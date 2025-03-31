ВСУ "прятали" тела убитых в Курской области перед приездом иностранных журналистов - 31.03.2025 Украина.ру
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ВСУ "прятали" тела убитых в Курской области перед приездом иностранных журналистов
ВСУ "прятали" тела убитых в Курской области перед приездом иностранных журналистов - 31.03.2025 Украина.ру
ВСУ "прятали" тела убитых в Курской области перед приездом иностранных журналистов
К приезду в Курскую область иностранных журналистов ВСУ убирали с улиц поселков тела убитых мирных жителей. Об этом 31 марта агентству РИА Новости рассказали эвакуированные жительницы курского села Казачья Локня
2025-03-31T12:11
2025-03-31T12:12
новости
курская область
россия
вооруженные силы украины
вс рф
мирные жители
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О жестокости напавших на Курскую область украинских военных говорят не впервые. По словам эвакуированной Ольги, первые подразделения ВСУ, которые вторглись в регион, были жестоки и никого не щадили. "(Украинские войска - Ред.), которые вошли первые, это были прям звери. Они никого не щадили, трупы валялись, 12 расстрелянных мирных жителей. Не разрешали выходить, а если кто-то выходил, то расстреливали", — уточнила она.Между тем женщина по имени Александра заявила, что украинские боевики не давали закапывать покойных. Стоит напомнить, что 12 марта Минобороны РФ объявило об освобождении пяти населенных пунктов в Курской области, включая село Казачья Локня в Суджанском районе. А уже сегодня, 31 марта, "украинское командование понимает, что Гуево они сдадут": ВСУ покидают позиции в Курской области.
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новости, курская область, россия, вооруженные силы украины, вс рф, мирные жители
Новости, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, мирные жители

ВСУ "прятали" тела убитых в Курской области перед приездом иностранных журналистов

12:11 31.03.2025 (обновлено: 12:12 31.03.2025)
 
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ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
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К приезду в Курскую область иностранных журналистов ВСУ убирали с улиц поселков тела убитых мирных жителей. Об этом 31 марта агентству РИА Новости рассказали эвакуированные жительницы курского села Казачья Локня
О жестокости напавших на Курскую область украинских военных говорят не впервые. По словам эвакуированной Ольги, первые подразделения ВСУ, которые вторглись в регион, были жестоки и никого не щадили.
"(Украинские войска - Ред.), которые вошли первые, это были прям звери. Они никого не щадили, трупы валялись, 12 расстрелянных мирных жителей. Не разрешали выходить, а если кто-то выходил, то расстреливали", — уточнила она.
Между тем женщина по имени Александра заявила, что украинские боевики не давали закапывать покойных.
"Потом уже, вроде, сказали, что корреспонденты должны приехать иностранные, и они убрали уже лопатами трупы",— рассказала Александра.
Стоит напомнить, что 12 марта Минобороны РФ объявило об освобождении пяти населенных пунктов в Курской области, включая село Казачья Локня в Суджанском районе.
Вооруженные Силы Украины - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
19 марта, 15:28
ВСУ топили тела сослуживцев и травили воду в Судже — СМИУкраинские военные сбрасывали в водоемы Суджи тела убитых сослуживцев и местных жителей во время оккупации города в Курской области. Об этом 19 марта очевидцы рассказали изданию aif.ru
А уже сегодня, 31 марта, "украинское командование понимает, что Гуево они сдадут": ВСУ покидают позиции в Курской области.
 
НовостиКурская областьРоссияВооруженные силы УкраиныВС РФмирные жители
 
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