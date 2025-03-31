"Предложение США, от которого нельзя отказаться": Шарий назвал дату выборов на Украине и победителя - 31.03.2025 Украина.ру
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"Предложение США, от которого нельзя отказаться": Шарий назвал дату выборов на Украине и победителя
"Предложение США, от которого нельзя отказаться": Шарий назвал дату выборов на Украине и победителя - 31.03.2025 Украина.ру
"Предложение США, от которого нельзя отказаться": Шарий назвал дату выборов на Украине и победителя
Украинский блогер Анатолий Шарий в своем телеграм-канале утверждает, что выборы на Украине будут назначены в мае
2025-03-31T11:57
2025-03-31T11:57
новости
выборы
украина
киев
сша
владимир зеленский
анатолий шарий
дональд трамп
верховная рада
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"Выборам точно быть. Американцы озвучили Киеву свое предложение, от которого нельзя отказаться. А именно - выборы должны быть назначены в мае. Зеленский должен уйти с поста президента и передать власть (Руслану) Стефанчуку, спикеру Верховной Рады, как того требует законодательство Украины. В выборах он (Зеленский) может участвовать в качестве кандидата", - написал Шарий.Он добавил, что на Украине должно быть также сформировано правительство национального единства, в которое войдут, по словам Шария, старые и всем известные лица. По оценке украинского блогера, Зеленскому удалось захватить умы большинства "самых тупых", при этом на фоне его проигрыша они считают, что глава киевского режима "противостоит давлению Штатов" и "борется". Однако то, что публикуется, не всегда соответствует действительности.По его словам, на выборах неизвестно, что может произойти, однако нынешняя власть вскоре уйдет. "Самое главное - продержаться еще немного. (Сделка по минералам - ред.) должна быть подписана. Любые попытки отпетлять на предыдущей онлайн-встрече закончились тем, что американские представители сказали: "Мы просто юристы. Если вас что-то не устраивает, договаривайтесь с Трампом". С Трампом договориться у Киева не получается. Сделка по минералам должна быть подписана, ибо она уже подписана в голове у Трампа", - отметил блогер.Пока, по его мнению, для Зеленского все складывается плохо. В свою очередь бывший главнокомандующий украинскими войсками, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный отказался комментировать свое возможное участие в президентских выборах."Мой ответ на этот вопрос не изменился. Пока идет война, нам нужно всем работать на сохранение страны, а не думать о выборах. Разные слухи я не комментирую", - сказал Залужный в комментарии агентству РБК-Украина.А глава украинского Центризбиркома Олег Диденко указал, что страна нуждается в корректировке выборного процесса, на выборы потребуется больше запланированного времени.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Подробнее о выборах - в материале Павлив раскрыл, от чего зависит, будет ли Зеленский участвовать в украинских выборах на сайте Украина.ру.
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новости, выборы, украина, киев, сша, владимир зеленский, анатолий шарий, дональд трамп, верховная рада
Новости, выборы, Украина, Киев, США, Владимир Зеленский, Анатолий Шарий, Дональд Трамп, Верховная Рада

"Предложение США, от которого нельзя отказаться": Шарий назвал дату выборов на Украине и победителя

11:57 31.03.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Анатолий ШарийАнатолий Шарий
Анатолий Шарий - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Анатолий Шарий
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Украинский блогер Анатолий Шарий в своем телеграм-канале утверждает, что выборы на Украине будут назначены в мае
"Выборам точно быть. Американцы озвучили Киеву свое предложение, от которого нельзя отказаться. А именно - выборы должны быть назначены в мае. Зеленский должен уйти с поста президента и передать власть (Руслану) Стефанчуку, спикеру Верховной Рады, как того требует законодательство Украины. В выборах он (Зеленский) может участвовать в качестве кандидата", - написал Шарий.
Он добавил, что на Украине должно быть также сформировано правительство национального единства, в которое войдут, по словам Шария, старые и всем известные лица.
По оценке украинского блогера, Зеленскому удалось захватить умы большинства "самых тупых", при этом на фоне его проигрыша они считают, что глава киевского режима "противостоит давлению Штатов" и "борется". Однако то, что публикуется, не всегда соответствует действительности.

"Зеленский проигрывает. Поэтому он будет мутить максимально. Зеленский будет передавать управление этими выборами дружку (вице-премьеру по инновациям, министру цифровой трансформации Михаилу) Федорову. Федоров максимально будет хотеть сделать их в смартфоне, причем в своем. Но это не значит, что Зеленский выиграет. Зеленский однозначно проиграет", - заверил Шарий.

По его словам, на выборах неизвестно, что может произойти, однако нынешняя власть вскоре уйдет.
"Самое главное - продержаться еще немного. (Сделка по минералам - ред.) должна быть подписана. Любые попытки отпетлять на предыдущей онлайн-встрече закончились тем, что американские представители сказали: "Мы просто юристы. Если вас что-то не устраивает, договаривайтесь с Трампом". С Трампом договориться у Киева не получается. Сделка по минералам должна быть подписана, ибо она уже подписана в голове у Трампа", - отметил блогер.
Пока, по его мнению, для Зеленского все складывается плохо.
В свою очередь бывший главнокомандующий украинскими войсками, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный отказался комментировать свое возможное участие в президентских выборах.
"Мой ответ на этот вопрос не изменился. Пока идет война, нам нужно всем работать на сохранение страны, а не думать о выборах. Разные слухи я не комментирую", - сказал Залужный в комментарии агентству РБК-Украина.
А глава украинского Центризбиркома Олег Диденко указал, что страна нуждается в корректировке выборного процесса, на выборы потребуется больше запланированного времени.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.
Подробнее о выборах - в материале Павлив раскрыл, от чего зависит, будет ли Зеленский участвовать в украинских выборах на сайте Украина.ру.
 
НовостивыборыУкраинаКиевСШАВладимир ЗеленскийАнатолий ШарийДональд ТрампВерховная Рада
 
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