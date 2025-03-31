https://ukraina.ru/20250331/1062167621.html

ВС РФ уничтожили бронегруппу ВСУ, готовившую прорыв в Курской области

ВС РФ уничтожили бронегруппу ВСУ, готовившую прорыв в Курской области - 31.03.2025 Украина.ру

ВС РФ уничтожили бронегруппу ВСУ, готовившую прорыв в Курской области

Минувшей ночью российские войска уничтожили бронегруппу ВСУ, которая готовилась к прорыву в Курскую область. Об этом 31 марта написал координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Телеграм-канале

2025-03-31T12:27

2025-03-31T12:27

2025-03-31T12:27

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По данным подпольщика, в составе группы было до 10 единиц бронетехники и около 50 человек личного состава.Также, по его словам, в районе города Шостка Сумской области были атакованы производства, связанные с изготовлением кассетных зарядов для РСЗО, и место дислокации операторов дронов ВСУ.Ранее источник в группировке войск "Север" рассказал агентству РИА Новости о том, что украинские войска, оставшиеся в Курской области, теряют позиции в селе Гуево. Он заявил, что сейчас там остались стрелковые подразделения, которые противник пытается вывезти. Подробности в публикации "Украинское командование понимает, что Гуево они сдадут": ВСУ покидают позиции в Курской области.Между тем это Курская область — это не единственное направление, на котором преуспевает российская армия. Глава Донецкой Народной Республики сообщил, что Россия доминирует по всей линии фронта в ДНР, пока ВСУ пытаются контратаковать.

https://ukraina.ru/20250331/1062167452.html

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новости, курская область, сумская область, вооруженные силы украины, вс рф