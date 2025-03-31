ВС РФ уничтожили бронегруппу ВСУ, готовившую прорыв в Курской области - 31.03.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250331/1062167621.html
ВС РФ уничтожили бронегруппу ВСУ, готовившую прорыв в Курской области
ВС РФ уничтожили бронегруппу ВСУ, готовившую прорыв в Курской области - 31.03.2025 Украина.ру
ВС РФ уничтожили бронегруппу ВСУ, готовившую прорыв в Курской области
Минувшей ночью российские войска уничтожили бронегруппу ВСУ, которая готовилась к прорыву в Курскую область. Об этом 31 марта написал координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Телеграм-канале
2025-03-31T12:27
2025-03-31T12:27
новости
курская область
сумская область
вооруженные силы украины
вс рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/07/1061612305_0:108:3072:1836_1920x0_80_0_0_ecc67c2d34d547160323177442415fe6.jpg
По данным подпольщика, в составе группы было до 10 единиц бронетехники и около 50 человек личного состава.Также, по его словам, в районе города Шостка Сумской области были атакованы производства, связанные с изготовлением кассетных зарядов для РСЗО, и место дислокации операторов дронов ВСУ.Ранее источник в группировке войск "Север" рассказал агентству РИА Новости о том, что украинские войска, оставшиеся в Курской области, теряют позиции в селе Гуево. Он заявил, что сейчас там остались стрелковые подразделения, которые противник пытается вывезти. Подробности в публикации "Украинское командование понимает, что Гуево они сдадут": ВСУ покидают позиции в Курской области.Между тем это Курская область — это не единственное направление, на котором преуспевает российская армия. Глава Донецкой Народной Республики сообщил, что Россия доминирует по всей линии фронта в ДНР, пока ВСУ пытаются контратаковать.
https://ukraina.ru/20250331/1062167452.html
курская область
сумская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/07/1061612305_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5282d8717d41277e54100c10893e56bd.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, курская область, сумская область, вооруженные силы украины, вс рф
Новости, Курская область, Сумская область, Вооруженные силы Украины, ВС РФ

ВС РФ уничтожили бронегруппу ВСУ, готовившую прорыв в Курской области

12:27 31.03.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Минувшей ночью российские войска уничтожили бронегруппу ВСУ, которая готовилась к прорыву в Курскую область. Об этом 31 марта написал координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Телеграм-канале
По данным подпольщика, в составе группы было до 10 единиц бронетехники и около 50 человек личного состава.
"Поражена группа, собранная для поддержки ВСУ, попавших в окружение в Курской области. Уничтожены две единицы техники. Много раненых, около десятка убитых", — уточнил Лебедев.
Также, по его словам, в районе города Шостка Сумской области были атакованы производства, связанные с изготовлением кассетных зарядов для РСЗО, и место дислокации операторов дронов ВСУ.
Ранее источник в группировке войск "Север" рассказал агентству РИА Новости о том, что украинские войска, оставшиеся в Курской области, теряют позиции в селе Гуево. Он заявил, что сейчас там остались стрелковые подразделения, которые противник пытается вывезти. Подробности в публикации "Украинское командование понимает, что Гуево они сдадут": ВСУ покидают позиции в Курской области.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
12:11
ВСУ "прятали" тела убитых в Курской области перед приездом иностранных журналистов К приезду в Курскую область иностранных журналистов ВСУ убирали с улиц поселков тела убитых мирных жителей. Об этом 31 марта агентству РИА Новости рассказали эвакуированные жительницы курского села Казачья Локня
Между тем это Курская область — это не единственное направление, на котором преуспевает российская армия. Глава Донецкой Народной Республики сообщил, что Россия доминирует по всей линии фронта в ДНР, пока ВСУ пытаются контратаковать.
 
НовостиКурская областьСумская областьВооруженные силы УкраиныВС РФ
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:32Сколько стоит "человек года Зеленский"? Почему Европа будет "платить и каяться"?
14:32Депутат от партии Порошенко* бросил мину к дверям ТЦК
14:16Владимир Ераносян: ВСУ под Белгородом гибнут от дронов и мин, а Трамп и Путин пытаются решить судьбу мира
14:14Прокуратура Литвы расследует гибель военнослужащих США
14:09Представитель МИД КНР ответил на угрозы Трампа по нефти
14:04Всплыли странные обстоятельства гибели начальника отдела ядерного оружия ВСУ
14:04О воинственных патриотах
13:59Трамп грозит Зеленскому большими проблемами. Почему США так нужна ресурсная сделка
13:45Песков рассказал о новом разговоре Путина с Трампом и работе над идеями по украинскому урегулированию
13:43"Меры должны применяться самые жесткие": в Кремле поддержали наказания оскверняющим могилы участников СВО
13:25"Герань-2" поразила дислокацию мехбригады ВСУ в лицее Славянска
13:15Киев показывает невменяемость, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 31 марта
13:12Зачем ВСУ уничтожили ГИС Суджа? Семибратов о газовом рынке после СВО
13:10И еще раз про сделку Вашингтона и Киева, и о том, почему она приговор Зеленскому
12:53ВСУ атакуют российскую энергетику, Киев недоговороспособен – Минобороны РФ
12:41СК РФ расследует атаку украинского БПЛА на журналистов в Горловке
12:35Честные выборы под контролем ООН. Киселев о том, почему нынешние украинские власти — помеха для мира
12:31Европарламент рассматривает заградительные пошлины на удобрения из России и Белоруссии
12:28Кулеба опасается, что перемирие грозит выживанию Украины - Times
12:27ВС РФ уничтожили бронегруппу ВСУ, готовившую прорыв в Курской области
Лента новостейМолния