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ВСУ "прятали" тела убитых в Курской области перед приездом иностранных журналистов
ВСУ "прятали" тела убитых в Курской области перед приездом иностранных журналистов - 31.03.2025 Украина.ру
ВСУ "прятали" тела убитых в Курской области перед приездом иностранных журналистов
К приезду в Курскую область иностранных журналистов ВСУ убирали с улиц поселков тела убитых мирных жителей. Об этом 31 марта агентству РИА Новости рассказали эвакуированные жительницы курского села Казачья Локня
2025-03-31T12:11
2025-03-31T12:11
2025-03-31T12:12
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О жестокости напавших на Курскую область украинских военных говорят не впервые. По словам эвакуированной Ольги, первые подразделения ВСУ, которые вторглись в регион, были жестоки и никого не щадили. "(Украинские войска - Ред.), которые вошли первые, это были прям звери. Они никого не щадили, трупы валялись, 12 расстрелянных мирных жителей. Не разрешали выходить, а если кто-то выходил, то расстреливали", — уточнила она.Между тем женщина по имени Александра заявила, что украинские боевики не давали закапывать покойных. Стоит напомнить, что 12 марта Минобороны РФ объявило об освобождении пяти населенных пунктов в Курской области, включая село Казачья Локня в Суджанском районе. А уже сегодня, 31 марта, "украинское командование понимает, что Гуево они сдадут": ВСУ покидают позиции в Курской области.
https://ukraina.ru/20250319/1061906079.html
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новости, курская область, россия, вооруженные силы украины, вс рф, мирные жители
Новости, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, мирные жители
ВСУ "прятали" тела убитых в Курской области перед приездом иностранных журналистов
12:11 31.03.2025 (обновлено: 12:12 31.03.2025)
К приезду в Курскую область иностранных журналистов ВСУ убирали с улиц поселков тела убитых мирных жителей. Об этом 31 марта агентству РИА Новости рассказали эвакуированные жительницы курского села Казачья Локня
О жестокости напавших на Курскую область украинских военных говорят не впервые. По словам эвакуированной Ольги, первые подразделения ВСУ, которые вторглись в регион, были жестоки и никого не щадили.
"(Украинские войска - Ред.), которые вошли первые, это были прям звери. Они никого не щадили, трупы валялись, 12 расстрелянных мирных жителей. Не разрешали выходить, а если кто-то выходил, то расстреливали", — уточнила она.
Между тем женщина по имени Александра заявила, что украинские боевики не давали закапывать покойных.
"Потом уже, вроде, сказали, что корреспонденты должны приехать иностранные, и они убрали уже лопатами трупы",— рассказала Александра.
Стоит напомнить, что 12 марта Минобороны РФ объявило об освобождении пяти населенных пунктов в Курской области, включая село Казачья Локня в Суджанском районе.