция неоднократно непублично предлагала России своё участие о урегулировании украинской проблемы в ходе СВО, причём без участия Киева. Об этом 26 декабря сообщил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.

2024-12-26T12:50

2024-12-26T12:50

2024-12-26T12:50

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По словам Лаврова, особенностью предложения официального Парижа в условиях СВО был закрытый характер обсуждения перспектив российской специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. При этом Франция публично выступает на стороне нынешнего руководства Украины, отрицающего допустимость без своего участия переговорного процесса по перемирию или миру.По его словам, Париж выступал с такой инициативой в нарушение принятого на Западе правила "ни слова об Украине без Украины".Лавров также обратил внимание на подготовку Францией на своей территории украинских военнослужащих, на французские военные поставки на Украину, а также на инициативу Эммануэля Макрона ввести войска западных стран на украинскую территорию."Такое двусмысленное поведение не вызывает стремления всерьез относиться к тому, что происходит по инициативе наших французских коллег", - сказал глава российской дипломатии.Он также высказался о перспективах урегулирования украинской проблемы, пояснив, почему Москву не устраивает перемирие и нужен прочный мир. Подробности в публикации "Нас не может устроить пустой разговор": Лавров рассказал о мире и перемирии в ходе СВО Ранее на эту тему: Задача США состоит в том, чтобы сбросить Украину на европейцев, подтолкнув их на большую войну — эксперт

https://ukraina.ru/20241215/1059670348.html

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новости, украина, франция, россия, сергей лавров, эммануэль макрон, переговоры, сво, дипломатия, дипломатические отношения, дипломаты, мид рф